В «демократической» Латвии арестовали телемастера за настройку российских каналов

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В «демократической» Латвии арестовали телемастера за настройку российских каналов

В прибалтийских странах ещё задолго до конфликта на Украине и обострения отношений между Россией и Западом проводилась русофобская политика наподобие той, что сейчас проводят киевские власти.

На этот раз дошло до того, что человека арестовали лишь за то, что он помогал людям настраивать российские телевизионные каналы.



Как сообщает издание Delfi, инцидент произошёл в Латвии, где арестовали телемастера, настраивавшего желающим ранее заблокированные в стране российские телеканалы. По данным издания, задержанный мастер помог с настройкой более 180 жителям.

Мужчина проживал в посёлке Ницгале, что в Аугшдаугавском крае Латвии. Полицейские провели в его доме обыск и изъяли ТВ-приемники. Телемастера обвинили в незаконном предпринимательстве, за что его могут лишить свободы сроком до трех лет, либо приговорить к общественным работам или выплате штрафа.

Помимо телемастера, к ответственности могут привлечь и пользователей, которые вызывали его для настройки российских каналов. Им могут выписать штраф в 700 евро.

Напомним, что ещё с июня 2022 года в Латвии запретили вещание всех российских телеканалов. А в мае того же года в стране заблокировали соцсети «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Мой мир». Такая свобода слова в «демократической» Латвии...
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31 комментарий
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  1. Joker62 Ранг пользователя
    Joker62
    +2
    Сегодня, 16:23
    Мдя... мракобесие и русофобия во все красе у шавок трибалтов...
    А мужика, мне искренне жалко из-за человеческое отношения к людям, которые желают знать и видеть, что твориться в России.
    1. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +3
      Сегодня, 16:47
      -В «демократической» Латвии.
      Нонешние прибалты- результат целенаправленной западной селекции.
    2. Mister X Ранг пользователя
      Mister X
      +2
      Сегодня, 16:52
      Можно смотреть и без оборудования
      Вот приложение для телефона.
      Есть и сайты
      С компа я по кабелю на телевизор транслирую
      Как презентация
      1. Joker62 Ранг пользователя
        Joker62
        +2
        Сегодня, 16:56
        можно и так, но не все люди могут так смотреть.
        И еще, не забывайте, что у трибалтов тариф сотовой связи дороже, чем у нас.
        Это последнее, спорный вопрос, у кого что дешевле...
        1. Mister X Ранг пользователя
          Mister X
          +1
          Сегодня, 17:02
          Цитата: Joker62
          у трибалтов тариф сотовой связи дороже

          Если ресурсы блокируют провайдеры - неважно какой у тебя инет: мобильный, или WiFi
    3. grigor727 Ранг пользователя
      grigor727
      +2
      Сегодня, 17:25
      Российские телеканалы абсолютно не дают ясной картины, что же на самом деле творится в России. Одна показуха и пыль в глаза. И соловьёвщина отдельной строкой несёт нам злобу, ненависть и пропаганду.
  2. poquello Ранг пользователя
    poquello
    +5
    Сегодня, 16:27
    фашистская Латвия за свободу информации борется, российские каналы мешают просмотру буржуйских каналов
    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      -2
      Сегодня, 16:46
      В большинстве современных телевизионных аппаратов существует такая функция, как Smart TV. Достаточно ее только активизировать и.... winked
      1. poquello Ранг пользователя
        poquello
        +1
        Сегодня, 17:19
        Цитата: Чёрный
        В большинстве современных телевизионных аппаратов существует такая функция, как Smart TV. Достаточно ее только активизировать и.... winked

        этт при наличие интернета нормального, а че там в этой отсталой деревне кто её знает
    2. Ингвар 72 Ранг пользователя
      Ингвар 72
      +1
      Сегодня, 16:58
      Цитата: poquello
      фашистская Латвия за свободу информации борется

      Только полный идиoт не видел, как страны старого Запада и США взращивали на наших границах фашисткие государства.
      Тем не менее сейчас почему-то звучит удивление. Но до этого наши властители не хотели видеть очевидного, и продолжали вкладывать деньги в ГКО стран-"партнёров", а не в собственную экономику.
      Сейчас всё переобулись, и их риторика пестрит патриотизмом. Вот только верится с трудом.
      1. poquello Ранг пользователя
        poquello
        0
        Сегодня, 17:17
        не надо цитировать полуфраз, поскольку в этом случае смысл меняется на противоположный!
        Цитата: poquello
        фашистская Латвия за свободу информации борется, российские каналы мешают просмотру буржуйских каналов


        Цитата: Ингвар 72
        Но до этого наши властители не хотели видеть очевидного, и продолжали вкладывать деньги в ГКО стран-"партнёров", а не в собственную экономику.

        и? что бы было? и за какое время?
  3. faterdom Ранг пользователя
    faterdom
    +3
    Сегодня, 16:28
    Ну дают! Они не знают, что запрет на прсмотр/прослушивание чего-то вызывает зверский интерес к этому самому просмотру/прослушиванию.
    Даже у тех, кому это было не надо, после запрета - обязательно надо!
    1. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +2
      Сегодня, 16:47
      Цитата: faterdom
      Ну дают! Они не знают, что запрет на прсмотр/прослушивание чего-то вызывает зверский интерес к этому самому просмотру/прослушиванию.
      Даже у тех, кому это было не надо, после запрета - обязательно надо!

      feel Стесняюсь спросить: а через интернет там нельзя TV посмотреть?! Обязательно надо светится с тарелкой? Тем более что адрес абонента тоже можно скутать...
  4. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +4
    Сегодня, 16:35
    Люди желают видеть информацию с обеих сторон и так сказать, разбираться самостоятельно. Это противоречит, ихнему самосознанию. Вдруг люди поймут что их президент не только гей, но ещё и идиот, и врёт как дышит. Кстати недавно попалось, данные не наши, хотя совпадают с мнением наших врачей, а США. У 70% ЛГБТешников есть явные психические отклонения.
    1. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
      ВЗЭМ100
      +2
      Сегодня, 17:23
      желают только им это запрещают с обеих сторон
    2. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 17:38
      Цитата: ВАМ
      Кстати недавно попалось, данные не наши, хотя совпадают с мнением наших врачей, а США. У 70% ЛГБТешников есть явные психические отклонения.

      70%? Да какой Иван-царевич в здравом уме и твёрдой памяти вместо Василисы Прекрасной станет заниматься любовными утехами с Карабасом Барабасом или Кощеем Бессмертным...
      100%-е помешательство. Излечение простое - кормить едой с добавлением слабительного...При тяжёлой форме - одним слабительным...
      Недаром Господь уничтожил Содом и Гоморру...
  5. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 16:36
    Демократия... демократия... вот только почему-то есть демократии ровнее других... парадокс.... request
  6. AVA77 Ранг пользователя
    AVA77
    +2
    Сегодня, 16:38
    Мне как телемастеру обидно.
    Не надо путать телемастеров с установщиками антенн.
    Телемастера это элита wassat а не всякие там в ПТУ не обучавшиеся . laughing
  7. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    +4
    Сегодня, 16:38
    Для этого не надо быть крутым электронщиком , всё необходимое для просмотра нашего телевидения, есть в открытом доступе, просто раздули измену на ровном месте.
  8. Гардамир Ранг пользователя
    Гардамир
    -5
    Сегодня, 16:41
    Неужто совсем писать не о чем? Например сегодня день рождения первого космонавта мира. А в какой стране что запрещено, так у каждой чебурашки свои какашки.
    1. свой1970 Ранг пользователя
      свой1970
      +3
      Сегодня, 16:49
      Цитата: Гардамир
      А в какой стране что запрещено, так у каждой чебурашки свои какашки.

      Вообще то человека за нашу информацию посадить могут.Благодаря которому там получали не только европейскую брехню.
      Несколько неожиданно от Вас...
      1. Ингвар 72 Ранг пользователя
        Ингвар 72
        +1
        Сегодня, 17:02
        Цитата: свой1970
        Благодаря которому там получали не только европейскую брехню.

        А в ЕС файрвол заработал, и нельзя пользоваться ай-пи ТВ?
        Неожиданна для нас(здравомыслящих) это высосаная из пальца новость, расчитаная на эмоции.
        П. С. Ты как то упоминал своего отца, что тот работал начальником, и получал меньше работяг. Скажи, он был партийный?
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +1
          Сегодня, 17:45
          Цитата: Ингвар 72
          П. С. Ты как то упоминал своего отца, что тот работал начальником, и получал меньше работяг. Скажи, он был партийный?

          В СССР директор предприятия или какие другие начальники могли зарабатывать меньше рабочих предприятия...Мало того, всем выдавали зарплату по открытой ведомости...Социальная справедливость может быть не только на словах.
          Членство в КПСС влияло на продвижение по работе и по службе.
          В армии, например, беспартийный офицер практически не мог получить звание майора...
    2. Mister X Ранг пользователя
      Mister X
      +1
      Сегодня, 17:24
      Цитата: Гардамир
      сегодня день рождения первого космонавта мира

      И актер Михай Волонтир родился 9 марта.
      Главный десантник Советского Союза.
  9. isv000 Ранг пользователя
    isv000
    +2
    Сегодня, 16:44
    Всем воздастся по деяниям своим. Нормальные люди останутся, мастер продолжит настраивать наши каналы а вот пены не будет. Мракобесам придётся бежать от праведного гнева освобождённого народа, вот только будет это не скоро...
  10. svarog77 Ранг пользователя
    svarog77
    +1
    Сегодня, 16:58
    Так в незаконном предпринимательстве обвинили, но подано то как hi
  11. tarakan Ранг пользователя
    tarakan
    +1
    Сегодня, 17:14
    У нас в Латвии такое дерьмо предлагают в тв пакетов, что даже латыши обращаются для установки "нормального" тв
    P.S какое не скажу, посадят)))
  12. tarakan Ранг пользователя
    tarakan
    +1
    Сегодня, 17:18
    Дошло до абсурда, спец службы прошерстили "морду книгу" и кто ставил пост СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ вызывали, смотрели историю за 5 лет
    1. nepunamemuk Ранг пользователя
      nepunamemuk
      0
      Сегодня, 17:53
      Цитата: tarakan
      Дошло до абсурда, спец службы прошерстили "морду книгу" и кто ставил пост СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ вызывали, смотрели историю за 5 лет

      ответить асимметрично
      отказаться от книгоморды
      пусть буржуи подавятся am
  13. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
    ВЗЭМ100
    +3
    Сегодня, 17:18
    здесь тоже половина интернета под запретом и что....
    в лнрии во время забастовок шахтёров какие то перекрасившиеся укропы заблокировали сайт русская весна который здесь до сих пор так и не разблокирован.
  14. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 17:46
    Как сообщает издание Delfi, инцидент произошёл в Латвии, где арестовали телемастера, настраивавшего желающим ранее заблокированные в стране российские телеканалы. По данным издания, задержанный мастер помог с настройкой более 180 жителям.

    Мужчина проживал в посёлке Ницгале, что в Аугшдаугавском крае Латвии. Полицейские провели в его доме обыск и изъяли ТВ-приемники. Телемастера обвинили в незаконном предпринимательстве, за что его могут лишить свободы сроком до трех лет, либо приговорить к общественным работам или выплате штрафа.
    Какая-то латышка обиделась, к гадалке не ходи за то что плохо мастер настроил антенну. Сдала подпольщика laughing feel

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