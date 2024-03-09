Ударами ВС РФ поражено промпредприятие в Кривом Роге, взрывы прогремели в Полтавской области, Купянске и Константиновке
Сегодня ночью и утром Вооруженные силы России вновь нанесли массированные удары высокоточным оружием по военным и связанным с военкой целям на Украине и оккупированных ВСУ территориях западных регионов РФ. Воздушная тревога была объявлена вчера поздно вечером по местному времени в пяти центральных и северо-восточных украинских регионах, а также в подконтрольных киевскому режиму частях Харьковской и Херсонской областей.
Украинские источники сообщают о взрывах в Херсоне, информацию подтверждает киевский мэр этого города Роман Мрочко. Естественно, глава ГВА утверждает, что попадание было в гражданский объект, в данном случае якобы в жилую многоэтажку. Обычно такое происходит из-за непрофессиональной работы украинской ПВО. Чтобы скрыть это киевская пропаганда наверняка вновь будет распространять байку, что ВС РФ обстреляли Херсон ракетами ЗРК С-300, которые как раз состоят в некотором количестве на вооружении ВСУ.
А вот по прилетам в Кривом Роге такая байка уже не прокатит. Местные паблики сообщают о серии взрывов в ночное время, часть из них прогремели на территории неназванного промышленного предприятия, где вспыхнул крупный пожар. Вопреки строжайшим запретам, в сети даже опубликованы кадры возгорания. Судя по сообщениям атаки проводились волнами в течение нескольких часов. Кадры видео нечеткие, но даже по ним понятно, что полыхает что-то серьезное — либо склады с боеприпасами, либо места хранения ГСМ. Местные власти факты взрывов сегодня ночью подтверждают, но без подробностей.
— сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.
Сразу после полуночи сирены воздушной тревоги зазвучали в Киеве. Информации о том, что именно поражено в украинской столице на данный момент пока нет. Сообщается о серии взрывов в результате прилетов авиаракет и дронов-камикадзе «Герань» в Полтавской области и оккупированном ВСУ Купянском районе Харьковской области, включая районный административный центр. Ранее сообщалось об уничтожении ВКС РФ всех мостов на реке Оскол, протекающей в том числе через Купянск. Противник наводит понтонные переправы, однако и они оперативно выявляются и уничтожаются нашей авиацией.
Российские военные продолжают уничтожать цели ВСУ в Константиновке, расположенной юго-западнее Артемовска и Часова Яра. Этот город является главным логистическим центром киевских формирований в ДНР, в него идет железнодорожная ветка и трасса Н-20 из Краматорска, по которым противник регулярно перебрасывает резервы, вооружения и военную технику своим войскам на Донецком направлении.
В утренней сводке Воздушные силы Украины оперативно отчитались о перехвате 12 из 15 дронов-камикадзе «Шахед», хотя в эту бравурную статистику не верят уже и сами украинцы. Получается, что всего три оставшихся дрона сумели поразить превосходящее количество целей. При этом киевские пропагандисты даже после появления документальных кадров, подтверждающих массовое производство БПЛА типа «Герань» на российском оборонном предприятии, продолжают именовать эти дроны иранским обозначением.
Судя по последним сообщениям Воздушных сил Украины, российские Вооруженные силы не останавливаются на ночных комбинированных ударах. В телеграм-канале ВС ВСУ сообщается о полете баллистических ракет со стороны Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области, дроны-камикадзе держат курс на Кировоградскую область. Местные паблики пишут о работе ПВО и взрывах, пока неизвестно, где именно.
Информация