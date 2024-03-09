NBC: В США рассматривают возможность предоставления помощи Украине в кредит

На фоне того, что уже с конца прошлого года американские конгрессмены никак не договорятся относительно выделения на помощь Украине 60 миллиардов долларов в Конгрессе ищут альтернативные пути оказания помощи Киеву.Как передаёт телеканал NBC News, ссылаясь на свои источники, конгрессмены-республиканцы работают над тем, чтобы оказать помощь Украине в форме предоставления кредита. В частности, сообщается, что с такой инициативой выступил спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.По словам источников американского телеканала, Джонсон надеется, что его инициатива будет поддержана конгрессменами, включая и тех, которые не согласны с дальнейшим финансированием Украины.Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол пояснил, что речь идёт о невоенной помощи Киеву, которую хотят выделить в виде кредитов. При этом в качестве залога планируют воспользоваться замороженными российскими активами.Однако некоторые конгрессмены считают, что подобная помощь в долг в долгосрочной перспективе нанесет ущерб Украине и будет способствовать экономическому кризису.Напомним, что в феврале этого года Евросоюз решил создать фонд помощи Украине на сумму в 50 миллиардов евро.

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