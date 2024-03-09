Залужный после ухода с поста главкома ВСУ признан непригодным к военной службе

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Залужный после ухода с поста главкома ВСУ признан непригодным к военной службе

Как сообщает украинское издание «Зеркало недели», ссылаясь на свои источники, Валерий Залужный, покинувший в прошлом месяце пост главнокомандующего ВСУ, оказался непригодным к службе по медицинским показаниям.

После увольнения со своего поста бывший главком прошёл военно-врачебную комиссию, которая признала его непригодным для службы в армии. Однако какие именно проблемы со здоровьем у Залужного, мешающие ему приходить дальнейшую военную службу, не сообщается.



Издание отмечает, что рапорт Залужного об увольнении несколько недель пролежал на столе министра обороны Умерова и что экс-главком ВСУ решил уйти в отставку, после того как ни президент, ни глава Минобороны Украины не предложили ему какую-либо значимую военную должность.

По некоторым данным, затягивание с увольнением Залужного было связано с технической стороной вопроса, так как в украинском законодательстве чётко не прописано, кто должен увольнять главкома ВСУ в звании генерала – президент или министр обороны.

Напомним, что Залужный недавно стал украинским послом в Великобритании. И хотя это назначение некоторые расценивают как его почётную ссылку, однако, если учитывать какое влияние на Киев имеет именно Лондон, можно сказать, что Залужный получил довольно ответственный фронт работы.
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    29 комментариев
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    1. Shurik70 Ранг пользователя
      Shurik70
      +3
      Сегодня, 12:32
      Это так, на всякий случай, чтоб не вернулся.
      Конкурент всё-же.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 12:45
        Валерий Залужный, покинувший в прошлом месяце пост главнокомандующего ВСУ, оказался непригодным к службе по медицинским показаниям.

        Неужто кастрировали и он пол сменил... Чтобы так быстро стать не годным, по другому не получится... Впрочем, когда смена пола кого-то от службы в УкроРейхе освобождала...??? Там и "самодельных" тёток ежели что с удовольствием мобилизуют... am
        1. Кот Александрович Ранг пользователя
          Кот Александрович
          0
          Сегодня, 13:58
          Нет, не кастрировали и не пол заменили. Просто у всех минитров обороны в посленее время в дупе свербит.
      2. Бывший солдат Ранг пользователя
        Бывший солдат
        +3
        Сегодня, 12:58
        Это так, на всякий случай, чтоб не вернулся.

        Без проблем. Переаттестовать его в какой-нибудь районной врачебной комиссии и как ограничено годного отправить штурмовиком под Работино.
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          0
          Сегодня, 13:29
          Цитата: Бывший солдат
          Это так, на всякий случай, чтоб не вернулся.

          Без проблем. Переаттестовать его в какой-нибудь районной врачебной комиссии и как ограничено годного отправить штурмовиком под Работино.

          Он не годится в штурмовики. Лучше его начальником склада боеприпасов в Крынки отправить. am
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            0
            Сегодня, 13:47
            Цитата: Бородач
            Лучше его начальником склада боеприпасов в Крынки отправить
            А ещё лучше начальником продовольственного склада wink
      3. Вахтовик Ранг пользователя
        Вахтовик
        0
        Сегодня, 13:19
        Цитата: Shurik70
        Это так, на всякий случай, чтоб не вернулся.
        Конкурент всё-же.

        По ходу англосаксы его вытянули в качестве Главы правительства в изгнании ..Хунта во главе Зеле скоро рухнет под ударами доблестной Российской Армии !
        Залужный бандеровец чистой воды ,да еще в голову раненный )))))Будет марионеткой знатной ,хотя могут и травануть его ..Схемы старые и проверенные
        Под Залужного деньги будет проще выколачивать из ЕС
    2. Irokez Ранг пользователя
      Irokez
      +6
      Сегодня, 12:34
      Буданова ещё надо проверить на состояние здоровья и определить куда его отправить в дальнейшем.
      Да и вообще наркоманам можно быть во главе государства и кто определяет их психофизическое состояние на дееспособность.
      Похоже теория мирового заговора всё таки существует ибо никак нельзя понять и оправдать нелогичное, неразумное и состояние в мире.
      1. Вахтовик Ранг пользователя
        Вахтовик
        +1
        Сегодня, 13:30
        Цитата: Irokez
        Похоже теория мирового заговора всё таки существует ибо никак нельзя понять и оправдать нелогичное, неразумное и состояние в мире.

        Я тоже к этому все более сильнее склоняюсь ..Особенно смотря на самоходного деда Над ним прям издеваются и кто то за ним стоит клан ,за Трампом другой клан
        1. Irokez Ранг пользователя
          Irokez
          +1
          Сегодня, 13:48
          Да. Всё логично и понятно в Вашем рассуждении о Байдене и остальном. И получается, что заговорщики всегда стремятся быль невидимыми и тайными, чтобы их не увидели и тем самым не сорвали заговор. И мы слышим периодически насмешки и доказательства некоторых даже типа учёных: - "Всемирный заговор ха-ха и вы в него верите". Так, что получается они тоже в заговоре и сговоре с этими мировыми заговорщиками.
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 13:48
        Цитата: Irokez
        и определить куда его отправить в дальнейшем.
        Этого сразу на Колыму!
        1. Irokez Ранг пользователя
          Irokez
          0
          Сегодня, 13:49
          Цитата: Голландец Михель
          Этого сразу на Колыму!

          Может всё таки в палату № 6, а там видно будет.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +8
      Сегодня, 12:34
      оказался непригодным к службе по медицинским показаниям.
      А для ведомства Кулебы подходит полностью - там все такие "раненные" в голову.
    4. Eugen 62 Ранг пользователя
      Eugen 62
      +5
      Сегодня, 12:37
      Видимо, послом в Мелкобритании Залупного назначили под давлением англичан. Они будут его держать у себя на всякий случай. Может быть скоро пригодится. Когда придётся Зеленского менять.
    5. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      -4
      Сегодня, 12:38
      Иудейская хунта в Киеве живее всех живых. Гарант-Путин.

      Россия не намерена устранять Владимира Зеленского. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский.
      Столь принципиальное заявление в стенах ОО не могло быть сделано без наличия гарантий неприкосновенности Зеленского, данных самим главнокомандующим РФ – Владимиром Путиным.
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +1
        Сегодня, 13:34
        Цитата: Фактор
        Россия не намерена устранять Владимира Зеленского. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский.
        Столь принципиальное заявление в стенах ОО не могло быть сделано без наличия гарантий неприкосновенности Зеленского, данных самим главнокомандующим РФ – Владимиром Путиным.

        Устранять Зеленского это всё равно что убить муху - надо ещё постараться а толку ноль - тут же новая прилетит. Вот и все гарантии. Ровно потому нам лучше Байден нежели кто то другой - дед быстрее развалит систему, нежели мы бы им помогли...
    6. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +1
      Сегодня, 12:39
      -какие именно проблемы со здоровьем у Залужного, мешающие ему приходить дальнейшую военную службу,
      Комплекс Наполеона- характерен украинским послам и президентам
      1. tihonmarine Ранг пользователя
        tihonmarine
        +3
        Сегодня, 12:54
        Цитата: knn54
        какие именно проблемы со здоровьем у Залужного, мешающие ему приходить дальнейшую военную службу

        Ну так при взрыве ракеты, башку в Германии по частям собирали.
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +1
          Сегодня, 12:57
          Цитата: tihonmarine
          Ну так при взрыве ракеты, башку в Германии по частям собирали.

          Лучше чтобы ему не башку, а головку разорвало.
          1. Вахтовик Ранг пользователя
            Вахтовик
            0
            Сегодня, 13:35
            Цитата: carpenter
            Цитата: tihonmarine
            Ну так при взрыве ракеты, башку в Германии по частям собирали.

            Лучше чтобы ему не башку, а головку разорвало.

            Ну всему свое время ..Неспроста его англосаксы из МИ-6 к себе запросили ..Нужен для чего то ..Потом отраят и Россию обвинят )))
    7. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 12:42
      «Однако какие именно проблемы со здоровьем у Залужного, мешающие ему приходить дальнейшую военную службу, не сообщается» —

      ***
      — Сейчас в тренде простата ...
      ***
    8. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      0
      Сегодня, 12:48
      Возможно, они опасаются военного переворота и того, что Залузный может заключить сделку с Кремлем.
    9. Scientist_ Ранг пользователя
      Scientist_
      -1
      Сегодня, 13:03
      Валерий Залужный, оказался непригодным к службе по медицинским показаниям

      И что с того? У нас министр обороны даже срочную не служил, уж не знаю по каким показаниям.
    10. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      +2
      Сегодня, 13:12
      Соскочил вовремя и красиво, если в будущем не достанут конечно же. good
      1. Старый_геолог Ранг пользователя
        Старый_геолог
        0
        Сегодня, 13:30
        Вот тоже думаю, очень удачно свинтил с Украины. Если бы сам захотел уехать, могли как Порошенко тормознуть, а так его вроде как послали. И если вдруг фронт посыпется, вроде и не при делах- это все Сырский виноват.
      2. Вахтовик Ранг пользователя
        Вахтовик
        0
        Сегодня, 13:42
        Цитата: МятныйПряник
        Соскочил вовремя и красиво, если в будущем не достанут конечно же. good

        Соскачил,это точно ..Но могут травануть ,как Скрипаля и прочих анальных ..И обвинить Россию ,схема известная тупая конечно ,но на обывателей западных действует пока bully
    11. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Сегодня, 13:24
      Залужный после ухода с поста главкома ВСУ признан непригодным к военной службе

      По классике жанра осталось закрыть его в дурке ввиду открывшихся обострений последствий прилёта в голову...
    12. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 13:46
      Да у него рожа в каску не залезет! wink
    13. ник7 Ранг пользователя
      ник7
      0
      Сегодня, 13:51
      Похоже по чубайсовски вовремя покинуть должность, это тренд у них, крысы бегут с корабля, тот же Арестович уже в Нью-Йорке, при этом пока был на должности успел выучить английский язык и захапать миллионы. Продолжатели дела Мазепы, продать народ заработать бабки и свалить. Чинуши английский учат очень плотно, Зеленский вполне связно даёт интервью западным журналистам.

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