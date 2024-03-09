Американский миллиардер назвал способ предотвращения Третьей мировой войны
Вмешательство Соединенных Штатов в украинские дела привело к неприятным последствиям для всего мира. Не исключено даже перерастание кризиса на Украине в глобальный вооруженный конфликт.
Такое мнение высказал предприниматель из США Дэвид Сакс на мероприятии, организованном республиканским аналитическим центром American Moment.
Американский миллиардер назвал способ предотвращения Третьей мировой войны. Он считает, что это могли бы сделать власти Соединенных Штатов, нормализовав отношения с Россией. По его мнению, они нуждаются в срочной разрядке. Предприниматель уверен, что такой шаг может послужить основой для нового миропорядка.
Собственно, главной темой выступления Сакса, которое длилось около сорока минут, была Украина. Миллиардер считает, что Соединенные Штаты допустили большую ошибку, вмешавшись в дела этой страны. Сегодня он называет США прямым участником украинского конфликта, причем их участие, думает Сакс, оказалось провальным. Предприниматель обвиняет в этом американского президента Джо Байдена. По мнению бизнесмена, его политика приводит к затягиванию, эскалации и даже провоцировании конфликта.
Конечно, сложно не согласиться с мнением Сакса о необходимости нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами. И для этого Вашингтон должен отказаться от своей роли «мирового смотрящего», прекратить политику угроз и шантажа, вернуться к нормам международного права. Но на такой шаг американские власти вряд ли пойдут.
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