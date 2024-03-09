NBC: В США рассматривают возможность предоставления помощи Украине в кредит

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NBC: В США рассматривают возможность предоставления помощи Украине в кредит

На фоне того, что уже с конца прошлого года американские конгрессмены никак не договорятся относительно выделения на помощь Украине 60 миллиардов долларов в Конгрессе ищут альтернативные пути оказания помощи Киеву.

Как передаёт телеканал NBC News, ссылаясь на свои источники, конгрессмены-республиканцы работают над тем, чтобы оказать помощь Украине в форме предоставления кредита. В частности, сообщается, что с такой инициативой выступил спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.



По словам источников американского телеканала, Джонсон надеется, что его инициатива будет поддержана конгрессменами, включая и тех, которые не согласны с дальнейшим финансированием Украины.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол пояснил, что речь идёт о невоенной помощи Киеву, которую хотят выделить в виде кредитов. При этом в качестве залога планируют воспользоваться замороженными российскими активами.

Однако некоторые конгрессмены считают, что подобная помощь в долг в долгосрочной перспективе нанесет ущерб Украине и будет способствовать экономическому кризису.

Напомним, что в феврале этого года Евросоюз решил создать фонд помощи Украине на сумму в 50 миллиардов евро.
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25 комментариев
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  1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
    S.K.Vichyakow
    +1
    Сегодня, 09:50
    Хрен редьки не слаще. Отдавать всё-равно никто, ничего не будет.
    1. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      0
      Сегодня, 10:33
      -в качестве залога планируют воспользоваться замороженными российскими активами.
      Сумма залога,как минимум, вдвое больше суммы кредита.Так что янкесы даже без возврата в выигрыше.
      -подобная помощь в долг в долгосрочной перспективе нанесет ущерб Украине и будет способствовать экономическому кризису.
      Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
      1. Теренин Ранг пользователя
        Теренин
        +2
        Сегодня, 10:37
        Цитата: knn54
        -подобная помощь в долг в долгосрочной перспективе нанесет ущерб Украине и будет способствовать экономическому кризису.
        Проблемы индейцев шерифа не волнуют.

        Врач: - Больной перед смертью потел?
        Родственник: - Да, потел
        Врач: - Так. Хорошо!...
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 10:43
        конгрессмены-республиканцы работают над тем, чтобы оказать помощь Украине в форме предоставления кредита.

        Украине в долг...??? А чем она будет расплачиваться...??? По моему, западные корпорации, всё что им нужно было и так уже скупили... Да и в самом УкроРейхе считают, что все долги они на сто лет вперёд в окопах отработали и долги отдают только трусы... А давать в долг под наши замороженные активы...??? А ваши замороженные сырьевые и другие активы в России вам не жалко...??? Да и было бы ради кого... am
      3. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
        S.K.Vichyakow
        +1
        Сегодня, 10:49
        Поэтому, чтобы убить одним выстрелом двух "зайцев", надо идти до польской границы. Нет украинствующих, и наши расходы покрыты. Все западные капиталы и т.д. на нашей территории конфисковать.
    2. solar Ранг пользователя
      solar
      0
      Сегодня, 10:40
      Вы разве не прочитали, но что они нацелились?
      в качестве залога планируют воспользоваться замороженными российскими активами

      Они ищут способ отобрать российские активы.
      1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
        S.K.Vichyakow
        +1
        Сегодня, 10:44
        А разве мы не можем воспользоваться их замороженными счетами и действующими активами?
        1. solar Ранг пользователя
          solar
          0
          Сегодня, 10:46
          Не знаю. А вот на что они нацелились, это очевидно. Украина явно не будет отдавать такой кредит.
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            +1
            Сегодня, 10:53
            Цитата: solar
            Украина явно не будет отдавать такой кредит
            Не отдаст деньгами, будет отдавать территорией
            1. solar Ранг пользователя
              solar
              +1
              Сегодня, 10:55
              Не для того в Штатах хотят назначить российские активы залогом за кредит.
              1. ANB Ранг пользователя
                ANB
                0
                Сегодня, 11:28
                . хотят назначить российские активы залогом за кредит.

                Как можно назначить залогом не свое имущества?
          2. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
            S.K.Vichyakow
            0
            Сегодня, 10:54
            Если останется территория под названием Украина, то отдадут всё и с процентами. Не деньгами, так всем что находится на земле, и её заберут в придачу.
            1. opuonmed Ранг пользователя
              opuonmed
              0
              Сегодня, 11:18
              Цитата: S.K.Vichyakow
              Если останется территория под названием Украина, то отдадут всё и с процентами. Не деньгами, так всем что находится на земле, и её заберут в придачу.

              не до того сша все это планировали что бы укрры отдавали долг ! укры это инвестиция против РФ !
              1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
                S.K.Vichyakow
                0
                Сегодня, 11:22
                Тогда вы не в курсе того, что из себя представляют подматрасники. Деньги на первом месте. И если нет возврата в инвестиции, как вы пишите, то вложения прекращаются.
                1. opuonmed Ранг пользователя
                  opuonmed
                  0
                  Сегодня, 11:26
                  Цитата: S.K.Vichyakow
                  И если нет возврата в инвестиции, как вы пишите, то вложения прекращаются.

                  ну пока им это выгодно они дают бабло ! как там батон сказал умерают не наши солдаты !
    3. фа2998 Ранг пользователя
      фа2998
      0
      Сегодня, 10:48
      Цитата: S.K.Vichyakow
      Хрен редьки не слаще. Отдавать всё-равно никто, ничего не будет.

      Советский Союз пол мира оружие поставлял,и в конце концов их списали.На десятки млрд.$.Ничего нового
  2. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    +2
    Сегодня, 09:50
    Имею сказать, таки: весь цимес в том, Америка не будет терять свои бабки,
    а большая часть, при хотелках 60 лярдов зелёных более 40 лярдов пойдёт на
    закупку вооружений внутри янк е- сри и , то есть на рост своего ВПК и обогащения
    самих матрасников!
    Оставшееся менее трети будет подвержено распилу пентагоном, олигархами
    и остатки сольют вна 404 на гуманитарку!Дремлет талая заря над полями грустными.
    Не будите лиха зря, -
    Не воюйте с русскими!!!
  3. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    0
    Сегодня, 10:00
    Ага,невозвратный кредит на разворовывание ,без возможности получить в блидайшие века хоть какую то его часть,не говоря уж об процентах fool wassat fool
  4. BAI Ранг пользователя
    BAI
    -3
    Сегодня, 10:08
    Кредит дадут. А возращать будет Россия, в рамках помощи "братскому" народу
  5. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:31
    конгрессмены-республиканцы работают над тем, чтобы оказать помощь Украине в форме предоставления кредита
    При этом говорят о невоенной помощи да еще хотят использовать в качестве залога "замороженные" российские активы. Что-то совсем туго стало у американцев с придумывание новых схем помощи киеву, пытаются идти по, как им кажется, более простому пути. Чем дольше длятся обсуждения, споры, тем лучше. Может в итоге вконец запутаются, переругаются окончательно и опять отложат обсуждение этого вопроса.
  6. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    -1
    Сегодня, 10:46
    laughing Кредитную историю 404 не смотрели? Хотя матрасы смотря в книгу стабильно видят фигу.
  7. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 10:52
    Интересно, а скаклы с чего должок отдавать будут?
  8. opuonmed Ранг пользователя
    opuonmed
    0
    Сегодня, 10:58
    Украине 60 миллиардов долларов

    ну что все идет по сценарию сша лидеры живы укрр а им деньги и оружия а они и дальше будут отрабатывать повестку под названием русофобия !
  9. AlexWar
    AlexWar
    0
    Сегодня, 10:59
    Старую бронетехники утилизировали, теперь все в кредит
  10. AlexWar
    AlexWar
    0
    Сегодня, 11:01
    Цитата: knn54
    -в качестве залога планируют воспользоваться замороженными российскими активами.

    Деньги то принадлежат частным лицам, а не государству. Россия то не коммунистическая страна, у которой все принадлежит государству, а частным лицам. В этом будут большие проблемы. Деньги были заработаны до СВО.
    Деньги эти прийдется отдавать рано или поздно. Либо страны долго будут в состоянии войны.
    Теперь ни один вопрос не будет решен пока не отдадут все деньги.
    Очевидно что после войны от украины мало что останется.

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