В районе Покровска украинская ПВО сбила истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ

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В районе Покровска украинская ПВО сбила истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ

Воздушные силы ВСУ лишились очередного истребителя МиГ-29, самолет был сбит в районе Покровска (Красноармейска) на временно оккупированной территории ДНР. Хорошо сработала ПВО, вот только все дело в том, что украинская.

Украинские зенитчики накануне сбили истребитель МиГ-29 ВС ВСУ. Кадры с упавшим самолетом распространяли как российские, так и украинские ресурсы. Изначально в Киеве заявляли, что и самолет не их, да и ПВО никуда не стреляло, но полученные данные ясно говорят, что истребитель был поражен ракетой, запущенной с территории, контролируемой Киевом.



Согласно данным с украинских пабликов, самолет упал в районе села Шевченко. Предварительно, истребитель возвращался на базу, но не долетел. Летчик катапультироваться не сумел и погиб. Пуск ракеты был произведен из района села Новооленовка, находящегося в треугольнике Покровск - Константиновка - Торецк. Какой именно ЗРК отработал по самолету не известно.


(...) самолёт попытался совершить 180-градусный поворот вокруг вертикальной оси с сохранением горизонтального положения, выпуская при этом тепловые ловушки, но ракета поразила истребитель в хвостовую часть

- пишут украинские паблики.

На месте падения самолета возник большой пожар, упавший истребитель сгорел полностью.

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    18 комментариев
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    1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 08:34
      Молодцы! "Народ и армия- едины")
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 08:59
        "Бей,своих,чтобы чужие боялись "!!! wassat
    2. никникник Ранг пользователя
      никникник
      0
      Сегодня, 08:35
      Ну хоть сами украинцы помогают в уничтожении их же техники
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 09:04
        Цитата: никникник
        Ну хоть сами украинцы помогают в уничтожении их же техники
        И большой им за это поклон wink
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 08:37
      ***
      — Дайте им уже F-16-тые,они созрели ...
      ***
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 08:42
        Летчик катапультироваться не сумел и погиб

        Их даже катапультироватся не учат уже. recourse
        1. Fitter65 Ранг пользователя
          Fitter65
          0
          Сегодня, 08:58
          Цитата: Enceladus
          Летчик катапультироваться не сумел и погиб

          Их даже катапультироватся не учат уже. recourse

          Ни не сумел, а скорее всего не успел, или просто не смог. К-36 очень надёжное кресло...
          1. Enceladus Ранг пользователя
            Enceladus
            +1
            Сегодня, 09:05
            Вот это и странно, был горизонтальный разворот - кресло это вполне позволяет, (там крен учитывается в т.ч., да и по высоте врятли он на паре десятков метров был. Если в хвост попало, то летчика врятли бы задело. Но в спор вступать не хочу - спрошу у друга... он летчик, хоть уже на пенсии. так, чисто для интереса
            Цитата: Fitter65
            К-36 очень надёжное кресло...
            Это слабо сказано - лучшее good
            1. Fitter65 Ранг пользователя
              Fitter65
              0
              Сегодня, 09:07
              Цитата: Enceladus
              Это слабо сказано - лучшее

              Согласен!
    4. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 08:41
      "...И увидел он, что это хорошо..."!
    5. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 08:42
      Летчик катапультироваться не сумел и погиб

      Интересно какая укросвинья сгорела... Информации ещё нет??? Фамилия, возраст...
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 08:53
      Хорошо сработала ПВО, вот только все дело в том, что украинская.
      На войне и не такое бывает. Объявим устную благодарность укр ПВО за сбитый ими свой самолет.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 09:06
        Цитата: rotmistr60
        Объявим устную благодарность укр ПВО за сбитый ими свой самолет
        За такое и медаль выдать не грех! wink
    7. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 08:56
      Такое впечатление что ни кто не влючает аппаратуру "свой - чужой".
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 09:07
        Отключена 100%, они жэ по сути по нам как по "своим" стреляют. Когда маджахеды еще в афгане поимели нашу стрелу... так ракеты отворачивали от наших "мишек"
    8. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Сегодня, 08:58
      100% попадание, одним вражеским летчиком меньше стало, значит Ф-16 сиротой остался.
    9. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      0
      Сегодня, 08:59
      У укро ПВО,наверное, девиз-"Бей свои самолёты,чтоб чужие самолёты боялись!". . . winked
    10. Аргон Ранг пользователя
      Аргон
      0
      Сегодня, 09:06
      Значит есть ещё у них самолётики...

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