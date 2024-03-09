США покупают право на военное присутствие в трёх государствах в Тихом океане за семь миллиардов долларов

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США покупают право на военное присутствие в трёх государствах в Тихом океане за семь миллиардов долларов

Власти США покупают право на военное присутствие в трех островных государствах в Тихом океане за семь миллиардов долларов. Это решение уже одобрено американским конгрессом.

Такое сообщение сделала британская газета The Financial Times.



Указанная сумма является лишь малой частью, которая вошла в одобренный пакет бюджетных расходов на нужды ряда правительственных ведомств объемом 460 миллиардов долларов.

Точная сумма средств, которые Вашингтон направит Микронезии, Палау и Маршалловым островам составит 7,1 миллиарда долларов. За это тихоокеанские страны предоставят американцам право на эксклюзивное военное присутствие.

Теперь на территории островов могут появиться ракетное вооружение, радиолокационные станции дальнего обнаружения и другое военное оборудование. Помимо этого, Вооруженные силы США получат право испытывать там свои межконтинентальные баллистические ракеты.

Совокупный размер островов, принадлежащих трем тихоокеанским государствам, очень мал. Но зато они обладают обширными территориальными водами, общая площадь которых составляет примерно четыре тысячи квадратных километров. Благодаря этому, Вашингтон получает возможность существенно расширить свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отмечал существенный рост количества и масштабов военных учений, которые Соединенные Штаты и их союзники планируют проводить в 2024 году.
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    19 комментариев
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    1. 16112014nk Ранг пользователя
      16112014nk
      +4
      Сегодня, 18:22
      США делают предложение, от которого эти три государства не смогут отказаться. Даже если бы захотели.
      1. Glock-17 Ранг пользователя
        Glock-17
        +3
        Сегодня, 18:29
        Кроме туризма и выражения кокосов, там вряд ли будет на что жить. А так и местным властям в карман деньги и США стратегическая глубина обеспечена.
        1. isv000 Ранг пользователя
          isv000
          0
          Сегодня, 19:19
          Цитата: Glock-17
          Кроме туризма и выражения кокосов, там вряд ли будет на что жить. А так и местным властям в карман деньги и США стратегическая глубина обеспечена.

          Рождаемость, опять же, повысится... feel
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 18:32
        США покупают право на военное присутствие в трёх государствах в Тихом океане за семь миллиардов долларов

        Если три государства (пусть и махоньких ) за три миллиарда, то они вложив в Украину 200 млрд. купили её со всей территорией, со всеми аборигенами, а Зеленский у них служит на побегушках... Впрочем так оно в принципе и есть... Последняя надежда Украины стать хоть в чём то независимой это Россия!!! soldier
        1. isv000 Ранг пользователя
          isv000
          +2
          Сегодня, 19:26
          Цитата: Lev_Russia
          Последняя надежда Украины стать хоть в чём то независимой это Россия!!!

          stop Глубоко познав всю сущность этого франкенштейна, похоронив столько Героев - соли земли Русской, я ответственно заявляю: хватит, умерла так умерла! Больше никаких экспериментов на этой территории! Вот, к примеру, к братьям сябрам ну никаких вопросов - истинные братья, плечом к плечу, а эти...
          Всё. Теперь только области в составе Российской Федерации. Касается всех, безо всяких там "кресов" и цыганских притязаний...
      3. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        0
        Сегодня, 18:55
        Странно то что там не обнаружилось не одного кровавого диктатора от которого нужно было бы срочно спасать местных аборигенов.
      4. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 19:38
        Понятно что они не откажутся. Но сначала АУКУС, теперь острова. Китай там собирается отвечать? Это против него в первую очередь направлено.
    2. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 18:23
      Теперь на территории островов могут появиться ракетное вооружение, радиолокационные станции дальнего обнаружения и другое военное оборудование.
      И чья-нибудь вилла. А что не плохое капиталовложение. И пусть весь мир подождёт laughing
    3. fiv Ранг пользователя
      fiv
      +2
      Сегодня, 18:29
      Атолл Бикини или Окинава что, туземцев не впечатляет? Люди , хоть убей, до конца не верят, что именно с ними может произойти что-то нехорошее? Надеюсь, повышение уровня океанов не пустые слова.
      1. Сергей3 Ранг пользователя
        Сергей3
        0
        Сегодня, 18:48
        Повышение уровня океанов - чушь для глупцов. Север на половину растаял, Гренландия оголилась, в Антарктиде по краям все ледники в океан сползли и намного ваш океан поднялся? Если на планете становится теплее, больше воды испаряется и выливается дождём на сушу.
        1. ДушаРоссии87 Ранг пользователя
          ДушаРоссии87
          +1
          Сегодня, 19:04
          Школу советскую прогуливали? Или жертва ЕГЭ?
          1. dnestr74 Ранг пользователя
            dnestr74
            0
            Сегодня, 19:41
            Ему кажется, что если вода на сушу пролилась-значит нет ее))))
        2. fiv Ранг пользователя
          fiv
          0
          Сегодня, 19:42
          К настоящему времени средний уровень Мирового океана повысился с 1900 года примерно на 21 см, при этом за последние 25 лет рост составил сразу 7,5 см. Каждый год уровень воды повышается на 3,2 мм.


          Вы бы со словами аккуратнее обращались, что ли. Ну и почитывайте, развивает.
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 18:32
      Вряд ли 7 лярдов заплатят папуасам-скорее деньги пойдут на строительство баз. А идея великолепная-вместо того, как мы, чтобы содержать базу на Кубе и кормить прорву кубинцев-при подобном придется содержать несколько сотен папуасов good
    5. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      0
      Сегодня, 18:44
      The '4 concubines' of Uncle sam in Asia (Japan, South Korea, Phillipines & India)
      will cause major headache for Russia & China.
      From 2024, new US military basis will be planted accross Asia.
    6. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 19:14
      К Китаю подбираются, матрасники
      1. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 19:42
        К Китаю подбираются, матрасники

        Истину глаголите, тёзка Де Рюйтера!
        Идёт развёртывание тыловых и опорных баз, формируется система аэродромов и складов топлива. А китайские чудаки вместо теснейшего союза с Россией, надеются задобрить Гегемона. А их уже списали в пользу Бхарата (Индии). У тех и культура колониально- британская и территории кот наплакал, а рабочих рук - ещё больше.
      2. 1 z1 Ранг пользователя
        1 z1
        0
        Сегодня, 19:46
        Уплотняют пояс "морской блокады" .
    7. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      0
      Сегодня, 19:47
      Ну и молодцы, к сожалению.
      Нередко вспоминают, как СССР поддерживал страны Африки, Азии, Латинской Америки, отправляя туда и товары, и валюту. И ничего вроде не получал взамен.
      Вот сейчас амеры потратят деньги и тоже никаких товаров оттуда не получат. Но получат политическое и военное присутствие. Но почему то мериканцы пройдохи (согласен), гады (согласен), а мы за дружбу народов. Были.

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