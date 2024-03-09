CNN: Военные США разрабатывают портативные комплекты для обнаружения НЛО

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CNN: Военные США разрабатывают портативные комплекты для обнаружения НЛО

Как сообщает американский телеканал CNN, власти США и, в частности, военные продолжают всерьёз заниматься так называемыми неопознанными летающими объектами (НЛО).

По данным телеканала, для обнаружения НЛО американские военные занимаются разработкой специальных портативных комплектов, которые получили название «Гремлин».



По словам и.о. директора управления Пентагона по аномалиям Тимоти Филлипса, «Гремлины» помогут собирать более точные данные об НЛО, так как в Пентагоне пока нет каких-либо доказательств обнаружения инопланетной технологии.

Новые комплекты состоят из множества датчиков в защитном чехле, и сейчас проходят испытания на полигоне в Техасе

- сказал Филлипс.

Чиновник из Пентагона заявил, что портативные комплекты «Гремлин» будут размещать на тех объектах, откуда было много сообщений об НЛО. Ежемесячно управление Пентагона по аномалиям получает в среднем около ста сообщений о случаях обнаружения НЛО, добавил Филлипс.

Что касается обнаружения каких-либо инопланетных технологий, то по этому поводу глава управление Пентагона по аномалиям сказал:

Были некоторые случаи, но мы не можем обсуждать это

Напомним, что в прошлом году американский Конгресс принял закон, согласно которому госструктуры США обязаны сообщать общественности всё, что им известно об НЛО.
  • www.britannica.com
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2 комментария
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  1. opuonmed Ранг пользователя
    opuonmed
    0
    Сегодня, 11:35
    ну может и получится увидеть ! они уже среди нас !
  2. Керенский Ранг пользователя
    Керенский
    0
    Сегодня, 11:40
    сейчас проходят испытания на полигоне в Техасе

    Как?! Выпускают НЛО и смотрят на срабатывание датчиков?

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