Украинский ТГ-канал: ВСУ потеряли три передвижных комплекса ПВО из пяти, переброшенных к фронту
20
Украинские генералы пытаются определить, как ВС России вычислили маршруты движения групп передвижного ПВО, переброшенного ближе к фронту для борьбы с российской авиацией. Об этом пишут украинские ресурсы со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ.
По данным источника, за две последние недели Киев потерял три группы передвижного ПВО из пяти, отправленных ближе к фронту для охоты на российские самолеты, заваливающие позиции ВСУ авиабомбами. В состав каждой группы входили пусковые установки ЗРК Patriot и многофункциональные радары. Но если технику можно вернуть с помощью западных спонсоров, то обученные расчеты взять негде. А все комплексы поражались вместе с личным составом.
(...) ВСУ за последние две недели потеряли три передвижные группы ПВО, которые охотились за авиацией противника. На данный момент в Генштабе пытаются понять как враг вычислил маршруты, что смог точно поразить 3 из 5 групп передвижного ПВО, в которые входили 3 пусковые установки Patriot, а также многофункциональный радар
- сообщает ТГ-канал "Резидент".
Ранее российское Минобороны сообщило, что накануне ударом ракеты ОТРК "Искандер" был поражен украинский зенитный комплекс С-300 в районе Покровка. Однако, российские и украинские ресурсы утверждают, что на самом деле был поражен американский комплекс Patriot. Всего в результате прилета были уничтожены сразу три машины из состава комплекса. Судя по снимкам, этот комплекс из так называемой "немецкой" поставки, поскольку были идентифицированы остатки кабины грузовиков MAN KAT1 8x8, которые как раз выступают базой для пусковых установок Patriot.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация