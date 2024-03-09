США покупают право на военное присутствие в трёх государствах в Тихом океане за семь миллиардов долларов
Власти США покупают право на военное присутствие в трех островных государствах в Тихом океане за семь миллиардов долларов. Это решение уже одобрено американским конгрессом.
Такое сообщение сделала британская газета The Financial Times.
Указанная сумма является лишь малой частью, которая вошла в одобренный пакет бюджетных расходов на нужды ряда правительственных ведомств объемом 460 миллиардов долларов.
Точная сумма средств, которые Вашингтон направит Микронезии, Палау и Маршалловым островам составит 7,1 миллиарда долларов. За это тихоокеанские страны предоставят американцам право на эксклюзивное военное присутствие.
Теперь на территории островов могут появиться ракетное вооружение, радиолокационные станции дальнего обнаружения и другое военное оборудование. Помимо этого, Вооруженные силы США получат право испытывать там свои межконтинентальные баллистические ракеты.
Совокупный размер островов, принадлежащих трем тихоокеанским государствам, очень мал. Но зато они обладают обширными территориальными водами, общая площадь которых составляет примерно четыре тысячи квадратных километров. Благодаря этому, Вашингтон получает возможность существенно расширить свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отмечал существенный рост количества и масштабов военных учений, которые Соединенные Штаты и их союзники планируют проводить в 2024 году.
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