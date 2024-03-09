Эксперт из Фонда Карнеги: после потери Авдеевки украинские военные продолжат терять территории

Украина все еще может потерять многое, поскольку российские военные продолжают идти дальше после взятия под контроль Авдеевки

На Западе считают, что после потери Авдеевки украинские военные и дальше продолжат терять территории. Ведь Вооруженные силы РФ, освободив город, продолжают продвигаться вперед.Такое мнение высказала в своей статье, опубликованной авторитетным американским журналом Foreign Affairs, военный эксперт из Фонда Карнеги Дара Массикот.Она с тревогой отмечает, что после освобождения Авдеевки темпы российского наступления не снижаются. За короткий промежуток времени под контроль россиян перешло уже несколько населенных пунктов. Американский аналитик считает, что нет никаких предпосылок для остановки продвижения ВС России, так как украинская армия не обладает для этого достаточными ресурсами.- пишет эксперт.Она отмечает, что ресурсы Киева быстро тают, а восполнить их неоткуда. Массикот приходит к выводу, что если ВСУ не получат в ближайшее время средства на укрепление обороны, российские войска ее легко прорвут.Автор невысоко оценивает Вооруженные силы РФ, но, по ее мнению, неидеальное их состояние не помешает российским военным разгромить ВСУ.Только за прошедшие сутки украинские войска восемь раз безуспешно пытались контратаковать российские позиции на Авдеевском направлении. За это время их потери составили примерно 400 человек убитыми и ранеными.