Правительство Эстонии считает необходимым наличие бомбоубежищ в жилых и общественных зданиях

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Правительство Эстонии считает необходимым наличие бомбоубежищ в жилых и общественных зданиях

Если объявить среди западных государств негласный конкурс на самые русофобствующие страны, вне сомнения, в тройку лидеров войдут бывшие советские Прибалтийские республики. Но и среди этих лимитрофов есть свой лидер, которым давно и уверенно стала Эстония. Недаром именно главу правительства этой мизерной по размерам и населению республики Каю Каллас и госсекретаря страны Таймара Петеркопа МВД России объявило в розыск за уничтожение памятников советским воинам-освободителям.

Эстонское руководство более всех шумит и по поводу военной поддержки Киева, а также ратует за вступление Украины не только в ЕС, но и в НАТО. Впереди всех официальный Таллин в истерии насчет того, что Россия, одолев Украину в ходе спецоперации, на этом не остановится и всенепременно двинет войска дальше на запад, конечно, первым делом «напав» на прибалтийцев.



Зачем это нужно РФ, в эстонском руководстве не сильно задумываются, но зато уже начали готовиться к «вторжению» российских войск. Что называется, запугав само себя мифической русской угрозой, правительство Эстонии объявило о намерении требовать от застройщиков обязательного наличия бомбоубежища во вновь возводимых многоэтажных жилых зданиях и постройках общественного назначения. О планах кабмина сообщил портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, опираясь на опыт Финляндии, где укрытия и убежища являются обязательными, бомбоубежище увеличивает стоимость строительства жилья всего на один-два процента

— сообщает портал, добавив, что соответствующее постановление будет готово осенью этого года.

Согласно плану правительства, по новым нормам бомбоубежище должно быть оснащено автономным освещением, отдельной канализацией и водопроводом, а также иметь два выхода. Между тем, эстонские девелоперы не разделяют оптимизма главы МВД республики по поводу незначительного удорожания возводимых объектов, если эта инициатива будет утверждена.

Глава крупной эстонской строительной компании Merko Ehitus Яан Меэ рассказал ERR, что по новым нормативам придется увеличить толщину стен подвальных помещений с нынешних двадцати сантиметров до сорока. Скорее всего, придется оборудовать отдельные помещения под генератор, хранилища топлива, устанавливать дополнительные коммуникации для водоснабжения, канализации и системы подачи воздуха, причем с фильтрацией. По словам застройщика, все это никак не уложится в один-два процента удорожания сметных расходов.
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    27 комментариев
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    1. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      -1
      Сегодня, 18:32
      У меня к нашим застройщикам ещё больше претензий. Хочу от них потребовать многоэтажные паркинги к жилым домам пристраивать, подъезды на обе стороны и арки для прохода в домах делать.
      А вот бомбоубежища мне ещё в голову не приходили.
      1. Сергей3 Ранг пользователя
        Сергей3
        +1
        Сегодня, 18:43
        Так можно ж два в одном: паркинг и бомбоубежище.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          -2
          Сегодня, 18:49
          Так можно ж два в одном: паркинг и бомбоубежище.

          Так всех жителей Эстонии можно в московских подвалах разместить... Может согласятся...??? Заодно и вторжения избежатlaughing
          1. СергейАлександрович Ранг пользователя
            СергейАлександрович
            0
            Сегодня, 18:55
            Могу предложить ещё и по дальневосточному гектару выдать. Удивительно, почему эстонцам не сделали подобных предложений по итогам Великой Отечественной, уж очень они были ярыми пособниками нацистов.
            1. Голландец Михель Ранг пользователя
              Голландец Михель
              0
              Сегодня, 19:13
              Цитата: СергейАлександрович
              Могу предложить ещё и по дальневосточному гектару выдать
              По гектару им леса в тайге выдать. Ещё выдать ватник и топор. И план вырубки wink
              1. Бледар Ранг пользователя
                Бледар
                0
                Сегодня, 19:29
                И план вырубки

                На свалки их, мусор сортировать
        2. СергейАлександрович Ранг пользователя
          СергейАлександрович
          -1
          Сегодня, 18:49
          Может и можно. Но лучше если паркинги делать надземными, они так больше и дешевле получаются.
          1. Сергей3 Ранг пользователя
            Сергей3
            0
            Сегодня, 18:52
            Надземные паркинги возможны только при новом строительстве на пустом месте, где земля дешёвая, в центре города дешевле закопаться в глубь.
        3. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +1
          Сегодня, 18:53
          Цитата: Сергей3
          Так можно ж два в одном: паркинг и бомбоубежище

          Это анекдот или правда ?
          Паркинг сейчас строят на первом этаже (есть и двух этажные), но паркинг держится на сваях и нет даже стенок, а поверху свай стелят бетонные плиты и возводят дома. То есть первый этаж паркинг, а выше 3-4 этажа жилья. Да и попробуй, как в Питере на болотах сотворить бомбоубежище за нормальную цену, если цена дома возрастет на 20%.
          1. Сергей3 Ранг пользователя
            Сергей3
            0
            Сегодня, 18:58
            А кто мешает сделать покрепче и не на первом этаже? В моём городе в центре старые дома потихоньку сносят, копают сразу котлован этажа на 3, а потом сверху строят ещё 3 этажа (запрещают в центре выше)
            1. СергейАлександрович Ранг пользователя
              СергейАлександрович
              0
              Сегодня, 19:16
              Разрешите поинтересоваться, в каких краях столь жесткие и одновременно гуманные, человечные строительные нормы?
            2. carpenter Ранг пользователя
              carpenter
              0
              Сегодня, 19:17
              Цитата: Сергей3
              А кто мешает сделать покрепче и не на первом этаже? В моём городе в центре старые дома потихоньку сносят, копают сразу котлован этажа на 3, а потом сверху строят ещё 3 этажа

              У нас делают проще, фундамент рядный на полметра с кессоном, через 4-5 метров сваи на высоту четырехэтажного дома (первый этаж может быть паркинг). Стены между сваями закладывают блоками "Фибо". Многоэтажки тоже свайные, но стены из пенопласта, внутри "гипрек", с наружи стекло или "декор"..
    2. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +2
      Сегодня, 18:34
      Дело хорошее-снесите все дома без бомбоубежищ и постройте новые-уже с ними laughing
    3. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      0
      Сегодня, 18:40
      Согласен, что это в первую очередь развод на бабки, как говорится. Если бы хотели действительно обезопасить своё население, то начали бы строить бомбоубежища уже давно, а не только сейчас. До недавнего времени многие чиновники, что в Латвии, что в Эстонии, заявляли, что бомбоубещиа - это пережиток советского времени, они не нужны, якобы они возводились исключительно для спасения партийной элиты, тем самым правящие круги той же Эстонии оправдывали уничтожение инфраструктуры гражданской обороны, либо же наплевательское к ней отношение. Так, на момент распада СССР только в Таллине было больше 10 бомбоубежищ на несколько тысяч человек каждое, в довесок к этому у каждого крупного предприятия были бомбоубежища, много было убежищ поменьше, разбросанных по городу. Сегодня ни одно из них, насколько мне известно, не то что не пригодно - многие покрылись трещинами, там бегают крысы, живут бомжи, затоплены, стали свалками мусора...

      Поэтому они подвели это под коммерческую составляющую. Но было бы ошибкой думать, что дело только в коммерции. Определённые круги в Прибалтике в курсе, возможно в курсе, планов США. А планы эти таковы, что они хотят бросить в топку Эстонию, Латвию и Литву, благо, что таких русофобов легко не только подставить, но и убедить их в том, что на них напали. Будут првоокации, будут обстрелы территории России. Как думаете: откуда в Петербург прилетают беспилотники? ... Полагаю, что это только начало.

      А так да, совмещают бизнес с политикой. Пока людям рекомендуют прятаться по подземным переходам и подвалам в случае конфликта.
      1. pyagomail.ru Ранг пользователя
        pyagomail.ru
        +3
        Сегодня, 19:01
        Цитата: Vladlous
        Если бы хотели действительно обезопасить своё население, то начали бы строить бомбоубежища уже давно, а не только сейчас.

        Если бы действительно хотели обезопасить свое население - не гавкали бы на Россию.
        1. СергейАлександрович Ранг пользователя
          СергейАлександрович
          +1
          Сегодня, 19:21
          Не могут они по-другому. Это как в притче про скорпиона и лягушку.
          -Про то, как лягушка соглашается перевезти скорпиона через реку, взяв с него обещание не жалить ее? — Ну да. На середине реки скорпион жалит-таки лягушку, и когда она спрашивает, зачем он это сделал, — ведь теперь они оба погибнут, — он отвечает, пожав плечами: «Уж такое я дерьмо. Против собственной природы не попрешь»
      2. Добрый злыдень Ранг пользователя
        Добрый злыдень
        +1
        Сегодня, 19:38
        Можно, конечно, "чиста паржать" над эстонскими тормозами. Но вот если серьезно, то навевает грустные мысли положение с бомбоубежищами у нас в городах.
        Сейчас все чаще всплывает вопрос о поставках укрорейху все более дальнобойных ракет - к хаймарсам, таурасы и т п. Пока окончательно вопрос , вроде как, не решен, но сомневаться не приходится - решат! Да и вероятность 3-й мировой становится все реальнее, к сожалению. А насколько готова к этому наша система ГО? Как обстоят дела у нас с бомбоубежищами? В основном - никак!Новые давно не строятся, а старые, сталинских времен, либо совсем уже не пригодны, либо заняты барыгами под склады или клубами!
        Ну, в Москве, в Питере, в Е-бурге метро есть. Но и там далеко не все могут добежать до него за 10 минут. А что делать людям в Курске, Брянске Белгороде, Ростове, когда завоют сирены?
    4. Керенский Ранг пользователя
      Керенский
      -1
      Сегодня, 18:40
      Как будет на эстонском: "Убежище заполнено, укрывайтесь в складках местности"?
    5. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 18:41
      По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, опираясь на опыт Финляндии, где укрытия и убежища являются обязательными, бомбоубежище увеличивает стоимость строительства жилья всего на один-два процента

      — сообщает портал, добавив, что соответствующее постановление будет готово осенью этого года.
      Лучше бы прибалтийские политики "польскую каску" сняли со своей головы fool
    6. blackcat Ранг пользователя
      blackcat
      +1
      Сегодня, 18:54
      И это только начало , дальше будут доты на первых этажах , вместо магазинов и оборудованные позиции для снайперов на чердаках am
    7. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 18:56
      Наивные идиоты! Вам лучше сразу, чем потом мучаться. winked
    8. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      0
      Сегодня, 19:01
      Правительство Эстонии считает необходимым наличие бомбоубежищ в жилых и общественных зданиях

      Ну если считает, то пусть строит и переселяется в них на постоянной основе. За чём дело-то стало? Этим мелким грызунам-пакостникам самое место в норке под землёй. И чего орать об этом? Типа удивили? Как по мне, так хоть на шашлыки пусть в бронежилетах ходят - пофиг
      1. ДушаРоссии87 Ранг пользователя
        ДушаРоссии87
        0
        Сегодня, 19:06
        Нагнетание военной истерики это так сказать прелюдие подготовки какой то мерзкой провокации. Заперев Финский залив, сколько проживет Калининградская область?
    9. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Сегодня, 19:04
      Правительство Эстонии считает необходимым наличие бомбоубежищ в жилых и общественных зданиях


      belay Неужели дошло?! Вспомнили сталинские проекты?!!
    10. Кукурузник Ранг пользователя
      Кукурузник
      0
      Сегодня, 19:15
      Швеция вступила в НАТО, и таким образом закрылось окно в Европу, которое прорубил Пётр I.
    11. Романенко Ранг пользователя
      Романенко
      0
      Сегодня, 19:24
      Правительство Эстонии считает необходимым наличие бомбоубежищ в жилых и общественных зданиях

      При их искусственно создаваемой и оплачиваемой борзости лучше сразу братские кладбища себе строить
    12. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 19:47
      А вообще, зачем Эстонию бомбить?

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