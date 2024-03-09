Иран представил AIP-версию подводной лодки класса «Фатех»
На выставке DIMDEX 2024, проходившей в Дохе (Катар) с 4 по 6 марта 2024 года, Минобороны Ирана продемонстрировало макет подводной лодки класса «Фатех», оснащенной воздухонезависимой двигательной установкой (AIP).
Как сообщается, иранский Технологический университет имени Малека Аштара в течение значительного периода усердно работал над интеграцией AIP в подводные лодки класса «Фатех». Помимо работы над новыми технологическими проектами, университет имеет возможность тестировать различные военно-морские системы.
Проект находится в стадии реализации, и примерно в течение года планируется установить систему AIP на первую подводную лодку класса «Фатех». После оценки результатов на исходной подлодке процесс модернизации распространится и на другие лодки этого класса.
Ожидается, что добавление технологии AIP значительно повысит эксплуатационные возможности подводных лодок класса «Фатех», в частности, увеличит их подводную автономность, что является ключевым атрибутом дизель-электрических подводных лодок.
Подлодки класса «Фатех» представляют собой значительное достижение в иранском судостроении, знаменуя собой качественный скачок по сравнению с предшествовавшими им субмаринами класса «Гадир». Водоизмещение подлодок этого класса составляло скромные 120 тонн, тогда как класс «Фатех» может похвастаться значительно большим водоизмещением — около 600 тонн.
Подлодка класса «Фатех» имеет вооружение из четырех 533-мм торпедных установок, расположенных в носовой части. По некоторым данным, на ее вооружении имеются мины, торпеды и противокорабельные ракеты. Она способна погружаться на глубину до 200 метров и находиться в море до пяти недель, что подчеркивает ее устойчивую работоспособность.
- Википедия/Hossein Zohrevand
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