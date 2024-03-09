Палестина и Израиль спорят уже даже из-за Иисуса

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Палестина и Израиль спорят уже даже из-за Иисуса

На фоне кровавой войны в секторе Газа между Палестиной и Израилем разгорелся теологический спор относительно того, с кем из них был бы Иисус сегодня.

Как пишет издание The Christian Post, власти Израиля подвергли критике слова официального представителя Палестинской автономии в ООН Риама Баргути об Иисусе. Напомним, что ранее на конференции Совета ООН по правам человека Баргути заявил, что, если бы родившийся в Палестине Иисус был жив сегодня, то «выплакал бы душу» из-за происходящего «на земле, где он родился».



В израильском МИД отметили, что Иисус был евреем и родился в Иудее и «7 октября был бы зверски убит ХАМАС или стал заложником», намекая на то, что Иисус был бы на стороне Израиля.

Согласно библейским сказаниям, Иисус родился в Вифлееме, который сегодня находится на территории Западного берега реки Иордан, контролируемой палестинским движением ФАТХ.

Очевидно, в Израиле забыли кто и как в своё время поступил с Иисусом...

А американский христианский журнал Sojourners даже назвал Иисуса палестинцем в духовном смысле, как угнетенного коренного жителя под имперским правлением, намекая на жестокую войну Израиля в секторе Газа.

Иисус — это не просто абстрактный символ освобождения; он — прямой предок, маяк сопротивления, чья жизнь в условиях оккупации отражает продолжающееся тяжелое положение палестинского народа

- говорится в материале издания.
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51 комментарий
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:04
    ***
    — «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно» ...
    (Исх. 20:7)
    ***
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      -4
      Сегодня, 14:06
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно
      А вот вы и произнесли! wink
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +9
        Сегодня, 14:11
        В израильском МИД отметили, что Иисус был евреем и родился в Иудее и «7 октября был бы зверски убит ХАМАС или стал заложником», намекая на то, что Иисус был бы на стороне Израиля.

        Господи, ну да чего ж евреи изворотливы... Они ж никогда Иисуса сыном божьим не признавали, да и "Еванглие" никогда не было для них настольной книгой... Так какого же рожна в этот спор влезают...??? Циничная нация для которой все с кем Иисус всегда будут оставаться гоями (слово имеет разные неоднозначные значения), с которыми разрешается делать всё что угодно... Что они сейчас с палестинцами и делают... am
        1. Кот Александрович Ранг пользователя
          Кот Александрович
          -2
          Сегодня, 14:27
          Иисус Давидович, получается, отплясывал бы 7 октября на музыкальном феестивале.
        2. poquello Ранг пользователя
          poquello
          +1
          Сегодня, 15:04
          Цитата: Lev_Russia
          Господи, ну да чего ж евреи изворотливы...

          "В израильском МИД отметили, что Иисус был евреем "
          они необразованные двоечники, Иисус был арамеем
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +5
        Сегодня, 14:18
        Теперь следует ждать вступление в этот спор потомков древних укров.
        У них помнится совсем иной взгляд по этой теме, и совсем не смешной.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +4
          Сегодня, 14:19
          Цитата: кредо
          Теперь следует ждать вступление в этот спор потомков древних укров
          Вы разве не знали, что Иисус был древним укром? Странно.... wink
          1. кредо Ранг пользователя
            кредо
            +2
            Сегодня, 14:33
            Вы разве не знали, что Иисус был древним укром? Странно.... wink

            Наверно не ошибусь, если скажу что кроме украинских "историков" никто в мире не дошёл до такого цинизма как причислить и Адама с Евой и всех великих, из всех религий, к колену "великих укров". Им это ещё выйдет боком.
            1. Голландец Михель Ранг пользователя
              Голландец Михель
              +1
              Сегодня, 15:12
              Цитата: кредо
              никто в мире не дошёл до такого цинизма как причислить и Адама с Евой и всех великих, из всех религий, к колену "великих укров"
              Я вам больше скажу! Первая спираль ДНК тоже была укром wink
      3. Попандос Ранг пользователя
        Попандос
        +2
        Сегодня, 15:02
        А вот вы и произнесли!

        Вспомнился анекдот :
        В палате с решетками на окнах и замками на дверях, спорят двое:
        - Нас евреев, бог послал в пустыню!
        - А нас европейцев, бог послал на освобождение святой земли!
        Тихий, спокойный голос третьего :
        - Успокойтесь, я никого, никуда, не посылал.
        Так, и эти,
        между Палестиной и Израилем разгорелся теологический спор

        напоминают спор из психушки
    2. Fitter65 Ранг пользователя
      Fitter65
      +1
      Сегодня, 14:12
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ***
      — «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно» ...
      (Исх. 20:7)
      ***

      Иисус не является Господом богом....
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 14:13
        Цитата: Fitter65
        Иисус не является Господом богом
        Он его сын, часть Триады
        1. ANB Ранг пользователя
          ANB
          +2
          Сегодня, 14:59
          . часть Триады

          Часть Святой Троицы.
          1. Кот Александрович Ранг пользователя
            Кот Александрович
            -1
            Сегодня, 15:25
            Не лучшая часть, раз еврей. yes
    3. ork_333 Ранг пользователя
      ork_333
      +1
      Сегодня, 14:17
      А Вы что, знаете имя христианского бога?
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 14:29
        Он как Байден, сам своё имя забыл! laughing
      2. Fitter65 Ранг пользователя
        Fitter65
        +1
        Сегодня, 14:32
        Цитата: ork_333
        А Вы что, знаете имя христианского бога?

        Это тайна. Имя своего бога знают только Индусы. Знали имена своих богов египтяне, греки и римляне... А вот у христиан.... Евреи подставили христиан по полной . Мало того, что всуропили незаконнорожденного сына пастуха Иосифа, как сына божьего, так ещё у него и с отчеством проблемы hi
        1. ANB Ранг пользователя
          ANB
          +2
          Сегодня, 15:01
          . пастуха Иосифа

          Иосиф был плотником.
          1. Кот Александрович Ранг пользователя
            Кот Александрович
            +1
            Сегодня, 15:36
            Жаль, династия не получилась. Плотник более достойная профессия, чем раввин...
          2. Fitter65 Ранг пользователя
            Fitter65
            0
            Сегодня, 16:01
            Цитата: ANB
            . пастуха Иосифа

            Иосиф был плотником.

            Возможно, но другой был семинаристом и какое государство создал....
    4. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 14:29
      Еврейцы забыли что они Иисуса Христа называли "гоем ",то есть,чужим!Он не был еврейцем не по крови,не по духу!Он был сыном Божим,но не для еврейцев!
    5. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +4
      Сегодня, 14:31
      В Евангелии -Иисус Галилеянин", или просто "Галилеянин".Евреем был только Иуда.
      Палестину населяло множество племен-самаритяне,греки,сирийцы...
      "Ваш отец ДИАВОЛ; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины; когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как Я истину говорю, то не верите Мне"..
      Был бы он иудеем,сказал бы "наш отец".
      1. GAF Ранг пользователя
        GAF
        0
        Сегодня, 15:45
        вы отца (вашего) диавола есте, и похоти отца вашего хощете творити: он человекоубийца бе искони и во истине не стоит, яко несть истины в нем: егда глаголет лжу, от своих глаголет, яко ложь есть и отец лжи:
        Евангелие от Иоанна 8:44 — Ин 8:44: https://bible.by/verse/43/8/44/
  2. Андрей Москвин Ранг пользователя
    Андрей Москвин
    0
    Сегодня, 14:06
    А насчёт Иуды почему не спорят?
    1. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      -2
      Сегодня, 14:31
      Потому и не спорят, что этих Иуд в библейской истории как собак нерезанных! laughing Запутаешься.
    2. Fitter65 Ранг пользователя
      Fitter65
      -1
      Сегодня, 14:34
      Цитата: Андрей Москвин
      А насчёт Иуды почему не спорят?

      А чего тут спорить? С выгодой продал ни кому не нужный товар...
  3. Комментарий был удален.
  4. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
    S.K.Vichyakow
    +4
    Сегодня, 14:07
    Не знаю на чьей стороне был бы Иисус, но Гитлер точно был бы на стороне Израиля.
  5. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    +2
    Сегодня, 14:13
    На мой взгляд, если обращаться к теме религии и геополитики, сын Бога не может иметь национальности. Это чистая фикция, причём приправленная мощным коричневым окрасом. Что значит - "Иисус -еврей"? Простите, конечно, но он скорее тянет на славянина. Да на кого угодно, но никак не на еврея. А чувствуете как резануло ухо, когда я сказал про славянина? Однако почему евреям можно говорить, что Иисус еврей, а русскому нельзя говорить, что Иисус - русский?

    Книга "Индустрия Холокоста" Нормана Финкельштейн, на мой взгляд, из той же области. Она рассказывает оп превращении темы истребления нацистами евреев и других людей во времена Третьего Рейха в бизнес. Важни только жизни евреев, все остальные - прах. Причём важно, что эту книгу написал еврей... К чему я это? А к тому, что пора уже перестать прыгать под сионистскую дудку во всех сферах, однажды уже доплясались, что СССР потеряли... Больше мы такой ошибки не допустим.
    1. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      0
      Сегодня, 14:24
      Простите, конечно, но он скорее тянет на славянина.

      На восьмой день после рождения младенец Иисус, по ветхозаветному закону, принял обрезание, установленное для всех еврейских младенцев мужского пола в знак Завета Бога с праотцем Авраамом и еврейским народом:
      "Сей есть завет Мой, который вы [должны] соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя: да будет у вас обрезан весь мужеский пол; обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий [младенец] мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, [ибо] он нарушил завет Мой".
      (Бытие́ (ивр. בְּרֵאשִׁית‎, bᵊrē'šīθ, совр. произн. Бе-реши́т — «В начале»; лат. Genesis; др.-греч. Γένεσις — «Происхождение»; тж. «Первая книга Моисея») — первая книга Пятикнижия (Торы), Ветхого Завета и всей Библии, 17:10—14)
      feel belay
      1. MstislavHrabr Ранг пользователя
        MstislavHrabr
        0
        Сегодня, 15:11
        Еврей Моисей пишет, что Иисус принял обрезание, установленное для всех еврейских младенцев мужского пола в знак Завета Бога с праотцем Авраамом и еврейским народом. То есть поступил Сам так как Бог советовал поступать евреям. И почему это должно мне говорить, что он и есть еврей? Ведь не все кто поступает так как господь завещал поступать евреям являются евреями.
        1. Дилетант Ранг пользователя
          Дилетант
          -1
          Сегодня, 15:20
          Вообще то ВО не самая подходящая площадка для теологических споров.
          1. Кот Александрович Ранг пользователя
            Кот Александрович
            -1
            Сегодня, 15:39
            Наша площадка - о чём хотим, о том и спорим! lol
        2. Кот Александрович Ранг пользователя
          Кот Александрович
          -1
          Сегодня, 15:38
          Принять можно 100 грамм, а обрезание - вытерпеть. laughing
    2. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 14:33
      На славянина? Вы на эфиопские иконы посмотрите! request
  6. Irokez Ранг пользователя
    Irokez
    0
    Сегодня, 14:13
    Хм. А что на происхождение Иисуса скажет новая церковь Окраины? У Укров ведь тоже есть версия его происхождения.
    1. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      -1
      Сегодня, 14:34
      Не думаю, что их попы тут чатятся...
  7. BAI Ранг пользователя
    BAI
    +1
    Сегодня, 14:15
    Отец Иисуса однозначно призывал истребить всех не евреев на "землях Израилевах".
    На сколько далеко откатилось яблочко от яблони - неизвестно
  8. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:17
    У некоторых на пряжках армейских ремней было написано " С нами бог" и тогда государства Израиль не существовало,был протекторат.
    1. poquello Ранг пользователя
      poquello
      0
      Сегодня, 15:42
      Цитата: tralflot1832
      У некоторых на пряжках армейских ремней было написано " С нами бог" и тогда государства Израиль не существовало,был протекторат.

      английский, а надписи много где бывают
  9. Сибирский цирюльник Ранг пользователя
    Сибирский цирюльник
    +2
    Сегодня, 14:19
    Оспаривание " итогов приватизации", налицо))
  10. Fitter65 Ранг пользователя
    Fitter65
    +1
    Сегодня, 14:22
    Очевидно, в Израиле забыли кто и как в своё время поступил с Иисусом...
    А ведь это были простые внутриеврейские разборки... Однажды идя к своим ученикам, хоронясь от римских гонителей, Иисус увидел как над их тайным местом, где он передавал знания своим ученикам, взлетают фейерверки, цветные прожектора пронзают небо, весело и во весь голос смеются девчонки... Подойдя поближе, за углом Христос увидел, "мечущего харч" Фому... Фома что это у нас творится- вопросил Христос. Вытерев рукавом лицо, и глянув осоловевшими глазами на преподавателя, Фома радостно сказал. О, учитель,. У нас праздник. Иуда что-то выгодно сегодня продал, ну и проставился по случаю такой выгодной сделки... Главное "гудели" все, а виноват Иуда... laughing
  11. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 14:25
    В израильском МИД отметили, что Иисус был евреем и родился в Иудее и «7 октября был бы зверски убит ХАМАС или стал заложником»
    Для создания более яркой картинки решили использовать такой образный прием. А почему немцам в свое время не говорили, что Иисус мог быть сожжен в печи концлагеря или с ними не пытались вступить в теологический спор?
  12. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
    Иезекиль 25-17
    +3
    Сегодня, 14:26
    Никогда евреи не признавали в нем Сына Божьего, а наоборот толпа кричала:"...Распни его распни... И: ...На нас и детях наших..." Для нас христиан Он - Бог, а для мусульман один из пророков Его.
    1. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      -1
      Сегодня, 14:43
      Евреи не признавали? Да все ранние, саме первые христиане - евреи. За Христом именно толпы евреев шлялись по земле обетованной! laughing
    2. bOjan Ранг пользователя
      bOjan
      +3
      Сегодня, 14:55
      Ошибаетесь, уважаемый. Были евреи, которые его приняли как Сына Божия и называются христианами (например, Св. Апостолы Павел и Пётр и много других - это и в деяниях Св. Апостолов написано), а которые не приняли его называются иудеями.
  13. Feodor13 Ранг пользователя
    Feodor13
    0
    Сегодня, 14:34
    А почему "даже" в названии заметки?

    История - ключевой массив для решения(оспаривания) многих международных, политических и экономических проблем.

    Ну и кстати, любопытно что евреи "вцепились" в этом споре за происхождение Сына Божьего.
    Не специалист в религии, но и мне очевидно, что
    Сын Божий - интернациональный символ, а святые иудаизма - сугубо национальный, откуда недалеко и в нацизм скатится.
    Ан ..не хватает "на миру" то.. евреям аргументов с иудаизмом.
  14. faterdom Ранг пользователя
    faterdom
    +2
    Сегодня, 14:35
    Боюсь, Иисус изучив нынешние ветви христианства был бы изумлен, что это "его учение"...
    А вот иудеев пожалуй бы узнал по замашкам.
    Про мусульман - возможны варианты, очень они разные, как и христиане, чуть не противоположностей, хотя в основе своей все-таки патриархальны и консервативны.
  15. Вахтовик Ранг пользователя
    Вахтовик
    0
    Сегодня, 14:38
    Опасно тут писать ...Будьте осторожней мужики ! Это называется тут у них "газонокосилка "
    И особенно любят спровоцировать негатив и потом не сразу Но чечрез пару дней Хоп хе хоп.... Хоп Хе хоп .. Я уже сколько раз попадался на их уловки wink
    Слава Израилю хоп хе хоп wassat
  16. Ивар Рави Ранг пользователя
    Ивар Рави
    +3
    Сегодня, 14:47
    Лицемерию сионистов нет предела - они же и погубили Иисуса, все эти первосвященники, являвщиеся римскими подстилками
    1. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      -2
      Сегодня, 15:44
      Нет предела лицемерию сионистов! Сионизм возник в 19-м веке, а Иисуса они погубили 2000 лет назад! Вот ведь собаки какие!
  17. Oga Ранг пользователя
    Oga
    0
    Сегодня, 15:08
    If both the Palestinians and the Israelis had accepted Jesus this carnage would not be happening. Perhaps the consequences of that rejection, which we are seeing today, was why, according to the Bible, " Jesus weep"

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