Спикер Погранслужбы Украины: Российские ДРГ снова активизировались на северном направлении
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Российские ДРГ действуют на территории Харьковской и Сумской областей Украины, в последнее время их активность возросла. Об этом заявил спикер пограничной службы Украины Андрей Дьяченко.
Российские диверсионные группы снова активизировались на северном направлении после короткого периода снижения. Действуют они на приграничных территориях Харьковской и Сумской областей, уничтожая военную технику и оружие украинской армии, а также нападают на пограничные наряды и военнослужащих ВСУ. Как с этим бороться, в погранслужбе пока не знают.
Некоторое время мы видели снижение активности вражеских ДРГ и по Сумскому направлению, и по Харьковскому, но, как видим, эта угроза никуда не исчезает. Враг продолжает использовать свои ДРГ, которые планируют или хотят зайти на нашу территорию
- заявил Дьяченко.
По словам спикера, иногда украинским пограничникам удается засечь российскую ДРГ и вступить в бой. В этом случае российские диверсанты уходят на свою территорию и возвращаются уже на другом участке. Перекрыть границу, как это было сделано на белорусском направлении, не получается, на это нет ни сил, ни средств. К тому же, в Киеве пока не ожидают "вторжения" с северного направления. Хотя в приграничных районах России развернута группировка, обладающая всем необходимым вооружением для проведения наступательной операции, но ее численность не большая. Поэтому с российскими ДРГ приходится бороться пограничникам.
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