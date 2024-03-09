Российские ВКС начали применять авиабомбы с УМПБ, значительно увеличивающими дальность поражения

17
Российские ВКС начали применять авиабомбы с УМПБ, значительно увеличивающими дальность поражения

Примерно около года назад российские ВКС начали применять для ударов по всем видам целей противника в зоне СВО мощные фугасные авиабомбы (ФАБ) еще советской разработки с установленными на них универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые стали настоящим кошмаром для ВСУ. Эти боеприпасы хотя и не являются высокоточным оружием, наши летчики научились поражать ими военные объекты врага с ювелирной точностью.

Но прогресс не стоит на месте, российские военные разработчики продолжают совершенствовать и модернизировать применяемое в зоне спецоперации оружие. Так ряд украинских источников разместил 8 марта фотографии, предположительно, упавшей бомбы в ходе одного из сбросов с самолёта оперативно-тактической авиации ВКС РФ с системой наведения и планирования, отличающейся от существующих УМПК — универсальным модулем планирующим боевым (УМПБ).



Российские военные эксперты телеграм-канала «Военная хроника» изучили снимки и отметили, что изменилось в конструкции модуля, который теперь имеет более плавный аэродинамический корпус, вероятно, снижающий сопротивление воздуха. Кроме того, предположительно, на авиабомбе используется новая схема механизации со складными крыльями, конструктив которых напоминает крылатую ракету Х-101. Судя по снимкам, система наведения включает в себя помехозащищенный приемник сигналов ГЛОНАСС/GPS «КОМЕТА», разработанный «ВНИИР-Прогресс». Но главное, теперь на бомбу устанавливается реактивный двигатель и топливный бак, которые отсутствуют в версиях УМПК.

Вот что дают ФАБ эти новшества, делают выводы авторы материала. Во-первых, что наиболее важно, теперь боеприпас способен преодолевать значительно большее расстояние до цели. Топливный бак и двигатель УМПБ позволяют бомбе пролетать до 80-95 километров. в то время как с УМПК снаряд пролетал не более 60 километров. Эксперты заключают, что по сути ВКС РФ получили аналог сразу нескольких авиационных средств поражения стран НАТО: шведского GLSDB, американского Powered JDAM (PJDAM) и французской AASM/HAMMER.

Теперь российские летчики могут сбрасывать бомбы с малых высот, что делает пуски данных боеприпасов сходными с пусками крылатых ракет класса «воздух-поверхность». Во многом этому способствует наличие реактивного двигателя. Как и американский PJDAM, российский УМПБ предназначен для поражения объектов за так называемыми зонами воспрещения доступа (A2/AD). При этом ФАБ-250 за счет более малого веса, скорее всего, сможет поражать цели на расстоянии более 100 километров. Это позволит ВКС значительно увеличить глубину ударов по разведанным позициям и целям ВСУ, избегая обнаружения и поражения силами ПВО противника.

Отдельно стоит отметить, что американская Boeing находилась на финальной стадии испытаний PJDAM в 2022 году, однако первые серийные изделия, судя по всему, смогла получить именно Россия, заключают авторы телеграм-канала.

  • ТГ-канал «Военная хроника»
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. vasyliy1 Ранг пользователя
    vasyliy1
    +1
    Сегодня, 17:39
    Отлично! Поздравления нашим конструкторам и точного дальнего попадания в цель!
  2. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    -1
    Сегодня, 17:39
    Зашибись! Имею сказать, таки: весь цимес в том, не пора ли провести совместные военные учения в противовес НАТО не надо, не в Балтийской, а Атлантической или Тихоокеанской луже с привлечением всех родов военно - морских и ВКС сил
    дружественных стран КНР, Ирана, Венесуэлы Никарагуа, Кубы, в международных водах Флориды, Гавайских о-в, Бермудах, Азорах, да мало ли красивых мест на планете и дать представление с умными авиабомбами?
    1. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 17:57
      Замечательно, что у нас на сайте есть такие стратегически мыслящие люди! Мы ими гордимся! Им бы ещё полномочий! Тагда бы о-го-го!
  3. СергейАлександрович Ранг пользователя
    СергейАлександрович
    +1
    Сегодня, 17:39
    Так это уже не совсем бомбы, это почти крылатые ракеты получается.
    1. incoggnoto Ранг пользователя
      incoggnoto
      +3
      Сегодня, 17:47
      разница очень серьезная, крылатая ракета намного дороже, чем УМПБ
      1. СергейАлександрович Ранг пользователя
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 17:51
        Да, но наличие двигателя, а не порохового ускорителя, к примеру, уже определяет изделие как ракету. Если получилось дешевле чем до этого, конечно хорошо. 250 кг это очень серьезная бомба, а если кассетную боевую часть применить, то и цели можно разнообразить.
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 17:56
        Цитата: incoggnoto
        крылатая ракета намного дороже, чем УМПБ
        Летит намного дальше, несёт БЧ намного больше, антирадарная защита намного лучше
    2. Алексей Лантух Ранг пользователя
      Алексей Лантух
      +1
      Сегодня, 17:59
      Близко к тому. Отличие возможно только в двигателе. Если он жидкостный, то КР. Твердотопливный, да ещё с таких, какие уже были, то УМПК. Однако, пишут с топливным баком, значит турбореактивный, подороже и дальность у него должна быть существенна. А тут имеет значение ещё и цена. УМПК должен быть недорогим, что с нашим ВПК никак не вяжется.
  4. пешик
    пешик
    -1
    Сегодня, 17:40
    раз у амеров и всу этого нет, то замечательно.
  5. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    +3
    Сегодня, 17:43
    Слава русскому оружию!

    Слава России! Всегда верил в наших конструкторов, оркжейников и умельцев, в неисчерпаемую силу народа российского!
  6. incoggnoto Ранг пользователя
    incoggnoto
    0
    Сегодня, 17:46
    это очень хорошая новость, мы минимизируем риски поражения нашей авиации, самое главное потихонечку
    преодолевается тот застой который был до СВО, на данный момент наша армия точно одна из самых опытных.
  7. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
    ВЗЭМ100
    0
    Сегодня, 17:47
    спасибо усраинским источникам
  8. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 17:48
    Имею сказать, таки
    Нашим ВС РФ в СВО - Победы! Победа будет за нами!С Победой живыми вернуться к любящим и любимым семьям!
    Светлая память погибшим! Глубокие соболезнования семьям погибших! Раненым- скорейшего выздоровления! Пленным ВС РФ - стойкости и мужества: Россия своих не бросает!
  9. pettabyte Ранг пользователя
    pettabyte
    0
    Сегодня, 17:50
    А бомба из неё катапультируется шоле?
    Очень уж целая на фото.
  10. пешик
    пешик
    0
    Сегодня, 17:51
    Цитата: ZovSailor
    Имею сказать, таки

    всё, теперичи хана всу.
  11. пешик
    пешик
    0
    Сегодня, 17:53
    Цитата: pettabyte
    А бомба из неё катапультируется шоле?
    Очень уж целая на фото.


    шоле не понял - у бомбы же теперичи двигатель есть
  12. Nikolaevich I Ранг пользователя
    Nikolaevich I
    0
    Сегодня, 18:01
    Но главное, теперь на бомбу устанавливается реактивный двигатель и топливный бак, которые отсутствуют в версиях УМПК.
    Враньё ! Ещё в начале нашего столетия в "базальтовском " МПК предусматривались 4(!) варианта построения и взаимосвязи МПК с авиабомбами ! Так вот...4й вариант предполагал установку на свободнопадающую авиабомбу реактивного двигателя (ПуВРД) ! Кстати, в МПК предполагалось применение и головок самонаведения (ГСН) ,кроме ИНС и GPS !

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»