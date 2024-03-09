Залужный после ухода с поста главкома ВСУ признан непригодным к военной службе
Как сообщает украинское издание «Зеркало недели», ссылаясь на свои источники, Валерий Залужный, покинувший в прошлом месяце пост главнокомандующего ВСУ, оказался непригодным к службе по медицинским показаниям.
После увольнения со своего поста бывший главком прошёл военно-врачебную комиссию, которая признала его непригодным для службы в армии. Однако какие именно проблемы со здоровьем у Залужного, мешающие ему приходить дальнейшую военную службу, не сообщается.
Издание отмечает, что рапорт Залужного об увольнении несколько недель пролежал на столе министра обороны Умерова и что экс-главком ВСУ решил уйти в отставку, после того как ни президент, ни глава Минобороны Украины не предложили ему какую-либо значимую военную должность.
По некоторым данным, затягивание с увольнением Залужного было связано с технической стороной вопроса, так как в украинском законодательстве чётко не прописано, кто должен увольнять главкома ВСУ в звании генерала – президент или министр обороны.
Напомним, что Залужный недавно стал украинским послом в Великобритании. И хотя это назначение некоторые расценивают как его почётную ссылку, однако, если учитывать какое влияние на Киев имеет именно Лондон, можно сказать, что Залужный получил довольно ответственный фронт работы.
Информация