Пресса США: Американское законодательство запрещает Украине самостоятельно ремонтировать гаубицы M777

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Пресса США: Американское законодательство запрещает Украине самостоятельно ремонтировать гаубицы M777

Американские гаубицы M777, поставленные ВСУ, имеют большой износ стволов, но украинские военные ничего с этим поделать не могут. Все дело в том, что ремонтом этих гаубиц могут заниматься только американские подрядчики, но их на фронт никто не пускает. Об этом пишет Foreign Policy.

Законодательство США запрещает украинским компаниям производить самостоятельный ремонт американских гаубиц M777. Попытка же заменить ствол аналогичным, но уже украинского производства, будет расценена как нарушение прав интеллектуальной собственности. Ремонтировать гаубицы имеют право только американские специалисты, имеющие на это специальное разрешение. Однако, Белый дом запрещает им находиться в районе линии боевого соприкосновения.



Украинские компании не имеют разрешения в соответствии с американским экспортным законодательством на починку стволов американских гаубиц M777

- пишет издание.

Проблема с износом стволов гаубиц M777 встала уже давно. Как оказалось, данные высокоточные орудия не рассчитаны на ведение интенсивного огня и часто выходят из строя. Часть орудий удается отправить на ремонт в соседние страны, другую часть ремонтируют прямо на месте, используя некоторые гаубицы в качестве запчастей. Но вот со стволами вопрос до сих пор не решен, поэтому точность орудий уже давно не та, которая была изначально. Как будет решаться этот вопрос, издание не пишет.
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    14 комментариев
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    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 12:04
      Какая чушь- производство трёх тапоров- США ,Англия.Англия даже возбухать не будет- поставит на украину- стволы для САУ Паладин,сделано на Украине.
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        +1
        Сегодня, 12:17
        В статье написано .
        Ремонтировать гаубицы имеют право только американские специалисты, имеющие на это специальное разрешение.
        а не только изготавливать стволы, кстати что не так уж просто, учитывая нынешнее состояние военных производственных мощьностей окраины.
        1. Shurik70 Ранг пользователя
          Shurik70
          +4
          Сегодня, 12:30
          Нюансы бюрократии.
          Закон придумали для максимального получения прибыли американскими компаниями.
          Никто не думал, что он помешает убивать русских в затяжном полномасштабном конфликте.
          Так-то да, закон, конечно, отменят (точнее сделают "дыру" в нём, при каких условиях его можно будет обойти), вот только бюрократия - она очень неспешная. Не исключено, что отмена потребует лет пять дебатов и уточнений, если не больше
        2. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
          S.K.Vichyakow
          +4
          Сегодня, 12:30
          Всё это сделано для того, чтобы зарабатывать и на этом. Это как ремонт неисправного выключателя или розетки, должен заниматься только электрик, имеющий на это патент.
    2. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      +4
      Сегодня, 12:06
      Оружие для короткой войны. Выпустили сотню Экскалибуров, и цели поражены. А тут Россия.
    3. Cartograf Ранг пользователя
      Cartograf
      +8
      Сегодня, 12:09
      Надоели говорить про то, как плохо у украинцев. Было бы плохо отступали бы,а насмерть стоят.
      1. stankow Ранг пользователя
        stankow
        -1
        Сегодня, 12:38
        Скорее насмерть, чем стоят ...
    4. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +4
      Сегодня, 12:14
      Если устраниться от того, что это оружие используется враждебным России кивеским режимом, и говорить исключительно о самой гаубице и юридических нюансах, то это, конечно, нечто. Вооружение, которое прихотливей и капризней самой отчаянной стервы или какого-нибудь мужика-истерикана. Куча ограничений на обслуживание, сплошная коммерция. Вот, честное слово, согласен с Андреем Москвиным, что это оружие для короткой войны, как и большинство оружия Запада. При этом особенно на себе это почувствуют приспешники США в большой войне, которую они хотят развязать. Все эти вот Прибалтики, Финляндия - все те, чей ВПК достаточно симоличен и крайне зависим от поставок и обслуживания союзнического вооружения. Кстати, на у Эстонии, ни у Латвии, ни у Литвы нет на вооружении этой американской гаубицы, у них в основном шведские, финнские и ещё советские орудия.
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 12:28
      ремонтом этих гаубиц могут заниматься только американские подрядчики, но их на фронт никто не пускает.
      Похоже на отговорку. Тут все же дело не только в разрешение, которое американцы при желании могут просто игнорировать, либо найти лазейку. Возможно замена стволов не выгодна для американцев в связи с их ограниченным количеством у них?
      1. stankow Ранг пользователя
        stankow
        +2
        Сегодня, 12:41
        Для ремонта нужньi наставления, схемьi, чертежи. А на них интеллектуальная собственность. И нельзя передать, и нельзя перевести.
    6. Eugen 62 Ранг пользователя
      Eugen 62
      +1
      Сегодня, 12:44
      Вообще-то при расчёте стрельбы должны брать поправку на износ канала ствола орудия. Видимо, там стволы уже так изношены, что стрелять вообще нельзя. Ранее писАли, что на Украине технологии производства стволов уже утеряны.
      1. ВПК-65 Ранг пользователя
        ВПК-65
        +1
        Сегодня, 13:33
        Цитата: Eugen 62
        Ранее писАли, что на Украине технологии производства стволов уже утеряны.
        Верите разного рода пейсакам? - да они сами даже обои дома поклеить не способны lol
        Все эти пресловутые "технологии" можно засунуть в одно место если нет необходимого оборудования и инструмента. Я занимался стволами для артиллерии, в природе существует 2 способа сделать нарезку в стволе:
        1. Гальваника (травить в гальванической ванне). Но это сложные длинные изделия, как правило составные - корабельная артиллерия.
        2. Протяжками в горячем виде на протяжных станках:
        https://met-all.org/obrabotka/prochie/protyazhka-protyagivanie-protyazhnoj-stanok.html
        именно так стволы коротыши для танков и обычных пушек обычно и делают.
        А теперь вопрос: кто даст подобное оборудование свидомым и зачем? там все одно работать некому - ТЦК могилизирует всех. А вот ремонтировать - ни ума, ни оборудования не надо, партию готовых стволов подгонят и поменяет любой рембат.
        Весь вопрос в том, есть ли у американцев такое кол-во запасных стволов. Я ждал, что это всплывет после вброса про гусеницы (отвлекающий от реальных проблем), куда им ехать если стрелять не с чего. Кстати 1 токарь в СССР за месяц делал только 4 ствола, так что дело это не быстрое.
    7. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 13:51
      И чё? Байден прямо вот таки заругает украинских ремонтников?
    8. Fitter65 Ранг пользователя
      Fitter65
      0
      Сегодня, 13:57
      Законодательство США запрещает украинским компаниям производить самостоятельный ремонт американских гаубиц M777. Попытка же заменить ствол аналогичным, но уже украинского производства, будет расценена как нарушение прав интеллектуальной собственности.
      Как вариант, отправлять в Россию.. laughing laughing laughing

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