Российская ПВО отразила массированную атаку украинских БПЛА на Ростовскую область
Российская ПВО отразила массированную ночную атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Как сообщают российские ресурсы, украинские вооруженные формирования атаковали Таганрог и Морозовск.
В ночь с пятницы на субботу ВСУ направили более сорока беспилотников самолетного типа на Таганрог и Морозовск Ростовской области. Атака производилась двумя волнами, сначала примерно 20 дронов атаковали Таганрог, затем последовала атака на Морозовск. По данным Минобороны, все беспилотники уничтожены, ПВО сработала хорошо. По уточненным данным, Ростовскую область атаковал 41 дрон.
- говорится в сообщении.
По данным властей региона, погибших в результате атаки нет, пострадал один человек, ему оказана вся необходимая помощь. По разрушениям информации нет. Предварительно, никакие объекты инфраструктуры не были атакованы.
- заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
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