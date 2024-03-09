Глава МИД Польши: Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым

9
Глава МИД Польши: Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым

Недавние слова французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину, за которые затем в Париже пытались оправдаться, встретили поддержку у польских властей, с самого начала украинского конфликта занимающих наиболее открытую антироссийскую позицию.

Как пишет польское издание Rzeczpospolita, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что инициатива Макрона даже необходима, так как может «заставить президента Путина бояться». Сикорский затронул эту тему, выступая 8 марта на конференции в Варшавском университете по случаю 25-й годовщины вступления Польши в НАТО.



Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым. Я ценю инициативу президента Макрона

- сказал глава польского МИД.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что его страна не собирается отправлять войска на Украину.

26 февраля президент Франции, выступая в Париже на встрече представителей западных стран, не исключил отправки военного контингента НАТО на Украину. Эти слова французского лидера подверглись резкой критике в самой Франции, а во многих западных странах открестились от подобной идеи. Сам Макрон позже, чтобы сгладить как-то эффект от своих слов, сказал, что «не исключать что-то – не значит делать это».
  • Официальный сайт НАТО
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 08:58
    Как всегда, бегут впереди паровоза wink
  2. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    0
    Сегодня, 08:58
    «не исключать что-то – не значит делать это»

    Ага, обещаься - не значит женится (с) lol
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:00
    Судя по тому что ,запад считает не мыслимым свой проигрыш на Украине.Немыслимый сценарий вполне возможен.
    1. fif21 Ранг пользователя
      fif21
      +1
      Сегодня, 09:05
      Цитата: tralflot1832
      Немыслимый сценарий вполне возможен.

      При этом сценарии Европа умоется кровавыми соплями . США и Англия прекратят своё существование . Это трусливые гиены в жизни , храбрые на словах . hi
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 09:03
    По поводу того, что инициатива Макрона о "присутствии сил НАТО на Украине не является немыслимым" можно конечно и поспорить, но, как говорят "никогда не говори никогда". Сегодня большинство в Европе против этого, а что будет завтра не известно.
    Сикорский заявил, что инициатива Макрона даже необходима, так как может «заставить президента Путина бояться»
    В данном случае Сикорский бьет в колокола исключительно со своей колокольни подключив свои мечты. "Заставить бояться" конечно мощно сказал и наверное сам собой остался доволен.
  5. Freelander Ранг пользователя
    Freelander
    0
    Сегодня, 09:04
    Заставит бояться?)))) А Сикорский сам не боится, что кладбище под Ольштыном где прикопаны уже 3000 наемников, увеличится еще в десять раз?
  6. Шмель_3 Ранг пользователя
    Шмель_3
    0
    Сегодня, 09:04
    Жаль, не имею возможности задать вопрос Р.Сикорскому. Присутствие российский войск на территории Польши он тоже считает "немыслимым" или допускает такое? Блин, за что мой дед погиб, освобождая Польшу?
  7. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    0
    Сегодня, 09:05
    Видя нашу излишнюю мягкотелость к всукам натовцы решились на удар нам в спину!Либо Калининградская область ,либо Черноморские области пока что ук-роины хотят оккупировать и создать там свои военные базы с ядерным оружием для не шантажа-удара по нашим военным и стратегическим объектам. Нужно было брать Одессу в 22ом году!И,не в коем случае нельзя было отводить войска в угоду натовщине. Вероятность того что учения натовщины все же закончатся вторжением в данные регионы очень высокая!
  8. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 09:05
    Интересно какая первая страна НАТО вступит в бой с нашей армией...похоже дело к этому идет.
    Натовцы совсем страх потеряли и решили что могут победить нашу страну на поле боя.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»