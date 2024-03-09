Премьер Венгрии предрёк прекращение конфликтов на Украине и Ближнем Востоке в случае избрания президентом США Трампа

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Премьер Венгрии предрёк прекращение конфликтов на Украине и Ближнем Востоке в случае избрания президентом США Трампа

Практически единственный здравомыслящий и прагматичный политик в западном пантеоне русофобов, умеющий словом и делом отстаивать свою независимую позицию вопреки диктату Вашингтона и Брюсселя, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полагает, что военные конфликты на Украине и Ближнем Востоке могут быть прекращены мирными договоренностями. Глава венгерского кабмина предрек, что это произойдет в случае победы Дональда Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах в США.

Такую точку зрения Орбан высказал после вчерашней встречи с наиболее вероятным кандидатом от республиканцев на пост главы американского государства. Премьер Венгрии встретился с экс-президентом США во Флориде, в поместье Трампа Мар-а-Лаго. Вместе с ним в США приехал и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Причем пригласил венгерского премьера на встречу сам Трамп.



Политики, взгляды которых на происходящие в мире события, в том числе ближневосточный и украинский кризис, во многом совпадают, обсудили ряд вопросов. Беседа длилась почти час и наверняка прошла «в теплой дружественной обстановке», судя по тому, что ее официальная часть завершилась совместным ужином и концертом, сообщает венгерское телеграфное агентство MTI. Помимо темы самых резонансных военных конфликтов и возможности их прекращения дипломатическим путем, стороны обсудили в том числе вопросы миграционного кризиса, довольно остро стоящего как в США, так и в Европе.

Президент Трамп был президентом мира, он пользовался уважением во всем мире и таким образом создал условия для мира. Во время его президентства был мир на Ближнем Востоке и на Украине. Сегодня не было бы войны, если бы он был президентом Соединенных Штатов. Вернитесь и принесите нам мир, господин президент!

— написал премьер-министра Венгрии в своем аккаунте американской соцсети, его слова продублированы на сайте венгерского правительства.

По словам Орбана, вместе с экс-президентом США они единодушны во мнении, что мир наступит, если на Западе наконец найдутся лидеры государств, которые его хотят и готовы совершать реальные шаги для этого. Глава венгерского правительства написал, что гордится тем, что его страна среди тех, кто действительно желает мира.

Говоря о выборах президента США, Орбан подчеркнул, что это решение будут принимать сами американцы. Свою задачу венгерский премьер видит в том, чтобы «честно сказать, что было бы лучше для всего мира». По его мнению, возвращение Трампа на президентский пост было бы лучшим вариантом и для американо-венгерских отношений, как в сфере политики, так и экономики.

В свою очередь, пресс-служба Трампа сообщила после встречи, что стороны обсудили «широкий спектр вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, в том числе первостепенное значение крепких и безопасных границ, которые позволяют защищать суверенитет каждой страны».
  • Сайт правительства Венгрии
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11 комментариев
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  1. Joker62 Ранг пользователя
    Joker62
    0
    Сегодня, 16:54
    Премьер Венгрии предрёк прекращение конфликтов на Украине и Ближнем Востоке в случае избрания президентом США Трампа

    Не получиться.... no очередное развод по-американских.... Хотя Трамп может остановить войну, но ВПК Америки не дадут ему это сделать. crying Слишком жирный навар идет для олигархов от этих войн... feel
    1. Olive1 Ранг пользователя
      Olive1
      +1
      Сегодня, 16:59
      Не не получиться, а получится
    2. poquello Ранг пользователя
      poquello
      -1
      Сегодня, 17:09
      Цитата: Joker62
      ВПК Америки не дадут ему это сделать. Слишком жирный навар идет для олигархов от этих войн.

      навар для олигархов идёт, а общие траты в минусе и в нём и останутся, тч получается за счет войны олигархи имеют США на деньги
  2. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +1
    Сегодня, 16:56
    Прорицатель. Не будет ничего, от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
  3. Msi Ранг пользователя
    Msi
    +3
    Сегодня, 16:56
    Глава венгерского кабмина предрек, что это произойдет в случае победы Дональда Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах в США.

    Самое печальное в этой всей истории, что у нас многие так же думают и надеются, что выборы что - то изменят... Надо самим работать для Победы, а не надеяться на доброго дядю...
  4. _Ugene_ Ранг пользователя
    _Ugene_
    +1
    Сегодня, 16:57
    ну если наши власти сольют всё и пойдут на "мирные переговоры" то да, но народ такую подставу не одобрит, если уж трубите два года про денацификацию и демилитаризацию украины то доводите дело до конца
    1. ARIONkrsk Ранг пользователя
      ARIONkrsk
      +2
      Сегодня, 17:23
      Цитата: _Ugene_
      ну если наши власти сольют всё и пойдут на "мирные переговоры" то да, но народ такую подставу не одобрит, если уж трубите два года про денацификацию и демилитаризацию украины то доводите дело до конца

      Народ конечно не одобрит, но что мы сделаем..., пенсионный возраст подняли, народ не одобрил, а все равно идет и голосует за тех кто его и поднял.
  5. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 17:09
    Как бы наши стратеги не захлебнулись слюной в ожидании тов. Дональда.
  6. Roust Ранг пользователя
    Roust
    0
    Сегодня, 17:11
    Нож с гравировкой: "USA" всегда направлен в спину России, независимо от того, кто держит рукоять ножа. Возможно, Орбан неплохой парень, но "не орёл".
  7. fabrice68 Ранг пользователя
    fabrice68
    0
    Сегодня, 17:25
    Possiblement vrai pour le conflit en Ukraine (Kiev devra accepter un accord proposé et perdra 4 régions), pour le Moyen Orient, pas d'accord avec Orban, la paix se fera sur le dos des Palestiniens. Trump soutiendra Israel, attaquera peut etre Iran ou Hezbollah, et n'aura aucune pitié pour les Gazaouis.
  8. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 17:34
    Демократы просто так 47-ю администрацию не отдадут. Сперва должны пройти выборы в США и по итогам объективно-субъективно приниматься соответствующие решения. В целом конечно прогнозировать легко, а вот по частностям целый ряд вопросов как в самих США так и в международной повестке.

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