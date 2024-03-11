Выстрел в собственную ногу: Пашинян выходит из ОДКБ и входит в Евросоюз

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Выстрел в собственную ногу: Пашинян выходит из ОДКБ и входит в Евросоюз


Стратегическая ошибка Пашиняна


По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, страна покидает ОДКБ. Это заявление стало вполне логичным на фоне непрекращающегося разрушения российско-армянских отношений. И виноват в этом исключительно Пашинян, изначально выбравший курс на конфронтацию с Россией. Напомним основные вехи истории Пашиняна. К власти политик пришёл на прозападных лозунгах, обещающих евроинтеграцию и выход из всех совместных с Россией организаций. В первую очередь, из ОДКБ и Евразийского экономического союза. Пашинян призывал как можно дальше отмежеваться от военного сотрудничества с Россией, в частности, отказаться от общей ПВО.



Революционный пыл политика немного поутих в связи с избранием в 2018 году премьер-министром Армении, но он продолжал провоцировать. Из его уст можно было услышать о «стратегической ошибке» Армении в отношении России как гаранта безопасности. Были и мелкие шпильки. Например, Пашинян три года назад назвал ракетные комплексы «Искандер» фактически бесполезными – по его словам, ракеты взрывались «лишь на 10 процентов» или вообще не срабатывали.

Медленное, но верное разрушение доверия со стороны России не могло не сказаться на межгосударственных отношениях. И Армения потеряла Нагорный Карабах. Годы политической возни вокруг престола премьер-министра не могли пройти даром. Пока Азербайджан готовился к войне и копил силы, армяне искали правых и виноватых.

В итоге в течение 2020-2023 годов Нагорный Карабах перешёл под контроль Баку. Можно ли это назвать тотальным провалом политики Пашиняна? Безусловно, в историю премьер-министр войдёт как человек, который не смог удержать непризнанную республику. Совершенно бредовыми обвинениями России премьер-министр пытается снять с себя ответственность за произошедшее. Якобы в рамках ОДКБ Кремль должен был вмешаться и не позволить Алиеву отобрать Карабах. Никаких юридических оснований для этого не было и быть не могло. Ереван так и не признал Нагорный Карабах не только частью Армении, но даже независимой республикой. По всем формальным признакам кабинет министров Армении признавал Карабах частью Азербайджана. Просто потому, что не признавал его независимость либо собственной территорией. При этом непризнанные республики Абхазия и Южная Осетия одобрили суверенитет Карабаха. Признал ли после Пашинян эти республики независимыми? Нет, он только заявил, что

«мы однозначно и полностью поддерживаем единство, суверенитет, территориальную целостность, независимость и демократию Грузии.»


После потери Карабаха Пашинян решил ещё больше дистанцироваться от России. Например, теперь Армения закупает оружие у Индии. Это настоящий выстрел в собственную ногу. Россия в рамках партнёрства в ОДКБ продавала боевую технику Еревану или по себестоимости, или вообще в кредит, который сама же и выдавала. Индии Пашинян интересен исключительно как покупатель оружия, на котором можно нажиться. Как ни крути, но индийская боевая техника не идёт ни в какое сравнение с российской. Особенно когда под боком у Армении хорошо вооружённый Азербайджан.

Пашинян в непростой для страны ситуации продолжает демонстрировать политическую близорукость. В конце февраля он заявил:

«Уже год у нас нет постоянного представителя в ОДКБ. Мы долгое время не участвуем в мероприятиях ОДКБ на высоком уровне. В ОДКБ действует принцип консенсуса для принятия решений, но мы не участвуем в нем по простой причине, потому что у нас нет ответа на вопрос, почему мы должны участвовать.»

Выходить и громко хлопать дверью страшно, и лидер Армении придумал несуществующий термин – заморозка членства в ОДКБ. Юридических оснований для такого шага нет в Уставе организации, поэтому либо Армения в ОДКБ, либо нет.

Риски Пашиняна


Смелые заявления Никола Пашиняна связаны с головокружениями от успехов. Если, конечно, так можно назвать контакты премьер-министра Армении с европейскими державами. В первую очередь, с Францией, где традиционно неравнодушно относятся к проблемам кавказской республики. Такое часто бывает, когда к власти приходит вчерашний журналист и действующий популист. Пашинян выходом из ОДКБ и разворотом на Европу пытается повторить путь Украины. Всё в этой схеме хорошо, только если не смотреть на карту Армении. Страна с двух сторон зажата врагами – Турцией и Азербайджаном. С севера подпирает условный союзник в антироссийской политике Грузия и только на юге Иран. Связи Тегерана и Еревана традиционно дружественные, но не более того. В конфликте вокруг Нагорного Карабаха Иран занял выжидательную позицию, то есть просто дождался перехода республики в руки Азербайджана. Геополитика диктует Пашиняну всё что угодно, но не разворот к Евросоюзу. Брюссель ничего так просто не даст, еврочиновники потребуют дистанцироваться от Москвы по всем направлениям. Что Пашинян и начал реализовывать в жизнь. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в начале марта прокомментировал расширение связей с Европой:

«Принимая во внимание все вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться в последние три-четыре года, в Армении активно обсуждаются новые возможности. Не открою секрета, если скажу, что идея вступления в ЕС тоже в этом списке. У нас есть соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, но мы смотрим за рамки этого соглашения.»

Армения намерена подать заявку на вступление не позднее осени 2024 года. Анекдот будет знатный – соседние Турцию и Грузию в Евросоюз в обозримом будущем не примут, а чиновники в Ереване полны надежд. Впрочем, и статус кандидата в члены ЕС будет провозглашён Пашиняном победой.


Россия в отношении Армении достаточно осторожна. Похоже, в Кремле решили дать Пашиняну самостоятельно выбрать дальнейшую судьбу. Если все амбиции премьер-министра реализуются, у Армении будущее очень туманное. Выход из ОДКБ, если он случится, развяжет руки Азербайджану. У Баку много неудобств. Например, Зангезурский коридор для обеспечения сухопутной связи с собственным эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой. Сейчас транспортные потоки проложены через территорию соседнего Ирана и невыгодны Баку. Есть все основания полагать, что блоковый статус Армении в ОДКБ пока не позволяет Азербайджану решить вопрос с коридором силой. Мешает этому и российская военная база в Гюмри.

Пашинян шаг за шагом идёт к новой национальной катастрофе Армении. Сначала государство выйдет из ОДКБ, позже получит статус кандидата в члены Евросоюза, и Россия, наконец, по-настоящему повернётся к Пашиняну спиной. С выводом базы из Гюмри в Армении начнутся новые времена. Гарантии неприкосновенности суверенитета на бумаге предоставят ЕС и Соединенные Штаты. Только вот, если на этот самый суверенитет покусится Азербайджан с Турцией, никто ничего сделать не сможет. Ильхам Алиев уже сейчас демонстративно пренебрегает попытками Европы стать арбитром в конфликте с Арменией. Тем более что прямых рычагов влияния у Брюсселя в отношении Баку нет и не было. Пугают санкциями, но все видят, как они работают против России. Пока ясно одно – Армению в Евросоюзе старательно пытаются оторвать от Кремля, пусть и ценой её безопасности. Надежда на здравый смысл в голове Пашиняна ещё есть. После громких заявлений о выходе из ОДКБ, его кабинет министров так и не предпринял никаких юридических шагов в этом направлении. Может быть, в правительстве ещё раз внимательно посмотрели на карту Армении?
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13 комментариев
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  1. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +7
    Сегодня, 04:39
    Что-то мне подсказывает, что скоро в Азербайджане появится новая провинция под названием Западный Азербайджан. И самое главное, чтобы из этого Западного Азербайджана население не ринулось в Россию. Российским властям надо уже сейчас начинать думать, как сдержать поток "новых граждан" wink
  2. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 05:14
    Про Пашиняна и его "политику" много сказано и написано. Ясно одно - человек променявший свою страну на личное западное благополучие ведет эту страну к краху. Стыдно за армян поддерживающих его и занявших анти российскую позицию.
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 06:08
      Пашинян шаг за шагом идёт к новой национальной катастрофе Армении.
      Вот и весь сказ !
  3. FoBoss_VM Ранг пользователя
    FoBoss_VM
    +1
    Сегодня, 05:14
    Соросёнок думает он звезду поймал , но это иллюзия ... Надеюсь аннушка уже сплела верёвку на которой его повесят
  4. parusnik Ранг пользователя
    parusnik
    +4
    Сегодня, 06:00
    Один Пашинян виноват и только он.А те "деловые" круги,которые стоят за его спиной и по сути управляют Арменией, те "три толстяка",в чьих руках все"газеты,заводы,пароходы", не виноваты?Это их политику,проводит Пашинян.Карабах,Армения,не признавала с момента обретения им независимости.
  5. Stas157 Ранг пользователя
    Stas157
    +3
    Сегодня, 06:36
    . Похоже, в Кремле решили дать Пашиняну самостоятельно выбрать дальнейшую судьбу.

    Так и на Украине также. Все время давали самостоятельно выбрать дальнейшую судьбу вплоть до февраля 2022 года.

    А вот Запад такого права никому не давал. Украине и Армении (в случае ее выхода из ОДКБ) тоже не дадут.
  6. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 06:54
    Ну хочется людям самоубиться, как тут помешаешь. Вот что по этому поводу пишет классик:
    "Силантий виновато развел руками:
    — Ты здесь, это, не сердись, Антон Семенович, иначе, понимаешь, нельзя. Один такой вот был у меня… Ну, видишь, захотелось ему на тот свет. Топиться, здесь это, приспособился. Как отвернешься, а он, сволочь, уже в реке. Я его вытаскивал, вытаскивал, как говорится, уморился даже. А он, смотри ты, такая сволочь была вредная, взял и повесился. А мне здесь это, и в голову не пришло. Видишь, какая история"...
    Макаренко Антон Семёнович, "Педагогическая поэма".
  7. сталевар Ранг пользователя
    сталевар
    +5
    Сегодня, 06:55
    Всё что делает Запад во внешней политике, делается для развала России. Куда потом по бегут армяне? Правильно в Россию! И винить они во всех бедах будут не Пашиняна. А все мигранты, приезжают в страну с ненавистью к России и под защиту своих диаспор. Путин привёл страну к войне, теперь ведёт страну к другой войне - Гражданской!
  8. Oleg133 Ранг пользователя
    Oleg133
    +1
    Сегодня, 07:21
    Уверен РФ не бросит Армению и продолжит поставлять туда почти бесплатный газ, деньги и прочие ништяки
  9. Oleg133 Ранг пользователя
    Oleg133
    +1
    Сегодня, 07:24
    Цитата: Голландец Михель
    надо уже сейчас начинать думать, как сдержать поток "новых граждан"

    Это же не русские, таких рф привечает и разбрасывает паспорта с вертолёта
  10. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 07:31
    В этом то и главный внешнеполитический просчет "наших". Дают всем "возможности". А, надо ли? Гораздо проще, ничего не делать.
  11. Pushkowed Ранг пользователя
    Pushkowed
    0
    Сегодня, 07:33
    Самое поганое, что может произойти: если он формально так и не выйдет из ОДКБ, а боевые действия возьмут да и начнутся. Тогда привет, война на 2 фронта. Причём 2-ой из них нам совершенно не нужен. Альтернатива - невмешательство и компрометация ОДКБ как бессильной организации. Возможные решения:
    1. Проработать процедуру принудительного исключения из ОДКБ / снятия обязательств в отношении строптивых членов при невыполнении ими определённых условий;
    2. Провести в рамках ОДКБ специальную военную операцию по защите легитимной власти в Армении от насильственного захвата (потребуется некоторое юридическое крючкотворство, при котором легитимной властью будет оппозиция, а Пашинян окажется узурпатором - но это при желании можно провернуть);
    3. Принять Азербайджан в состав ОДКБ.
  12. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    0
    Сегодня, 07:35
    Выйти из ОДКБ легко, а вот куда-то прийти - большой вопрос. Ну, как говорится, флаг в руки и барабан на шею. Главное, чтобы обратно не попросились. Да и армян в России стоило бы поприжать. Нечего пятую колону разводить.

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