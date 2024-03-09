Politico: Западные союзники Киева разошлись во мнениях, как заставить президента России заплатить

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Politico: Западные союзники Киева разошлись во мнениях, как заставить президента России заплатить

Американское издание Politico отмечает, что на Западе никак не могут прийти к единому мнению относительно того «как заставить Путина заплатить».

При этом администрация президента США, так и не добившись одобрения Конгресса на выделение десятков миллиардов долларов помощи Украине, давит на Евросоюз, чтобы тот нашёл средства для этого, пишет издание.



По данным Politico, в Вашингтоне желают, чтобы Брюссель, например, использовал замороженные российские активы. Однако в Европе, где и так экономика сильно пострадала от антироссийских санкций в отличие от США, не спешат этого делать.

Америка и Европа не могут договориться о том, как далеко зайти, заставляя Россию платить за восстановление Украины

- говорится в публикации американского издания.

Идея конфискации замороженных российских активов, которая уже давно обсуждается, сейчас набирает обороты. Однако многие на Западе воспринимают её как несбыточную мечту. Другие же видят в этом решение многих проблем, так как Запад мог бы получить более 250 млрд евро, своровав их у России.

Администрация Байдена продолжает давить на европейские страны в этом вопросе, но в Париже, Берлине и Риме пока не идут на поводу у Вашингтона, прекрасно осознавая к каким последствиям это может привести. В ЕС справедливо считают, что конфискация российских активов сильно ударит по инвестиционному климату ЕС и приведёт к ответным мерам Москвы.

Напомним, что в ЕС ранее решили конфисковывать не сами активы России, а доходы от них.
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20 комментариев
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  1. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    +7
    Сегодня, 14:37
    Платить придётся Западу, причём кровью, ибо за всё надо платить. Они сделали слишком много зла народам бывшего СССР и Российской империи, превратив одних в зомби, других в рабов, третьих в идиотов, а русских, и другие коренные народы России, выставив, врагами всего сущего. При этом они поргрузили земли бывшего СССР в пучину гражданских войн и конфликтов, перессорив между собой даже тех, кто кровно связан. Поэтому расплата придёт и очень скоро! Это не пустые слова. Они даже не представляют как ад их ждёт, а я им облегчать работу не собираюсь. Скажу только, что таймер включён.

    Слава России!
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      -5
      Сегодня, 14:42
      Во как!!Платить кровью?А мы что,кровью не платим?Громкие фразы и шапкозакидоны.Потом,правда похмелье будет осень горьким,да и переобуваться придется наверняка..Как все просто у Вас
      1. Vladlous Ранг пользователя
        Vladlous
        +4
        Сегодня, 14:46
        А у вас всё так сложно! Поэтому и профукали СССР, вот такие вот у которых всё очень сложно. Что касается крови, то, да, наша страна несёт потери, что тут скрывать. Так это война. К сожалению. Запад заплатит несравнимо большую цену, поверьте мне. В десятки раз большую, если не в сотни. И кровью, и деньгами, а главное - своим существованием. Ибо Запад - это коммуникации и финансы, а ещё - это комфорт. Просто, как вы выразились, это требовать завтра нанести ядерный удар по Вашингтону, что конечно же утопия. А вот всё остальное - более чем реализуется. Если это не озвучивается в публичном пространстве, где обсуждается сколько раз Макрон сходил на горшок, то это не значит, что этого нет.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 15:01
        Потом,правда похмелье будет осень горьким,да и переобуваться придется наверняка..К

        Хотелось бы уточнить к кому оно (похмелье) придёт и для кого оно будет более горьким и кому придётся расплачиваться...??? Им или нам или всем вместе... Судя по всему, к ним оно уже приходит... Отсюда и все резкие движения и закидоны Запада по прямому участию в конфликте и плачь и жалобы УкроРейха на то что все как бы "друзья" о них забыли... Расплачиваться за войны всегда приходится всем, но надеюсь они за это заплатят как инициаторы всего этого бардака несоизмеримо больше... С уважением к вашим погонам... laughing Но не к вашему постоянному пессимизму... am
    2. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 15:20
      Имею сказать, таки: весь цимес в том, что из заявленных лже-недо-западом 300 лярдов зелёных фунтиков неоднозначно, поскольку не все ещё найдены, так как закопаны глубоко и надолго в разных видах акций, разных собственников, а кукловоды и гей - еуропа берут на понты руководство и , лично, Верховного!
      Есть у РФ чем ответить ассиметрично, а звериная злоба их мучит, поскольку нет у них методов на Костю Сапрыкина!Дремлет талая заря над полями грустными. Не будите лиха зря,
      Не воюйте с русскими!
    3. Вахтовик Ранг пользователя
      Вахтовик
      +2
      Сегодня, 15:22
      Цитата: Vladlous
      Платить придётся Западу, причём кровью, ибо за всё надо платить. Они сделали слишком много зла народам бывшего СССР и Российской империи, превратив одних в зомби, других в рабов, третьих в идиотов, а русских, и другие коренные народы России, выставив, врагами всего сущего. При этом они поргрузили земли бывшего СССР в пучину гражданских войн и конфликтов, перессорив между собой даже тех, кто кровно связан. Поэтому расплата придёт и очень скоро! Это не пустые слова. Они даже не представляют как ад их ждёт, а я им облегчать работу не собираюсь. Скажу только, что таймер включён.

      Слава России!

      Спасибо за комент ,он явно от души и я присоединяюсь к нему hi
      Сердце к чертям в разнос пошло ,но я надеюсь дожить до всего ,что Россия наметила
      И тогда уж умереть с улыбкой ..Сделайте это парни на вас не только мы в итерзанной России смотрим ,но и весь мир а вас молится ..Сломайте хребет галине ,чтобы уж лет 100 войн не было
      "осиное гнездо" известно где и маскисброшены Давайте сынки действуйте
      Если уж нужно и мы подымимся в строй свой последний Храни вас Бог
  2. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +6
    Сегодня, 14:38
    Америка и Европа не могут договориться о том, как далеко зайти, заставляя Россию платить за восстановление Украины
    Можно подумать их волнует восстановление украины. Их в первую очередь волнует как и чем возместить свои немалые расходы, которые они вбухали в "проект украина" и продолжают вбухивать (пообещали киеву еще 50 млрд.).
    1. marchcat Ранг пользователя
      marchcat
      0
      Сегодня, 14:42
      Только вот ни как не решат, кому первому в открытую обворовать Россию. Вот же утырки наглые
    2. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +1
      Сегодня, 14:47
      Совершенно верно на эти деньги они намерены купить оружие разместив заказы в своих странах. У самоходно Джо, мечта чтоб основным получателем был ВПК США. А восстанавливать окраину можно только после окончания СВО. И ни кому не известно что, и в какой стране, и кому, придётся восстанавливать. Так что денежки лучше прикарманить сейчас. Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать.
    3. Eroma Ранг пользователя
      Eroma
      0
      Сегодня, 15:17
      Самый простой способ заставить Россию платить за восстановление Украины, просто отдать её России wink
      Тоже самое, для Украины, что бы не платить долги Западу, тоже нужно сдаться России и долги аннулируются. tongue
      Короче сдача Украины России выгодно всем! fellow
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:38
    Ищут попугая ,который "крикнет из ветвей : Жираф большой ему ведней! "( с)Ни кому не охота ,быть грилём попугая. lol
  4. кредо Ранг пользователя
    кредо
    +3
    Сегодня, 14:38
    Надо понимать так, что речь идёт не о том, чтобы Россия заплатила Украине, а о том, чтобы Россия заплатила США и странам ЕС возместив все те средства, которые они потратили на войну Украины с Россией. hi
    1. vik669 Ранг пользователя
      vik669
      0
      Сегодня, 15:29
      Заплатить НО ТАК чтобы "мало никому не показалось" и ... !
  5. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 14:38
    «как заставить Путина заплатить»

    Исключительно по рекомендациям старого русского анекдота:
    Вырву себе глаз, что бы про мою тёщу говорили: "У нее даже зять кривой"

    wassat fool
  6. Sancho_SP Ранг пользователя
    Sancho_SP
    +3
    Сегодня, 14:40
    Эти «активы России» - это не реальные товары, это обязательства (деньги, ценные бумаги). Забрать себе их Европа не может, потому что забирать физически нечего. А вот если эти обязательства кому то передать, то этот кто-то на них сразу же захочет получить какие то реальные товары.
  7. opuonmed Ранг пользователя
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 14:41
    Америка и Европа не могут договориться о том, как далеко зайти, заставляя Россию платить за восстановление Украины

    Уже делят шкуру не убитого медведя.??????? Может, запад и сша будут платить РФ за урон который они причинили ?
    1. Вахтовик Ранг пользователя
      Вахтовик
      -1
      Сегодня, 15:30
      Цитата: opuonmed
      Америка и Европа не могут договориться о том, как далеко зайти, заставляя Россию платить за восстановление Украины

      Уже делят шкуру не убитого медведя.??????? Может, запад и сша будут платить РФ за урон который они причинили ?

      Хуторянская у вас сущность Чувствуется ,что выне наш ..Кто то что то уже должен платить и кому и за что Может вам хохлосаксам и евреям опять ?Давайте признавайтесь stop
  8. klev72 Ранг пользователя
    klev72
    +1
    Сегодня, 15:07
    Отличная формулировка, надо перенимать опыт демократического словоблудия и не стесняться во всеуслышание искать варианты, заставляющие Ес и США "заплатить"!
  9. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 15:15
    И хочется и колется и мамка не велит.
  10. Dzenn Ранг пользователя
    Dzenn
    0
    Сегодня, 15:58
    Да способ заставить заплатить Путина есть, и он очень прост. Оставить всю территорию Украины России. И построим и обустроим.Те деньги, что вы западники потратили на Украину, вам придется списать в убытки. И сейчас стоит вопрос, для вас ограничится этими убытками, для нас заставить заплатить вас вдвойне.

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