Глава «Атомфлота» назвал сроки передачи заказчику четвёртого атомного ледокола «Якутия» проекта 22220
Четвертый атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 "Арктика" находится на заключительном этапе строительства и в скором времени будет передан заказчику. Об этом сообщил генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица.
Третий серийный атомный ледокол после головного "Арктика" и серийных "Сибирь" и "Урал" будет передан заказчику в декабре этого года. Работы на судне идут по графику и без срывов, подписание приемного акта запланировано на 20 декабря, после проведения необходимых испытаний.
- приводит "Комсомольская правда" слова Ирлицы.
"Якутия" является четвертым ледоколом в серии и третьим серийным. Заложена 26 мая 2020 года в день 164-летия Балтийского завода, спущена на воду 22 ноября 2022 года, сейчас достраивается на воде, находясь у достроечной стенки "Балтийского завода".
Головной ледокол проекта 22220 "Арктика", давший название всей серии, уже работает на Севере, как и первый и второй серийные "Сибирь" и "Урал". Четвертый серийный ледокол проекта "Чукотка" заложен в конце 2020 года. Планируется, что его передадут заказчику в 2027 году, но это предварительные сроки.
Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров без потери хода. Согласно проектным данным, новые ледоколы являются самыми большими и мощными в мире.
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