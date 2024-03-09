Пресса США: Психиатр заподозрила Байдена в употреблении амфетаминовых стимуляторов

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Пресса США: Психиатр заподозрила Байдена в употреблении амфетаминовых стимуляторов

Американского президента Джо Байдена заподозрили в употреблении амфетамина. Об этом заявила психиатр Кэрол Либерман, работающая с пожилыми людьми, страдающими деменцией, пишет The Washington Times.

По данным издания, психиатр обратила внимание на выступлении Байдена в Конгрессе, где он не был похож на самого себя. По словам Либерман, обычно американский президент говорит "медленно и часто спотыкается на словах", при этом его руки находятся на трибуне, когда он читает текст с телесуфлера. Но при выступлении в Конгрессе Байден говорил быстро и громко, при этом активно жестикулировал. Такое поведение характерно для больных деменцией, которым дают амфетаминовые стимуляторы.



Эмоциональная нестабильность является признаком деменции, и она усилилась из-за аддералла или амфетамина, которые ему дали. Он не просто говорил громко. Он кричал в помещении, где все могли его слышать и где у него был микрофон

- заявила Либерман.

В Белом доме опровергли все обвинения и заявили, что Байден никаких лекарств не принимает, у него со здоровьем все в порядке. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, Байдену не нужно проходить медицинское освидетельствование или сдавать тест на умственные способности, поскольку он вполне здоров.

Ранее медики подтвердили, что у Байдена прогрессирующая деменция и шансов на улучшение нет.
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    11 комментариев
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    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 17:21
      У него так всё запущено со здоровьем,что ему даже лекарства давать боятся wassat
      1. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 17:52
        Американский народ ИМЕЕТ президента,который его ИМЕЕТ...
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 17:59
        Цитата: Бережливый
        У него так всё запущено со здоровьем
        Не наговаривацте на него, ему совсем недавно справку выдали
    2. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 17:22
      Зашибись- заценили новость! Имею сказать,таки: весь цимес в том, эпикриз писать долго и поздно пить Боржоми, а отлучать деда Дементия от ядрёной кнопки давно миссия перезрела!!? Грелка на ночь и силовой толкач- навигатор для остойчивости
      и избегания риска столкновений с публикой!
    3. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 17:25
      Эмоциональная нестабильность является признаком деменции, и она усилилась из-за аддералла или амфетамина, которые ему дали. Он не просто говорил громко. Он кричал в помещении, где все могли его слышать и где у него был микрофон
      - заявила Либерман.
      Наличие "ядерного чемоданчика" во внимание не принимается soldier
    4. fiv Ранг пользователя
      fiv
      0
      Сегодня, 17:25
      Интересно, он сынка к дури приучил или сынок просветил папашу? А вот обиженная колбаса часто улыбается, все ему смешно. Не иначе, ганжубас палит. Нет, такой хоккей нам не нужен!
    5. ARIONkrsk Ранг пользователя
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 17:26
      А я фанат Байдена и на выборах болею за него, за все свои злодеяния они заслужили президента посмешище.
    6. Офицер запаса Ранг пользователя
      Офицер запаса
      0
      Сегодня, 17:31
      "...Он не просто говорил громко. Он кричал в помещении, где все могли его слышать и где у него был микрофон, при этом активно жестикулировал...."

      Скорее, накатил стакан водки для бодрого настроения. Нужно финальную фразу послушать. Если это "ты меня уважаешь?", то без сомнений это стакан.
      А то амфетамин, амфетамин...
    7. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      0
      Сегодня, 17:36
      Учитывая нашпигованность вод американских рек всевозможными антидепрессантами, рискну сделать вывод, что большие проблемы с головой не только у Байдена, а и всей Амкрики и, возможно, даже и у самого психиатора, осматривавшего Байдена... Но, как говорится, психи-психами, а уничтожить нас они хотят по-настоящему. Маньяку - маньячный приговор!
    8. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      0
      Сегодня, 17:45
      По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер,

      Лесбиянке Жан-Пьер впору самой провериться у психиатора.
    9. Damien_C Ранг пользователя
      Damien_C
      0
      Сегодня, 18:00
      LOL Jesus republican dumb-ass clowns have a cheek to accuse anybody when the Whitehouse under Trump was a drug-den 4 different investigations found.
      Trump can't even utter a sentence without spluttering and muttering incoherent garbage. Go watch his you-tube video on the "super-duper missiles" or on the Aegis defence platform Christ it's like listening to a 3 year old

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