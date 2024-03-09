Украинский военнопленный: От нового главкома ВСУ Сырского ждали перемирия
Обычные военнослужащие украинской армии устали от войны, назначение нового главкома ВСУ ожидали с определенной надеждой. Как рассказал попавший в плен украинский военный, в ВСУ надеялись на перемирие.
По словам украинца, в его подразделении ходили слухи, что после назначения Сырского ситуация на поле боя поменяется и наступит перемирие. Такие разговоры пошли из-за того, что новый главком родился еще в Советском Союзе и учился в военном училище в Москве. Солдаты надеялись, что он может как-то посодействовать окончанию боевых действий.
- приводит РИА Новости слова украинского военнослужащего.
По его словам, на предыдущего главкома ВСУ Залужного никаких надежд не возлагали, он считался в ВСУ жестким командующим, посылающим людей в "мясные штурмы". Такое же отношение и к Зеленскому, в армии считают, что с ним тоже бесполезно общаться, потому что он не хочет мирных переговоров с Россией и выступает за продолжение войны.
- добавил пленный.
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