Ударами ВС РФ поражено промпредприятие в Кривом Роге, взрывы прогремели в Полтавской области, Купянске и Константиновке

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Ударами ВС РФ поражено промпредприятие в Кривом Роге, взрывы прогремели в Полтавской области, Купянске и Константиновке

Сегодня ночью и утром Вооруженные силы России вновь нанесли массированные удары высокоточным оружием по военным и связанным с военкой целям на Украине и оккупированных ВСУ территориях западных регионов РФ. Воздушная тревога была объявлена вчера поздно вечером по местному времени в пяти центральных и северо-восточных украинских регионах, а также в подконтрольных киевскому режиму частях Харьковской и Херсонской областей.

Украинские источники сообщают о взрывах в Херсоне, информацию подтверждает киевский мэр этого города Роман Мрочко. Естественно, глава ГВА утверждает, что попадание было в гражданский объект, в данном случае якобы в жилую многоэтажку. Обычно такое происходит из-за непрофессиональной работы украинской ПВО. Чтобы скрыть это киевская пропаганда наверняка вновь будет распространять байку, что ВС РФ обстреляли Херсон ракетами ЗРК С-300, которые как раз состоят в некотором количестве на вооружении ВСУ.



А вот по прилетам в Кривом Роге такая байка уже не прокатит. Местные паблики сообщают о серии взрывов в ночное время, часть из них прогремели на территории неназванного промышленного предприятия, где вспыхнул крупный пожар. Вопреки строжайшим запретам, в сети даже опубликованы кадры возгорания. Судя по сообщениям атаки проводились волнами в течение нескольких часов. Кадры видео нечеткие, но даже по ним понятно, что полыхает что-то серьезное — либо склады с боеприпасами, либо места хранения ГСМ. Местные власти факты взрывов сегодня ночью подтверждают, но без подробностей.

Было и попадание по одному из промышленных предприятий. Пожар удалось локализовать в 02.57, но ликвидация последствий еще продолжается. Главное — без потерь

— сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.



Сразу после полуночи сирены воздушной тревоги зазвучали в Киеве. Информации о том, что именно поражено в украинской столице на данный момент пока нет. Сообщается о серии взрывов в результате прилетов авиаракет и дронов-камикадзе «Герань» в Полтавской области и оккупированном ВСУ Купянском районе Харьковской области, включая районный административный центр. Ранее сообщалось об уничтожении ВКС РФ всех мостов на реке Оскол, протекающей в том числе через Купянск. Противник наводит понтонные переправы, однако и они оперативно выявляются и уничтожаются нашей авиацией.

Российские военные продолжают уничтожать цели ВСУ в Константиновке, расположенной юго-западнее Артемовска и Часова Яра. Этот город является главным логистическим центром киевских формирований в ДНР, в него идет железнодорожная ветка и трасса Н-20 из Краматорска, по которым противник регулярно перебрасывает резервы, вооружения и военную технику своим войскам на Донецком направлении.

В утренней сводке Воздушные силы Украины оперативно отчитались о перехвате 12 из 15 дронов-камикадзе «Шахед», хотя в эту бравурную статистику не верят уже и сами украинцы. Получается, что всего три оставшихся дрона сумели поразить превосходящее количество целей. При этом киевские пропагандисты даже после появления документальных кадров, подтверждающих массовое производство БПЛА типа «Герань» на российском оборонном предприятии, продолжают именовать эти дроны иранским обозначением.

Судя по последним сообщениям Воздушных сил Украины, российские Вооруженные силы не останавливаются на ночных комбинированных ударах. В телеграм-канале ВС ВСУ сообщается о полете баллистических ракет со стороны Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области, дроны-камикадзе держат курс на Кировоградскую область. Местные паблики пишут о работе ПВО и взрывах, пока неизвестно, где именно.
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    8 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 10:56
      А вот по прилетам в Кривом Роге такая байка уже не прокатит. Местные паблики сообщают о серии взрывов в ночное время, часть из них прогремели на территории неназванного промышленного предприятия, где вспыхнул крупный пожар.

      Кривой Рог это родной город Зеленского, так что любые наши обстрелы его промышленной инфраструктуры прямиком ложатся на совесть Зеленского, сорвавшего "стамбульские договорённости"... Впрочем, со своей совестью этот клоун давно уже договорился, ещё когда обгадил память своего родного дедушки... am
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        0
        Сегодня, 11:07
        Жаль не все видимо объекты известны нашей разведке, выпуск БЭКов и БПЛА продолжается. Горючка и боеприпасы в каком то количестве да есть. Скорее всего дробят по множеству точек. Чтоб труднее было отследить, а так же, что бы одним ударом не уничтожили всё.
        1. rotmistr60 Ранг пользователя
          rotmistr60
          +1
          Сегодня, 11:22
          Жаль не все видимо объекты известны нашей разведке, выпуск БЭКов и БПЛА продолжается.
          Все же учитывайте площадь страны и возможность сборки тех же БПЛА в маленьких мастерских по всей этой площади. За последние 7-10 дней дважды нанесли удары по местам хранения БЭКов, а это результат работы разведки.
          1. ВАМ Ранг пользователя
            ВАМ
            0
            Сегодня, 11:27
            Я это и имею в виду. Сборку можно организовать где угодно. Думаю завозят всё в виде готовых конструкторов. На месте быстро собирают и тут же развозят по разным точкам. Да и точек сборки несколько. Одну накрывают, две новых открывают.
      2. tralmaster Ранг пользователя
        tralmaster
        0
        Сегодня, 11:26
        У него на месте совести то чем он на рояле играет, животное.
    2. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      -1
      Сегодня, 11:06
      Прилеты взаимные. Война БПЛА.

      Сегодня ночью десятки украинские БПЛА атаковали Белгородскую, Волгоградскую, Курскую и Ростовскую области. По всей видимости досталось предприятиям ВПК Таганрога, в частности авиазаводу "ТАНТК им. Г.М. Бериева", на котором проводился ремонт и модернизация самолетов А-50. Атака беспилотников по Таганрогу продолжалась более полутора часов. Ростовские власти отмечают, что прилеты были и по Морозовску, где расположен крупный военный аэродром. Последствия атаки пока не известны.
    3. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 11:33
      Самое интересное то , что кто сдох во время наших ударов , в общее количество потерь не входит.
    4. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      0
      Сегодня, 11:37
      Почему нет сообщений об ударах по" Банковой,11".Только сообщения по ударам по каким то военным предприятиям.А толку?Интенсивность ударов по территории РФ не снижается,а на том же Авдеевском и других направлении Враг не бежит.У врага есть море горючки(откуда,не из Самары ли?)Все волшебным образом изменилось бы ,когда Укрофашисту отсекли бы башку.( понятно, "Банковая 11" -это условный термин,фактически под ним подразумевается сеть бункеров, в которых сидит скопище нелюди из командования ВСУ и его англоамерофашистских "советников")Координаты этих бункеров отлично известны, противобункерные средства имеются.Ударов только не наносится.Все русские люди задают нашему Верховному Главнокомандующему только один вопрос-ПОЧЕМУ? Получается ,СВО будет идти не месяцы,а десятилетия?

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