С лета 2022 года США «тщательно готовились» к возможному удару ВС РФ ядерным оружием по Украине

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С лета 2022 года США «тщательно готовились» к возможному удару ВС РФ ядерным оружием по Украине

Именно Соединенные Штаты единственные на сегодняшний день в истории человечества применили ядерное оружие не в испытательных целях, сбросив в 1945 году две атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Сейчас Штаты, пожалуй, чаще и громче всех заявляют о якобы возможном нанесении ядерных ударов по Украине российскими военными.

С лета 2022 года США начали «тщательно готовиться» к возможному удару ВС РФ ядерным оружием по Украине. Об этом американскому телеканалу CNN сообщили два высокопоставленных чиновника Белого дома, раскрыв подробности, как «усилиями американцев» удалось избежать такого хода событий.



В тот период в Вашингтоне всерьез полагали, что Москва рассматривает планы по применению тактического ядерного оружия по некоторым целям на Украине. И хотя подтверждающих это точных разведданных у американских спецслужб не было, источники в администрации Байдена рассказали телеканалу, что к таким мыслям привел не один показатель, а совокупность событий, анализа и «очень чувствительных новых разведывательных данных».

Причем как минимум на уровне аналитики эта тема обсуждалась в Белом доме еще с лета 2022 года. Было созвано несколько совещаний, на которых разрабатывались планы действий на случай использования ВС РФ против Украины ТЯО. При этом американцы не были уверены, смогут ли вовремя узнать о приготовлениях российских военных к применению тактических ядерных зарядов. Ведь в отличие от стратегического ядерного оружия, способного уничтожать целые города, тактическое оружие достаточно мало, что позволяет его незаметно перемещать. Да и запускать его можно из обычных систем, уже развернутых на поле боя на Украине.

В этой связи, сообщает CNN, американское руководство решило предпринять ряд «серьезных» превентивных действий. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен «очень напрямую» сообщил об обеспокоенности по этому поводу министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли позвонил своему российскому коллеге начальнику Генерального штаба ВС РФ генералу Валерию Герасимову. Для обсуждения этого вопроса президент Байден лично направил директора ЦРУ Билла Бернса в Турцию, где он встретился с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

Кроме того, Вашингтон выразил свою озабоченность и подключил к процессу «предупредительного воздействия» на Москву третьи страны, не являющиеся союзниками США, с которыми у России существуют хорошие партнерские отношения. Речь идет о Китае и Индии, которые Штаты попросили «отговорить Россию от такого нападения».

При этом источники в администрации Байдена сообщили телеканалу, что хотя проблему вроде как удалось решить, к теме угрозы ядерного удара со стороны России США могут вновь вернуться в скором времени. В Белом доме полагают, что могут столкнуться с нарастающим риском применения ВС РФ против Украины ядерного оружия уже «в ближайшие месяцы».
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    13 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 15:55
      «С лета 2022 года США "тщательно готовились" к возможному удару ВС РФ ядерным оружием по Украине» —

      ***
      — Если Россия нанесёт ядерный удар,то уж точно не по Украине ...
      (Я так думаю)
      ***
    2. Imperor_Alive Ранг пользователя
      Imperor_Alive
      +1
      Сегодня, 15:55
      Хорошо, если наши не запрещают себе такой вариант.
      Он может быть ответом на вторжение НАТО на Украину.
      На применение химического оружия.
      Может быть на что-то еще...
    3. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      -1
      Сегодня, 15:55
      американцам нужно не готовиться а чаще прочесывать залив в Норфолке и Нью-Йорке
      на отсутствие термоядерных кобальтовых зарядов по 50 мегатонн
      а то Белгород уже не раз возвращается в базу без основного БК
    4. ARIONkrsk Ранг пользователя
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 15:55
      Начинать применение ЯО надо с США и Британии, а на посошок и Европе отвалить и сказать надо прямо и открыто и периодически повторять это, чтоб не забывали, такой фокус как стравить нас с кем то и отсидеться не получится.
    5. Вахтовик Ранг пользователя
      Вахтовик
      -1
      Сегодня, 15:57
      США «тщательно готовились»
      А мы их обламали с надеждами ..
      Мы по США лучше бахнем ,потребовав свободу Техасу и Афроамериканской южной республики независимой!!!!
      Не к тому янки готовитесь Там у вас проблем вше крыши капитолия Пора уже делится !
    6. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 15:59
      американское руководство решило предпринять ряд «серьезных» превентивных действий.

      сша сказали, что нельзя, а РФ, похоже, хорошо убедили. Мы сами не будем думать за нас, пусть сша думают, судя по этой статье! Возможно, статья просто фейк, а может и нет. Если у РФ были такие планы, но сша отговорила, то сша может отговорить от чего угодно!
      1. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        0
        Сегодня, 16:07
        Цитата: opuonmed
        Если у РФ были такие планы

        Это очень сомнительно, то РФ не убила ни одного украинского чиновника и не обрушила мост в Затоке (который думаю можно просто торпедами с подлодок положить), а то вдруг атомные бомбы.
    7. иван2022 Ранг пользователя
      иван2022
      +1
      Сегодня, 16:00
      Если "с лета готовились" , значит надо было бить весной. А не замахиваться со страшными словами "бей первым", а потом рассуждать, что "... мы ещё не начинали".

      Тогда и конфликт закончился бы в течении суток. Все же 10 кг плутония - это не сто тонн на Че АЭС
    8. pyagomail.ru Ранг пользователя
      pyagomail.ru
      0
      Сегодня, 16:00
      Москва рассматривает планы по применению тактического ядерного оружия по целям на Украине.
      По Украине - вряд ли, а вот если "Таурус", наводимый немецкими военными, полетит на российскую территорию, имеет смысл бахнуть по ихней базе "Искандером" со спецбоеприпасом.
    9. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      +1
      Сегодня, 16:01
      Лично я, и далеко не только я, думали что наши вот вот жахнут! И в общем то были ЗА это, потому как "перегруппировки" наших очень пугали. Но как пошло так пошло. Ещё будет шанс.
    10. инженер74 Ранг пользователя
      инженер74
      0
      Сегодня, 16:03
      Сами придумали, сами испугалась, сами "победили"... Только зачем свою предвыборную фантастику тащить в мир? request
      P.S. Я убежден, что планы применения ЯО у нас давно составлены и актуализируются каждый день, независимо от мнения вероятных партнёров. И не только по 404.
      ИМХО hi
    11. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 16:04
      Небось сами себе медалей и премий выписали за те самые усилия, благодаря которым пресекли ядерные удары?
      Я, кстати, в 2012 году своими усилиями спас мир от астероида, подробностей не будет, но это подтверждают анонимные источники из моего дома.
    12. HAM Ранг пользователя
      HAM
      0
      Сегодня, 16:05
      Вот это Бидон-предотвратил ядерный удар! Гигант мысли,голубь-миротворец......ссупердед.... laughing

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