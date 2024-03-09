«Доказательств нет»: Аналитики из ISW уличили командующего ВС ВСУ Олещука во лжи о якобы снижении авиаударов ВКС РФ
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Аналитики так называемого американского "Института изучения войны" уличили украинское командование во лжи после заявления о снизившемся количестве ударов российской авиации авиабомбами. Об этом сообщает ISW.
Аналитики ISW прокомментировали заявление командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука о якобы снизившемся количестве ударов авиабомбами, после того как украинская ПВО "сбила" большое количество российских фронтовых бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-35. По их словам, никаких "убедительных доказательств" этому они не нашли, ВКС России наоборот нарастили количество ударов, ни о каком снижении речи не идет.
Однако ISW не обнаружил убедительных доказательств того, что темп ударов российских неуправляемых планирующих бомб снизился (...) Это указывает на то, что российские самолеты продолжают совершать относительно большие объемы планирующих полетов и бомбовые удары по Украине, несмотря на заявления Украины о сбитии таких самолетов
- говорится в сообщении.
По данным американских экспертов, ежедневно российская авиация совершает до ста самолетовылетов, нанося удары по позициям ВСУ авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции с расстояния до 40 километров.
Ранее Олещук заявил, что за неделю украинская ПВО якобы сбила аж 15 российских самолетов. При этом в качестве "доказательства" своих слов выложил ролик, снятый за два дня до заявленного им "поражения" самолета. В то же время отмечается, что ВСУ вынуждены подтаскивать зенитные комплексы ближе к фронту для борьбы с российскими самолетами, чем активно пользуются уже наши. За последние дни Киев лишился сразу нескольких зенитных комплексов.
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