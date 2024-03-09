Вооружённые банды напали на правительственные здания в столице Гаити

Организованные преступные группировки, в основном связанные с наркокартелями, в некоторых государствах Латинской Америки и Карибского бассейна давно уже стали серьезной силой и угрозой национальной безопасности. Хорошо вооруженные банды не только противостоят местным силовикам, но, как выясняется, способны и на действия, сопоставимые с восстаниями и госпереворотами.Вчера вечером вооруженные банды напали на правительственные здания, включая президентский дворец, в столице известного курортного государства Гаити городе Порт-о-Пренс. Беспорядки со стрельбой охватили весь центр города и ближайшие кварталы, сообщает со ссылкой на источник в гаитянских правоохранительных органах американский телеканал ABC News.Источник сообщил, что крупномасштабная атака вооруженных группировок была заранее запланирована и хорошо скоординирована. Сразу несколько групп одновременно атаковали правительственные здания, включая президентский дворец, Министерство внутренних дел и штаб-квартиру полиции западного округа Гаити, в который входит Порт-о-Пренс.Журналисты телеканала пообщались с местными жителями, которые были свидетелями интенсивной стрельбы и слышали мощные взрывы в центре города. Сотни людей бежали из этого района, поскольку банды вступили в ожесточенные бои с полицией.На данный момент интенсивность боев несколько ослабела. Но пока что неизвестно, связано ли это с постепенным прекращением атак на госучреждения, либо банды просто перегруппировываются для проведения новых акций и нападений. По неофициальным данным, в ходе столкновений было убито около дюжины боевиков, о пострадавших и жертвах среди полицейских пока не сообщается.Гаити находится в состоянии открытого восстания с середины прошлой недели, когда самые могущественные банды страны объединились и начали серию нападений на правительственные учреждения. Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Ариэль Генри отсутствовал в стране, когда начались нападения, и не смог вернуться обратно. Его самолет не сумел приземлиться в столичном аэропорту из-за перестрелок на его территории.Правительство Гаити на прошлой неделе объявило режим чрезвычайного происшествия в стране и установило ночной комендантский час. Режим ЧП объявили после нападения бандитов на две крупнейшие тюрьмы, в результате бежали тысячи заключенных. После этого, 6 марта, вооружённые банды атаковали международный аэропорт в пригороде Порт-о-Пренса. В это время он был закрыт и не обслуживал пассажиров. Отпор бандитам дали полицейские и военные, которые охраняют воздушную гавань.Государственный департамент США призвал американских граждан покинуть островное государство после бандитских разборок. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте американского посольства в Порт-о-Пренсе.Телеканал отмечает, что президентский дворец после того, как он был серьезно разрушен землетрясением в 2010 году, не используется как резиденция главы государства. Тем не менее, он остается ярким символом федерального управления Гаити и охраняется круглосуточно. Если бы дворец попал под контроль бандформирований, это стало бы чрезвычайно символическим ударом по усилиям властей в борьбе с организованной преступностью и продолжающимся восстанием в стране.