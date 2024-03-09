Пресса США: Американское законодательство запрещает Украине самостоятельно ремонтировать гаубицы M777

Американские гаубицы M777, поставленные ВСУ, имеют большой износ стволов, но украинские военные ничего с этим поделать не могут. Все дело в том, что ремонтом этих гаубиц могут заниматься только американские подрядчики, но их на фронт никто не пускает. Об этом пишет Foreign Policy.Законодательство США запрещает украинским компаниям производить самостоятельный ремонт американских гаубиц M777. Попытка же заменить ствол аналогичным, но уже украинского производства, будет расценена как нарушение прав интеллектуальной собственности. Ремонтировать гаубицы имеют право только американские специалисты, имеющие на это специальное разрешение. Однако, Белый дом запрещает им находиться в районе линии боевого соприкосновения.- пишет издание.Проблема с износом стволов гаубиц M777 встала уже давно. Как оказалось, данные высокоточные орудия не рассчитаны на ведение интенсивного огня и часто выходят из строя. Часть орудий удается отправить на ремонт в соседние страны, другую часть ремонтируют прямо на месте, используя некоторые гаубицы в качестве запчастей. Но вот со стволами вопрос до сих пор не решен, поэтому точность орудий уже давно не та, которая была изначально. Как будет решаться этот вопрос, издание не пишет.

Украинские компании не имеют разрешения в соответствии с американским экспортным законодательством на починку стволов американских гаубиц M777

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