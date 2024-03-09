Глава МИД Великобритании выступил против отправки военных инструкторов НАТО на Украину

Что мы не поддерживаем, так это проведение тренировочных миссий на территории страны (...) Миссии по обучению лучше всего проводить за ее пределами. Мы в Великобритании обучили 60 тыс. украинских военных

Нужно понимать четкую разницу между направлением боевых частей и участием, возможным участием, солдат в некоторых [видах оказания небоевой] поддержки

Великобритания выступает категорически против отправки на Украину военных инструкторов для подготовки украинских военных. Об этом заявил глава МИД Соединенного королевства Дэвид Кэмерон.По словам британского дипломата, обучение украинских военных лучше всего проводить за пределами Украины, на территории какой-нибудь европейской страны, как это и делается в настоящее время. Отправку западных инструкторов на Украину Кэмерон исключил, но никаких пояснений не дал.- приводит немецкая пресса слова главы британского МИДа.А вот президент Чехии выступает за отправку военных инструкторов на Украину. По словам Петра Павела, это не будет участием в боевых действиях, поскольку помощь Украине будет небоевой. До начала российской спецоперации на территории Украины действовала миссия НАТО, в рамках которой подготовкой ВСУ занималось порядка одной тысячи военных инструкторов. И сейчас можно рассмотреть вариант такой же миссии.- добавил чешский лидер.