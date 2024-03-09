Российские ВКС начали применять авиабомбы с УМПБ, значительно увеличивающими дальность поражения
Примерно около года назад российские ВКС начали применять для ударов по всем видам целей противника в зоне СВО мощные фугасные авиабомбы (ФАБ) еще советской разработки с установленными на них универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые стали настоящим кошмаром для ВСУ. Эти боеприпасы хотя и не являются высокоточным оружием, наши летчики научились поражать ими военные объекты врага с ювелирной точностью.
Но прогресс не стоит на месте, российские военные разработчики продолжают совершенствовать и модернизировать применяемое в зоне спецоперации оружие. Так ряд украинских источников разместил 8 марта фотографии, предположительно, упавшей бомбы в ходе одного из сбросов с самолёта оперативно-тактической авиации ВКС РФ с системой наведения и планирования, отличающейся от существующих УМПК — универсальным модулем планирующим боевым (УМПБ).
Российские военные эксперты телеграм-канала «Военная хроника» изучили снимки и отметили, что изменилось в конструкции модуля, который теперь имеет более плавный аэродинамический корпус, вероятно, снижающий сопротивление воздуха. Кроме того, предположительно, на авиабомбе используется новая схема механизации со складными крыльями, конструктив которых напоминает крылатую ракету Х-101. Судя по снимкам, система наведения включает в себя помехозащищенный приемник сигналов ГЛОНАСС/GPS «КОМЕТА», разработанный «ВНИИР-Прогресс». Но главное, теперь на бомбу устанавливается реактивный двигатель и топливный бак, которые отсутствуют в версиях УМПК.
Вот что дают ФАБ эти новшества, делают выводы авторы материала. Во-первых, что наиболее важно, теперь боеприпас способен преодолевать значительно большее расстояние до цели. Топливный бак и двигатель УМПБ позволяют бомбе пролетать до 80-95 километров. в то время как с УМПК снаряд пролетал не более 60 километров. Эксперты заключают, что по сути ВКС РФ получили аналог сразу нескольких авиационных средств поражения стран НАТО: шведского GLSDB, американского Powered JDAM (PJDAM) и французской AASM/HAMMER.
Теперь российские летчики могут сбрасывать бомбы с малых высот, что делает пуски данных боеприпасов сходными с пусками крылатых ракет класса «воздух-поверхность». Во многом этому способствует наличие реактивного двигателя. Как и американский PJDAM, российский УМПБ предназначен для поражения объектов за так называемыми зонами воспрещения доступа (A2/AD). При этом ФАБ-250 за счет более малого веса, скорее всего, сможет поражать цели на расстоянии более 100 километров. Это позволит ВКС значительно увеличить глубину ударов по разведанным позициям и целям ВСУ, избегая обнаружения и поражения силами ПВО противника.
Отдельно стоит отметить, что американская Boeing находилась на финальной стадии испытаний PJDAM в 2022 году, однако первые серийные изделия, судя по всему, смогла получить именно Россия, заключают авторы телеграм-канала.
- ТГ-канал «Военная хроника»
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