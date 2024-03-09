Российские ТГ-каналы: Уничтоженный под Покровском зенитный комплекс напоминает американский ЗРК Patriot

Также в пользу этой версии говорит расположение осей тягача и полуприцепа, характерное именно для Patriot, нежели для ПУ C-300

Уничтоженный накануне в районе Покровска зенитный комплекс может быть американским ЗРК MIM-104 Patriot, а не советским ЗРС С-300. Об этом пишут российские ресурсы со ссылкой на кадры Минобороны.Несмотря на то, что пораженный ракетой "Искандера" комплекс сгорел дотла, предполагается, что поражен был не советский С-300, а американский ЗРК Patriot, на что указывают нетипичные для С-300ПС сгоревшие остовы - можно разглядеть несколько иную кабину, переднюю раму, а также выдвижную опору, характерную именно для американского комплекса. К тому же, первые сообщения были об уничтожении ЗРК Patriot, а не С-300. Как пишет ТГ-канал LOSTARMOUR, предположительно западнее Покровска были уничтожены 2 пусковые установки ЗРК "Patriot" ВСУ, а также многофункциональный радар.- пишет канал.В то же время однозначно утверждать, что уничтожен именно американский комплекс Patriot, никто не может, поскольку качество съемки желает лучшего. В любом случае, это успех российских войск, независимо от того, какой именно комплекс был уничтожен. Как отмечается, прекрасно сработала российская разведка, установившая место нахождения комплекса в 50 км от линии боевого соприкосновения.Как ранее сообщило Минобороны, за минувшие сутки в районе Сергеевки под Покровском был уничтожен зенитный комплекс С-300 ВСУ. Удар наносился ракетой ОТРК "Искандер".