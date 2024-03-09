В районе Покровска украинская ПВО сбила истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ

(...) самолёт попытался совершить 180-градусный поворот вокруг вертикальной оси с сохранением горизонтального положения, выпуская при этом тепловые ловушки, но ракета поразила истребитель в хвостовую часть

Воздушные силы ВСУ лишились очередного истребителя МиГ-29, самолет был сбит в районе Покровска (Красноармейска) на временно оккупированной территории ДНР. Хорошо сработала ПВО, вот только все дело в том, что украинская.Украинские зенитчики накануне сбили истребитель МиГ-29 ВС ВСУ. Кадры с упавшим самолетом распространяли как российские, так и украинские ресурсы. Изначально в Киеве заявляли, что и самолет не их, да и ПВО никуда не стреляло, но полученные данные ясно говорят, что истребитель был поражен ракетой, запущенной с территории, контролируемой Киевом.Согласно данным с украинских пабликов, самолет упал в районе села Шевченко. Предварительно, истребитель возвращался на базу, но не долетел. Летчик катапультироваться не сумел и погиб. Пуск ракеты был произведен из района села Новооленовка, находящегося в треугольнике Покровск - Константиновка - Торецк. Какой именно ЗРК отработал по самолету не известно.- пишут украинские паблики.На месте падения самолета возник большой пожар, упавший истребитель сгорел полностью.