Украинский ТГ-канал: ВСУ потеряли три передвижных комплекса ПВО из пяти, переброшенных к фронту

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Украинский ТГ-канал: ВСУ потеряли три передвижных комплекса ПВО из пяти, переброшенных к фронту

Украинские генералы пытаются определить, как ВС России вычислили маршруты движения групп передвижного ПВО, переброшенного ближе к фронту для борьбы с российской авиацией. Об этом пишут украинские ресурсы со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ.

По данным источника, за две последние недели Киев потерял три группы передвижного ПВО из пяти, отправленных ближе к фронту для охоты на российские самолеты, заваливающие позиции ВСУ авиабомбами. В состав каждой группы входили пусковые установки ЗРК Patriot и многофункциональные радары. Но если технику можно вернуть с помощью западных спонсоров, то обученные расчеты взять негде. А все комплексы поражались вместе с личным составом.



(...) ВСУ за последние две недели потеряли три передвижные группы ПВО, которые охотились за авиацией противника. На данный момент в Генштабе пытаются понять как враг вычислил маршруты, что смог точно поразить 3 из 5 групп передвижного ПВО, в которые входили 3 пусковые установки Patriot, а также многофункциональный радар

- сообщает ТГ-канал "Резидент".

Ранее российское Минобороны сообщило, что накануне ударом ракеты ОТРК "Искандер" был поражен украинский зенитный комплекс С-300 в районе Покровка. Однако, российские и украинские ресурсы утверждают, что на самом деле был поражен американский комплекс Patriot. Всего в результате прилета были уничтожены сразу три машины из состава комплекса. Судя по снимкам, этот комплекс из так называемой "немецкой" поставки, поскольку были идентифицированы остатки кабины грузовиков MAN KAT1 8x8, которые как раз выступают базой для пусковых установок Patriot.
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    20 комментариев
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    1. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 18:55
      Зашибись- заценили новость! Имею сказать, таки
      1. Ilya-spb Ранг пользователя
        Ilya-spb
        +2
        Сегодня, 18:59
        Отличная новость!

        Наши уничтожают вражеское ПВО. Значит - скоро будет мощный удар по бандеровщине.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +3
          Сегодня, 19:11
          Цитата: Ilya-spb
          Наши уничтожают вражеское ПВО
          Без ПВО скакуасов можно бомбить даже с кукурузников wink
          1. ALCA056000 Ранг пользователя
            ALCA056000
            +3
            Сегодня, 19:16
            Там ПЗРК как грязи .... кукурузник не пойдёт.
            1. neworange88 Ранг пользователя
              neworange88
              +1
              Сегодня, 19:22
              Вооруженные силы России уничтожили зенитно-ракетный комплекс С-300 украинской армии в районе населенного пункта Покровка в ДНР, а также склады боеприпасов и пункт управления БПЛА ВСУ в районе Степового Запорожской области, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Отмечается, что удары по объектам противника наносились пилотами оперативно-тактической авиации, военнослужащими ракетных войск, артиллеристами и операторами беспилотников.

              Уничтожены <...> склады боеприпасов 43-й артиллерийской, 3-й штурмовой, 47-й механизированной бригад ВСУ, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 126-й горно-штурмовой бригады ВСУ, <...> живая сила и военная техника в 127 районах, — говорится в сообщении.
            2. Ныробский Ранг пользователя
              Ныробский
              0
              Сегодня, 19:53
              Цитата: ALCA056000
              Там ПЗРК как грязи .... кукурузник не пойдёт.

              Азербайджанцы в крайнюю войну, эти кукурузники приспособили под беспилотники и с их помощью вскрывали карабахское ПВО. Дёшево и сердито.
      2. poquello Ранг пользователя
        poquello
        0
        Сегодня, 19:35
        ща по телеку смотрел, шикарные кадры, и уже никто никуда не едет )))))),
        а че укропы шпиёнов по укропии ищут? три штуки вместе ехали
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          0
          Сегодня, 19:49
          Видео удара по колонне ЗРК ВСУ.

          https://dzen.ru/video/watch/65ec5374d0da6a450cafc8c5
    2. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      -7
      Сегодня, 18:57
      Может, дезинформацию пускают? Главное, чтобы разведка РФ знала, что уничтожили!
      1. Eugen 62 Ранг пользователя
        Eugen 62
        +1
        Сегодня, 19:30
        [i][/i]
        Может, дезинформацию пускают? [quote][/quote]

        На Лостарморе ведеоподтверждение выложили.
        Три пусковые установки, радиолокатор и два автомобиля сопровождения. Хотя, там такая груда металла, что идентифицировать трудно.
        1. opuonmed Ранг пользователя
          opuonmed
          0
          Сегодня, 19:58
          ну это отличная новость если есть видео подтверждение !
    3. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 18:58
      А сколько людей потеряли?! Вам по фиг?! Вурдалаки вы жовтоблакитные!!!
      1. ALCA056000 Ранг пользователя
        ALCA056000
        +1
        Сегодня, 19:17
        Само собой хозяевам пофиг, а холопья .... кто ж их спрашивать будет.
    4. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      -1
      Сегодня, 18:59
      Тяжела, ты, шапка мономаха...
      Не столько армия, а больше политикам пришлось детские шалости вспомнить.
      Наглость - второе счастье.
      Пробросить вчерашних партнеров-вот смелость.
      А те уж сосчитают убытки сами.и якобы сами оставяь нам ухрию
    5. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      +2
      Сегодня, 19:00
      Молодцы ребята! Умеючи и ведьму бьют! С ослаблением ПВО, возможно наша авиация будет действовать масштабнее!
    6. blackcat Ранг пользователя
      blackcat
      +7
      Сегодня, 19:02
      Да хватит уже заливать про украинские расчеты на "Патриотах" , американцы уже признавались что система очень сложная и обучить быстро и качественно украинских вояк не получится am
      1. ALCA056000 Ранг пользователя
        ALCA056000
        +3
        Сегодня, 19:20
        Будучи в молодости офицером ПВО (Стрела-2, С-60, ЗУ-23-2, Куб) полностью поддерживаю чёрного кота.
    7. certero Ранг пользователя
      certero
      +6
      Сегодня, 19:02
      Такое впечатление, что запущенный в этом году спутник серьёзно добавил разведанные возможности
    8. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 19:04
      Зашибись- заценили новость! Имею сказать, таки: весь цимес в том, наш -молодцы- мужики для дам и всех россиян ВС РФ в СВО верный ответ лягу-шатникам, лично ма- каро-ну, деду Дементию на искусственом интеллекте и гадко-гадящей островной шлю- шке чаё хлёбов. Победа будет за нами!
      С ПОбедой живыми к любящим и любимым семьям! Светлая память погибшим!
      Соболезнования семьям погибших! Выздоровления раненым. Стойкости пленным- Россия своих не бросает!
      Но этого мало! Смерть Кащея - на конце иглы в его зашитых кошельках и
      цифро- шифрах дна кабелей - кобелей Атлантической и тихоокеанской лужах.
      Ящик Пандоры открыт мелко- бритами ударами по флагману КЧФ - РК "Москва",
      БПЛА и БЭКами по Крымскому мосту, подрывоами Северных потоков, гибели наших
      мирных людей на нашей российской земле!
      Патриоты - хуситы уже оказывают некую помощь в зависимости подводных кабелей на транзакций
      на сотни лярдов зелёных фунтиков
    9. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      +2
      Сегодня, 19:26
      Наконец то наш ракетный комплекс Искандер стал наводить ужас на противника. Это великое оружие. Ещё у нас когда то было шесть ракетных бригад комплекса Ока, это 100 установок, ух как они бы сейчас пригодились. Но Иуда Горби сделал свое грязное дело, но как бы он не старался Россия восстанет из пепла!

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