Российские ТГ-каналы: Уничтоженный под Покровском зенитный комплекс напоминает американский ЗРК Patriot

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Российские ТГ-каналы: Уничтоженный под Покровском зенитный комплекс напоминает американский ЗРК Patriot

Уничтоженный накануне в районе Покровска зенитный комплекс может быть американским ЗРК MIM-104 Patriot, а не советским ЗРС С-300. Об этом пишут российские ресурсы со ссылкой на кадры Минобороны.

Несмотря на то, что пораженный ракетой "Искандера" комплекс сгорел дотла, предполагается, что поражен был не советский С-300, а американский ЗРК Patriot, на что указывают нетипичные для С-300ПС сгоревшие остовы - можно разглядеть несколько иную кабину, переднюю раму, а также выдвижную опору, характерную именно для американского комплекса. К тому же, первые сообщения были об уничтожении ЗРК Patriot, а не С-300. Как пишет ТГ-канал LOSTARMOUR, предположительно западнее Покровска были уничтожены 2 пусковые установки ЗРК "Patriot" ВСУ, а также многофункциональный радар.



Также в пользу этой версии говорит расположение осей тягача и полуприцепа, характерное именно для Patriot, нежели для ПУ C-300

- пишет канал.



В то же время однозначно утверждать, что уничтожен именно американский комплекс Patriot, никто не может, поскольку качество съемки желает лучшего. В любом случае, это успех российских войск, независимо от того, какой именно комплекс был уничтожен. Как отмечается, прекрасно сработала российская разведка, установившая место нахождения комплекса в 50 км от линии боевого соприкосновения.

Как ранее сообщило Минобороны, за минувшие сутки в районе Сергеевки под Покровском был уничтожен зенитный комплекс С-300 ВСУ. Удар наносился ракетой ОТРК "Искандер".
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    5 комментариев
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    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +1
      Сегодня, 16:00
      Вот и чудесно, коли так....надеюсь вместе с импортным экипажем
    2. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      0
      Сегодня, 16:04
      Уничтожили - и молодцы! А в сортах дерьма разбираться необязательно.
    3. ВохаАхов Ранг пользователя
      ВохаАхов
      0
      Сегодня, 16:04
      Это, наверное, тот комплекс, который свой же Миг-29 (или Су-24М) вчера завалил. Ненадолго он пережил свою жертву.
    4. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 16:05
      Какая разница какой точно комплекс уничтожен?Главное что нашим лётчиком станет легче теперь хотя бы на время,пока не дадут "спонсоры "всукам новые комплексы ПВО.
    5. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 16:06
      главное, что угрохали, а эти сравнения на фото откровенно притянуты за уши

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