Глава МИД Великобритании заявил, что Лондон готов «помочь» Берлину решить проблему поставки Киеву ракет Taurus

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Глава МИД Великобритании заявил, что Лондон готов «помочь» Берлину решить проблему поставки Киеву ракет Taurus

Киевские власти не одни месяц безуспешно пытаются склонить правительство Германии принять решение о предоставлении ВСУ дальнобойных немецко-шведских авиационных крылатых ракет класса «воздух-поверхность» большой дальности KEPD-150/350 TAURUS. Пока что канцлер ФРГ Олаф Шольц, несмотря на критику некоторых союзников по НАТО и настойчивые призывы ряда депутатов бундестага, от такого решения отказывается, справедливо полагая, что украинские боевики непременно будут использовать немецкие боеприпасы для нанесения ударов в глубине территории РФ.

Не способствует положительному для Киева решению главы немецкого кабмина и недавняя утечка разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждавших планы нанесения ударов по Крымскому мосту с использованием данных ракт. При этом позицию главы правительства разделяет и министр обороны Германии Борис Писториус, который уверен, что дальнобойные ракеты не решат исход конфликта в пользу Киева, как и все иные ранее осуществленные Западом поставки вооружений Украине.



И вот своего рода многоходовку для решения этого вопроса готовы предложить англичане, которые уже давно поставляют Киеву аналогичные ракеты Storm Shadow, правда, с дальностью поражения до 300 километров, а не 500 км как у Taurus. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил, что Лондон готов «помочь» Берлину решить проблему поставки Киеву немецких дальнобойных ракет. Один из ярых сторонников «победы» над Россией на поле боя, глава британского МИД не разделяет опасения канцлера ФРГ, что поставка ВСУ Taurus приведет к эскалации конфликта, сообщил он в интервью немецкому изданию.

Мы намерены тесно сотрудничать с нашими немецкими партнёрами по этому и по всем другим вопросам, чтобы помочь Украине. Но я не буду приводить детали и выдавать противникам наши намерения

— весьма туманно поделился своими планами Кэмерон, отвечая на вопрос, не обсуждается ли «круговой обмен», при котором Лондон мог бы передать Киеву свои ракеты Storm Shadow, а взамен получить от ФРГ Taurus.

Далее глава британского МИД пустился в привычные рассуждения на предмет того, что верит в обещания киевских властей в части использования переданных Украине ракет. Если Кэмерон искренне верит в собственный бред касательно «надежности» обещаний Зеленского, то ему точно пора пройти освидетельствование на вменяемость, после чего срочно покинуть министерский пост, дабы дальше не дискредитировать и без того достигшую дна британскую дипломатию.

Впрочем, явный дуализм мышления министра иностранных дел Великобритании, похоже, нисколько не смущает. Так, комментируя ту самую утечку разговора немецких офицеров, Кэмерон заявил, что необходимо выносить уроки из подобных ситуаций. По его словам, получив Taurus ВСУ непременно используют эти ракеты для ударов по Крымскому мосту. Но это, в понимании главы британской дипломатии, очевидно, вовсе не эскалация конфликта.

Но мы хорошие друзья и партнеры, а хорошие друзья и партнеры обсуждают такие темы за закрытыми дверями

— сделал единственный вывод из скандала с публикацией онлайн-совещания офицеров ВВС ВС Германии глава МИД Великобритании.

Остается надеяться, что канцлер ФРГ и дальше проявит довольно не свойственную ему твердость в части отказа отправлять на Украину ракеты Taurus, вне зависимости от того, по каким соображениям он это делает. Хотя, ранее Берлин и свои ОБТ «Леопард» довольно долго не решался передавать ВСУ, но в конечном итоге поддался уговорам, а вернее почти обману, Вашингтона. Правда, помогли немецкие танки украинским боевикам не сильно, скорее даже, совсем не помогли.
  • https://ru.wikipedia.org/wiki/KEPD-150/350_TAURUS
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16 комментариев
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  1. opuonmed Ранг пользователя
    opuonmed
    +3
    Сегодня, 14:45
    Если Лондону ничего за это не будет, и европе то они, конечно, помогут укрр
    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      0
      Сегодня, 14:58
      Это вопрос. На сегодняшний день Storm Shadow прилетают исключительно по так называемым "бывшим" окраиным территориям. И это даже не 300 км. А куда будут лететь ракеты с дальность 500 км. Шольц понимает на, что его толкают, а так же видимо помнит, как бросили Афганистан. Германские танки первыми бросили на окраину, и в самом большом количестве. Остальные не спешили, или поставляли опять же, немецкую технику.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 15:27
        И вот своего рода многоходовку для решения этого вопроса готовы предложить англичане, которые уже давно поставляют Киеву аналогичные ракеты Storm Shadow, правда, с дальностью поражения до 300 километров, а не 500 км как у Taurus

        Господи, ну как же эти бриты достали... В общем если на ком--то и нужно опробовать мощь нашего стратегического ЯО, то это не на континентальной Европе или Украине, а именно на на их острове... Посмотрим куда они с него дёрнут, туда и добавим... am
      2. ВПК-65 Ранг пользователя
        ВПК-65
        +1
        Сегодня, 15:54
        Цитата: ВАМ
        Шольц понимает на, что его толкают
        Если бы он хоть что-нибудь понимал, то вместо поставки Taurus дал бы команду... их разобрать и проверить wassat
        У фрегата Hessen стрелявшего по MQ-9 Reaper обе ракеты оказались неисправны - бац-бац и мимо lol Если Taurus тоже окажутся неисправны, то от такого позора Шольцу останется разве что застрелится yes
    2. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 15:04
      opuonmed
      Сегодня, 14:45
      Если Лондону ничего за это не будет, и европе то они, конечно, помогут укрр
      Чаё - хлёбы острова невезения давно не были так близко к цели.
      Трансокеанские кабели и кобели вас уже не спасут от неминуемого возмездия! Гореть всему лже-недо- западу в Аду в мученических стенаниях без покаяния, как и обещал Верховный!
      Эпикриз всем ведомым от кукловодов за атлантьической лужей поставлен точно и бесповоротно!Вновь безумцы рвутся в бой ротами безусыми.Чтоб узнать прозренья боль,
      Не воюйте с русскими!!!
  2. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:49
    Только не делайте точкой прицеливания Таурский мост,Тофик против.С Эфелевой башней мы уже пролетели.Нам не надо блин стали в несколько гектаров.
    1. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      +2
      Сегодня, 14:54
      нет, ни кто ракеты пулять не будет под обнаружение СПРН
      в Темзе и на базе Клайд уже томятся Посейдоны (50 мегатонн) и ждут своего часа Х
      это англосакская агония от бессилия
  3. Вахтовик Ранг пользователя
    Вахтовик
    0
    Сегодня, 14:49
    Англосаксы опять толкают Германию на конфликт с Россией ....
    Не мытьем ,так катаньем..Эти ракеты уже имеются на украине ,вопрос кто нажмет кнопку Хохлосаксы не умеют обращаться с таких сложным ракетным вооружением ..Там фрицы за пультом сидят ,как и англосаксы за своим вооружением ..
    Давай Шольц ,решайся внучек СС..А потом в Аргентину свалишь
  4. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 14:50
    Имею сказать,таки: есть инфа, что мужественные хуситы вновь успешно атаковали
    полосатых и всю коалицию!!! Напоминание мелко- брит-ам и ян- ке срии об ударах возмездия, а многонациональный народ РФ всегда на стороне добра!!! М
    Мы за всё хорошее , против всей х ни войны !!!
    Аллах и Бог в помощь патриотам Йемена и всего человечества, пора мо- ч. ить
    непотопляемые авианосцы и прочую мелкоту в виде коалиции!!!Просто вбейте в мозг нельзя Буквищами крупными
    Верьте на слово друзья
    Не воюйте с русскими"!!!
  5. Serhio250381 Ранг пользователя
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 14:53
    В принципе, ирландские или шотландские повстанцы и борцы за демократию могут взорвать туннель под Ла-Манш или военные заводы в Англии
  6. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 15:00
    Лондон готов «помочь» Берлину решить проблему поставки Киеву немецких дальнобойных ракет.
    Опять нечисть на лондонской "Ведьминой горе" зашевелилась затевая очередную пакость.
    хорошие друзья и партнеры обсуждают такие темы за закрытыми дверями
    Это Лондон и Берлин хорошие друзья? А если и так, то за закрытыми дверями обычно шепчутся готовя очередную политическую провокацию с кровавым исходом.
  7. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    0
    Сегодня, 15:08
    Министр иностранных дел это дипломат , а занимается поставками оружия.
  8. knn54 Ранг пользователя
    knn54
    0
    Сегодня, 15:09
    По подлянке британские "метисы"(порядка 40000 еврейских семей прибыли с бастардом Вильгельмом Завоевателем) впереди планеты всей.
  9. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 15:09
    Нам бы Британии помочь решить вопрос с Шотландией и Северной Ирландией
  10. Adyuga
    Adyuga
    0
    Сегодня, 15:23
    А у мелкобританцев, что уже Сторм Шедоу закончились?
  11. ВПК-65 Ранг пользователя
    ВПК-65
    0
    Сегодня, 15:28
    Бабка за дедку, дедка за репку — тянут-потянут, вытянуть не могут...
    Доставка Taurus

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