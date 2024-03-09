СМИ США: штат американского посольства в Киеве расширяют, чтобы отслеживать военную помощь Украине

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СМИ США: штат американского посольства в Киеве расширяют, чтобы отслеживать военную помощь Украине

Сотрудников дипломатического представительства Соединенных Штатов на Украине скоро станет человек на 30-40 больше. Часть из них будут иметь отношение к оборонным компаниям и вооруженным силам. Они получат возможность выезжать за пределы Киева, чего раньше не было.

Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy, ссылаясь на источники из числа действующих и бывших чиновников, а также сотрудников конгресса США.

Этот шаг был предпринят, несмотря на опасения администрации Байдена, что присутствие новых американских дипломатов или военных в Украине увеличит риск того, что Вашингтон будет втянут в войну с Россией

- сказано в материале СМИ США.

Штат американского посольства в Киеве расширяют в значительной степени для того, чтобы более качественно отслеживать военную помощь Украине. Это не так просто, с учетом того, что с начала российской спецоперации в страну поступило вооружения, техники, оборудования и боеприпасов из США на сумму примерно 45 миллиардов долларов. Кроме того, Соединенные Штаты предоставили Киеву миллиардные суммы на поддержку экономики и энергосистемы. Конечно, за расходованием таких серьезных сумм необходимо приглядывать, тем более, что они попали в руки украинских чиновников.

Увеличение числа сотрудников американского посольства, а также получение ими разрешения выезжать из украинской столицы и перемещаться в пределах Киевской области произошло благодаря давлению конгрессменов. Но они считают такие меры недостаточными. Законодатели добиваются возможности для граждан США, находящихся в штате диппредставительства, посещать территории, прилегающие к передовой. Там они могли бы помогать военнослужащим ВСУ с ремонтом и обслуживанием поступающей из Соединенных Штатов техники.
  • Государственный департамент США
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12 комментариев
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  1. knn54 Ранг пользователя
    knn54
    +2
    Сегодня, 15:27
    Все-придется делиться.
    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      0
      Сегодня, 15:35
      Прям с языка сняли. Обмен опытом так сказать, как правильно пилить и делить.
  2. Irokez Ранг пользователя
    Irokez
    +2
    Сегодня, 15:27
    добиваются возможности для граждан США, находящихся в штате диппредставительства, посещать территории, прилегающие к передовой

    Вот куда должны прилетать наши цветы (гвоздички, пионы, герани, хризантемы, гиацинт-"генаци'д ещё называют"), а уже потом ложиться на могилки.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:28
    «Штат американского посольства в Киеве расширяют, чтобы отслеживать военную помощь Украине» —

    ***
    — "Доверяй,но проверяй" ...
    (Рональд Рейган)
    ***
  4. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 15:30
    Зашибись! Имею сказать, таки: весь цимес в том, что хорошую идею подали хамас с заложниками?
    Может быть пора применять и в СВО современные методы ведения СВО?
    Бог в помощь ВС РФ в СВО! А применение расширенному посольству матрас- ников , инструкторов и прочих волонтёров и поваров, со слов , не воюющих и не сидящих за установками Patriot, IRIS, SLM, Scalp Shadow, всегда найдётся!Что вы прёте на рожон Лбами голливудскими.
    Ход сражения предрешён
    Не воюйте с русскими!!!
    Пора им устроить сладкую жизнь на всей территории вна 404, включая Жешув
    и Львив!
  5. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    +2
    Сегодня, 15:32
    Чтобы они ничего не расширяли , может уже пора....
  6. Pharmacist Ранг пользователя
    Pharmacist
    -1
    Сегодня, 15:34
    Остаётся ввести тысяч пятьдесят морпехов для охраны посольства с правом передвигаться по территории недогосударства - вот и будет "незаметное" введение войск НАТО.
  7. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    -1
    Сегодня, 15:38
    Зашибись, таки, имею сказать: Полосатые, а также чаё хлёбы и прочие члены гей - еу ропы
    ждут отмашку Верховного, когда ВС РФ в СВО начнут по- настоящему!
    Следим за руками Верховного и походкой деда Дементия, Клин Блинкена, Кирби-карди на сцене в ходе праймериз и прочей
    шелухи за атлантической лужей!
  8. opuonmed Ранг пользователя
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 15:39
    Этот шаг был предпринят, несмотря на опасения администрации Байдена, что присутствие новых американских дипломатов или военных в Украине увеличит риск того, что Вашингтон будет втянут в войну с Россией
    То есть, они идут ва-банк? зная за риски идут на эскалацию ! какой интересно будет ответ РФ ?
  9. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    -1
    Сегодня, 15:41
    За долгие годы работы с различными документами и источниками, я пришёл к выводу, что главное не в том, что указано, а в том, что не указано. Вот и здесь - главный вопрос: а что скрывает американское издание, и те, кто за ним стоят, этой публикацией. Они озвучили очевидные факты, которые скоро и так будут обнародованы. Да, будет больше дипломатов, да, будут выезжать за пределы Киева, а что до этого не выезжали? Да, они будут представлять американские оружейные компании и иные структуры, связанные с оборонкой. Но, хочу отметить, расширен штат американских посольств во всей восточной Европе, включая Прибалтику. К чему это? И это на фоне странных заявлений посольств США, Великобритании и Латвии о крайней нежелательности поездки в Россию в связи с террактами. И это на фоне заявления Арестовича, что до войны между НАТО и Россией не 5 -7 лет, а 5-7 месяцев. А если ещё учесть, что два эстонских генерала - главком Херем и командующий 1-ой эстонской дивизией НАТО Пальм уходят в отставку (именно в такой момент, словно испугавшись войны), а новый главком Мерило (ударние на последнем слоге), заступающий с апреля в новую должность главкома и прыгнвуший из полковников в бригадные генералы, поскольку ВСЕ генералы Эстонии отказались от этой должности, заявил, что войну с Россией надо сразу вести на территории России, не дожидаясь её прихода в Эстонию.... Все эти маркеры, как и многие другие чётко укладываются в канву с расширением штата американского посльства в Киеве, и не только в нём....

    И потом... Тут явно не договаривают о более серьёзных задачах ряда специалиство из ЦРУ, АНБ и и ных спецслужб США, которые всё активнее работают на Украине. По всей видимости, следует ожидать и появление специалистов по масштабным террактам на территории как Украины, так и России. Это может быть нечто от грязной бомбы до химического оружия колоссальной мощности. Поэтому, полагаю, контроль за постовляемыми вооружениями - это правда, но не вся. Главное, как обычно, за ширмой.
  10. tihonmarine Ранг пользователя
    tihonmarine
    0
    Сегодня, 15:53
    Законодатели добиваются возможности для граждан США, находящихся в штате диппредставительства, посещать территории, прилегающие к передовой. Там они могли бы помогать военнослужащим ВСУ с ремонтом и обслуживанием поступающей из Соединенных Штатов техники.

    Только вот когда российские ВКС будут бомбить, то они уже не будут разбираться, у кого дипломатическая неприкосновенность. Об этом сотрудники посольства США, должны не забывать.
  11. К-50 Ранг пользователя
    К-50
    0
    Сегодня, 15:56
    СМИ США: штат американского посольства в Киеве расширяют, чтобы отслеживать военную помощь Украине

    Может туда ракетку "уронить"?
    Ну а что.
    Отклонилось от курса по цели в результате огня ПВО укровермахта, они же десятками наши ракеты сбивают.
    Вот и прилетела, чисто случайно. Сидели бы дома и из-за лужи гавкали. А здесь сапог с ноги у соседа сорвался и по кумполу! fellow
    Как говориться "не фиг в воюющей стране" рот разевать! fellow laughing

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