СМИ США: штат американского посольства в Киеве расширяют, чтобы отслеживать военную помощь Украине

Этот шаг был предпринят, несмотря на опасения администрации Байдена, что присутствие новых американских дипломатов или военных в Украине увеличит риск того, что Вашингтон будет втянут в войну с Россией

Сотрудников дипломатического представительства Соединенных Штатов на Украине скоро станет человек на 30-40 больше. Часть из них будут иметь отношение к оборонным компаниям и вооруженным силам. Они получат возможность выезжать за пределы Киева, чего раньше не было.Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy, ссылаясь на источники из числа действующих и бывших чиновников, а также сотрудников конгресса США.- сказано в материале СМИ США.Штат американского посольства в Киеве расширяют в значительной степени для того, чтобы более качественно отслеживать военную помощь Украине. Это не так просто, с учетом того, что с начала российской спецоперации в страну поступило вооружения, техники, оборудования и боеприпасов из США на сумму примерно 45 миллиардов долларов. Кроме того, Соединенные Штаты предоставили Киеву миллиардные суммы на поддержку экономики и энергосистемы. Конечно, за расходованием таких серьезных сумм необходимо приглядывать, тем более, что они попали в руки украинских чиновников.Увеличение числа сотрудников американского посольства, а также получение ими разрешения выезжать из украинской столицы и перемещаться в пределах Киевской области произошло благодаря давлению конгрессменов. Но они считают такие меры недостаточными. Законодатели добиваются возможности для граждан США, находящихся в штате диппредставительства, посещать территории, прилегающие к передовой. Там они могли бы помогать военнослужащим ВСУ с ремонтом и обслуживанием поступающей из Соединенных Штатов техники.