Глава «Атомфлота» назвал сроки передачи заказчику четвёртого атомного ледокола «Якутия» проекта 22220

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Глава «Атомфлота» назвал сроки передачи заказчику четвёртого атомного ледокола «Якутия» проекта 22220

Четвертый атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 "Арктика" находится на заключительном этапе строительства и в скором времени будет передан заказчику. Об этом сообщил генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица.

Третий серийный атомный ледокол после головного "Арктика" и серийных "Сибирь" и "Урал" будет передан заказчику в декабре этого года. Работы на судне идут по графику и без срывов, подписание приемного акта запланировано на 20 декабря, после проведения необходимых испытаний.



Осталось загрузить ядерное топливо, провести портовые испытания и принять в декабре в строй

- приводит "Комсомольская правда" слова Ирлицы.

"Якутия" является четвертым ледоколом в серии и третьим серийным. Заложена 26 мая 2020 года в день 164-летия Балтийского завода, спущена на воду 22 ноября 2022 года, сейчас достраивается на воде, находясь у достроечной стенки "Балтийского завода".

Головной ледокол проекта 22220 "Арктика", давший название всей серии, уже работает на Севере, как и первый и второй серийные "Сибирь" и "Урал". Четвертый серийный ледокол проекта "Чукотка" заложен в конце 2020 года. Планируется, что его передадут заказчику в 2027 году, но это предварительные сроки.

Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров без потери хода. Согласно проектным данным, новые ледоколы являются самыми большими и мощными в мире.
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    17 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 12:32
      ***
      "Если надо,значит надо.
      Надо будет,расколем льды" ...
      ***
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 12:50
        "Если надо,значит надо.
        Надо будет,расколем льды" ...

        В том что будут "арктические войны" сейчас уже в мире практически никто не сомневается... Уж слишком много новоявленных претендентов на ресурсы Арктики появилось... Так что раскалывать придётся не только "лёд", но и чужой флот... am
    2. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +4
      Сегодня, 12:34
      Ведь можем когда хотим. Четыре новейших ледокола, да ещё с переменной осадкой которые никто ещё не строил. Это кое, что да значит.
    3. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +3
      Сегодня, 12:38
      Атомные ледоколы у нас как горячие пирожки пекутся! good
      Надо бы ещё пару-тройку платформ типа "Северный полюс" состряпать и нашпиговать системами ПРО/ПВО, ну и ПКР поставить, куда ж без них. Тем самым можно окончательно закрыть вопрос безопасности на СМП.
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        0
        Сегодня, 12:59
        Кроме ПВО/ПРО, нужно что то придумать с ПЛО. Искать лодку по до льдами трудно, но даже если найдется, то кроме АПЛ, поразить её нечем.
        1. isv000 Ранг пользователя
          isv000
          0
          Сегодня, 13:11
          Цитата: ВАМ
          Кроме ПВО/ПРО, нужно что то придумать с ПЛО. Искать лодку по до льдами трудно, но даже если найдется, то кроме АПЛ, поразить её нечем.

          Ну, с АПЛ, положим, всё ок а за вражескими ПЛ присматривает платформа "Северный полюс". И только потом уже там изучают движение льда и морских течений! wink
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 12:42
      А американцы решив нам угрожать в Арктике,опять покупают псевдоледокол.Постройка нормального ледокола ушла в право.Ждут потепления наверно.
    5. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      +1
      Сегодня, 12:45
      А что с Лидером ? Тишина смотрю в сми полная. На Звезде были проблемы с закладной доской , не могли начать
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 12:53
        Идёт набор корпусных секций ,с Лидером всё нормально.Росатом в прошлом году начал делать первый Ритм - 400.Но головной как обычно будет по цене - космос.Всё есть в тырнете.
        1. FoBoss_VM Ранг пользователя
          FoBoss_VM
          0
          Сегодня, 12:56
          Ну тырнет мне без надобности. Живу недалеко... Надо будет у знакомого работающего на Звезде поинтересоватся как там дела .
        2. isv000 Ранг пользователя
          isv000
          +1
          Сегодня, 13:17
          Цитата: tralflot1832
          Идёт набор корпусных секций ,с Лидером всё нормально.Росатом в прошлом году начал делать первый Ритм - 400.Но головной как обычно будет по цене - космос.Всё есть в тырнете.

          Тот самый случай когда деньги не главное. Всё вернётся сторицей, пусть не так скоро но вернётся, вместе с технологиями и развитой инфраструктурой СМП, куда уже не сможет пробиться ни одна вражина!
      2. Laksamana Besar Ранг пользователя
        Laksamana Besar
        0
        Сегодня, 12:59
        Готовность ледокола на начало декабря 2023 года составляла 11,14%. Если сроки не сдвинутся вправо, то сдача - декабрь 2027.
      3. Piramidon Ранг пользователя
        Piramidon
        +1
        Сегодня, 13:00
        Цитата: FoBoss_VM
        А что с Лидером ? Тишина смотрю в сми полная. На Звезде были проблемы с закладной доской , не могли начать

        Его должны строить на на мощностях дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае. А там нарисовались проблемы. Как пишут, в марте 2023 года стало известно, что стоимость строительства головного ледокола может вырасти на 40-60%. Под угрозой и сроки окончания строительства. Это связано с разрушениями на украинском заводе «Энергомашспецсталь», который должен был поставить крупные корпусные отливки, а также нехваткой рабочих на верфи «Звезда»
    6. Стирбьорн Ранг пользователя
      Стирбьорн
      +1
      Сегодня, 12:47
      Планируется, что его передадут заказчику в 2027 году, но это предварительные сроки.
      Серийную Якутию за 3.5 года построят, а следующую Чукотку выходит 6 лет. Вот вам и санкции
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 13:41
        С Чукоткой не санкции,а смена владельца Баимского Медного Месторождения.Казахов " Ушли" нечего иметь штабквартиру в Лондоне.Казахи по контракту должны были оплатить два атомных ледокола.Но не судьба .Далее всё по графику- в декабре 2024 г будем заклалывать СУАЛ " Сталинград".
    7. Orso Ранг пользователя
      Orso
      +1
      Сегодня, 12:53
      Вот, реально, гордость берет за наш арктический ледокольный флот. Пароходы-красавцы.
    8. ДушаРоссии87 Ранг пользователя
      ДушаРоссии87
      -1
      Сегодня, 13:18
      Скоро от ЧФ рожки да ножки останутся, за то ледоколы для газовых олигархов штампуют как заведеные.

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