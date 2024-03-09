«Глава МИД Армении: В стране активно обсуждают идею вступления в Евросоюз»

Учитывая все вызовы, которым мы вынуждены противостоять в течение последних лет, в Армении активно обсуждаются существующие новые возможности. В этом ряду есть также идея членства в ЕС

Заявления армянских властей всё чаще говорят о том, что Ереван отдаляется от России и ищет сближение с Западом в лице Евросоюза и США.В очередной раз в этом направлении высказался и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, по словам которого в стране активно идёт обсуждение вопроса вступления в Европейский союз.- заявил Мирзоян в интервью турецкому телеканалу TRT World.В высказывании главы армянского МИД можно проследить уже не раз отмечавшееся в Ереване недовольство ОДКБ и Россией, которые, как считают в Армении, должны были воевать на их стороне против Азербайджана, причём сама Армения воевать за Карабах фактически отказалась.Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян также говорил, что рассматривается вопрос подачи заявки на вступление в ЕС.Напомним, что в последнее время очень активно в Армении ведёт себя Франция. А по словам Мирзояна, страна налаживает сотрудничество и стратегический диалог с Вашингтоном и Парижем.Всё это происходит на фоне фактической приостановки членства Армении в ОДКБ, о чем в прошлом месяце заявил армянский премьер Никол Пашинян.