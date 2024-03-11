Выстрел в собственную ногу: Пашинян выходит из ОДКБ и входит в Евросоюз

Стратегическая ошибка Пашиняна

«мы однозначно и полностью поддерживаем единство, суверенитет, территориальную целостность, независимость и демократию Грузии.»

«Уже год у нас нет постоянного представителя в ОДКБ. Мы долгое время не участвуем в мероприятиях ОДКБ на высоком уровне. В ОДКБ действует принцип консенсуса для принятия решений, но мы не участвуем в нем по простой причине, потому что у нас нет ответа на вопрос, почему мы должны участвовать.»

Риски Пашиняна

«Принимая во внимание все вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться в последние три-четыре года, в Армении активно обсуждаются новые возможности. Не открою секрета, если скажу, что идея вступления в ЕС тоже в этом списке. У нас есть соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, но мы смотрим за рамки этого соглашения.»