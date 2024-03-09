Глава МИД Армении: В стране активно обсуждают идею вступления в Евросоюз
Заявления армянских властей всё чаще говорят о том, что Ереван отдаляется от России и ищет сближение с Западом в лице Евросоюза и США.
В очередной раз в этом направлении высказался и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, по словам которого в стране активно идёт обсуждение вопроса вступления в Европейский союз.
- заявил Мирзоян в интервью турецкому телеканалу TRT World.
В высказывании главы армянского МИД можно проследить уже не раз отмечавшееся в Ереване недовольство ОДКБ и Россией, которые, как считают в Армении, должны были воевать на их стороне против Азербайджана, причём сама Армения воевать за Карабах фактически отказалась.
Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян также говорил, что рассматривается вопрос подачи заявки на вступление в ЕС.
Напомним, что в последнее время очень активно в Армении ведёт себя Франция. А по словам Мирзояна, страна налаживает сотрудничество и стратегический диалог с Вашингтоном и Парижем.
Всё это происходит на фоне фактической приостановки членства Армении в ОДКБ, о чем в прошлом месяце заявил армянский премьер Никол Пашинян.
- Официальный сайт МИД Армении
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