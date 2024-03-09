Американский телеканал: Вопрос финансирования Украины в ближайшей повестке Конгресса не стоит

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Американский телеканал: Вопрос финансирования Украины в ближайшей повестке Конгресса не стоит

Украина останется без американской финансовой поддержки, как минимум, до апреля, в ближайшее время Конгресс США не планирует рассматривать украинский вопрос. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, который ссылается на два источника в Конгрессе, рассмотрение вопроса выделения финансовой помощи Украине начнется не ранее апреля. По планам конгрессменов, до 22 марта на повестке дня американский бюджет, а потом двухнедельные каникулы. Финансирование Украины не является сильно важным вопросом, несмотря на заявления некоторых представителей демократической партии и Белого дома.



(...) до 22 марта конгрессмены будут заниматься вопросами бюджета США и к вопросу Украины приступать не планируют

- сообщает телеканал.  

Как ранее уже сообщалось, республиканцы в Палате представителей разрабатывают свой собственный проект законопроекта, который позволит профинансировать Украину. Но, в отличие от уже предложенных, спикер Палаты представителей Майкл Джонсон хочет предоставить Киеву средства в кредит, а не на безвозмездной основе, как делалось ранее.

Между тем, в Киеве готовы согласиться и на кредит, причем под любые проценты, лишь бы деньги были предоставлены. Подумаешь, одним кредитом больше будет. На конец прошлого года государственный долг Украины составил 85% от ВВП страны. Такие данные были приведены в Верховной Раде. МВФ вообще прогнозирует 98%, т.е. Киев уже давно живет в долг.
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    18 комментариев
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    1. pyagomail.ru Ранг пользователя
      pyagomail.ru
      +1
      Сегодня, 11:05
      В Киеве готовы согласиться на кредит, причем под любые проценты
      Вопрос, кто будет возвращать кредит, на данном этапе не стоит... и вообще не стоит. angry
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        -4
        Сегодня, 11:11
        кто будет возвращать кредит

        Да это всем ясно - соседняя страна
        1. pyagomail.ru Ранг пользователя
          pyagomail.ru
          +2
          Сегодня, 11:11
          Цитата: Владимир80
          Да это всем ясно - соседняя страна

          Польша?
      2. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        +2
        Сегодня, 11:13
        Ну во первых всё может измениться, переобувание нынче в моде, А так вы правы окраина согласна на всё, вернее её лидеры. Хоть чего то но урвать. А там кто и когда, будет, комут о, что то возвращать???? Это опять же про визиря, ишака и Насреддина, что там будет, далее, и опять же не из собственного кармана.
      3. opuonmed Ранг пользователя
        opuonmed
        0
        Сегодня, 11:30
        Цитата: pyagomail.ru
        Вопрос, кто будет возвращать кредит, на данном этапе не стоит... и вообще не стоит.

        бабло это инвестиция против РФ пока это выгодно сша и европе и видят перспективу они и дальше будут давать бабла и оружия ! зачем посылать своих солдат умирать когда есть русофобский киевский режим который и пропаганду делает и войну ведет против РФ !
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      -1
      Сегодня, 11:10
      На конец прошлого года государственный долг Украины составил 85% от ВВП страны. Такие данные были приведены в Верховной Раде. МВФ вообще прогнозирует 98%, т.е. Киев уже давно живет в долг.

      Какие на хрен 85 %...??? Даже с учётом того, что УкроРейх сам себе списал все прежние долги, они по любому выше чем те же 98 % про которые говорит МВФ... Кстати, а мы из МВФ свои бабки забрали или так и подпитываем ими нацистскую Украину и её ВСУ...??? am
    3. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      0
      Сегодня, 11:13
      Госдеп рассмотрит программы грантов/займов,а это не требует одобрения Конгресса.
      1. Вахтовик Ранг пользователя
        Вахтовик
        0
        Сегодня, 11:30
        Цитата: knn54
        Госдеп рассмотрит программы грантов/займов,а это не требует одобрения Конгресса.

        Ну это конечно могут сделать ,вот только это все копейки ..Украине нужно на войну ,как минимум 5 лярдов в месяц ..А таких грантов и займов нету у госдепа ..Да еще выборы на носу .
        Подкидывать будут конечно ,но в основном на террористические акты внутри России ..Ставка думаю на это сейчас будет сделана ..Запугать население России и заставить нас выйти на протесты против войны и власти .Навального для этого и завалили как раз вовремя
        Будем готовится Не спроста недавно по всей России провели учения по гражданской обороне с сиренами и голосовыми сообщениями
        Нужно быть готовыми ко всему
    4. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 11:16
      Конгресс США не планирует рассматривать украинский вопрос
      Какое горе для скаклофф wink
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 11:17
      Украина останется без американской финансовой поддержки, как минимум, до апреля
      То о чем я писал к статье о вопросе кредита. Чем дольше будут спорить, предлагать новые схемы, ругаться между собой, тем лучше - киев будет продолжать ждать помощь. А ждать и уже получить это разные вещи.
      1. Вахтовик Ранг пользователя
        Вахтовик
        0
        Сегодня, 11:32
        Цитата: rotmistr60
        А ждать и уже получить это разные вещи.

        Таки да ..А время работает на Россию сейчас Геннадий .Готовимся к решающему рывку
    6. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 11:20
      о 22 марта конгрессмены будут заниматься вопросами бюджета США и к вопросу Украины приступать не планируют
      а пока европа дает оружие деньги !
      1. Вахтовик Ранг пользователя
        Вахтовик
        0
        Сегодня, 11:36
        Цитата: opuonmed
        а пока европа дает оружие деньги !

        Да уже не особо ,озираясь на США ..Конгресс США за океаном ,а Русский злобный медведь вот он рядом злобно рычит и огромными когтями землю скребет ,готовясь к рывку на обнаглевших шавок лаящих ес
        1. opuonmed Ранг пользователя
          opuonmed
          0
          Сегодня, 11:40
          Цитата: Вахтовик

          Да уже не особо

          (наговорить они хоть что могут но в итоге дают деньги и оружие) надо смотреть по фронтам какие движения у РФ !
    7. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 11:22
      Подскажу ,в тройку крупнейших покупателей золота в 2024 г вошла Германия - золото надёжней чем Украина. bully
      1. lukash66 Ранг пользователя
        lukash66
        +1
        Сегодня, 11:27
        Цитата: tralflot1832
        Подскажу ,в тройку крупнейших покупателей золота в 2024 г вошла Германия - золото надёжней чем Украина. bully

        И по старой доброй традиции отдали на хранение в форт Нокс?))
    8. Hellcos Ранг пользователя
      Hellcos
      0
      Сегодня, 11:23
      А зачем, если европейцы прогнулись?
    9. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 11:31
      Гуляли - веселились, посчитали-прослезились.

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