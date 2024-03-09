Правительство Эстонии считает необходимым наличие бомбоубежищ в жилых и общественных зданиях

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, опираясь на опыт Финляндии, где укрытия и убежища являются обязательными, бомбоубежище увеличивает стоимость строительства жилья всего на один-два процента

Если объявить среди западных государств негласный конкурс на самые русофобствующие страны, вне сомнения, в тройку лидеров войдут бывшие советские Прибалтийские республики. Но и среди этих лимитрофов есть свой лидер, которым давно и уверенно стала Эстония. Недаром именно главу правительства этой мизерной по размерам и населению республики Каю Каллас и госсекретаря страны Таймара Петеркопа МВД России объявило в розыск за уничтожение памятников советским воинам-освободителям.Эстонское руководство более всех шумит и по поводу военной поддержки Киева, а также ратует за вступление Украины не только в ЕС, но и в НАТО. Впереди всех официальный Таллин в истерии насчет того, что Россия, одолев Украину в ходе спецоперации, на этом не остановится и всенепременно двинет войска дальше на запад, конечно, первым делом «напав» на прибалтийцев.Зачем это нужно РФ, в эстонском руководстве не сильно задумываются, но зато уже начали готовиться к «вторжению» российских войск. Что называется, запугав само себя мифической русской угрозой, правительство Эстонии объявило о намерении требовать от застройщиков обязательного наличия бомбоубежища во вновь возводимых многоэтажных жилых зданиях и постройках общественного назначения. О планах кабмина сообщил портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.— сообщает портал, добавив, что соответствующее постановление будет готово осенью этого года.Согласно плану правительства, по новым нормам бомбоубежище должно быть оснащено автономным освещением, отдельной канализацией и водопроводом, а также иметь два выхода. Между тем, эстонские девелоперы не разделяют оптимизма главы МВД республики по поводу незначительного удорожания возводимых объектов, если эта инициатива будет утверждена.Глава крупной эстонской строительной компании Merko Ehitus Яан Меэ рассказал ERR, что по новым нормативам придется увеличить толщину стен подвальных помещений с нынешних двадцати сантиметров до сорока. Скорее всего, придется оборудовать отдельные помещения под генератор, хранилища топлива, устанавливать дополнительные коммуникации для водоснабжения, канализации и системы подачи воздуха, причем с фильтрацией. По словам застройщика, все это никак не уложится в один-два процента удорожания сметных расходов.