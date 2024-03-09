Глава МИД Польши: Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым

Недавние слова французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину, за которые затем в Париже пытались оправдаться, встретили поддержку у польских властей, с самого начала украинского конфликта занимающих наиболее открытую антироссийскую позицию.Как пишет польское издание Rzeczpospolita, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что инициатива Макрона даже необходима, так как может «заставить президента Путина бояться». Сикорский затронул эту тему, выступая 8 марта на конференции в Варшавском университете по случаю 25-й годовщины вступления Польши в НАТО.- сказал глава польского МИД.Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что его страна не собирается отправлять войска на Украину.26 февраля президент Франции, выступая в Париже на встрече представителей западных стран, не исключил отправки военного контингента НАТО на Украину. Эти слова французского лидера подверглись резкой критике в самой Франции, а во многих западных странах открестились от подобной идеи. Сам Макрон позже, чтобы сгладить как-то эффект от своих слов, сказал, что «не исключать что-то – не значит делать это».

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