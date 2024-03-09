Эксперт из Фонда Карнеги: после потери Авдеевки украинские военные продолжат терять территории

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Эксперт из Фонда Карнеги: после потери Авдеевки украинские военные продолжат терять территории

На Западе считают, что после потери Авдеевки украинские военные и дальше продолжат терять территории. Ведь Вооруженные силы РФ, освободив город, продолжают продвигаться вперед.

Такое мнение высказала в своей статье, опубликованной авторитетным американским журналом Foreign Affairs, военный эксперт из Фонда Карнеги Дара Массикот.

Она с тревогой отмечает, что после освобождения Авдеевки темпы российского наступления не снижаются. За короткий промежуток времени под контроль россиян перешло уже несколько населенных пунктов. Американский аналитик считает, что нет никаких предпосылок для остановки продвижения ВС России, так как украинская армия не обладает для этого достаточными ресурсами.

Украина все еще может потерять многое, поскольку российские военные продолжают идти дальше после взятия под контроль Авдеевки

- пишет эксперт.

Она отмечает, что ресурсы Киева быстро тают, а восполнить их неоткуда. Массикот приходит к выводу, что если ВСУ не получат в ближайшее время средства на укрепление обороны, российские войска ее легко прорвут.

Автор невысоко оценивает Вооруженные силы РФ, но, по ее мнению, неидеальное их состояние не помешает российским военным разгромить ВСУ.


Только за прошедшие сутки украинские войска восемь раз безуспешно пытались контратаковать российские позиции на Авдеевском направлении. За это время их потери составили примерно 400 человек убитыми и ранеными.
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    4 комментария
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    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +2
      Сегодня, 17:12
      Ещё один пророк, наверное до этого писала, что к июлю, Зее будет в Крыму кофе пить.
      1. evgen1221 Ранг пользователя
        evgen1221
        +1
        Сегодня, 17:52
        Когда писаке лень писать он очевидное фаберже вылизывать начинает. Капитаны очевидность.
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 17:54
        Цитата: ВАМ
        к июлю, Зее будет в Крыму кофе пить
        Желательно, чтобы к июлю он бы уже на нарах сидел
    2. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 18:02
      Зашибись- заценили новость! Имею сказать, таки: весь цимес в том, что непонятный эксперт Фонда Карнеги , непонятной ориентации , то ли ба-ба то ли Кот, высказала в своей статье, опубликованной авторитетным американским журналом Foreign Affairs, своё непродуманное мнение без консультаций и оценки на месте боевых событий ЛБС( военный эксперт из Фонда Карнеги Дара Массикот ).
      Автор невысоко оценивает Вооруженные силы РФ, но, по ее мнению, неидеальное их состояние не помешает российским военным разгромить ВСУ.
      Успехов ВСук становится всё меньше, а мнений продвинутых и опытных экспёрдов лже-недо- запада всё больше, что свидетельствует о приближении нашей Победы!
      Победа будет за нами!Снова нечисть тут и там напрягает мускулы. Значит новым быть котлам, -
      Не воюйте с русскими!!!

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