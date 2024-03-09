Politico: Западные союзники Киева разошлись во мнениях, как заставить президента России заплатить

Америка и Европа не могут договориться о том, как далеко зайти, заставляя Россию платить за восстановление Украины

Американское издание Politico отмечает, что на Западе никак не могут прийти к единому мнению относительно того «как заставить Путина заплатить».При этом администрация президента США, так и не добившись одобрения Конгресса на выделение десятков миллиардов долларов помощи Украине, давит на Евросоюз, чтобы тот нашёл средства для этого, пишет издание.По данным Politico, в Вашингтоне желают, чтобы Брюссель, например, использовал замороженные российские активы. Однако в Европе, где и так экономика сильно пострадала от антироссийских санкций в отличие от США, не спешат этого делать.- говорится в публикации американского издания.Идея конфискации замороженных российских активов, которая уже давно обсуждается, сейчас набирает обороты. Однако многие на Западе воспринимают её как несбыточную мечту. Другие же видят в этом решение многих проблем, так как Запад мог бы получить более 250 млрд евро, своровав их у России.Администрация Байдена продолжает давить на европейские страны в этом вопросе, но в Париже, Берлине и Риме пока не идут на поводу у Вашингтона, прекрасно осознавая к каким последствиям это может привести. В ЕС справедливо считают, что конфискация российских активов сильно ударит по инвестиционному климату ЕС и приведёт к ответным мерам Москвы.Напомним, что в ЕС ранее решили конфисковывать не сами активы России, а доходы от них.