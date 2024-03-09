Военные США и Франции сбили около 20 БПЛА хуситов в Красном море
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В Красном море продолжается противостояние американцев и их союзников с йеменскими хуситами, поводом к чему послужили атаки последних на израильские корабли и корабли западных стран, поддерживающих Израиль.
В ответ на западные ракетно-бомбовые удары хуситы атакуют противника в основном беспилотниками. Как передает агентство Reuters, сегодня в небе над Красным морем было сбито рекордное количество беспилотников хуситов - почти двадцать штук.
Центральное командование США (CENTCOM) сообщило недавно, что американским кораблям и самолётам, находящимся в регионе, удалось сбить пятнадцать БПЛА хуситов. При этом в CENTCOM отметили, что все они несли прямую угрозу как гражданским судам, так и военным кораблям западной коалиции.
Французские военные заявили о четырёх сбитых беспилотниках хуситов, которые были уничтожены на подлёте к военным судам европейской миссии Aspides в регионе.
Напомним, что несколько дней назад хуситы атаковали американские эсминцы в Аденском заливе и сухогруз Propel Fortune в Красном море.
Хуситы, контролирующие часть Йемена, начали атаковать некоторые суда в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в ответ на вторжение Израиля в сектор Газа.
Официальный сайт Пентагона
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