Американский миллиардер назвал способ предотвращения Третьей мировой войны

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Американский миллиардер назвал способ предотвращения Третьей мировой войны

Вмешательство Соединенных Штатов в украинские дела привело к неприятным последствиям для всего мира. Не исключено даже перерастание кризиса на Украине в глобальный вооруженный конфликт.

Такое мнение высказал предприниматель из США Дэвид Сакс на мероприятии, организованном республиканским аналитическим центром American Moment.

Американский миллиардер назвал способ предотвращения Третьей мировой войны. Он считает, что это могли бы сделать власти Соединенных Штатов, нормализовав отношения с Россией. По его мнению, они нуждаются в срочной разрядке. Предприниматель уверен, что такой шаг может послужить основой для нового миропорядка.

Собственно, главной темой выступления Сакса, которое длилось около сорока минут, была Украина. Миллиардер считает, что Соединенные Штаты допустили большую ошибку, вмешавшись в дела этой страны. Сегодня он называет США прямым участником украинского конфликта, причем их участие, думает Сакс, оказалось провальным. Предприниматель обвиняет в этом американского президента Джо Байдена. По мнению бизнесмена, его политика приводит к затягиванию, эскалации и даже провоцировании конфликта.

Конечно, сложно не согласиться с мнением Сакса о необходимости нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами. И для этого Вашингтон должен отказаться от своей роли «мирового смотрящего», прекратить политику угроз и шантажа, вернуться к нормам международного права. Но на такой шаг американские власти вряд ли пойдут.
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    10 комментариев
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    1. Paul Zewike Ранг пользователя
      Paul Zewike
      +5
      Сегодня, 11:58
      Третья мировая война уже идёт.
      1. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +5
        Сегодня, 12:27
        "Если изъять деньги у 50 богатейших еврейских семей, то прекратятся войны и революции."(Генри Форд).
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +7
      Сегодня, 11:59
      Вмешательство Соединенных Штатов в украинские дела привело к неприятным последствиям для всего мира.
      Трудно не согласиться с Саксом и пример тому Европа, которая под первоначальным нажимом Сша сегодня полностью с катушек съехала. Только Макрон со своими заявлениями и подпевающие ему поляки чего стоят и это не говоря о чиновниках из ЕС и др. "друзей украины".
      это могли бы сделать власти Соединенных Штатов, нормализовав отношения с Россией.
      Власти Сша так глубоко увязли в этом и далеко зашли, что сегодня о нормализации отношений даже не может быть и речи. Да и американское высокомерие и "исключительность" не позволят этого сделать.
      1. 1erWahrheitsMinister_1984 Ранг пользователя
        1erWahrheitsMinister_1984
        +4
        Сегодня, 12:09
        Es ist ja nicht nur die "US-amerikanische Arroganz", es ist die über Jahrhunderte
        zu beobachtende Raubtier-Mentalität der Angelsachsen die sich erst im skrupellosen
        Rauben- und Morden des sogenannten "britischen Empire" und später in seiner
        US-amerikanischen Metastase USA manifestiert haben...!!
        Schon über - über Jahrhunderte - war Russland diesem mit Raub, Mord- und Totschlag
        und Sklaventum agierenden Völkermord ein Dorn im Auge und schon immer haben
        Zaren und Anführer, von Stalin bis Putin diesem mneschlichem Abschaum mit Kraft und
        Würde erfolgreich Widerstand geleistet und im wahrsten Sinne Grenzen gesetzt,,,!!!
      2. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 12:17
        Цитата: rotmistr60
        Власти США так глубоко увязли в этом и так далеко зашли, что сегодня о нормализации отношений даже не может быть и речи...

        ...ибо эта нормализация ведёт к краху доминирования доллара и экономическому упадку США.
    3. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +4
      Сегодня, 12:15
      Американский миллиардер назвал способ предотвращения Третьей мировой войны

      Единственный способ предотвращения ТМВ - убрать все иностранные военные базы с территорий чужих государств и распустить военные блоки...
      Всё остальное - политесы и брехня.
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 12:17
      ***
      — "Войны никто не хотел. Война была неизбежна" ...
      (Пушки августа,Барбара Такман)
      ***
    5. 1erWahrheitsMinister_1984 Ранг пользователя
      1erWahrheitsMinister_1984
      0
      Сегодня, 12:23
      Russland wird sich in sehr naher Zukunft der Tatsache Stellen müssen, dass man gegen die fortdauernde Brachialgewalt der Angelsachsen in London und Washington ebenso wenig "andiskutieren" kann, wie
      gegen die unausrottbar blinde Gefolgschaft US-stiefelleckender Vasallen in Deutschland, Frankreich und Polen...!!!
      Es kann und darf dieses mal keinen Frieden geben, ohne dass man nicht auch in der Heimat der ewigen Kriegstreiber endlich auch selbst knietief im eigenen Blut stehen wird...!!
      Alles andere ist wie sich bereits jetzt schon wieder zeigt vollkommen sinnlos und ein Verrat an erneut hunderttausenden Toten russischen Soldaten und unschuldigen Frauen und Kindern im Donbas und in Russland selbst...!!! Das ist schlicht Fakt...!!! Je eher sich Russland dieser Tatsache stellt, desto eher kommt es zu einem auch militärisch festen Bündnis mit Partnern wie Nord-Korea, China und auch dem Iran...!!!
    6. Живан Ранг пользователя
      Живан
      +1
      Сегодня, 12:24
      Дэвид Сакс говорит о всяких вещах для нужд публики!!!
      Если вам интересно, кто такой Дэвид Сакс, почитайте о том, что такое "Black rock"!!!
    7. Есаул Ранг пользователя
      Есаул
      0
      Сегодня, 12:55
      Предприниматель обвиняет в этом американского президента Джо Байдена. По мнению бизнесмена, его политика...

      В этом предложении явное непонимание у бизнесмена, либо он просто демагог.
      У бидона нет никакой политики, он просто потешная кукла, которую, как и всех президентов сша, использует в качестве ширмы теневое правительство. Для нормализации отношений с Россией это теневое правительство должно быть уничтожено, либо мы должны стать его рабами, больше ничего не поможет.

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