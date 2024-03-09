В районе Покровска ударом ракеты ОТРК «Искандер» уничтожен зенитный комплекс С-300 ВСУ - Минобороны

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В районе Покровска ударом ракеты ОТРК «Искандер» уничтожен зенитный комплекс С-300 ВСУ - Минобороны

Российские войска продолжают наступать практически по всем направлениям, на линии боевого соприкосновения без значительных изменений. Ожесточенные бои идут в районах Авдеевки и Часова Яра. На других направлениях наши также давят, не давая противнику возможности перебрасывать войска на наиболее опасные участки. По данным польских ресурсов, Киев начал вводить в бой стратегические резервы, снимая их северного направления.

На Купянском направлении без изменений, бои идут в районе Синьковки, там противник дважды атаковал наши позиции. В районе Табаевки наши нанесли удары по ВСУ, в районе Терны штурмовые группы вышли к поселку, но в него пока не вошли, бои идут на подступах.



На Донецком наши войска продвинулись вперед и заняли более выгодные позиции в районах Белогоровка, Георгиевка, Клещеевка, Ивановское (Красное), Курдюмовка и Новомихайловка. Из Дружковки, находящейся за Часовым Яром, начали эвакуировать сотрудников украинского МВД и вывозить документы.

На Авдеевском направлении российские войска продолжают давить на ВСУ, отражая контратаки переброшенных на данное направление украинских резервов. Имеется продвижение, но небольшое. Противник сохраняет присутствие в районах Тоненькое и Орловки, за Бердычи идет ожесточенная битва. За сутки отражено девять контратак ВСУ.

На Южно-Донецком наши войска в результате активных действий улучшили тактическое положение в районах Ровнополь и Водяное, а также отразили атаку противника в районе Владимировка. На Херсонском без изменений, бои в районе Работино и Вербовое.

Потери ВСУ за сутки по всем направлениям: по личному составу - 975 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - один танк, четыре бронемашины, три БМП, один БТР Stryker; по артиллерии - три гаубицы Д-30, одна Д-20, САУ "Гвоздика". Также уничтожен ЗРК "Стрела-10", станция РЭБ "Хортица" и полевой склад боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три гаубицы M777, РСЗО RM-70 Vampire, САУ Caesar, противотанковая пушка "Рапира", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, станция радиоэлектронной борьбы "Нота".

Уничтожены: ударом ракеты "ОТРК "Искандер" зенитный ракетный комплекс С-300 в районе Покровска ДНР (кадры ниже), склады боеприпасов 43-й артиллерийской, 3-й штурмовой, 47-й механизированной бригад ВСУ, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 126-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Степовое Запорожской области. Средствами ПВО в районе Красноармейска сбит МиГ-29 Воздушных сил Украины. Уничтожено 197 украинских беспилотников.

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    14 комментариев
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    1. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      +4
      Сегодня, 14:26
      за весь период СВО, ни разу еще не было поражения воскового гусеничного ЗРК С-300В1
      где то ВСУ припрятали - джокер в виде "гладиатора"
      1. Вахтовик Ранг пользователя
        Вахтовик
        +1
        Сегодня, 14:32
        Цитата: Romario_Argo
        где то ВСУ припрятали - джокер в виде "гладиатора"

        В польше все прячут ,те же Миги и т.д...
        Цитата: ВАМ
        Подтягивают бандеры ПВО к линии фронта. Бояться нашей авиации. Надо больше выявлять и уничтожат

        России нужно небо свободное от западных ПВО ..Работа продолжается !
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +1
          Сегодня, 15:28
          Поросята улетели космос покорять laughing
    2. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +5
      Сегодня, 14:28
      Подтягивают бандеры ПВО к линии фронта. Бояться нашей авиации. Надо больше выявлять и уничтожать.
    3. Сергей3 Ранг пользователя
      Сергей3
      0
      Сегодня, 14:29
      Хорошо, но мало, минимум 2 цели оказались вне зоны поражения.
      1. БедМакс Ранг пользователя
        БедМакс
        +3
        Сегодня, 14:32
        Осколками посекло неплохо.Там метров 100_150 высекло всё
    4. korwalol Ранг пользователя
      korwalol
      +2
      Сегодня, 14:30
      Борис Рожин у себя в телеге пишет, что уничтожен комплекс Пэтриот. Кому верить?
    5. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 14:31
      Российские войска продолжают наступать практически по всем направлениям, на линии боевого соприкосновения без значительных изменений

      Вот как понять это фразу, начало противоречит окончанию. М.б. отсутствие явных успехов в распылении сил?
      1. Андрей Москвин Ранг пользователя
        Андрей Москвин
        0
        Сегодня, 14:48
        А как Вам это?
        Противник сохраняет присутствие... идёт ожесточённая битва.

        Зачем эта бессмысленная вычурность?
    6. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      -7
      Сегодня, 14:32
      Вот эти сводки,как под копирку.Встречные ,ожесточенные бои.Ну,хорошо что фамилия генерала-"говорящей головы" куда то исчезла
      1. 72jora72 Ранг пользователя
        72jora72
        +2
        Сегодня, 15:17
        Вот эти сводки,как под копирку.
        А в чем у Вас проблема? По МИГ-29 , "Вампиру" и по C-300 есть видео подтверждение ,по сегодняшнему "цезарю" тоже....... Вас это раздражает?
    7. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      +2
      Сегодня, 14:48
      Очень хорошая новость!Нашим летунам небо очищают.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 15:08
        Цитата: Эдик
        Нашим летунам небо очищают
        А заодно очищает и от скаклов! Двойная выгода
    8. sepal81 Ранг пользователя
      sepal81
      0
      Сегодня, 15:52
      Цитата: korwalol
      Борис Рожин у себя в телеге пишет, что уничтожен комплекс Пэтриот. Кому верить?

      Таки Пэтриот. На ЛостАрморе разобрали, на видео видны сгоревшие пусковые на МАН-ах.

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