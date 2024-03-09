Глава МИД Великобритании выступил против отправки военных инструкторов НАТО на Украину

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Глава МИД Великобритании выступил против отправки военных инструкторов НАТО на Украину

Великобритания выступает категорически против отправки на Украину военных инструкторов для подготовки украинских военных. Об этом заявил глава МИД Соединенного королевства Дэвид Кэмерон.

По словам британского дипломата, обучение украинских военных лучше всего проводить за пределами Украины, на территории какой-нибудь европейской страны, как это и делается в настоящее время. Отправку западных инструкторов на Украину Кэмерон исключил, но никаких пояснений не дал.



Что мы не поддерживаем, так это проведение тренировочных миссий на территории страны (...) Миссии по обучению лучше всего проводить за ее пределами. Мы в Великобритании обучили 60 тыс. украинских военных

- приводит немецкая пресса слова главы британского МИДа.

А вот президент Чехии выступает за отправку военных инструкторов на Украину. По словам Петра Павела, это не будет участием в боевых действиях, поскольку помощь Украине будет небоевой. До начала российской спецоперации на территории Украины действовала миссия НАТО, в рамках которой подготовкой ВСУ занималось порядка одной тысячи военных инструкторов. И сейчас можно рассмотреть вариант такой же миссии.

Нужно понимать четкую разницу между направлением боевых частей и участием, возможным участием, солдат в некоторых [видах оказания небоевой] поддержки

- добавил чешский лидер.
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    10 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 13:29
      «По словам Петра Павела, это не будет участием в боевых действиях» —

      ***
      — Не Павелу решать как это будет рассматриваться ...
      ***
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +1
        Сегодня, 13:34
        Этот Кэмерон совсем заврался. Можно подумать, что ракеты ШтормШэдоу снаряжают и управляют украинцы. fool Украинцам разрешают сажать в кабину самолёта летчика-камикадзе. А ракетным ударом управляют англичашки.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 13:37
        Глава МИД Великобритании выступил против отправки военных инструкторов НАТО

        Один пугает, другой смягчает... Ребята, вы уж определитесь так или этак, что мы знали чем "дорогих гостей" встречать... Ну а этот альбинос двуапостольный Петр-Павел пусть поближе познакомится с историей Чехии и чем для неё всегда заканчивалось участие в войнах... am
      3. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 13:45
        -Нужно понимать четкую разницу
        Это он к "Ланцету"обращается?
      4. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        0
        Сегодня, 13:51
        Откуда такие недоумки во власть приходят, официальный контингент, находиться на территории воюющей страны. Кого то интересует, они там хохлам портянки мотают, или помогают с наведением своего оружия, или непосредственно с оружием на передовой. Кто и как будет, что то доказывать. А обучение противника ведению боевых действий, это по его мнению гуманитарная помощь.
    2. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      -3
      Сегодня, 13:34
      Очевидно, что ввод войск в каком то виде будет, разговоры уже давно перешли из разряда немыслимых в разряд обсуждаемых. Скорее всего, это будут первые 5-10 бригад из добровольцев польских, чешских, прибалтийских регулярных войск, возможно, французских. Президенту следует вводить военное положение, проводить мобилизацию промышленности и армии.
    3. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      -3
      Сегодня, 13:36
      СТРАНЫ НАТО ГОТОВЯТ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ К ОТПРАВКЕ ВОЙСК НА уКраину.

      В Европе уже назвали год и место, где начнется война с Россией

      …они захотят захватить Калининградскую область. А к моменту, когда они начнут этот захват, а мы начнем ему противостоять, защищать территориальную целостность, они скажут, что «это русские совершили экспансию против НАТО»
    4. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      0
      Сегодня, 13:39
      Как однако термины поменялись с момента СВО. "Инструкторами" теперь называют спецназ, а "тренировочные миссии" боевые операции и разведку. good
    5. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +1
      Сегодня, 13:41
      Нужно понимать четкую разницу между направлением боевых частей и участием, возможным участием, солдат в некоторых [видах оказания небоевой] поддержки

      Не думаю что Калибр или Искандер будут разбираться - боевая это поддержка или нет. Иностранные военные законная и первоочередная цель для наших войск. Ждите множество гробов, неуважаемые чехи и всякие другие французы.
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 13:47
      Отправку западных инструкторов на Украину Кэмерон исключил
      А как по поводу британского спецназа и специалистов по Storm Shadow и это не считая британских военных советников в штабах ВСУ и инструкторов? Чешский президент вообще бормочет о какой-то "небоевой поддержке", очевидно считая таковой обучение. Пока на сегодня в европах по этому вопросу сплошные противоречия и разноголосица. Но по-видимому это временное явление и не исключено, что скоро запоют хором и в такт.

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