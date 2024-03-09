Глава МИД Армении: В стране активно обсуждают идею вступления в Евросоюз

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Глава МИД Армении: В стране активно обсуждают идею вступления в Евросоюз

Заявления армянских властей всё чаще говорят о том, что Ереван отдаляется от России и ищет сближение с Западом в лице Евросоюза и США.

В очередной раз в этом направлении высказался и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, по словам которого в стране активно идёт обсуждение вопроса вступления в Европейский союз.



Учитывая все вызовы, которым мы вынуждены противостоять в течение последних лет, в Армении активно обсуждаются существующие новые возможности. В этом ряду есть также идея членства в ЕС

- заявил Мирзоян в интервью турецкому телеканалу TRT World.

В высказывании главы армянского МИД можно проследить уже не раз отмечавшееся в Ереване недовольство ОДКБ и Россией, которые, как считают в Армении, должны были воевать на их стороне против Азербайджана, причём сама Армения воевать за Карабах фактически отказалась.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян также говорил, что рассматривается вопрос подачи заявки на вступление в ЕС.

Напомним, что в последнее время очень активно в Армении ведёт себя Франция. А по словам Мирзояна, страна налаживает сотрудничество и стратегический диалог с Вашингтоном и Парижем.

Всё это происходит на фоне фактической приостановки членства Армении в ОДКБ, о чем в прошлом месяце заявил армянский премьер Никол Пашинян.
  • Официальный сайт МИД Армении
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25 комментариев
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  1. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +4
    Сегодня, 15:39
    Скакуаны уже вступили. Вперёд европейские трусы ждут своих почитателей.
    1. Vugigugi Ранг пользователя
      Vugigugi
      +2
      Сегодня, 15:43
      Цитата: ВАМ
      Скакуаны уже вступили. Вперёд европейские трусы ждут своих почитателей.

      На фиг они там голодранцы нужны. У них таких голодный вся прибалтика и Болгария с Румынией.
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        +1
        Сегодня, 15:50
        Ну не скажите, не скажите. В ЕС их конечно никто не пусти. Своих голодранцев хватает. А вот повоевать где, доказать так сказать свою, гейроидентичность. Поджечь, что ни будь на Кавказе, это ихняя мечта. И вот ещё, а как таи у них с толерантностью. Предъявите своих геев в руководящих кругах так сказать.
        1. Vugigugi Ранг пользователя
          Vugigugi
          +2
          Сегодня, 15:53
          Цитата: ВАМ
          Поджечь, что ни будь на Кавказе, это ихняя мечта.

          Кому хуже сделают? Себе же!!!! Не просто так их называют многострадальными.
    2. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +4
      Сегодня, 15:44
      На волосатых задницах кружевные труселя будут смотреться феерично laughing
      Ох, загонит армяней Пашинян в полную задницу....профукают ВСЁ!!!!..., а когда поймут будет поздно....
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        +3
        Сегодня, 15:48
        короче, посыл МИД Армении: прощай экономика
        снова купили правящую верхушку Армении
        кстати, а в Армении действует смертная казня
        как раз для врагов государства (!)
        1. Vugigugi Ранг пользователя
          Vugigugi
          +1
          Сегодня, 15:57
          Цитата: Romario_Argo
          прощай экономика

          Экономики у них нет.

          Цитата: Romario_Argo
          МИД Армении

          Этого у них тоже нет. Они не решают свою внешнюю политику. За них всегда решали.
          1. Romario_Argo Ранг пользователя
            Romario_Argo
            0
            Сегодня, 16:01
            думаете, Армения войдет в состав Азербайджана (?)
      2. Vugigugi Ранг пользователя
        Vugigugi
        +2
        Сегодня, 15:50
        Цитата: Чёрный
        Ох, загонит армяней Пашинян в полную задницу....профукают ВСЁ!!

        Нельзя профукать то чего им никогда не принадлежало. Это одна сторона монета. Когда собака забывает кто ему в бутку кость кидает, что с ней делают когда собака кусает руку кормящего? Тот же случай. Они не благодарные. Как их Россия заселила их в свежесозданную Армянскую губернию, так и расселит. Только Пашинян не причём. Уважаемый Пашиняна народ 4 раза переизбрал. Вы думаете во всём виноват только Пашинян? Пашинян в отличии от своих предшественников всё делает открыто. Посольство США с таким штатом и все сборы НАТО не при Пашиняне было , как и 13 биолаборатории.
      3. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 16:02
        Смешного здесь мало, у нас из под носа увели очередного союзника, бездарная телячья внешняя политика кремля. "Пусть народ решает" чушь несусветная. Народ решает в сторону того, чье посольство больше и активнее, экономическое плюшки должны быть подкреплены жесткими условиями, а мы все скачем на тех же граблях.
    3. Александр 3 Ранг пользователя
      Александр 3
      +2
      Сегодня, 15:47
      Азербайджан с Турцией оценят европейские трусы .
    4. Вахтовик Ранг пользователя
      Вахтовик
      +1
      Сегодня, 15:49
      В стране активно обсуждают идею вступления в Евросоюз

      Ну сперва Азейбарджан вступит ,а потом уж Армения laughing
      И Иймен тоже хочет вступить ..Афганистан и т.д. Открывайте ворота хоспода Мы вступаем ВСЕ !!!
    5. кредо Ранг пользователя
      кредо
      0
      Сегодня, 15:58
      ...Учитывая все вызовы, которым мы вынуждены противостоять в течение последних лет, в Армении активно обсуждаются существующие новые возможности. В этом ряду есть также идея членства в ЕС...

      Откровенно говоря рядовых армян в Армении никто не спрашивает, а тот факт, что глава МИД Армении говорит об этом турецким СМИ, скорей всего подразумевает, что этот вопрос будет увязан с вступлением Турции в состав ЕС.
      А там глядишь и Грузию с Азербайджаном подтянут, чтобы закрыть Южный Кавказ для России.

      Вообщем, пока наши руководители пытались создать элиту из ворья и прихватизаторов 90-х, страна в отместку получила раздрай и разворовывание госсредств, которые шли не на подъём экономики, уровня жизни в стране и привлечение к себе бывшие республики СССР, а на вывод их за пределы России.
      В результате получили вороватую "элиту", ситуативных союзников и кучу проблем вдоль всей границы.
      Даже вот не понятно, нужно ли России вкладываться в ж/д через Азербайджан в Иран, если нет никакой уверенности, что не постигнет таже участь что и СП-1, СП-2 и газопроводы через Украину.

      Нет стратегического мышление у наших начальников, а их действия больше похожи на битьё по хвостам, с минимальным полезным результатом. hi
  2. FoBoss_VM Ранг пользователя
    FoBoss_VM
    +1
    Сегодня, 15:40
    Армения для меня умерла как страна . И армяне перестали существовать как народ. Как и грузины после 2008 года ... Жалко когда тысячелетняя нация сгнивает за пару десятков лет в тлен
    1. Vugigugi Ранг пользователя
      Vugigugi
      0
      Сегодня, 15:44
      Цитата: FoBoss_VM
      Жалко когда тысячелетняя нация сгнивает за пару десятков лет в тлен

      Скоро они Вас вспомнят когда придётся отвечать за подпись об Зангезурском коридоре. Далее репарации идут и много других нижтяков от Азербайджана.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 15:42
    «Глава МИД Армении: В стране активно обсуждают идею вступления в Евросоюз» —

    ***
    — С турками пообсуждайте по-соседски,у них в этом деле богатый опыт ...
    ***
  4. alekc73 Ранг пользователя
    alekc73
    +1
    Сегодня, 15:42
    Недоговаривает.В ЕС и НАТО.Армяне в трудную годину машут России ручкой.Забыли ,кто их спас от истребления.Русский солдат.Память короткая.
  5. Irokez Ранг пользователя
    Irokez
    0
    Сегодня, 15:43
    рассматривается вопрос подачи заявки на вступление в ЕС

    Это как в городе Куиве - всё хотят куда-то вступить, но туда почему-то не может ступить нога Окраинца или Армяна. Гору Арарат с ковчегом им всё равно никто не вернёт.
  6. Vugigugi Ранг пользователя
    Vugigugi
    +1
    Сегодня, 15:45
    Армяне мечтают стать новым нахлебником Еврозоны? Они станут Европейцами тогда когда рак на горе свиснет.
  7. Чёрный Ранг пользователя
    Чёрный
    0
    Сегодня, 15:50
    Цитата: Romario_Argo
    короче, посыл МИД Армении: прощай экономика

    Если бы только экономика......думаю, что там всё закончится резнёй
  8. Кот Александрович Ранг пользователя
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 15:51
    Это из-за каких-то армян переименовывать союз в европейско-азиатский? what
  9. Фактор Ранг пользователя
    Фактор
    0
    Сегодня, 15:51
    По факту Россию выдавливают из Закавказья. Завтра предатель Пашинян пригласит НАТО. Турки с азерами тоже укрепятся.
  10. К-50 Ранг пользователя
    К-50
    0
    Сегодня, 15:52
    Глава МИД Армении: В стране активно обсуждают идею вступления в Евросоюз

    laughing
    В Турции уже тридцать лет как обсуждают и надеются, и как говорится "воз и ныне там". fellow
    И это притом, что Турция как географически так и ментально много ближе и выгоднее.
    Так что болтайте и ждите, ну а вдруг в золитшком расплачиваться будете.
    У вас же ничего нет, да гейропе и не надо. Им нужны покупатели на их продукцию.
    А ваши фрукты-ананасы им не впёрлись, у них у самих этих фруктов хоть скотину.
    Они вам даже денег дадут, на покупки, взаймы. Только чем расплачиваться будете? Как в 404? Кровью своих людей и землицей?
    Вы точно хотите кладбище своего народа в своей стране, пока ещё, организовать?
    Ну, флаг вам в раки и барабан с петлёй на шею! fellow laughing
  11. Чёрный Ранг пользователя
    Чёрный
    0
    Сегодня, 15:53
    Цитата: Vugigugi
    Армяне мечтают стать новым нахлебником Еврозоны? Они станут Европейцами тогда когда рак на горе свиснет.

    Точнее, когда их соседи раком поставят. ...вот тогда, кто убежать успеет, будет жить в ес....может быть..... или в Сочи....мы же , блин, добрые....
  12. Maxim G Ранг пользователя
    Maxim G
    0
    Сегодня, 16:01
    Забавно будет, если и Армения и Азербайджан вступят в ЕС.

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