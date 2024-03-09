Глава МИД Великобритании заявил, что Лондон готов «помочь» Берлину решить проблему поставки Киеву ракет Taurus

Мы намерены тесно сотрудничать с нашими немецкими партнёрами по этому и по всем другим вопросам, чтобы помочь Украине. Но я не буду приводить детали и выдавать противникам наши намерения

Но мы хорошие друзья и партнеры, а хорошие друзья и партнеры обсуждают такие темы за закрытыми дверями