Вооружённые банды напали на правительственные здания в столице Гаити

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Вооружённые банды напали на правительственные здания в столице Гаити

Организованные преступные группировки, в основном связанные с наркокартелями, в некоторых государствах Латинской Америки и Карибского бассейна давно уже стали серьезной силой и угрозой национальной безопасности. Хорошо вооруженные банды не только противостоят местным силовикам, но, как выясняется, способны и на действия, сопоставимые с восстаниями и госпереворотами.

Вчера вечером вооруженные банды напали на правительственные здания, включая президентский дворец, в столице известного курортного государства Гаити городе Порт-о-Пренс. Беспорядки со стрельбой охватили весь центр города и ближайшие кварталы, сообщает со ссылкой на источник в гаитянских правоохранительных органах американский телеканал ABC News.



Источник сообщил, что крупномасштабная атака вооруженных группировок была заранее запланирована и хорошо скоординирована. Сразу несколько групп одновременно атаковали правительственные здания, включая президентский дворец, Министерство внутренних дел и штаб-квартиру полиции западного округа Гаити, в который входит Порт-о-Пренс.

Журналисты телеканала пообщались с местными жителями, которые были свидетелями интенсивной стрельбы и слышали мощные взрывы в центре города. Сотни людей бежали из этого района, поскольку банды вступили в ожесточенные бои с полицией.



На данный момент интенсивность боев несколько ослабела. Но пока что неизвестно, связано ли это с постепенным прекращением атак на госучреждения, либо банды просто перегруппировываются для проведения новых акций и нападений. По неофициальным данным, в ходе столкновений было убито около дюжины боевиков, о пострадавших и жертвах среди полицейских пока не сообщается.

Гаити находится в состоянии открытого восстания с середины прошлой недели, когда самые могущественные банды страны объединились и начали серию нападений на правительственные учреждения. Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Ариэль Генри отсутствовал в стране, когда начались нападения, и не смог вернуться обратно. Его самолет не сумел приземлиться в столичном аэропорту из-за перестрелок на его территории.

Правительство Гаити на прошлой неделе объявило режим чрезвычайного происшествия в стране и установило ночной комендантский час. Режим ЧП объявили после нападения бандитов на две крупнейшие тюрьмы, в результате бежали тысячи заключенных. После этого, 6 марта, вооружённые банды атаковали международный аэропорт в пригороде Порт-о-Пренса. В это время он был закрыт и не обслуживал пассажиров. Отпор бандитам дали полицейские и военные, которые охраняют воздушную гавань.

Государственный департамент США призвал американских граждан покинуть островное государство после бандитских разборок. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте американского посольства в Порт-о-Пренсе.

Телеканал отмечает, что президентский дворец после того, как он был серьезно разрушен землетрясением в 2010 году, не используется как резиденция главы государства. Тем не менее, он остается ярким символом федерального управления Гаити и охраняется круглосуточно. Если бы дворец попал под контроль бандформирований, это стало бы чрезвычайно символическим ударом по усилиям властей в борьбе с организованной преступностью и продолжающимся восстанием в стране.

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9 комментариев
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  1. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:58
    Одна буква другая в названии страны ,а какая разница.Дело " Папы Дюка" живее всех живых.Вроде о нем киссенжджер говорил- что он его сын.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 12:24
      Государственный департамент США призвал американских граждан покинуть островное государство после бандитских разборок.

      "Там на Гаити вдали от событий..." Не знаю как про Таити, но про Гаити так уже не скажешь... За его экономику и политику должны отвечать тан, да Франция... Сами когда-то напросились... Вот и пусть отвечают по полной... am
  2. Юрась_Беларусь Ранг пользователя
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 12:07
    Бандиты никогда сами не объединяются против властей. Если власти ведут против них успешную борьбу и лишают их значительных прибылей, то появляются агенты ЦРУ, которые и управляют ими при поддержке главарей. Это получается так только если к власти приходят левосоциалистические и коммунистические силы, единственные кто может вести бескомпромисную борьбу с оргпреступностью. И кто вызывает немедленную реакцию США.
  3. knn54 Ранг пользователя
    knn54
    -1
    Сегодня, 12:20
    Эквадор,теперь Гаити-криминал, наркобизнес и террористические группировки,похоже,объединяются.
  4. максим1987 Ранг пользователя
    максим1987
    +2
    Сегодня, 12:31
    в столице известного курортного государства Гаити городе Порт-о-Пренс.

    чего-чего? Рассмешили
  5. Eugen 62 Ранг пользователя
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 12:34
    На острове Гаити /
    Жил негр дядя Витя /
    Жил негр дядя Витя /
    Был чёрный как сапог. /
    Вставал он утром рано /
    Съедал он два банана /
    Съедал он два банана /
    Ложился на песок. /
    Пели в детстве такую песню. -)-)
  6. Carlos Sala Ранг пользователя
    Carlos Sala
    +1
    Сегодня, 12:55
    Посмотрите на Доминиканскую Республику и сравните ее с Гаити: это разница между французской и испанской колонизацией. Гаитяне - дикари, каннибалы, практикующие вуду, они не соблюдают никаких порядков, и на их части острова не осталось ни одного дерева.Недавно между двумя странами едва не вспыхнула война из-за того, что они хотели отвести реку на свою территорию.
  7. AdAstra Ранг пользователя
    AdAstra
    0
    Сегодня, 12:55
    И что с этими неграми не так?
  8. Fitter65 Ранг пользователя
    Fitter65
    0
    Сегодня, 13:54
    ГАИти, ГАИти... А нас и в ГИБДД не плохо кормят. laughing

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