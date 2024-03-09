Премьер Венгрии предрёк прекращение конфликтов на Украине и Ближнем Востоке в случае избрания президентом США Трампа

Президент Трамп был президентом мира, он пользовался уважением во всем мире и таким образом создал условия для мира. Во время его президентства был мир на Ближнем Востоке и на Украине. Сегодня не было бы войны, если бы он был президентом Соединенных Штатов. Вернитесь и принесите нам мир, господин президент!

Практически единственный здравомыслящий и прагматичный политик в западном пантеоне русофобов, умеющий словом и делом отстаивать свою независимую позицию вопреки диктату Вашингтона и Брюсселя, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полагает, что военные конфликты на Украине и Ближнем Востоке могут быть прекращены мирными договоренностями. Глава венгерского кабмина предрек, что это произойдет в случае победы Дональда Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах в США.Такую точку зрения Орбан высказал после вчерашней встречи с наиболее вероятным кандидатом от республиканцев на пост главы американского государства. Премьер Венгрии встретился с экс-президентом США во Флориде, в поместье Трампа Мар-а-Лаго. Вместе с ним в США приехал и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Причем пригласил венгерского премьера на встречу сам Трамп.Политики, взгляды которых на происходящие в мире события, в том числе ближневосточный и украинский кризис, во многом совпадают, обсудили ряд вопросов. Беседа длилась почти час и наверняка прошла «в теплой дружественной обстановке», судя по тому, что ее официальная часть завершилась совместным ужином и концертом, сообщает венгерское телеграфное агентство MTI. Помимо темы самых резонансных военных конфликтов и возможности их прекращения дипломатическим путем, стороны обсудили в том числе вопросы миграционного кризиса, довольно остро стоящего как в США, так и в Европе.— написал премьер-министра Венгрии в своем аккаунте американской соцсети, его слова продублированы на сайте венгерского правительства.По словам Орбана, вместе с экс-президентом США они единодушны во мнении, что мир наступит, если на Западе наконец найдутся лидеры государств, которые его хотят и готовы совершать реальные шаги для этого. Глава венгерского правительства написал, что гордится тем, что его страна среди тех, кто действительно желает мира.Говоря о выборах президента США, Орбан подчеркнул, что это решение будут принимать сами американцы. Свою задачу венгерский премьер видит в том, чтобы «честно сказать, что было бы лучше для всего мира». По его мнению, возвращение Трампа на президентский пост было бы лучшим вариантом и для американо-венгерских отношений, как в сфере политики, так и экономики.В свою очередь, пресс-служба Трампа сообщила после встречи, что стороны обсудили «широкий спектр вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, в том числе первостепенное значение крепких и безопасных границ, которые позволяют защищать суверенитет каждой страны».