Обстановка на Авдеевском направлении: применение БМП Bradley в контратаках не принесло ВСУ успеха

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Обстановка на Авдеевском направлении: применение БМП Bradley в контратаках не принесло ВСУ успеха

В окрестностях Тоненького (населенного пункта, расположенного западнее Авдеевки) Вооруженные силы России продвинулись на участке двухкилометровой ширины более чем на 1,3 километра в глубину. В целом, обстановка на Авдеевском направлении остается крайне напряженной.

Согласно сообщениям украинских ресурсов, готовится переброска под Авдеевку дополнительно от пяти до семи бригад.



Противник уже сейчас активно стягивает сюда подкрепления, в том числе, западную бронетехнику, и пытается контратаковать в районе населенных пунктов Бердычи, Орловка и Тоненькое. В последние сутки российскими военными были пресечены несколько подобных попыток. Похоже, даже применение БМП Bradley в контратаках не принесло ВСУ успеха. Противнику, несмотря на его усилия, не удается продвинуться вперед.


Зато наступательные действия наших военных вполне можно назвать успешными. В частности, в руках российских штурмовых подразделений уже находится более половины населенного пункта Первомайское. Продвижение отмечается в северо-восточной части села. В окрестностях Бердычей, Невельского и Семеновки боевые действия носят встречный характер.

На соседнем участке фронта, в районе Марьинки, также продолжается наступление россиян. Здесь наиболее горячими точками стали Новомихайловка и Георгиевка. В этих населенных пунктах очагами вражеского сопротивления стали практически все здания и постройки.

  • https://ru.wikipedia.org/Минобороны США, t.me/olegtsarov
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5 комментариев
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  1. Carlos Sala Ранг пользователя
    Carlos Sala
    +1
    Сегодня, 13:20
    Вскоре недолговечная оборонительная линия Тоненке окончательно падет, Бердичи, Орловка и украинцы продолжат бегство на запад.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 13:47
      Похоже, даже применение БМП Bradley в контратаках не принесло ВСУ успеха.

      Не знаю как насчёт БМП Bradley, которых на складах баз НАТО ещё как грязи, но вот дешёвые БПЛА камикадзе (FPV) сделали эту войну ещё более варварской даже по сравнению со второй мировой... Гонятся за каждым отдельным бойцом и добивать уже безногих и безруких... Куда мир катится... Причём моду на это первыми заложили в ВСУ, когда у них было огромное преимущество в таких БПЛА... Так что пусть теперь и расхлёбывают эту кровавую кашу, которую сами же и заварили...
  2. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    -1
    Сегодня, 13:23
    Успеха может не принесло но и мы пока стоим. Затянутая пауза оборачивается серьезными укрепами. Так можно воевать бесконечно, учитывая постоянную подпитку извне.
  3. cmax Ранг пользователя
    cmax
    +2
    Сегодня, 13:33
    Про Бердычи уже 2 недели идёт разговор, местность равнинная. Там укры положили несколько наших штурмовых групп на БТР. Поэтому, бои по видимому очень тяжелые. Оптимизма не добавляют. Оборона врагов пока стоит, да и военкоры пишут пленных практически нет. Нашим, по возможности, остаться живыми!
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 13:37
    готовится переброска под Авдеевку дополнительно от пяти до семи бригад
    А это от 25 000 до 35 000 чел. с боевой техникой. Жалуются на мобилизацию, а бригадами жонглируют по своему усмотрению. При потерях ВСУ на этом направлении в среднем 300 чел. в сутки бригад не напасешься. А ведь есть и другие направления, на которых ВСУ так же несут потери.

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