Российская ПВО отразила массированную атаку украинских БПЛА на Ростовскую область

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 47 БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (1 БпЛА), Курской (2 БпЛА), Волгоградской (3 БпЛА) и Ростовской (41 БпЛА) областей

По предварительным данным, в результате массовой атаки БПЛА на Таганрог погибших нет. Получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет