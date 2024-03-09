Украинский военнопленный: От нового главкома ВСУ Сырского ждали перемирия

Думали, что Сырский придет, Сырский что-то сделает, хотя бы как-то… Ну, уладит что-то. Может, с Зеленским договорится (...) Может, там как бы что-то порешали, чтобы оно все устаканилось, утихомирилось… Чтобы было все спокойно

Залужный… Только штурмы, штурмы, мясные штурмы, вперед, вперед, вперед. Про Залужного – нет