Украинский военнопленный: От нового главкома ВСУ Сырского ждали перемирия

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Украинский военнопленный: От нового главкома ВСУ Сырского ждали перемирия

Обычные военнослужащие украинской армии устали от войны, назначение нового главкома ВСУ ожидали с определенной надеждой. Как рассказал попавший в плен украинский военный, в ВСУ надеялись на перемирие.

По словам украинца, в его подразделении ходили слухи, что после назначения Сырского ситуация на поле боя поменяется и наступит перемирие. Такие разговоры пошли из-за того, что новый главком родился еще в Советском Союзе и учился в военном училище в Москве. Солдаты надеялись, что он может как-то посодействовать окончанию боевых действий.



Думали, что Сырский придет, Сырский что-то сделает, хотя бы как-то… Ну, уладит что-то. Может, с Зеленским договорится (...) Может, там как бы что-то порешали, чтобы оно все устаканилось, утихомирилось… Чтобы было все спокойно

- приводит РИА Новости слова украинского военнослужащего.

По его словам, на предыдущего главкома ВСУ Залужного никаких надежд не возлагали, он считался в ВСУ жестким командующим, посылающим людей в "мясные штурмы". Такое же отношение и к Зеленскому, в армии считают, что с ним тоже бесполезно общаться, потому что он не хочет мирных переговоров с Россией и выступает за продолжение войны.

Залужный… Только штурмы, штурмы, мясные штурмы, вперед, вперед, вперед. Про Залужного – нет

- добавил пленный.
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    44 комментария
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    1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
      S.K.Vichyakow
      +2
      Сегодня, 09:49
      Как от него можно ждать перемирия, если он был замечен только в полной утилизации своих подчинённых?
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +2
        Сегодня, 10:02
        Залужный… Только штурмы, штурмы, мясные штурмы, вперед, вперед, вперед. Про Залужного – нет

        Про Залужного тоже самое говорят, что и про Сырского... Залужный это "поднятое дерьмо на вилы", обычная укросвинья не более того... Не верьте укропропаганде...всегда пишу. Ан нет наши комментаторы даже "ведутся" ...
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +2
          Сегодня, 10:31
          Конечно,не надо верить.Ибо пленные будут говорить только то,что от них хотят.Это касается и наших ребят,оказавшиеся ТАМ...
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            +2
            Сегодня, 11:02
            Украинский военнопленный: От нового главкома ВСУ Сырского ждали перемирия

            Какого на хрен перемирия и для чего перемирия...??? Чтобы ВСУ свои дела скорбные подправили, вооружились, доукомплектовались и отдохнули... А там с новыми силами... Да и кто Сырскому это позволит сделать...??? Нет уж... До последнего, так до последнего... am
            1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
              S.K.Vichyakow
              0
              Сегодня, 11:09
              Вспомните про перемирие в Стамбуле, и что там подписали и какие условия там прописаны были. И вы поймёте что с нашей стороны таковых тоже нет. Б.Джонсона награждать надо, за срыв их исполнения. Позорище.
      2. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +5
        Сегодня, 10:03
        Как рассказал попавший в плен украинский военный, в ВСУ надеялись на перемирие.

        Этот украинский пленный может и сбрехать. С них станется.
        1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
          S.K.Vichyakow
          +1
          Сегодня, 10:23
          Согласен с вами. Ведь Сырского в ВСУ звали генерал 200, а не генерал миротворец.
          1. Вахтовик Ранг пользователя
            Вахтовик
            +2
            Сегодня, 11:01
            Цитата: S.K.Vichyakow
            Согласен с вами. Ведь Сырского в ВСУ звали генерал 200, а не генерал миротворец.

            Сырский не только Родину предал ,а и семью свою ..Залужный тот идейны бандеровец с ним все понятно ..А то что пленный говорит ,думаю правда ..Там они сидет без ротаций уже два года и потери огромные ..Додавим их..Если уж Арестович завопил,что он русский ..Конец близок
      3. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 10:12
        S.K.Vichyakow
        Сегодня, 09:49
        Как от него можно ждать перемирия, если он был замечен только в полной утилизации своих подчинённых?
        Зашибись! Имею сказать,таки: весь цимес в том, цели и задачи у генерала -200-300-400 совсем иные, чем у ВС РФ в СВО!?Снова нечисть тут и там напрягает мускулы.
        Значит новым быть котлам, -
        Не воюйте с русскими!!!
      4. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 10:55
        Цитата: S.K.Vichyakow
        Как от него можно ждать перемирия, если он был замечен только в полной утилизации своих подчинённых?
        Так перемирие и наступит после утилизации последнего скакла, ещё могущего держать в руках оружие
        1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
          S.K.Vichyakow
          0
          Сегодня, 10:57
          Я понимаю, что "палка" рассуждений о двух концах. Я с одного конца рассуждаю, вы с другого.
    2. Joker62 Ранг пользователя
      Joker62
      +2
      Сегодня, 09:50
      Генерал "мясник" Сырский не лучше от экс-генерала "мясника" Залужного. am
    3. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 09:50
      Украинский военнопленный: От нового главкома ВСУ Сырского ждали перемирия
      Чего то не то, в голове у этого "украинского военнопленного". Попутал мир, с войной.
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 09:57
        Цитата: a.s.zzz888
        Украинский военнопленный: От нового главкома ВСУ Сырского ждали перемирия
        Чего то не то, в голове у этого "украинского военнопленного". Попутал мир, с войной.

        Вот-вот. Перепутал генералов с пацифистами. fool
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 10:56
        Цитата: a.s.zzz888
        Чего то не то, в голове у этого "украинского военнопленного".
        Наверное с кастрюлей на голове до призыва ходил wink
      3. Вахтовик Ранг пользователя
        Вахтовик
        0
        Сегодня, 11:05
        Цитата: a.s.zzz888
        Украинский военнопленный: От нового главкома ВСУ Сырского ждали перемирия
        Чего то не то, в голове у этого "украинского военнопленного". Попутал мир, с войной.

        Усталость у них там на передке ..Их ведь не меняют уже по году и более ,а кругом взрывы вой авиации и ФАБ-ов Даже веселые таблетки натовские не помогают уже ,перенасыщение и нервы на пределе "Волгу звать" боятся свои же накроют сразу и т.д.
    4. ИгорьПушкино Ранг пользователя
      ИгорьПушкино
      +1
      Сегодня, 09:53
      Залужный… Только штурмы, штурмы, мясные штурмы, вперед, вперед, вперед. Про Залужного – нет


      Может Сырский
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +3
        Сегодня, 10:05
        Цитата: ИгорьПушкино
        Залужный… Только штурмы, штурмы, мясные штурмы, вперед, вперед, вперед. Про Залужного – нет

        Может Сырский

        Конечно. На это уже и внимания не обращаем. no
    5. Попандос Ранг пользователя
      Попандос
      0
      Сегодня, 09:55
      Залужный… Только штурмы, штурмы, мясные штурмы, вперед, вперед, вперед. Про Залужного – нет

      - добавил пленный.

      Не понял request
    6. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      -1
      Сегодня, 09:57
      С вами мир невозможен,вы себя явили миру как человеконенавистники!Так что у России как страны есть лишь один путь-ликвидация ук-роины как государства, и забрать ВСЮ эту нестрану в состав России навсегда!Не одного метра румынам,поляхам,венграм-то есть,блоку нато!Иначе с карты мира исчезнем мы,исчезнет наша Россия. Жаль,что власти в кремле этого не желают понять!
      1. Вахтовик Ранг пользователя
        Вахтовик
        0
        Сегодня, 11:10
        Цитата: Бережливый
        С вами мир невозможен,вы себя явили миру как человеконенавистники!Так что у России как страны есть лишь один путь-ликвидация ук-роины как государства, и забрать ВСЮ эту нестрану в состав России навсегда!Не одного метра румынам,поляхам,венграм-то есть,блоку нато!Иначе с карты мира исчезнем мы,исчезнет наша Россия.

        Так то вы правы конечно ,но России слишком тяжело все это дается ..Если только новую мобилизацию объявить ,но и потери пойдут большие ,чего именно запад и добивается ..
        Цитата: Бережливый
        Жаль,что власти в кремле этого не желают понять!

        Ну это вы зря ..Это мы тут стратеги диванные ,а там я не завидую в Кремле ..На кону стоит Россия по лезвию ходим ..Слабоваты мы и в военном и в экономическом плане ..Но держим строй на зло всем Еще все главное впереди ! soldier
    7. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 09:58
      «От нового главкома ВСУ Сырского ждали перемирия» —

      ***
      — Вы и от Зеленского мира ждали.Ждите дальше,ждуны ...
      ***
    8. советник 2 уровня Ранг пользователя
      советник 2 уровня
      +1
      Сегодня, 09:59
      спрашивать у военнопленного - что он думает про войну- сильный ход... но глупый.. он все что угодно вам расскажет..
      1. Вахтовик Ранг пользователя
        Вахтовик
        0
        Сегодня, 11:15
        Цитата: советник 2 уровня
        спрашивать у военнопленного - что он думает про войну- сильный ход... но глупый.. он все что угодно вам расскажет..

        Но допрашивать нужно все же ! Большинство врут ,а кто то истину и выскажет
        Усталость от войны на той стороны очень высокая ,прочем и у западных обывателе тоже ..
        Тема укрины с первых полос западных сми уже с полгода ,как исчезла ..И слово украина -зеленский уже вызывает раздражение negative
    9. avtandil Ранг пользователя
      avtandil
      +1
      Сегодня, 10:01
      Прям вот советую нашим сайтам публиковать кадры с расколотыми женскими черепами и обезображенными взрывом лицами справжних украинок. Может подействует на украинцев? Это же ИХ жинки!
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +1
        Сегодня, 10:11
        Цитата: avtandil
        Прям вот советую нашим сайтам публиковать кадры с расколотыми женскими черепами и обезображенными взрывом лицами справжних украинок. Может подействует на украинцев? Это же ИХ жинки!

        Можно, конечно, но тогда нужно по другому называть форум. Ведь основными направлениями форума ВО является: военное дело, геополитика, виды вооружений, ход и итоги военных конфликтов, общественное мнение по ряду социальных и экономических вопросов.
    10. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      0
      Сегодня, 10:04
      Что то я не понял, нам же рассказывали, что это Сырский является "генералом 200" и именно он всегда был за "мясные штурмы". А Залужный как раз и был за "перемирие", его вполне устраивал "договорняк".
      1. ИгорьПушкино Ранг пользователя
        ИгорьПушкино
        0
        Сегодня, 10:11
        В тексте, скорее всего опечатка:Сырский
    11. avtandil Ранг пользователя
      avtandil
      +1
      Сегодня, 10:05
      КАК можно отправлять на войну хохляцких ЖИНОК? Таких молодых жинок? ЖИНКИ - это же основа жизни Украины. Ещё- ГРОШИ. О жизни не пора ли подумать? украинцы?
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +1
        Сегодня, 10:12
        Цитата: avtandil
        О жизни не пора ли подумать? украинцы?

        Громче! На их головах пока кастрюли fool
    12. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 10:05
      Имею сказать, таки: весь цимес в том, агенту Кремля и главнокомандующему бандеррейха Сырскому таких установок от Кремля не поступало, ждём`С?
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +1
        Сегодня, 10:14
        Цитата: ZovSailor
        Имею сказать, таки: весь цимес в том, агенту Кремля и главнокомандующему бандеррейха Сырскому таких установок от Кремля не поступало, ждём&#96;С?

        Допустим он агент Кремля. И почему такой команды ему не поступает?
    13. arhitroll Ранг пользователя
      arhitroll
      0
      Сегодня, 10:10
      Согласно проведенному опросу ВЦИОМ среди украинских пленных, против войны выступает 100% респондентов...
      1. solar Ранг пользователя
        solar
        0
        Сегодня, 10:44
        Это не только среди украинских пленных, это среди пленных вообще, во все времена причем. Не 100, так 99 точно.
    14. BAI Ранг пользователя
      BAI
      0
      Сегодня, 10:12
      Такие разговоры пошли из-за того, что новый главком родился еще в Советском Союзе и учился в военном училище в Москве.

      Именно поэтому, он будет активизировать военные деймтвия, чтобы не заподозрили в измене.
      Как известно, самые ярые антикоммунисты - бывшие коммунисты и комсомольцы
    15. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      +1
      Сегодня, 10:13
      Да всё уже понятно давно что они повара, водители и за мир.
      А серьёзно, для кого такие новости с их словами я честно не понимаю.
    16. Пауль Зиберт Ранг пользователя
      Пауль Зиберт
      +2
      Сегодня, 10:16
      Какое перемирие, хoxлы?
      Оглянитесь - мы наступаем по всем направлениям!
      Всё, что вы можете - это кошмарить наших мирных по ночам, роями своих фанерных дронов!
      Зачем нам оно НАМ нужно - ваше перемирие? Чтобы дать вам передохнуть, подтянуть резервы?
      Единственные переговоры с вами - о вашей капитуляции!
      Полной и безоговорочной!
    17. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      -1
      Сегодня, 10:24
      Реальность иная. Теперь укроВермахт пытается атаковать.

      Авдеевка, обстановка к западу от города. Самая тяжелая обстановка в
      Орловке, большая часть села не под контролем Российской армии - линия фронта проходит по этой дороге с севера на юг. Враг постоянно атакует наши штурмовые подразделения и технику дронами различных типов, укрыться негде, РЭБов не хватает.

      В Тоненьком наши штурмовики занимают почти всё село, стоят на западной окраине - почти на одной линии с севернее расположенной Орловкой.

      Бердычи севернее Авдеевки пополам - на западе села в этой части находится техника ВСУ.

      Бои упорные с большими потерями для обеих сторон.
    18. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 10:26
      Пойти против украинских оккупантов stop
      Сидеть и ждать что марионеточные укрооккупанты назначат кого то желающего прекратить агрессию против РФ yes
    19. vol46an Ранг пользователя
      vol46an
      0
      Сегодня, 10:28
      Ничего ни от Залужного ни от Сырского ни от Зеленского не зависит, командиры сидят в Лондоне и Вашингтоне.
    20. Glock-17 Ранг пользователя
      Glock-17
      0
      Сегодня, 10:36
      Странные ожидания. Сырский вообще ничего не решает в таких вопросах. От него самого требуется только повиновение.
    21. solar Ранг пользователя
      solar
      -1
      Сегодня, 10:43
      Как рассказал попавший в плен украинский военный, в ВСУ надеялись на перемирие.

      Поднадоели уже эти "рассказы пленных". ВО, смени пластинку.
      Пленный расскажет то, что от него хотят услышать, у него главная задача- выжить в плену.
    22. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 10:49
      Перемирия?! А корнеплод на воротник нет желания?! Сволочи десять лет долбили по Донбассу и не хотели никаких перемирий, а нынче "очнулись"твapи?!
    23. gmss Ранг пользователя
      gmss
      0
      Сегодня, 11:24
      зеленский снял мясника залужного и поставил миротворца сырского, который уладит что-то, может, с зеленским договорится

      Может, там как бы что-то порешали, чтобы оно все устаканилось, утихомирилось… Чтобы было все спокойно


      какая дичь в голове у этого пленного negative

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