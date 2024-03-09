Палестина и Израиль спорят уже даже из-за Иисуса

Иисус — это не просто абстрактный символ освобождения; он — прямой предок, маяк сопротивления, чья жизнь в условиях оккупации отражает продолжающееся тяжелое положение палестинского народа

На фоне кровавой войны в секторе Газа между Палестиной и Израилем разгорелся теологический спор относительно того, с кем из них был бы Иисус сегодня.Как пишет издание The Christian Post, власти Израиля подвергли критике слова официального представителя Палестинской автономии в ООН Риама Баргути об Иисусе. Напомним, что ранее на конференции Совета ООН по правам человека Баргути заявил, что, если бы родившийся в Палестине Иисус был жив сегодня, то «выплакал бы душу» из-за происходящего «на земле, где он родился».В израильском МИД отметили, что Иисус был евреем и родился в Иудее и «7 октября был бы зверски убит ХАМАС или стал заложником», намекая на то, что Иисус был бы на стороне Израиля.Согласно библейским сказаниям, Иисус родился в Вифлееме, который сегодня находится на территории Западного берега реки Иордан, контролируемой палестинским движением ФАТХ.Очевидно, в Израиле забыли кто и как в своё время поступил с Иисусом...А американский христианский журнал Sojourners даже назвал Иисуса палестинцем в духовном смысле, как угнетенного коренного жителя под имперским правлением, намекая на жестокую войну Израиля в секторе Газа.- говорится в материале издания.