Американский телеканал: Вопрос финансирования Украины в ближайшей повестке Конгресса не стоит
Украина останется без американской финансовой поддержки, как минимум, до апреля, в ближайшее время Конгресс США не планирует рассматривать украинский вопрос. Об этом сообщает NBC News.
По данным телеканала, который ссылается на два источника в Конгрессе, рассмотрение вопроса выделения финансовой помощи Украине начнется не ранее апреля. По планам конгрессменов, до 22 марта на повестке дня американский бюджет, а потом двухнедельные каникулы. Финансирование Украины не является сильно важным вопросом, несмотря на заявления некоторых представителей демократической партии и Белого дома.
- сообщает телеканал.
Как ранее уже сообщалось, республиканцы в Палате представителей разрабатывают свой собственный проект законопроекта, который позволит профинансировать Украину. Но, в отличие от уже предложенных, спикер Палаты представителей Майкл Джонсон хочет предоставить Киеву средства в кредит, а не на безвозмездной основе, как делалось ранее.
Между тем, в Киеве готовы согласиться и на кредит, причем под любые проценты, лишь бы деньги были предоставлены. Подумаешь, одним кредитом больше будет. На конец прошлого года государственный долг Украины составил 85% от ВВП страны. Такие данные были приведены в Верховной Раде. МВФ вообще прогнозирует 98%, т.е. Киев уже давно живет в долг.
Информация