Иран представил AIP-версию подводной лодки класса «Фатех»

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Иран представил AIP-версию подводной лодки класса «Фатех»

На выставке DIMDEX 2024, проходившей в Дохе (Катар) с 4 по 6 марта 2024 года, Минобороны Ирана продемонстрировало макет подводной лодки класса «Фатех», оснащенной воздухонезависимой двигательной установкой (AIP).

Как сообщается, иранский Технологический университет имени Малека Аштара в течение значительного периода усердно работал над интеграцией AIP в подводные лодки класса «Фатех». Помимо работы над новыми технологическими проектами, университет имеет возможность тестировать различные военно-морские системы.



Проект находится в стадии реализации, и примерно в течение года планируется установить систему AIP на первую подводную лодку класса «Фатех». После оценки результатов на исходной подлодке процесс модернизации распространится и на другие лодки этого класса.

Ожидается, что добавление технологии AIP значительно повысит эксплуатационные возможности подводных лодок класса «Фатех», в частности, увеличит их подводную автономность, что является ключевым атрибутом дизель-электрических подводных лодок.

Подлодки класса «Фатех» представляют собой значительное достижение в иранском судостроении, знаменуя собой качественный скачок по сравнению с предшествовавшими им субмаринами класса «Гадир». Водоизмещение подлодок этого класса составляло скромные 120 тонн, тогда как класс «Фатех» может похвастаться значительно большим водоизмещением — около 600 тонн.

Подлодка класса «Фатех» имеет вооружение из четырех 533-мм торпедных установок, расположенных в носовой части. По некоторым данным, на ее вооружении имеются мины, торпеды и противокорабельные ракеты. Она способна погружаться на глубину до 200 метров и находиться в море до пяти недель, что подчеркивает ее устойчивую работоспособность.
  • Википедия/Hossein Zohrevand
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9 комментариев
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  1. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    +2
    Сегодня, 10:15
    Зашибись- заценили новость! Имею сказать, таки: мужественные и стойкие хуситы, выступающие
    за разрешение кризиса в Красном море со всей коалицией, нуждаются в поддержке,
    в том числе, и бесшумными подлодками для проведения подводных операций против
    подводных кабелей ненавистного лже-недо-зепада. Аллах и Бог им в помощь!
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 10:51
      Минобороны Ирана продемонстрировало макет подводной лодки класса «Фатех», оснащенной воздухонезависимой двигательной установкой (AIP).

      Какими быстрыми темпами после начала сотрудничества с Россией в военной области, Иран и космической державой стал, и того глядишь подводной станет... В России всегда прекрасно понимали, что любой долг (за те же "Шахиды") платежом красен... Так что думаю, что все успехи Ирана и в космосе и под водой без нашей помощи не обходятся... drinks
    2. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +3
      Сегодня, 10:56
      А всего то пара моментов:
      -максимальное искоренение коррупции;
      -отсутствие в КБ эффективных менеджеров.
  2. Rom8681 Ранг пользователя
    Rom8681
    +1
    Сегодня, 10:42
    13 октября 2014 года Российский оборонно-промышленный комплекс в1л нашу страну в число стран лидеров в этой области. В России принято решение о серийном производстве воздухонезависимых энергетических установок (ВНЭУ) для оснащения подводных лодок проекта 677 «Лада». Испытания опытного макета ВНЭУ на стенде завершились успешно.
    Мы на 10 лет раньше иранцев в лидеры вышли, просто наше Минобороны забыло, всё-таки много времени прошло
  3. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:48
    способна погружаться на глубину до 200 метров и находиться в море до пяти недель, что подчеркивает ее устойчивую работоспособность.
    Работают иранцы не покладая рук повышая обороноспособность и нац безопасность своей страны.
  4. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 10:51
    По некоторым данным, на ее вооружении имеются мины, торпеды и противокорабельные ракеты
    Ещё бы БЭКи и БПЛА там разместить, согласно требованиям времени
  5. Voronezh Ранг пользователя
    Voronezh
    +1
    Сегодня, 11:00
    Очевидно в Иране решен вопрос с коррупцией, откатами и "эффективными менеджерами" поэтому и нормальные достижения по всем направлениям. Уже турбины у них закупать собираемся, а ведь когда то сами делали без сименсов...
  6. лесничий Ранг пользователя
    лесничий
    0
    Сегодня, 11:01
    Вот с кого пример брать надо! Страна Бог знает сколько лет под жестокими санкциями, не имея своей школы кораблестроения столь давней, а подлодку с ВНЭУ уже продемонстрировала. Такое ощущение что наш ГШ живёт какой-то прошлой жизнью. Молодцы иранцы.
    1. Виталий161 Ранг пользователя
      Виталий161
      0
      Сегодня, 11:15
      Вот вам тупо лишь бы на вентилятор набросить, на каком принципе построена работа Иранской ВНЭУ вам известно? может там все на педальном приводе епрст....да и заявить можно что угодно собсно, наши тоже заявляли, что ВНЭУ готова, но она ныне как тот суслик, потому к заявлению Иранцев есть вопросы, ибо на стенах тоже много чего пишут.

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