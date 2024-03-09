Военные США и Франции сбили около 20 БПЛА хуситов в Красном море

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Военные США и Франции сбили около 20 БПЛА хуситов в Красном море

В Красном море продолжается противостояние американцев и их союзников с йеменскими хуситами, поводом к чему послужили атаки последних на израильские корабли и корабли западных стран, поддерживающих Израиль.

В ответ на западные ракетно-бомбовые удары хуситы атакуют противника в основном беспилотниками. Как передает агентство Reuters, сегодня в небе над Красным морем было сбито рекордное количество беспилотников хуситов - почти двадцать штук.



Центральное командование США (CENTCOM) сообщило недавно, что американским кораблям и самолётам, находящимся в регионе, удалось сбить пятнадцать БПЛА хуситов. При этом в CENTCOM отметили, что все они несли прямую угрозу как гражданским судам, так и военным кораблям западной коалиции.

Французские военные заявили о четырёх сбитых беспилотниках хуситов, которые были уничтожены на подлёте к военным судам европейской миссии Aspides в регионе.

Напомним, что несколько дней назад хуситы атаковали американские эсминцы в Аденском заливе и сухогруз Propel Fortune в Красном море.

Хуситы, контролирующие часть Йемена, начали атаковать некоторые суда в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в ответ на вторжение Израиля в сектор Газа.
  • Официальный сайт Пентагона
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11 комментариев
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  1. Аркадий007 Ранг пользователя
    Аркадий007
    +1
    Сегодня, 17:25
    Вот это мне уже начинает нравится. Хай бабахают, глядишь французы думать начнут про Украину головой.
    1. Сергей3 Ранг пользователя
      Сергей3
      +1
      Сегодня, 17:27
      глядишь французы думать начнут про Украину головой.

      Слишком оптимистичное заявление.
    2. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +2
      Сегодня, 17:48
      французы думать начнут про Украину головой.

      В Европе головой уже давно не думают. У них главный орган - попа.
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 18:01
        Вот-вот! У них же министр как раз иностранных дел - педераст.
        1. Дилетант Ранг пользователя
          Дилетант
          0
          Сегодня, 18:05
          У них же министр как раз иностранных дел - педераст.

          Он - муж. А его жена - премьер министр Франции Габриэль Атталь. (Сказать про него мужик - рука не поднимается, но не баба, точно)
  2. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    -2
    Сегодня, 17:28
    Зашибись, однако! Имею сказать, таки: а пруфы в студию, а сколько не сбили???
    Ян- ксы и лягушатники по примеру всук уничтожают большее количество, чем было запущено, а не пора ли поддать парку со стороны дружественного Ирана, Китая и
    РФ в плане более навигационного и точного оружия, чтобы закалибровать, заискандерить, за посейдонить авианосцы! А мы предупреждали, славно бьются мужественные и патриотичные хуситы! Аллах и Бог им в помощь!
  3. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 17:37
    Имею сказать, таки: Чем больше успехи наших ВС РФ в СВО и героических парней Йемена, тем чаще ВО подвергается хакерским атакам кукловодов за атлантической лужей, чаёхлёбов острова невезения и гей - еуропии, как кость в горле наши успехи и военных партнёров по замочкам врагов лже- недо-запада!
  4. incoggnoto Ранг пользователя
    incoggnoto
    -1
    Сегодня, 17:42
    как по мне можно ударить по западу их ней же тактикой, нужно поставлять в Иран дроны, ракеты и ПКР.. когда парочку военных кораблей хуситы потопят, может быть желание активно помогать Украине уйдет
  5. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 17:47
    Вот что мешает поставить хуситам плохосбиваемое вооружение?
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 17:58
      Цитата: ИванИванов
      Вот что мешает поставить хуситам плохосбиваемое вооружение?
      Не кто, а что
  6. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    0
    Сегодня, 17:54
    Зачем писать 20 когда сбито 15?

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