Глава МИД Великобритании заявил, что Лондон готов «помочь» Берлину решить проблему поставки Киеву ракет Taurus
Киевские власти не одни месяц безуспешно пытаются склонить правительство Германии принять решение о предоставлении ВСУ дальнобойных немецко-шведских авиационных крылатых ракет класса «воздух-поверхность» большой дальности KEPD-150/350 TAURUS. Пока что канцлер ФРГ Олаф Шольц, несмотря на критику некоторых союзников по НАТО и настойчивые призывы ряда депутатов бундестага, от такого решения отказывается, справедливо полагая, что украинские боевики непременно будут использовать немецкие боеприпасы для нанесения ударов в глубине территории РФ.
Не способствует положительному для Киева решению главы немецкого кабмина и недавняя утечка разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждавших планы нанесения ударов по Крымскому мосту с использованием данных ракт. При этом позицию главы правительства разделяет и министр обороны Германии Борис Писториус, который уверен, что дальнобойные ракеты не решат исход конфликта в пользу Киева, как и все иные ранее осуществленные Западом поставки вооружений Украине.
И вот своего рода многоходовку для решения этого вопроса готовы предложить англичане, которые уже давно поставляют Киеву аналогичные ракеты Storm Shadow, правда, с дальностью поражения до 300 километров, а не 500 км как у Taurus. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил, что Лондон готов «помочь» Берлину решить проблему поставки Киеву немецких дальнобойных ракет. Один из ярых сторонников «победы» над Россией на поле боя, глава британского МИД не разделяет опасения канцлера ФРГ, что поставка ВСУ Taurus приведет к эскалации конфликта, сообщил он в интервью немецкому изданию.
— весьма туманно поделился своими планами Кэмерон, отвечая на вопрос, не обсуждается ли «круговой обмен», при котором Лондон мог бы передать Киеву свои ракеты Storm Shadow, а взамен получить от ФРГ Taurus.
Далее глава британского МИД пустился в привычные рассуждения на предмет того, что верит в обещания киевских властей в части использования переданных Украине ракет. Если Кэмерон искренне верит в собственный бред касательно «надежности» обещаний Зеленского, то ему точно пора пройти освидетельствование на вменяемость, после чего срочно покинуть министерский пост, дабы дальше не дискредитировать и без того достигшую дна британскую дипломатию.
Впрочем, явный дуализм мышления министра иностранных дел Великобритании, похоже, нисколько не смущает. Так, комментируя ту самую утечку разговора немецких офицеров, Кэмерон заявил, что необходимо выносить уроки из подобных ситуаций. По его словам, получив Taurus ВСУ непременно используют эти ракеты для ударов по Крымскому мосту. Но это, в понимании главы британской дипломатии, очевидно, вовсе не эскалация конфликта.
— сделал единственный вывод из скандала с публикацией онлайн-совещания офицеров ВВС ВС Германии глава МИД Великобритании.
Остается надеяться, что канцлер ФРГ и дальше проявит довольно не свойственную ему твердость в части отказа отправлять на Украину ракеты Taurus, вне зависимости от того, по каким соображениям он это делает. Хотя, ранее Берлин и свои ОБТ «Леопард» довольно долго не решался передавать ВСУ, но в конечном итоге поддался уговорам, а вернее почти обману, Вашингтона. Правда, помогли немецкие танки украинским боевикам не сильно, скорее даже, совсем не помогли.
- https://ru.wikipedia.org/wiki/KEPD-150/350_TAURUS
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