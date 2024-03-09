В прибалтийских странах ещё задолго до конфликта на Украине и обострения отношений между Россией и Западом проводилась русофобская политика наподобие той, что сейчас проводят киевские власти.На этот раз дошло до того, что человека арестовали лишь за то, что он помогал людям настраивать российские телевизионные каналы.Как сообщает издание Delfi, инцидент произошёл в Латвии, где арестовали телемастера, настраивавшего желающим ранее заблокированные в стране российские телеканалы. По данным издания, задержанный мастер помог с настройкой более 180 жителям.Мужчина проживал в посёлке Ницгале, что в Аугшдаугавском крае Латвии. Полицейские провели в его доме обыск и изъяли ТВ-приемники. Телемастера обвинили в незаконном предпринимательстве, за что его могут лишить свободы сроком до трех лет, либо приговорить к общественным работам или выплате штрафа.Помимо телемастера, к ответственности могут привлечь и пользователей, которые вызывали его для настройки российских каналов. Им могут выписать штраф в 700 евро.Напомним, что ещё с июня 2022 года в Латвии запретили вещание всех российских телеканалов. А в мае того же года в стране заблокировали соцсети «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Мой мир». Такая свобода слова в «демократической» Латвии...

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