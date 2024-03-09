Спикер Погранслужбы Украины: Российские ДРГ снова активизировались на северном направлении

10
Спикер Погранслужбы Украины: Российские ДРГ снова активизировались на северном направлении

Российские ДРГ действуют на территории Харьковской и Сумской областей Украины, в последнее время их активность возросла. Об этом заявил спикер пограничной службы Украины Андрей Дьяченко.

Российские диверсионные группы снова активизировались на северном направлении после короткого периода снижения. Действуют они на приграничных территориях Харьковской и Сумской областей, уничтожая военную технику и оружие украинской армии, а также нападают на пограничные наряды и военнослужащих ВСУ. Как с этим бороться, в погранслужбе пока не знают.



Некоторое время мы видели снижение активности вражеских ДРГ и по Сумскому направлению, и по Харьковскому, но, как видим, эта угроза никуда не исчезает. Враг продолжает использовать свои ДРГ, которые планируют или хотят зайти на нашу территорию

- заявил Дьяченко.

По словам спикера, иногда украинским пограничникам удается засечь российскую ДРГ и вступить в бой. В этом случае российские диверсанты уходят на свою территорию и возвращаются уже на другом участке. Перекрыть границу, как это было сделано на белорусском направлении, не получается, на это нет ни сил, ни средств. К тому же, в Киеве пока не ожидают "вторжения" с северного направления. Хотя в приграничных районах России развернута группировка, обладающая всем необходимым вооружением для проведения наступательной операции, но ее численность не большая. Поэтому с российскими ДРГ приходится бороться пограничникам.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    10 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +2
      Сегодня, 15:05
      Вы тама пока "лыжи смазывайте" , мы скоро придём.
      1. Вахтовик Ранг пользователя
        Вахтовик
        -5
        Сегодня, 15:11
        Цитата: Ирек
        Вы тама пока "лыжи смазывайте" , мы скоро придём.

        Пора бы на границе польши ДРГ активизировать Мочить все
        Почему приказа нет ? Вот в чем вопрос
    2. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 15:06
      Зашибись- заценили новость! Имею сказать, таки - берега попутал и направления,
      север с югом и наоборот!!! Виновна гей- еуропа с её не совсем правильной ориентацией направлений. Снова нечисть тут и там напрягает мускулы.Значит новым быть котлам, -
      Не воюйте с русскимиий!!!
    3. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +1
      Сегодня, 15:08
      Обычные крокодильи слёзы очередного укроначальника.
      Ежедневная ложь и практически ежедневные обстрелы гражданских объектов России со стороны этих областей Украины.
      Про свои "подвиги" этот украинский крокодил забыл рассказать. angry
      1. Вахтовик Ранг пользователя
        Вахтовик
        0
        Сегодня, 15:13
        Цитата: кредо
        Обычные крокодильи слёзы очередного укроначальника.
        Ежедневная ложь и практически ежедневные обстрелы гражданских объектов России со стороны этих областей Украины.
        Про свои "подвиги" этот украинский крокодил забыл рассказать. angry

        Методички англосакские пришли им ..Вот и заныли ..Сейчас и тут на сайте заноют погонники спящие
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 15:13
      Действуют они на приграничных территориях Харьковской и Сумской областей, уничтожая военную технику и оружие украинской армии, а также нападают на пограничные наряды и военнослужащих ВСУ.
      Главное, что украинская погранслужба не знает как этому противостоять и эта растерянность нам только на руку. Ребятам из войскового спецназа боевых успехов и удачи.
    5. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      0
      Сегодня, 15:13
      Как с этим бороться, в погранслужбе пока не знают.

      Сдаваться, и срочно.
    6. пешик
      пешик
      0
      Сегодня, 15:15
      Цитата: Вахтовик

      Почему приказа нет ? Вот в чем вопрос


      Если вам так злободневен ответ этот вопрос, отвечу так - потому что у РФ нет границы с Польшей (разве что в Калининградской обл.).
    7. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 15:16
      Если бы не " доблестные" украинские пограничники, Украина бы давно,опустела.
    8. korwalol Ранг пользователя
      korwalol
      0
      Сегодня, 15:34
      "Как с этим бороться, в погранслужбе пока не знают."
      Кац предлагает сдаться.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»