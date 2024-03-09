С лета 2022 года США «тщательно готовились» к возможному удару ВС РФ ядерным оружием по Украине
Именно Соединенные Штаты единственные на сегодняшний день в истории человечества применили ядерное оружие не в испытательных целях, сбросив в 1945 году две атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Сейчас Штаты, пожалуй, чаще и громче всех заявляют о якобы возможном нанесении ядерных ударов по Украине российскими военными.
С лета 2022 года США начали «тщательно готовиться» к возможному удару ВС РФ ядерным оружием по Украине. Об этом американскому телеканалу CNN сообщили два высокопоставленных чиновника Белого дома, раскрыв подробности, как «усилиями американцев» удалось избежать такого хода событий.
В тот период в Вашингтоне всерьез полагали, что Москва рассматривает планы по применению тактического ядерного оружия по некоторым целям на Украине. И хотя подтверждающих это точных разведданных у американских спецслужб не было, источники в администрации Байдена рассказали телеканалу, что к таким мыслям привел не один показатель, а совокупность событий, анализа и «очень чувствительных новых разведывательных данных».
Причем как минимум на уровне аналитики эта тема обсуждалась в Белом доме еще с лета 2022 года. Было созвано несколько совещаний, на которых разрабатывались планы действий на случай использования ВС РФ против Украины ТЯО. При этом американцы не были уверены, смогут ли вовремя узнать о приготовлениях российских военных к применению тактических ядерных зарядов. Ведь в отличие от стратегического ядерного оружия, способного уничтожать целые города, тактическое оружие достаточно мало, что позволяет его незаметно перемещать. Да и запускать его можно из обычных систем, уже развернутых на поле боя на Украине.
В этой связи, сообщает CNN, американское руководство решило предпринять ряд «серьезных» превентивных действий. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен «очень напрямую» сообщил об обеспокоенности по этому поводу министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли позвонил своему российскому коллеге начальнику Генерального штаба ВС РФ генералу Валерию Герасимову. Для обсуждения этого вопроса президент Байден лично направил директора ЦРУ Билла Бернса в Турцию, где он встретился с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.
Кроме того, Вашингтон выразил свою озабоченность и подключил к процессу «предупредительного воздействия» на Москву третьи страны, не являющиеся союзниками США, с которыми у России существуют хорошие партнерские отношения. Речь идет о Китае и Индии, которые Штаты попросили «отговорить Россию от такого нападения».
При этом источники в администрации Байдена сообщили телеканалу, что хотя проблему вроде как удалось решить, к теме угрозы ядерного удара со стороны России США могут вновь вернуться в скором времени. В Белом доме полагают, что могут столкнуться с нарастающим риском применения ВС РФ против Украины ядерного оружия уже «в ближайшие месяцы».
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