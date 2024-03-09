В районе Покровска ударом ракеты ОТРК «Искандер» уничтожен зенитный комплекс С-300 ВСУ - Минобороны
Российские войска продолжают наступать практически по всем направлениям, на линии боевого соприкосновения без значительных изменений. Ожесточенные бои идут в районах Авдеевки и Часова Яра. На других направлениях наши также давят, не давая противнику возможности перебрасывать войска на наиболее опасные участки. По данным польских ресурсов, Киев начал вводить в бой стратегические резервы, снимая их северного направления.
На Купянском направлении без изменений, бои идут в районе Синьковки, там противник дважды атаковал наши позиции. В районе Табаевки наши нанесли удары по ВСУ, в районе Терны штурмовые группы вышли к поселку, но в него пока не вошли, бои идут на подступах.
На Донецком наши войска продвинулись вперед и заняли более выгодные позиции в районах Белогоровка, Георгиевка, Клещеевка, Ивановское (Красное), Курдюмовка и Новомихайловка. Из Дружковки, находящейся за Часовым Яром, начали эвакуировать сотрудников украинского МВД и вывозить документы.
На Авдеевском направлении российские войска продолжают давить на ВСУ, отражая контратаки переброшенных на данное направление украинских резервов. Имеется продвижение, но небольшое. Противник сохраняет присутствие в районах Тоненькое и Орловки, за Бердычи идет ожесточенная битва. За сутки отражено девять контратак ВСУ.
На Южно-Донецком наши войска в результате активных действий улучшили тактическое положение в районах Ровнополь и Водяное, а также отразили атаку противника в районе Владимировка. На Херсонском без изменений, бои в районе Работино и Вербовое.
Потери ВСУ за сутки по всем направлениям: по личному составу - 975 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - один танк, четыре бронемашины, три БМП, один БТР Stryker; по артиллерии - три гаубицы Д-30, одна Д-20, САУ "Гвоздика". Также уничтожен ЗРК "Стрела-10", станция РЭБ "Хортица" и полевой склад боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три гаубицы M777, РСЗО RM-70 Vampire, САУ Caesar, противотанковая пушка "Рапира", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, станция радиоэлектронной борьбы "Нота".
Уничтожены: ударом ракеты "ОТРК "Искандер" зенитный ракетный комплекс С-300 в районе Покровска ДНР (кадры ниже), склады боеприпасов 43-й артиллерийской, 3-й штурмовой, 47-й механизированной бригад ВСУ, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 126-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Степовое Запорожской области. Средствами ПВО в районе Красноармейска сбит МиГ-29 Воздушных сил Украины. Уничтожено 197 украинских беспилотников.
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