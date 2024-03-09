Пресса США: Психиатр заподозрила Байдена в употреблении амфетаминовых стимуляторов
11
Американского президента Джо Байдена заподозрили в употреблении амфетамина. Об этом заявила психиатр Кэрол Либерман, работающая с пожилыми людьми, страдающими деменцией, пишет The Washington Times.
По данным издания, психиатр обратила внимание на выступлении Байдена в Конгрессе, где он не был похож на самого себя. По словам Либерман, обычно американский президент говорит "медленно и часто спотыкается на словах", при этом его руки находятся на трибуне, когда он читает текст с телесуфлера. Но при выступлении в Конгрессе Байден говорил быстро и громко, при этом активно жестикулировал. Такое поведение характерно для больных деменцией, которым дают амфетаминовые стимуляторы.
Эмоциональная нестабильность является признаком деменции, и она усилилась из-за аддералла или амфетамина, которые ему дали. Он не просто говорил громко. Он кричал в помещении, где все могли его слышать и где у него был микрофон
- заявила Либерман.
В Белом доме опровергли все обвинения и заявили, что Байден никаких лекарств не принимает, у него со здоровьем все в порядке. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, Байдену не нужно проходить медицинское освидетельствование или сдавать тест на умственные способности, поскольку он вполне здоров.
Ранее медики подтвердили, что у Байдена прогрессирующая деменция и шансов на улучшение нет.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация