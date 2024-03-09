Пресса США: Психиатр заподозрила Байдена в употреблении амфетаминовых стимуляторов

Эмоциональная нестабильность является признаком деменции, и она усилилась из-за аддералла или амфетамина, которые ему дали. Он не просто говорил громко. Он кричал в помещении, где все могли его слышать и где у него был микрофон

Американского президента Джо Байдена заподозрили в употреблении амфетамина. Об этом заявила психиатр Кэрол Либерман, работающая с пожилыми людьми, страдающими деменцией, пишет The Washington Times.По данным издания, психиатр обратила внимание на выступлении Байдена в Конгрессе, где он не был похож на самого себя. По словам Либерман, обычно американский президент говорит "медленно и часто спотыкается на словах", при этом его руки находятся на трибуне, когда он читает текст с телесуфлера. Но при выступлении в Конгрессе Байден говорил быстро и громко, при этом активно жестикулировал. Такое поведение характерно для больных деменцией, которым дают амфетаминовые стимуляторы.- заявила Либерман.В Белом доме опровергли все обвинения и заявили, что Байден никаких лекарств не принимает, у него со здоровьем все в порядке. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, Байдену не нужно проходить медицинское освидетельствование или сдавать тест на умственные способности, поскольку он вполне здоров.Ранее медики подтвердили, что у Байдена прогрессирующая деменция и шансов на улучшение нет.