Одной из целей сегодняшней атаки дронами ВСУ должен был стать Новолипецкий металлургический комбинат

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Одной из целей сегодняшней атаки дронами ВСУ должен был стать Новолипецкий металлургический комбинат

Вооруженные формирования киевского режима наращивают количество атак по территории России с применением дронов, все чаще выбирая целями стратегические военные и гражданские объекты. Министерство обороны РФ сообщило, что только за одну неделю, со 2 по 8 марта, авиация и силы противовоздушной обороны российской армии уничтожили 796 дронов, выпущенных украинскими боевиками.

Сегодня ночью десятки украинских беспилотников самолетного типа атаковали Белгородскую, Волгоградскую, Курскую и Ростовскую области, включая города Таганрог и Морозовск, находящиеся в последнем из вышеназванных регионе. По данным Минобороны РФ, все БПЛА в количестве 47 перехвачены и уничтожены силами российской противовоздушной обороны. Предварительно, никакие объекты инфраструктуры не пострадали.



Стало известно, что одной из целей воздушного налета ВСУ должен был стать Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), расположенный на левобережье Липецка. Об этом свидетельствует надпись на одном из сбитых ПВО ВС РФ украинских дронов, сделанная маркером на крыле. Соответствующие кадры обломков украинского беспилотника самолетного типа «Лютъ» опубликовал в своем телеграм-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Горячий привет Липецкому металлургическому комбинату

— написано на крыле БПЛА, рядом с надписью украинские циники пририсовали «сердечко».





Строительство Новолипецкого металлургического комбината было начато в 1931 году согласно соответствующему постановлению Совета народных комиссаров СССР. В мае 1932 года начался монтаж первой домны, первый чугун был получен 7 ноября 1934 года. Хотя история липецкой металлургии начинается в 1692—1693 годах, когда на месте нынешнего села Боринское был сооружен чугуноплавильный вододействующий завод. В 1992 году НЛМК был приватизирован и после этого несколько раз менял собственников. Это крупнейший сталелитейный комбинат в России и 17-й в мире по объемам производства в 2018 году.

Ранее Минобороны РФ сообщило о перехвате в ночь на 24 февраля украинских дронов, которые пытались атаковать объекты в Курской, Липецкой и Тульской областях. На следующий день губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в одном из цехов НЛМК произошло возгорание. Однако официальных данным о том, что пожар возник в результате прилета БПЛА или падения обломков, нет. Позже Артамонов сообщил, что пожар на комбинате потушен, обошлось без пострадавших

По неподтвержденной спецслужбами информации, причиной возгорания стало падение летательного аппарата

— написал глава региона в своем телеграм-канале.

Между тем, в российских экспертных каналах публикуются некоторые дополнительные подробности сегодняшней массированной атаки ВСУ беспилотниками по территории РФ. Сообщается, что были задействованы летательные аппараты с новыми характеристиками и более мощной боевой частью, чем у ранее использовавшихся моделей. Летели они очень низко, что должно было затруднить обнаружение и перехват, правда, не помогло. Пути пролета были через территорию ЛНР и ДНР, от ЛБС к Светлодарску, далее к Кировску, после чего поворот на юг. БПЛА в Новотроицком районе прилетели с направления через Днепр, предварительно, река была пересечена севернее Каховки.
  • https://ru.wikipedia.org/wiki/Новолипецкий_металлургический_комбинат; ТГ-канал Б. Рожина
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29 комментариев
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  1. Carlos Sala Ранг пользователя
    Carlos Sala
    +9
    Сегодня, 13:08
    Один вопрос, чем объясняется то, что господин Зеленский с удовольствием экспортирует свою пшеницу через Черное море? Пришлите подводные лодки и взорвите балкеры с зерном. Украинская экономическая инфраструктура должна быть полностью разрушена, заводы, склады, торговые центры и т.д., и массовое производство Geran 2 - один из возможных инструментов для достижения этой цели.
    1. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      +7
      Сегодня, 13:20
      Проблема путинской команды а точнее самого президента, в его непоследовательности и малодушии с 14 года. Сложно это расценивать как хитроумную многоходовку. Нельзя этот серьезный конфликт завершить полумерами "катая вату". Почему б.. ть не был уничтожен кортеж? Неужели непонятно, что хоть какую-то но дезорганизацию это внесло бы в высшее руководство Киева. Беспрепятственное судоходство в портах Украины? Это вообще б... ть что такое? Ведь там не столько зерно вывозят сколько боеприпасы завозят. Мосты стоят.. С одних и тех же аэродромов поднимаются нескончаемые Су-24, миг-29. Цена победы с каждым днем становится все дороже.
      1. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        +5
        Сегодня, 13:31
        Сложно это расценивать как хитроумную многоходовку.

        Да блин..Сколько раз выдавались ему авансы на хитрую многоходовку, которая, спустя время привычно заканчивалась - "нас обманули". А запоздалое развитие экономики под лозунгом "не было бы счастья, да несчастье помогло" (прямая цитата) вообще можно занеси в анналы мирового ума и сообразительности. И он в своей команде скорее всего один из лучших, чем думают остальные вообще мраком покрыто.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 13:51
          Украинская экономическая инфраструктура должна быть полностью разрушена, заводы, склады, торговые центры и т.д., и массовое производство Geran 2 - один из возможных инструментов для достижения этой цели.

          Ну с этим трудно не согласится, но в целом БПЛА камикадзе сделали эту войну ещё более варварской даже по сравнению со второй мировой... Гонятся за каждым отдельным бойцом и добивать уже безногих и безруких... Куда мир катится... Причём моду на это первыми заложили в ВСУ, когда у них было огромное преимущество в таких БПЛА... Так что пусть теперь и расхлёбывают эту кровавую кашу, которую сами же и заварили... am
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 13:54
        Цитата: Владимир_Д
        С одних и тех же аэродромов поднимаются нескончаемые Су-24, миг-29
        Их вроде как ещё с самого начала СВО вместе с аэродромами уничтожили. Так аещал Конашенков wink
      3. ник7 Ранг пользователя
        ник7
        0
        Сегодня, 13:57
        Сложно это расценивать как хитроумную многоходовку.


        У президента на первом месте личная власть, на втором интересы друзей, сохранив и то и то он всё сделал правильно. То что страна не вписывается в эти интересы извините.
    2. Piramidon Ранг пользователя
      Piramidon
      0
      Сегодня, 13:23
      Цитата: Carlos Sala
      Пришлите подводные лодки и взорвите балкеры с зерном.

      В нейтральных водах, суда под флагами третьих стран? Как у Вас всё просто. А в порт кто же ПЛ пропустит?
      1. Carlos Sala Ранг пользователя
        Carlos Sala
        +1
        Сегодня, 13:27
        Разве у Украины нет 200 морских миль суверенитета? И почему нельзя взрывать корабли в портах? Неужели четыре жалких беспилотника мощнее Черноморского флота? Не дайте уйти ни одному кораблю, если только он не отправится в ад.Посмотрите на хути, им, похоже, наплевать на ваши объяснения. Запад нарушает все существующие правила.
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          0
          Сегодня, 13:45
          Может всё-таки для начала прекратить поставки нефти и газа на Украину, взорвать все электростанции, мосты, туннели, локомотивные депо?
    3. частное лицо Ранг пользователя
      частное лицо
      0
      Сегодня, 13:32
      массовое производство Geran 2 - один из возможных инструментов для достижения этой цели.

      Согласен свами но есть одно но это электроника для них а у нас с этим проблемы . Производство электроники можно сказать только зарождается.
    4. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +2
      Сегодня, 13:33
      Карлос,чего вы ждёте от человека который заявлял что "Донбасс это ук-роина а кто думает иначе тот д-у-р-,а-к"!Кто кричал что нам не нужна промышленность она вредна для экологии,а всё что нужно мы купим у запада?Не в состоянии человек побороть своё либерально-прозаподное мышление!Жёсткости не хватает!Пример Сирия,где со слов Путина был победюкан ИГИЛ!!!Боевики игиловцы от услышанного были в шоке "а мы тогда кто такие "???Зачем лезть во власть,когда все твои слова словами только и остаются?Забыл видать уже про свои "красные линии "???
      1. Carlos Sala Ранг пользователя
        Carlos Sala
        +1
        Сегодня, 13:38
        Возможно, на том или ином уровне нынешней российской властной пирамиды были ошибки, но при всех недостатках, которые можно указать, сегодня это не Россия Горбачева или Ельцина, это Россия, которая стоит и борется, которая противостоит врагу, и теперь вы все должны грести в одном направлении.
        1. ИванИванов Ранг пользователя
          ИванИванов
          0
          Сегодня, 13:56
          которые можно указать, сегодня это не Россия Горбачева или Ельцина, это Россия, которая стоит и борется

          Только изменения во внешней и внутренней политике носят характер половинчатый, несвоевременный, темпы изменений вялые. Не будем касаться цифр экономики, хотя они очевидно отражаются на фронте - он стоит. Возьмем более простой пример - ТВ. За два года ничего принципиально не изменилось, та же помойка по форме содержанию и составу. На НТВ снова засветился бежавший в 22-м Ревва, материвший армию. Теперь вот участвует в бесконечном празднике бессменных клоунов. Сериалы с антисоветчиной как шли так и идут и т.п. Содержание программ от довоенного почти не отличается, за исключением новостей.
    5. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +1
      Сегодня, 13:37
      Даже турки сегодня строят ДЭПЛ,которые могут осуществлять установку мин.
      Почему не вернуться к идее подводных минзагов (пусть"малюток") хотя бы сегодня?
    6. Dekabrist Ранг пользователя
      Dekabrist
      -1
      Сегодня, 13:45
      Карло Сало - извините за вторжение в Вашу частную жизнь, но читая Ваши комментарии, возникает вопрос - Вы освидетельствование на вменяемость проходили давно?
  2. ААК Ранг пользователя
    ААК
    +9
    Сегодня, 13:11
    Чем больше наше военно-политическое руководство будет жевать подсохшую носоглоточную субстанцию, тем наглее будут становится бандеры, и тем бОльший ущерб будет ими причиняться... Их руководство должно трястись от страха за свою шкуру, а не помышлять о разных каверзах...
  3. opuonmed Ранг пользователя
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 13:14
    Интересно, когда ракеты с большой дальностью полета дадут зеленскому, будут ли они стрелять по глубоким тылам России? Киевский режим же не боится, что их уничтожит РФ или трясется и боится что их уничтожит РФ и просит переговоров ????
    1. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 13:24
      , будут ли они стрелять по глубоким тылам России?
      Это исключительно риторический вопрос. Дай сегодня Зеленскому хотя бы одну единицу ЯО и он применет ее не задумываясь. Эта коричневая мразь с бандеровским подтекстом должна уничтожаться и ни как иначе.
    2. napalm Ранг пользователя
      napalm
      0
      Сегодня, 13:30
      Цитата: opuonmed
      Интересно, когда ракеты с большой дальностью полета дадут зеленскому, будут ли они стрелять по глубоким тылам России? Киевский режим же не боится, что их уничтожит РФ или трясется и боится что их уничтожит РФ и просит переговоров ????

      Да уж пугающая тенденция. К этому всё идёт.
  4. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    +4
    Сегодня, 13:20
    Ну, то что заявлено о сбитии ВСЕХ дронов, это конечно хорошо. Но вот беда- количество их нарастает. И, по законам диалектики, количество неизбежно перейдет в качество. Этого ждут "наши"?
  5. Stoler Ранг пользователя
    Stoler
    +1
    Сегодня, 13:21
    Все чаще и чаще подвергаются атаке Российские города и промышленные объекты. Дошло до того что Брянск,Курск и Ростов уже просто находятся под постоянным обстрелом, я уже не говорю про многострадальный Донбасс ! А нам говорят - Усе идет по плану wassat
  6. Фактор Ранг пользователя
    Фактор
    +3
    Сегодня, 13:23
    Пошла атака на стратегические объекты России.

    7 марта Беспилотник атаковал завод «Северсталь». Он находится почти за тысячу километров от Украины.

    На предприятии «Северсталь» в Череповце Вологодской области, втором по величине сталелитейном комбинате в стране, произошел технологический инцидент из-за попадания беспилотного летательного аппарата. (БПЛА). Это уже вторая атака на металлургический комбинат России за последние две недели.

    Сегодня утром произошел инцидент в районе доменной печи в результате попадания беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности

    пресс-служба врио губернатора российского региона Георгия Филимонова
    Домна, о которой идет речь, представляет собой большую металлургическую вертикальную трубу шахтного типа, которая предназначена для очистки железорудного сырья и выплавки чугуна и ферросплавов. Именно с доменной печи начинается первый этап производства металла.
    1. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 13:36
      Не исключено что запускают из ближайшего лесочка.
      1. Фактор Ранг пользователя
        Фактор
        +1
        Сегодня, 13:40
        Могут и из трибалтии или с моря Балтийского. Ясен пень, что без англосаксов диверсии не могут состоятся.
    2. Dekabrist Ранг пользователя
      Dekabrist
      0
      Сегодня, 13:48
      Домна, о которой идет речь, представляет собой большую металлургическую вертикальную трубу шахтного типа, которая предназначена для очистки железорудного сырья и выплавки чугуна и ферросплавов. Именно с доменной печи начинается первый этап производства металла.

      Это определение доменной печи из книги для альтернативно одаренных?
  7. FoBoss_VM Ранг пользователя
    FoBoss_VM
    +4
    Сегодня, 13:24
    Вся слабость бесхребетность и импотенция кремлевской власти в этой новости . Мне кажется что даже уничтожение спасской башни Кремля не сподвигнет их на начало войны НА ПОБЕДУ. А не на получение барышей и гешефтов
    1. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 13:40
      Глядя на кандидатов в линейке предложений на верховную власть становится совсем грустно. Голосовать за вечно обманутого и чрезмерно осторожного не хочется, т.к. сообразительнее и зубастее он явно не станет, но остальные вообще без комментариев.
      1. Ломастер Ранг пользователя
        Ломастер
        -1
        Сегодня, 13:50
        Жириновского нет.
        Остальные калибра мелкого.
  8. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    +5
    Сегодня, 13:27
    Вот они наносят удары по нашим стратегическим промышленным объектам, делают это на регулярной освнове, пытаются делать, точнее говоря. Но ведь делают они это в первую очередь благодаря поставкам зарубежных дронов, изготовленных на территории стран НАТО. Ну, вот, например, постоянно делаются попытки атаковать промышленные объекты на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга, подвергаются атакам предприятия и объекты инфраструктуры в Псковской области, много где... Мы часто говорим об израильских дронах "Гарпия" (дальность до 1000 км), закупленных, кстати, Эстонией; говорим об американских дронах, ещё о каких-то. Но под самым носом у нас, под боком у Санкт-Петербурга латыши развернули производство дронов-камикадзе, которые экспортируются более чем в 50 стран мира, в том числе и на Украину. UAV factory. О нём я писал в статье "Война в Прибалтике: нельзя недооценивать американских агнцев на жертвенном алатре". Вот ссылка на их сайт, кому интересно: https://edgeautonomy.io/

    В Эстонии во всю призывники обучаются работе с беспилотниками, в том числе и с теми же "Гарпиями". Это я к тому, что, если сопоставить рекомендаии посольства Латвии своим гражданам в течении 48 часов не ездить в Россию, то может получиться интересная картина. Конечно, скорее всего они пугают, но рано или поздно попытаются что-то сделать. И скорее сделают. Я совершенно уверен, что удары по Санкт-Петербургу и Ленинградской, как и Псковской областей, наносились не с территории Украины, а с территории Эстонии и Латвии. Косвенное тому подтверждение - сбои в работе GPS в восточной Эстонии и нарушение нормальных условий для работы с дронами.

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