Обстановка на Авдеевском направлении: применение БМП Bradley в контратаках не принесло ВСУ успеха
В окрестностях Тоненького (населенного пункта, расположенного западнее Авдеевки) Вооруженные силы России продвинулись на участке двухкилометровой ширины более чем на 1,3 километра в глубину. В целом, обстановка на Авдеевском направлении остается крайне напряженной.
Согласно сообщениям украинских ресурсов, готовится переброска под Авдеевку дополнительно от пяти до семи бригад.
Противник уже сейчас активно стягивает сюда подкрепления, в том числе, западную бронетехнику, и пытается контратаковать в районе населенных пунктов Бердычи, Орловка и Тоненькое. В последние сутки российскими военными были пресечены несколько подобных попыток. Похоже, даже применение БМП Bradley в контратаках не принесло ВСУ успеха. Противнику, несмотря на его усилия, не удается продвинуться вперед.
Зато наступательные действия наших военных вполне можно назвать успешными. В частности, в руках российских штурмовых подразделений уже находится более половины населенного пункта Первомайское. Продвижение отмечается в северо-восточной части села. В окрестностях Бердычей, Невельского и Семеновки боевые действия носят встречный характер.
На соседнем участке фронта, в районе Марьинки, также продолжается наступление россиян. Здесь наиболее горячими точками стали Новомихайловка и Георгиевка. В этих населенных пунктах очагами вражеского сопротивления стали практически все здания и постройки.
- https://ru.wikipedia.org/Минобороны США, t.me/olegtsarov
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