Российская ПВО отразила массированную атаку украинских БПЛА на Ростовскую область

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Российская ПВО отразила массированную атаку украинских БПЛА на Ростовскую область

Российская ПВО отразила массированную ночную атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Как сообщают российские ресурсы, украинские вооруженные формирования атаковали Таганрог и Морозовск.

В ночь с пятницы на субботу ВСУ направили более сорока беспилотников самолетного типа на Таганрог и Морозовск Ростовской области. Атака производилась двумя волнами, сначала примерно 20 дронов атаковали Таганрог, затем последовала атака на Морозовск. По данным Минобороны, все беспилотники уничтожены, ПВО сработала хорошо. По уточненным данным, Ростовскую область атаковал 41 дрон.



Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 47 БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (1 БпЛА), Курской (2 БпЛА), Волгоградской (3 БпЛА) и Ростовской (41 БпЛА) областей

- говорится в сообщении.

По данным властей региона, погибших в результате атаки нет, пострадал один человек, ему оказана вся необходимая помощь. По разрушениям информации нет. Предварительно, никакие объекты инфраструктуры не были атакованы.

По предварительным данным, в результате массовой атаки БПЛА на Таганрог погибших нет. Получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет

- заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
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    19 комментариев
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    1. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 07:51
      Имею сказать, т аки: не пора ли нам, уважаемые ,замахнуться на наших, сами понимаете
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 07:52
      Хотели в Таганроге ТГНК имени Бериева атаковать. Молодцы ПВОшники,свою работу выполнили!
      1. ГГВ Ранг пользователя
        ГГВ
        +1
        Сегодня, 08:47
        А в Морозовске полк Су-34,сейчас может и другие части. Значит xохлу не нравятся наши ФАБы с УМПК.
    3. частное лицо Ранг пользователя
      частное лицо
      -1
      Сегодня, 07:52
      Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (1 БпЛА), Курской (2 БпЛА), Волгоградской (3 БпЛА) и Ростовской (41 БпЛА) областей



      А есть информация сколько сбить не удалось? А то мы смеёмся над всуками которые сбивают 100%, а как обстоят с этим у нас дела. Ну уж надеюсь не как не хуже ?
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 08:11
        частное лицо-ваше право верить или нет,но всё что было в зоне поражения средств ПВО было сбито!
    4. Eugen 62 Ранг пользователя
      Eugen 62
      -1
      Сегодня, 07:56
      Пишут, что украинцы пытались атаковать авиазавод Бериева и металлургический комбинат. Но никаких видеоподтверждений попаданий не предоставили. На заводе Бериева модернизируют А-50.
    5. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 07:57
      Имею сказать, т аки: не пора ли нам, уважаемые ,замахнуться на наших, сами понимаете, нелюбимых бывших партнёров, а ныне ущемляющих в составе коалиции в Красном море законные требования и права мужественных хуситов и многострадального палестинского народа?
      Куба, Никарагуа, как и остров невезения чаё хлебов ,гей - еуропа и основные
      кукловоды за атлантической лужей ждут решительных действий РФ
      в свете новых исследований транскабелей Атлантики и Тихого океана?
    6. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +4
      Сегодня, 08:00
      Настораживает тот факт, что налёты становятся всё массивнее. Четыре десятка на днях на Крым, четыре десятка на Таганрог. Пытаются перегрузить наше ПВО. Пока справляемся, но если полетит вдвое больше? Западные "партнёры" могут БПЛА слать вагонами, это ж не F-16. Может пора уже "что-то в консерватории поправить"?
      1. Monster_Fat Ранг пользователя
        Monster_Fat
        +3
        Сегодня, 08:23
        Ну, так ещё раньше умные люди говорили, к чему приведёт затягивание: производство вооружений и снабжения для Украины будет развёрнуто в странах ЕС в недосягаемости от ударов по ним Россией. А российские предприятия, инфраструктура и пр окажутся под всё нарастающими ударами с территории Украины разного вида БПЛА которые будут изготавливаться на западе и иметь всё более качественные характеристики и дальность полёта. То есть у Украины появится возможность уничтожать российскую инфраструктуру имея своё военное производство в недосягаемости от ответного удара.
        1. Taskhyl
          Taskhyl
          -1
          Сегодня, 08:38
          Демилитаризация украины-наша цель , как заявил один товарищ в самом высоком кресле). А по факту получаем гипермилитаризацию. А ещё "время работает на нас"-твердят из всех пропагандистских утюгов)
      2. Vita VKO Ранг пользователя
        Vita VKO
        +2
        Сегодня, 08:27
        Цитата: Pharmacist
        Настораживает тот факт, что налёты становятся всё массивнее

        И самое паршивое, что это не предел. Нужно срочно принимать стратегические решения по нейтрализации вражеских систем навигации и связи над территорией России.
        1. 2112vda Ранг пользователя
          2112vda
          -1
          Сегодня, 08:54
          Ещё в начале СВО давали информацию что будут массированные прилёты БПЛА самолётного типа выполненные по схеме утка и имеющие серый цвет. Эта информация доводилась до руководства наших крупных предприятий и области. Говорили им что нужно объектовое ПВО возле крупных стратегических объектов, что нужна служба ВНОС для предупреждения о нападении. У нас же как, пока по какому нибудь критическому объекту не прилетит ни кто не пошевелится. Все уповают на всемогущество нашей ПВО, а оно не всемогущее и настроено на определённую категорию целей. Так что господа, всё ещё впереди. Будут ещё атаки на крупные города ЮФО, возможно что будут раненные и убитые. В данном вопросе лучше перебдеть чем недобдеть. Одно дело если поразят хранилище топлива, другое если хранилище с хлором. Последствия разные будут. Чтобы вы понимали суть происходящего, бандервой управляют "тёмные" энергетические сущности. Бандерва ментальные рабы, церковь таких называет одержимыми. Медикаментозными средствами это не лечится. Фактически, данное явление является энергетической формой паразитизма. Паразиты бывают в виде микрофлоры (гельминты и бактерии с грибками), в виде вирусов и прионов, а бывают в виде энергетических 2-х мерных сущностей. 2-х мерные паразитические сущности способны длительно существовать только в плотных телах в виде твёрдых тел и жидкостей. Передаются они людям с ослабленной психикой через пищу и жидкости, обычно через спиртные напитки. Спиртные напитки это два в одном, транспортирующая среда и ключ подавляющий сопротивление психики. Также это может передаваться от носителя путём физического контакта. Марксистско-ленинский материализм всё это отрицает по одной простой причине, сами "гуру" этого учения были одержимыми. Церкви это тоже не особо интересно. Причина всего этого проста, власть над народом. А тут все средства хороши.
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 08:01
      ВСУ направили более сорока беспилотников самолетного типа на Таганрог и Морозовск Ростовской области
      "Аппетит" у киевского режима только растет и планов с подачи англосаксов очевидно громадье. Главное, чтобы наше ПВО не дало возможности реализации этих планов, что сегодня и происходит. Значит следует ожидать с нашей стороны очередной массированной атаки на украинские регионы.
    8. илья63
      илья63
      -2
      Сегодня, 08:02
      Мне интересно есть хоть один случай, что панцирь сбил бпла пушками?или они у него только для красоты.?
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        -3
        Сегодня, 08:08
        хоть один случай, что панцирь сбил бпла пушками

        Нет обычно по старинке действует. По вашему примеру, банками с огурцами, только уже со вздувшимися крышками...у нас то модернизированный...
      2. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 08:09
        илья 63-такие факты имели место быть,но наши военные против фиксации на фото и видео работы наших средств ПВО,поэтому такое видео будет сразу удалено из любых соцсетей.
      3. Yujanin Ранг пользователя
        Yujanin
        0
        Сегодня, 08:10
        Мне интересно есть хоть один случай, что панцирь сбил бпла пушками?

        С утра в Сети гуляют видео ролики, на которых видно, что атака беспилотников отражалась стрелковыми вооружениями крупного калибра. Это касаемо Таганрога. Этой ночью там творилось просто ппц судя по кадрам.
    9. Ratmir_Ryazan Ранг пользователя
      Ratmir_Ryazan
      +3
      Сегодня, 08:27
      Ростех где ЗАК-57 Деривация-ПВО? У вас там совесть вообще есть или вы на врагов работаете?!

      Очевидно, что дешёвый дрон надо сбивать не ракетой за миллионы рублей, а снарядами с программируемым подрывом!!! Завтра дронов полетит не 42, а 142 и рано или поздно наше ПВО достигнет предела и противник его просчитает.

      Ростех сколько вам нужно десятков лет, чтобы вы хоть что-то поставили в войска из тех образцов которые катание по парадам и выставкам уже десять лет?!

      Нет слов.
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        0
        Сегодня, 08:37
        А вы не допускаете, что никто и не заказывал тому же Ростеху выпуск вооружения и техники в промышленных объемах. Это просто никому и не надо было. То что сейчас "проснулись", не имеет большого значения - нет ни оборудования, ни оснастки, ни инженерных, ни рабочих кадров. Заказывались единичные экземпляры для парадов, но тут по большому счету и не важно было "сырой" образец или нет.

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