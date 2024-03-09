Одной из целей сегодняшней атаки дронами ВСУ должен был стать Новолипецкий металлургический комбинат
Вооруженные формирования киевского режима наращивают количество атак по территории России с применением дронов, все чаще выбирая целями стратегические военные и гражданские объекты. Министерство обороны РФ сообщило, что только за одну неделю, со 2 по 8 марта, авиация и силы противовоздушной обороны российской армии уничтожили 796 дронов, выпущенных украинскими боевиками.
Сегодня ночью десятки украинских беспилотников самолетного типа атаковали Белгородскую, Волгоградскую, Курскую и Ростовскую области, включая города Таганрог и Морозовск, находящиеся в последнем из вышеназванных регионе. По данным Минобороны РФ, все БПЛА в количестве 47 перехвачены и уничтожены силами российской противовоздушной обороны. Предварительно, никакие объекты инфраструктуры не пострадали.
Стало известно, что одной из целей воздушного налета ВСУ должен был стать Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), расположенный на левобережье Липецка. Об этом свидетельствует надпись на одном из сбитых ПВО ВС РФ украинских дронов, сделанная маркером на крыле. Соответствующие кадры обломков украинского беспилотника самолетного типа «Лютъ» опубликовал в своем телеграм-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
— написано на крыле БПЛА, рядом с надписью украинские циники пририсовали «сердечко».
Строительство Новолипецкого металлургического комбината было начато в 1931 году согласно соответствующему постановлению Совета народных комиссаров СССР. В мае 1932 года начался монтаж первой домны, первый чугун был получен 7 ноября 1934 года. Хотя история липецкой металлургии начинается в 1692—1693 годах, когда на месте нынешнего села Боринское был сооружен чугуноплавильный вододействующий завод. В 1992 году НЛМК был приватизирован и после этого несколько раз менял собственников. Это крупнейший сталелитейный комбинат в России и 17-й в мире по объемам производства в 2018 году.
Ранее Минобороны РФ сообщило о перехвате в ночь на 24 февраля украинских дронов, которые пытались атаковать объекты в Курской, Липецкой и Тульской областях. На следующий день губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в одном из цехов НЛМК произошло возгорание. Однако официальных данным о том, что пожар возник в результате прилета БПЛА или падения обломков, нет. Позже Артамонов сообщил, что пожар на комбинате потушен, обошлось без пострадавших
— написал глава региона в своем телеграм-канале.
Между тем, в российских экспертных каналах публикуются некоторые дополнительные подробности сегодняшней массированной атаки ВСУ беспилотниками по территории РФ. Сообщается, что были задействованы летательные аппараты с новыми характеристиками и более мощной боевой частью, чем у ранее использовавшихся моделей. Летели они очень низко, что должно было затруднить обнаружение и перехват, правда, не помогло. Пути пролета были через территорию ЛНР и ДНР, от ЛБС к Светлодарску, далее к Кировску, после чего поворот на юг. БПЛА в Новотроицком районе прилетели с направления через Днепр, предварительно, река была пересечена севернее Каховки.
- https://ru.wikipedia.org/wiki/Новолипецкий_металлургический_комбинат; ТГ-канал Б. Рожина
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