Ядерная война в Европе: мыслимая или «немыслимое»

Американский 8-дюймовый (203 мм) ядерный артиллерийский снаряд W-79/М-753



Крылатая ракета Х-22









Авиабомба РН-40



Ядерная авиационная бомба РН-28. Выставка «70 лет атомной отрасли. Цепная реакция успеха». Центральный Манеж



Белорусские «Искандеры»



«Практическая» РН-40 на подфюзеляжном пилоне Су-30СМ

Ещё до формального завершения Второй мировой войны сотни В-29 ВВС США были размещены на постоянных и временных аэродромах в Европе. С сентября 1945 года первые ядерные авиабомбы B-3 (Mk-3) стали прибывать морским транспортом в Европу и предназначались для оснащения бомбардировщиков В-29. К 1956 году ВВС США имели 28 авиационных крыльев бомбардировщиков B-47 и пять крыльев разведывательных самолётов RB-47. Бомбардировщики, размещённые на передовых авиабазах в Великобритании, Испании, Германии и Италии, были в составе первой линии американского стратегического ядерного сдерживания. 2000 бомбардировщиков B-47 в состоянии повышенной боевой готовности, заправленные под пробку топливом и загруженные ядерным оружием , с экипажами в режиме ожидания готовы были атаковать СССР в короткие сроки.Бомбардировщик способен был нести в бомбоотсеках 2 ядерные бомбы Mk15 мощностью 3,8 мегатонны каждая или одну B41 мощностью 25 мегатонн, или одну B53 мощностью 9 мегатонн. Бомбардировщик имел дозвуковую скорость полёта и радиус действия до 3240 км, поэтому, в отличие от межконтинентальных В-36 и В-52, мог действовать только с передовых аэродромов в Европе. Вся эта армада бомбардировщиков сведена в три воздушные армии – 3-я, 16-я и 17-я.Помимо бомбардировщиков, в Европе США развернули большое количество крылатых ракет средней дальности наземного базирования. Одной из особенностей гонки ядерных вооружений, осуществляющейся США в годы «холодной войны» в НАТО, являлось то, что именно посредством этого блока Соединенные Штаты претворяли в жизнь наиболее важные мероприятия, связанные с размещением своего ядерного оружия на территории западноевропейских стран – стран-участниц блока, осуществлением своей ядерной политике и стратегии. Это вело к усилению гонки ядерных вооружений и значительному расширению зоны её распространения. Достаточно указать, например, что за годы существования НАТО США разместили на территории ряда западноевропейских стран-участниц блока свыше 7000 своих тактических ядерных зарядов и свыше 3000 их носителей.С самого начала переговоров по ограничению стратегического вооружения (ОСВ-1; 1973 г.) ещё в далёком 1972 году СССР поставил вопрос об учёте американских ядерных средств передового базирования в Европе и Азии, которые, ввиду их приближенности к советской территории, были для нас практически равнозначны по угрозе ядерному вооружению стратегического назначения США. Ядерный потенциал «нестратегического» оружия США, развёрнутый на территории европейских государств-членов НАТО, создавал непосредственную угрозу Советскому Союзу и его союзникам.К 1962 году на вооружении ВВС США находилось более 1300 межконтинентальных бомбардировщиков и бомбардировщиков средней дальности, способных доставить на территорию СССР около 3000 ядерных зарядов. Кроме того, на вооружении США стояли 183 МБР «Атлас» и «Титан» и 144 ракеты «Поларис» на девяти ПЛАРБ типа «Джордж Вашингтон» и «Этен Аллен». Советский Союз имел возможность доставить на территорию США около 600 боезарядов, в основном с помощью стратегической авиации, и 6 ПУМБР Р-7 (SS-6) и 220 ПУ МБР Р-16 (SS-7), имевших низкую степень боеготовности и высокую стоимость создания стартовых комплексов, что не позволяло произвести масштабное развёртывание этих систем. Советскому Союзу необходимо было нейтрализовать ядерную угрозу, нависшую над социалистическими странами, и тут как нельзя лучше подходили баллистические ракеты, что называется, «недорого и сердито».Баллистическими ракетами средней дальности у нас в 1950-е годы занимались два КБ: ОКБ-1 Сергея Павловича Королёва и ОКБ-586 Михаила Кузьмича Янгеля. Первой поступила на вооружение ракета Королёва Р-5М (SS-3 Shyster). В 1959 и 1960 годах поступили на вооружение БРСД, разработанные ОКБ-586 М. К. Янгеля – Р-12 и Р-14. К началу Карибского кризиса в западной части СССР было развёрнуто 48 ПУ Р-5М(SS-3), 564 ПУ Р-12 (SS-4) и 70 ПУ Р-14 (SS-5). Если бы Карибский кризис развивался бы по негативному сценарию, то вся эта армада советских ракет через 15 минут после старта обрушилась бы на военную инфраструктуру НАТО, прежде всего комплексы ПВО – ЗРК «Найк Геркулес», «Хок» и «Бладхаунд». А также на аэродромы, базирования истребительной и бомбардировочной авиации. Но это только первая часть «Марлезонского балета», после двухчасового антракта наступил бы час «судного дня» или, лучше подходит, «час апокалипсиса» – 1500 советских бомбардировщиков Ту-16 и Ту-22 беспрепятственно вошли бы в воздушное пространство западной Европы. Начался бы процесс, который сейчас получил очень меткое и точное определение «Застекление Европы». Для того чтобы устроить «ядерный апокалипсис» в Европе у обеих сторон – США и СССР – сил и средств было предостаточно. По данным авторитетного американского эксперта Уолмтеттера, у США на октябрь 1962 года было 26 700 ядерных зарядов, у СССР – 7180. Мощности этих зарядов как по отдельности, так и суммарная арсеналов на порядки выше, чем у современных.К примеру: гипотетическая атака – бомбардировщик Ту-22А наносит удар 25-мегатонной авиабомбой по столице Великобритании – Лондону. Лондон в поперечнике – 50 миль, то есть диаметр города вместе с пригородами – 80 км. Население Большого Лондона в 2023 году составляло чуть менее 10 миллионов человек. Не думаю, что 50 лет назад оно было сильно меньше. Взрыв произведён над геометрическим центром Лондона на высоте 2500 метров. Избыточное давление во фронте ударной волны в радиусе 32 км от эпицентра взрыва составило бы 50-70 кПа (3,51–4,92 кг/кв. см) – это зона полных разрушений для жилой и промышленной застройки из зданий из бетона и железобетона с лёгким металлическим каркасом и бескаркасной конструкции. Город вместе с окраинами будет полностью разрушен. Всё население (100 %) в зоне полных разрушений погибнет мгновенно, а за 32-километровым радиусом население всё равно погибнет либо через несколько часов от ожогов третьей степени или в течение двух недель от лучевой болезни. В результате бомбардировочного удара единственного Ту-22А одной авиабомбой погибли бы 10 миллионов жителей Лондона. Такая же участь ждала бы все крупные и не очень города Западной и Восточной Европы.На осень 1962 года у СССР имелось 1500 стратегических бомбардировщиков среднего радиуса действия (2500-3000 км) Ту-16, 150 межконтинентальных (до 7000 км) бомбардировщиков Ту-95 и 40 межконтинентальных бомбардировщиков М-4. Для этих бомбардировщиков на авиабазах в западной части СССР в спецхранилищах находилось около 300 авиабомб САБ-9000 (изделие 201 и 202) мощностью 20 и 25 Мт соответственно. А вот ракетного оружия межконтинентальной дальности у СССР на октябрь 1962 года было считанные единицы – 30 ПУ МБР Р-16 (SS-7 Saddler), 6 ПУ МБР Р-7 (SS-6 Sapwood) и 72 ПУ БРПЛ Р-13 (SS-N-4 Sark) с дальностью полёта 600 км.Ненамного лучше обстояли дела у США. Основная ударная сила – стратегические межконтинентальные бомбардировщики Б-52, а их в ВВС США было на осень 1962 года 744 единицы, свеженькие, только выпуск закончился. Впрочем, советские бомбардировщики тоже были все новёхонькие. На вооружении американских стратегических бомбардировщиков находилась своя супербомба – В-41. Около 500 единиц В-41 было изготовлено в период с сентября 1960 года по июнь 1962 года. Всего в арсеналах у СССР было 3080 термоядерных авиабомб, у США – 26 700. Да и мощности термоядерных боеголовок МБР и БРПЛ того времени на порядок уступали авиабомбам, максимум 3-6 Мт. Через 20 лет структура ядерных стратегических и нестратегических сил СССР изменилась количественно – бо́льшую часть составляли боеголовки ракет – тактических, оперативно-тактических и стратегических, на авиабомбы приходилось менее одного процента от общего количества. Наиболее мощные советские «физпакеты» АА 201 и АА 202 в период с 1966 по 1969 год перекочевали из тяжёлых авиабомб в боеголовки тяжёлых ракет Р-36 (SS-9). Из 288 развёрнутых в ШПУ МБР Р-36 – 80% ракет были оснащены именно этими «физпакетами», и порядка 20 % – облегчёнными «физпакетами» АА 101 меньшей мощности – 8,3 Мт. По данным американского эксперта Роберта Джонстона, арзамасский 8,3-мегатонный «физпакет» АА 101 в корпусе боеголовки 8Ф674 («лёгкий» боевой блок) для янгелевских ракет Р-36 весит 3950 кг. В голом виде ЯЗУ АА 101 весит около 3000 кг. Впоследствии он устанавливался на моноблочные варианты тяжёлых ракет 4-го поколения Р-36М, Р-36М УТТХ и Р-36М2.Две дивизии «тяжёлых» МБР Р-36М УТТХ были развёрнуты в Казахстане – 54 ШПУ ракет Р-36М УТТХ (6 полков) развёрнуты в составе 57-й ракетной дивизии в Жангиз-Тобе (Солнечный) Семипалатинской области, ещё 50 ракет (5 полков) Р-36М УТТХ развёрнуты в 38-й ракетной дивизии в Державинске Тургайской области. Демонтаж 104 пусковых установок, расположенных в Казахстане, был завершён в сентябре 1996 года. 30 ракет из 104 в 38-й и 57-й РД развёрнуты были в моноблочном варианте со 101 «физпакетом». Дальность 18 000 км позволяла это сделать.В 13-й ракетной дивизии (Домбаровский, Ясная) с декабря 1973 года в 30 ШПУ были установлены ракеты Р-36М, впоследствии Р-36М УТТХ и Р-36М2, оснащённые моноблочными ГЧ 15B86 (тяжёлый боевой блок) с «физпакетами» АА201 и АА202 мощностью (по данным западных источников) 20 и 24 Мт соответственно. Вес этих устройств чуть более 5000 кг.Внешний диаметр миделя «физпакетов» – 1500 мм и 1770 мм соответственно. То есть оба ЯЗУ подходят по своим весогабаритным характеристикам в качестве боевого оснащения торпеды 2М39. Ещё они прекрасно подошли бы в качестве боевого оснащения моноблочных вариантов новейшей «тяжёлой» МБР «Сармат». Очень надеюсь на то, что эти 60 «физпакетов» не уничтожены, а нежно и бережно хранятся на складах 12-го ГУМО.40 лет назад , в разгар «холодной войны», для советской стороны наибольшее беспокойство вызывали американские бомбардировщики FB-111, размещённые на базах королевских ВВС «Гринем Комон» и «Молсуорт» в Великобритании, которых там было развёрнуто 65 единиц, а также 240 палубных штурмовиков A-6 и A-7 ВМС США, размещённых на пяти авианосцах 2-го и 6-го флота США, радиус действия которых превышал 1000 км. Они покрывали большинство целей на европейской части СССР. С появлением в советских ВВС и АДД в 1974 году бомбардировщиков Ту-22М «Бэкфайр» возникли вопросы у американцев.К нестратегическим ядерным силам СССР относились в первую очередь ракеты класса «поверхность-поверхность» или «земля-земля» различных типов с дальностью пуска от 70 км до 5500 км, состоявшие на вооружении РВСН и Сухопутных войск, ядерная артиллерия Сухопутных войск, ядерная авиация, приданная ВВС и ВМФ, а также нестратегические баллистические и крылатые ракеты морского базирования, ядерные торпеды, противолодочные ракеты и глубинные ядерные бомбы, приданные ВМФ. Американские оценки показывают, что к середине 1980-х годов к этой категории вооружений относилось 15 400 ядерных боеголовок, что составляло 47 % всего советского ядерного арсенала. Боеголовки ракет «поверхность – поверхность» составляли 31 % этого количества. Боеголовки, доставляемые тактической авиацией, исключая морскую авиацию – 33 %, ядерные артиллерийские снаряды – 13 %, боеголовки, приданные ВМФ – 23 %.Ядерное вооружение, приданное Сухопутным войскам СССР – это ядерные снаряды 3БВ2 (203 мм), 3БВ3 (152 мм), 3БВ4 (240 мм) и ракеты малой дальности – тактические: 9K79 «То́чка» (SS-21 Scarab A), 9К52 «Луна-М» (FROG-7), оперативно-тактические: 9K714 «Ока́» (SS-23 Spider), 9К76 Темп-С (SS-12М/SS-22 Scaleboard), 9К72 «Эльбрус» (SS-1С Scud B).В Европе США развернули во второй половине 1950-х годов КР средней дальности MGM-13A Mace. Ракеты MGM-13A Mace («Мэйс») развёртывались в войсках с 1959 года, в дополнение к ним на вооружение поступила модификация MGM-13B с увеличенной до 2400 км дальностью. Оснащались ракеты термоядерной БЧ высокого класса мощности W28, мощностью 1,1 Мт. Ракеты развёртывались в 38-м тактическом ракетном крыле в ФРГ. Всего в Европе было развёрнуто 200 ПУ ракет Mace. К этим «нестратегическим» силам США в Европе необходимо было добавить ударные возможности палубной авиации 2-го (северная Атлантика) и 6-го флотов (Средиземное море) ВМС США. А это 240 штурмовиков А-6, А-7 и истребителей-бомбардировщиков F-4, способных доставить в одном вылете до 480 ядерных авиабомб В-43, В-57. B43 разрабатывалась с 1956 года Лос-Аламосской национальной лабораторией, серийное производство начато в 1959 году. Поступила на вооружение в апреле 1961 года. Всего было произведено 2000 единиц, производство закончилось в 1965 году. Мощность боеприпаса от 70 кт до 1 Мт. Классическая авиабомба для применения по наземным целям. Снята с вооружения в период с 1989 по 1991 год.Тактическая авиабомба B57, универсальная, предназначалась для ударов по наземным целям, морским (корабельным соединениям) и в качестве глубинной бомбы для борьбы с подводными лодками. Производилась с января 1963 по май 1967 года.Всего за этот период выпущено 3100 единиц. Авиабомба длиной 3 метра, диаметром 375 мм, относилась классу 500-фунтовок (227 кг) и имела мощность в зависимости от модификации: Мод 0 – 5 кт, Мод 1 и Мод 2 – 10 кт, Мод 3 и Мод 4 – 15 кт, и Мод 5 – 20 кт. Часть авиабомб В43 и В57 хранилась на борту авианосцев США 2-го и 6-го флотов и на авиабазах США в Европе от 100 до 108 единиц на авианосец. Ещё 540 ядерных авиабомб В43 и В57 находились на борту авианосцев 7-го флота США, остальные – на базах ВВС и ВМС на территории США.В общей сложности 2330 «нестратегических» американских ЯЗУ развёрнуто в Европе на 1989 год для тактических ракет и артиллерийских снарядов. Находилось на базах США на территории стран НАТО – 850 боеголовок W-70 тактических ракет «Лэнс», 180 боеголовок W50 оперативно-тактических ракет «Першинг-1А и 1300 артиллерийских снарядов калибра 155 мм W-48/M451, W-82/M-785 и 203-мм снарядов W-33/M-422, W-79/M-753.По американским оценкам, в середине 1980-х годов «нестратегические» самолёты 14-ти различных типов, находящихся в подчинении ВВС и ВМФ СССР, способны нести ядерное оружие. По оценкам американских экспертов, из 102-х складов 12-го ГУМО – 75 % были географически расположены в европейской части СССР, и на них хранилось в середине 1980-х годов примерно 6800 ядерных зарядов, включая 4900 ядерных авиабомб, 1500 ядерных боеголовок к КР «Воздух-поверхность» и 400 универсальных авиабомб морской авиации.Количество развёрнутых Ту-22М2/М3 на апрель 1988 года – 321 бомбардировщик. Почти поровну между ВВС (АДД) – 178 самолётов, и авиацией ВМФ – 143 самолёта. Самолёт был вооружён одной-тремя УР «воздух – поверхность» Х-22 (AS-4 a/b/c), ракета имела дальность пуска в разных модификациях от 280 до 560 км. Помимо конвенциональной БЧ могла оснащаться и ядерной ТК 55. Эксперты из IISS, Military Balance 1987-1988 утверждают, что её мощность 1 Мт, а вот эксперты из Collins and Victory, US/Soviet Military Balance 1988 более близки к истине и указывают мощность 500 кт. Нужно отметить, что 500-килотонные «физпакеты» становятся со второй половины 1970-х годов самыми распространёнными в советском как стратегическом, так и «нестратегическом» арсенале. В 1973 году ВНИИЭФ создаёт своё гениальное детище – серию зарядов среднего класса мощности 500-550 кт – А-104/134. Можно сказать, это самый популярный термоядерный заряд в вооружённых силах СССР. Его устанавливали практически на все носители: от тактических, оперативно-тактических и крылатых противокорабельных ракет до стратегических МБР и БРПЛ. С 1974 по 1985 год произведено, по разным оценкам, от 8000 до 10 000 зарядных устройств. В РВСН во второй половине 1970-х и первой половине 1980-х все ракеты 4-го поколения, оснащённые РГЧ ИН, получили заряды А-134 в виде боеголовок 15Ф174, по 10 боевых блоков на ракету Р-36М УТТХ (SS-18 Mod 4), по 6 на ракету УР-100Н УТТХ (SS-19 Mod 2) и по 4 на ракету МР УР-100 (SS-17Mod 2). Но не только МБР с РГЧ ИН, но и моноблочные ракеты получили заряды А-134, и старые ракеты 3-го поколения – РТ-2П (SS-13 Mod 2), и новейшие (на середину 1980-х) 5-го поколения – РТ-2ПМ «Тополь» (SS-25). Всего РВСН получили порядка 7000 устройств А-134. В конце 1980-х все заряды А-134 прошли модернизацию, в ходе которой мощность ЯЗУ доведена до 750 кт, также проведены работы по продлению срока службы. Эти же «физпакеты» (А-104) устанавливались на оперативно-тактические БР 9К76 Темп-С (SS-12М/SS-22 Scaleboard), 9К72 «Эльбрус» (SS-1С Scud B).Самыми распространёнными до конца 1970-х годов в Европе американскими ядерными боеголовками были W31, которые использовались в качестве основного боевого оснащения для двух типов самых массовых американских ракет – ЗУР MIM-14А Nike Hercules и ТБР MGR-1А Honest John. В 1979 году 1400 боеголовок W31 американцы вывезли из Европы в связи с массовым снятием с вооружения стран НАТО основных носителей – ЗРК Nike Hercules и их ЗУР MIM-14А и ТБР MGR-1А Honest. «Физпакет» W31 производился с 1959 года, последние версии были сняты с вооружения в 1989 году. Все версии имели примерно одинаковые массогабаритные характеристики – 28-30 дюймов (710-760 мм) в диаметре, 39-39,5 дюймов (990-1000 мм) в длину и вес 900-945 фунтов (408-429 кг). «Физпакет» имел три варианта мощности – 2, 20 и 40 килотонн. Всего было произведено 1650 боеголовок W31 для ТБР Honest John и 2550 боеголовок для ЗУР Nike Hercules.Равновесие сил между НАТО и СССР в ядерных вооружениях средней дальности (от 1000 до 5500 км), тактических (до 100 км) и оперативно-тактических (от 100 до 1000 км) существовало на протяжении более чем 20 лет (1962-1983 годы).В многочисленных официальных заявлениях руководителей США, других стран НАТО, сделанных в 1978-1980-х годах в различного рода публикациях, утверждалось, что в связи с «нарушением равновесия сил» в результате развёртывания Советским Союзом ракетных систем SS-20 (РСД-10 «Пионер»), страны НАТО должны пойти на «довооружение». Накануне декабрьской сессии (1979 год) Совета НАТО Запад пошёл даже на умышленное завышение данных по советским ракетам средней дальности. В «Белой книге» министерства обороны ФРГ за 1979 год, например, утверждалось, будто бы Советский Союз по состоянию на 1979 год имел 600 ракет средней дальности, из них 500 SS-4 (Р-12) и 100 SS-20. Лондонский институт стратегических исследований в своём издании «Военный баланс 1979-1980» пошёл ещё дальше. Советский Союз, отмечалось в брошюре, имеет 500 ракет SS-4, 90 SS-5 (Р-14) и 120 SS-20. В обеих публикациях при этом указывалось, что в последующие годы темпы наращивания ракет SS-20 составят примерно 50 единиц (ПУ) в год, в 1980-м году их число должно было, таким образом, составить 150-170 единиц. После принятия Советом НАТО в декабре 1979 года решения о «довооружении», пропагандистская необходимость столь явно завышать количество советских ракет средней дальности стала менее актуальной. В годовом докладе министра обороны США Каспара Уайнбергера по бюджету на 1981 финансовый год отмечалось, что общее число советских ракет SS-20 составляло не 150-170 единиц, как следовало из опубликованных в Бонне и Лондоне данных, а лишь 60 единиц, то есть половину или даже треть от цифр, которые фигурировали на Западе накануне декабрьской (1979 г.) сессии Совета НАТО. Что касается темпов наращивания ракет SS-20, то они в соответствии с докладом министра обороны США теперь оценивались приблизительно в полтора раза ниже – 30-40 ракет в год. При этом в докладе указывалось, что из общего числа этих ракет в европейской части будет размещаться примерно две трети, иными словами, 20-27 ракет.В сентябре 1983 года Начальник Генштаба ВС СССР Н. В. Огарков впервые в истории на пресс-конференции, транслировавшейся по центральным каналам советского телевидения, обнародовал официальные цифры советского контрсилового ядерного потенциала средней дальности и цифры противостоящих сил НАТО. На 1 сентября 1983 года у Советского Союза имелось 938 носителей ядерного оружия средней дальности – 473 БРСД и 465 самолётов. В распоряжении стран НАТО имелось 857 носителей – 162 англо-французские БРПЛ и БРСД и 695 самолётов. Налицо примерное равенство в ядерных средствах средней дальности. Хотя было очевидно различие в структуре: у СССР больше ракет, а у НАТО больше самолётов, а также полуторное превосходство в ядерных зарядах. Вооружения средней дальности НАТО могли нести в одном пуске (вылете) – 3056 зарядов, а соответствующие средства СССР – 2153. Однако руководители США и НАТО безосновательно твердили не только о «количественном превосходстве», но и о «качественном превосходстве». Выражалось оно, мол, в том, что у СССР есть наземные мобильные пусковые установки ракет средней дальности SS-20, а у США аналогичных ракет нет. Действительно, США не имели таких средств в Европе до ноября 1983 года. Однако это отнюдь не давало США права требовать наличия на этом континенте собственного – американского – ракетного противовеса. Такой противовес США уже имели тогда в виде ядерных средств передового базирования, а это 650 самолётов. Одни лишь эти самолёты способны были, по западным оценкам, уничтожить до 20 процентов населения и индустриальной мощи СССР. Если же говорить о противовесе в виде ракет, то они были тогда и есть сейчас у Великобритании и Франции. На 1983 год у них в сумме было 162 ракеты: 64 британских БРПЛ «Поларис А-3», 80 французских БРПЛ М-20 и 18 БРСД С-3. Конечно, это меньше, чем было ракет средней дальности у СССР. Но у НАТО было гораздо больше самолётов-бомбардировщиков и истребителей-бомбардировщиков. Преимущества одной стороны компенсировались преимуществами другой, что и выражает суть равновесия сил. Важно было, по мнению военных экспертов НАТО, что советские ракеты SS-20 были оснащены РГЧ ИН с тремя боеголовками, а англо-французские – моноблочные. Да, но уже в 1985 году вступила в строй новая ПЛАРБ Франции – «Энфлексибль» с новыми ракетами М-4, оснащёнными РГЧ ИН с шестью боеголовками, а в Великобритании активно шло переоснащение БРПЛ «Поларис А-3Т» с РГЧ рассеивающего типа с тремя боеголовками W-58/Mk-2 на РГЧ ИН «Шевалайн» с двумя боеголовками бо́льшей мощности до 225 кт, с возможностью наведения на отдельно стоящие цели (до 64 км).БРСД РСД-10 «Пионер» (SS-20 Saber) разработана Московским Институтом Теплотехники (МИТ), главный конструктор – А. Д. Надирадзе, с использованием опыта создания и на базе ПГРК «Темп-2С» / SS-X-16. Ракета 15Ж45 создана на базе 1-й и 2-й ступеней твердотопливной МБР «Темп-2С». Тема ОКР по созданию ПГРК носила название 15К645 «Пионер». Работа над комплексом началась в 1971 году. Комплекс принят на вооружение Постановлением Совмина СССР № 177-67 от 11 марта 1976 года. 30 августа 1976 года первый ракетный полк заступил на боевое дежурство в составе Гомельской ракетной дивизии (396-й ракетный полк, 33-й гвардейской ракетной дивизии, Белоруссия, ракетная база «Петриков»).Дальность пуска ракеты, по оценке ЦРУ, сделанной на основе разведданных, спутниковых фотоснимков и перехвата телеметрии с тестовых пусков, которую запрещалось шифровать по договору ОСВ-1 именно с целью облегчения получения информации обеими сторонами (американцы также обязаны были не шифровать телеметрическую информацию с тестовых пусков ракет и маскировать стартовые позиции ракет и места падения боевых блоков на полигонах). Так вот… ЦРУ на основе этих данных определило дальность ракеты - 2750 миль (4400 км), в то же время, по оценке военной разведки США, дальность пуска у ракеты – 3100 миль (5000 км).Ступень разведения боевых блоков 15Ф453 включает в себя боевые блоки 15Ф452, герметичный приборный отсек 15Л747, преобразователь тока статический 15Н191, систему дежурного терморегулирования гироблоков ракеты 15Я117, 4 х РДТТ малой тяги 15Д69П. У модернизированной ракеты 15Ж53 приборный отсек имел бо́льший диаметр для размещения более совершенной системы управления. Суммарный забрасываемый вес – 1740 кг для ракет 15Ж45 и 1600 кг для усовершенствованной 15Ж53.Полное регламентное обслуживание боевого блока 15Ф452 БРСД 15Ж53 проводилось 1 раз в 3 года.Боевой блок 15Ф452 имел форму конуса диаметром основания около 64 см и высотой 1,6 метра. Каждый боевой блок весил 290 кг. Боевой блок 15Ф452 предназначался для оснащения РГЧ ИН БРСД 15Ж45 «Пионер» и 15Ж53 «Пионер-УТТХ». ЯЗУ АА-74 разработан ВНИИТФ. Заряд имел мощность, по данным Collins and Victory, US /Soviet Military Balance 1988 – 150 кТ, и эта цифра закрепилась в общественном сознании вот уже почти на 40 лет, хотя с реальностью она не имеет ничего общего. Реальная мощность ЯЗУ АА-74 – 400 кт (именно эта цифра указана на планшете боеголовки 15Ф452 в музее «Ядерного оружия» в Арзамасе). Впервые советские физики-ядерщики из ВНИИЭФ и ВНИИТФ превзошли своих оппонентов из Лос Аламоса и Ливермора по удельной мощности ядерных зарядов именно на изделии АА-74/15Ф452 комплекса РСД-10 «Пионер». Через три года после «Пионера» американцы принимают новое боевое оснащение для своих МБР «Минитмен-3». Ракета получила усовершенствованную инерциальную навигационную систему NS-20A, с улучшением точности (КВО снизилось с 270 метров с прежней системой NS-20 до 220 метров). Головная часть при прежнем блоке разведения RS-14 получила новые боеголовки W-78/Mk-12A увеличенной до 350 кт мощности, вес каждой боеголовки – 335 кг. Суммарный забрасываемый вес БЧ с блоком разведения подрос по сравнению с прежней моделью Mk-12 с 1150 кг до 1200 кг. Малый, я бы даже сказал, микроскопический вес блока разведения RS-14 ДУ и запас топлива, менее 17 % от суммарного забрасываемого веса, привёл к низким возможностям блока по разведению боеголовок. Максимальное разведение по дальности между точками прицеливания первой и третьей боеголовки не превышает 50 миль (80 км). Да и дальность упала с 13 000 км до 11 200 км, а забрасываемый вес увеличился всего-то на 48 кг.«Пионеры» в зависимости от модификации ракеты имели КВО – 150-500 метров. Западные эксперты до сегодняшнего дня убеждены, что существовала тестовая модификация комплекса – 15П157 «Пионер-3», с новой ракетой 15Ж57 (SS-20 SABER mod.3 / SS-X-28 SABER) с увеличенной до 7500 км дальностью пуска. На самом деле это не так, за новую модификацию они принимали вариант ракеты 15Ж53 («Пионер – УТТХ») с боевым оснащением в сокращённой комплектации (с трёх боевых блоков до одного). Вследствие значительного снижения забрасываемого веса у ракеты в такой комплектации – с 1600 кг до 1020 кг (на 60 %) – выросла дальность пуска с 5500 км до 7500 км.12 декабря 1979 года командующий войсками НАТО принял решение о размещении в Западной Европе 572 новых ядерных ракет. Армия США планировала заменить Pershing 1a, 56-й артиллерийской бригады, развёрнутой на территории ФРГ, на Pershing II в 1983 году, в то время как ВВС Германии сохраняли бы свои Pershing 1a. Всего 108 ПУ ракет Pershing II и 464 ПУ крылатых ракет наземного базирования BGM-109G Gryphon. Из крылатых ракет 160 предполагалось разместить в Англии, 96 – в Западной Германии, 112 – в Италии (на Сицилии), 48 – в Нидерландах, 48 – в Бельгии. Все 108 ракет Pershing II должны были быть размещены в Западной Германии вместо устаревших ракет Pershing 1a. Немецкие ВВС также планировали заменить свои 72 ракеты Pershing 1a новыми ракетами малой дальности Pershing 1b, но американцы отказали без объяснения причин.Важным аспектом решения НАТО была готовность торговаться с Советским Союзом за сокращение или полную ликвидацию этих ракет против аналогичных сокращений или ликвидации советских ракет SS-20. Условием НАТО для невыполнения своих планов по размещению ракет была бы готовность СССР остановить развёртывание мобильных ракет SS-20, которые могли быть нацелены на Западную Европу, и убрать уже разв1рнутые SS-20. По оценкам НАТО, в начале 1986 года Советский Союз развернул 279 мобильных пусковых установок SS-20 с общим количеством ядерных боеголовок 837, базирующихся в западных районах СССР.Первые ракеты Pershing II были развёрнуты в Западной Германии в конце ноября 1983 года, завершено развёртывание всех 108 ПУ ракет и 120 ракет, и столько же боеголовок W-85 к ним в конце 1985 года. Начальный боевой статус (IOS) был достигнут 15 декабря 1983 года, когда 1-я батарея 1-го дивизиона 41-го полка полевой артиллерии перешла в боевой статус вместе с командованием 56-й артиллерийской бригады в Мутлангене. К 1986 году все три ракетных дивизиона были развёрнуты со 108 ракетами Pershing II, дислоцированными в Западной Германии в Ной-Ульме (3-й дивизион 84-го полка полевой артиллерии), Мутлангене и Неккарзульме (1-й дивизион 81-го полка полевой артиллерии). Термоядерная боеголовка W85 разработана Лос-Аламосской национальной лабораторией специально для оснащения БРСД Pershing II. Это ЯЗУ переменной мощности с возможностью выбора мощности в 0,3, 5, 10 или 80 килотонн в тротиловом эквиваленте. Ракета Pershing Ia была оснащена боеголовкой W50 мощностью 400 килотонн в тротиловом эквиваленте. К началу 1970-х годов стало ясно, что её мощность избыточна для оперативно-тактической ракеты – в то время 400 килотонн были больше, чем у многих стратегических американских боеголовок. БРСД «Першинг II» имела высокоточный маневрирующий (управляемый) боевой блок (MARV), оснащённый системой радиолокационной ГСН RADAG, что позволяло на ракете использовать боеголовку W85 меньшей мощности. Эта боеголовка была сконструирована на базе ЯЗУ W61 Mod 3. Общий вес секции боеголовки Pershing II составлял 268 кг, включая корпус боеголовки. В 1987 году, проведя совместное исследование армии и Министерства энергетики, пришли к выводу, что технически и финансово возможно заменить боеголовку W50, которую несла Pershing 1a, боеголовкой W85, разработанной для Pershing II. Однако с подписанием Договора о ядерных силах средней дальности разработка конверсии была прекращена. После того как ракеты «Першинг» были утилизированы, все произведённые боеголовки W85 были модифицированы в авиабомбы B61 Mod 10. Всего было изготовлено 215 боеголовок W85.Советский ядерный арсенал «нестратегического» оружия, так же как и американский, в 1950-1970-е гг. в значительной степени состоял из ядерных авиабомб свободного падения.244Н, 8У69 – ядерная авиабомба 5 кт (МиГ-21ПФМ, МиГ-21С, Су-7), 407Н – ядерная авиабомба 5 кт (Ил-28), 8У46 – ядерная авиабомба 5 кт (Су-7), 8У47 – ядерная авиабомба 5 кт (Су-7), 8У49, 6У57, 8У63 – ядерная бомба (Су-17), 9У64 , РН-25, РН-28 (специально для Як-28), РН-29. И авиабомбы мегатонного класса для стратегической авиации (дальней): РН-30, РН-32, универсальные РН-34 и РН-35 (специально для Ту-142), РН-36, РН-36-01, РН-36В, РН-36Л.Тактические авиабомбы, «двухступенчатые» мощностью энерговыделения 30 кт – РН-40, РН-40-С02, РН-40-5, РН-40-6 для самолётов Ил-38, МиГ-23, МиГ-29, Су-17, Ту-142, Як-28. РН-41, РН-42, РН-43.Н32 (или РН-32) – стратегическая авиабомба. Разработчик – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» (г. Снежинск Челябинской обл.). Стратегическая авиабомба Н32 (или РН-32) мегатонного класса мощности. Применение – с самолётов дальней авиации – Ту-16, Ту-22А, Ту-22М2/М3, фронтовых истребителей-бомбардировщиков ВВС Су-24М. Главные конструкторы – Л. Ф. Клопов, О. Н. Тиханэ. Период разработки 1970-1980 годы. На вооружении – 1980-1991 годы.Принята на вооружение в 1971 году. Разработана в РФЯЦ – ВНИИТФ (г. Снежинск). Серийное производство – Приборостроительный завод (г. Трёхгорный). Вес авиабомбы – 430 кг. Информация с таблички на выставке ядерного оружия в Краеведческом музее г. Челябинск, декабрь 2015 г.Разработчик – Российский федеральный ядерный центр – Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИТФ), г. Снежинск Челябинской обл. Главный конструктор – Клопов Леонид Фёдорович.Тактический ядерный боеприпас был разработан в середине 1960-х годов. Изделие освоено в производстве в 1969 году. Авиабомба снята с вооружения в 1990 году. Все запасы утилизированы в течение 1991-1993 годов. Изготовитель – Приборостроительный завод, г. Трёхгорный Челябинской обл. Главный конструктор завода в 1969 г. – Меснянкин Пётр Никифорович.Корпус авиабомбы обтекаемой аэродинамической формы с малым коэффициентом сопротивления. Штампованное оперение типа «свободное перо» с четырьмя стабилизаторами. Передняя часть выполнена из радиопрозрачного материала для размещения радиовысотомера системы подрыва. В хвостовом конусе расположен контейнер тормозного парашюта. В соответствии с техническим заданием, авиабомба могла подвешиваться на самолётах фронтовой авиации типов МиГ-21, МиГ-23, МиГ-27, Су-7Б, Су-17М 1/2/3/4. Бомбометание допускается с высоты от 500 до 3000 м, как при горизонтальном полёте, так и с кабрирования.После ликвидации по договору ДРСМД (1987) ракет 9К76 Темп-С (SS-12М/SS-22 Scaleboard) и РСД-10 «Пионер» (SS-20 Saber) у нас образовались огромные «дыры» в средствах оперативно-тактической глубины (500-1000 км) и в ударных средствах средней дальности (1000-5500 км). Авиация этих задач, которые выполняли ОТР и БРСД, выполнить не может – это было очевидно уже тогда, и уж точно очевидно и сегодня. Ни Су-34, ни Ту-22М3 не способны преодолеть ПВО стран НАТО.На сегодня ядерный арсенал НАТО состоит из:Британский компонент – 64 БРПЛ «Трайдент-2» на четырёх ПЛАРБ, в норме несущих 160 боеголовок W-76/Mk4, в максимуме – 225.Французский компонент – 64 БРПЛ М-51.1 и М-51.2 на четырёх ПЛАРБ, несущих в сумме 384 боеголовки TN-75 и TNO. Плюс ракеты «воздух – поверхность» ASMP-A с ядерными боеголовками TN-81 (40 единиц).Итого суммарный потенциал средств средней дальности Франции и Великобритании – 649 ядерных боеголовок. Если к объединённому англо-французскому арсеналу добавить американский арсенал, развёрнутый в Европе, в сумме получаем 829 ядерных боеголовок. Практически все они имеют носители средней дальности от 1000 км и выше.У США в настоящее время «нестратегический» ядерный арсенал, развёрнутый в Европе и частично на складах Минобороны США на территории США, по данным экспертов Джошуа Хэндлера и Ханса Кристенсена из FAS, формально невелик – всего 230 авиабомб В61-3 и В61-4 мощностью 170 и 45 кт соответственно. Авиабомбы предназначены для самолётов тактической авиации F-15E, F-16 DCA, F-35A. Из этого числа 180 бомб хранится на базах тактической авиации НАТО в Европе: 20 на базе Kleine Brogel (Бельгия), 20 – Buchel (ФРГ), 70 – Aviano, Ghedi Torre (Италия), 20 – Volkel (Нидерланды), 50 – Incirlik (Турция). Ещё 50 находится на территории США.А что у нас сегодня с «контрсиловым ядерным потенциалом» в Европейской части России?Из средств средней дальности – 30 бомбардировщиков Ту-22М3 (40 лет назад было 330 единиц) + 9 или 10 истребителей МиГ-31К, вооружённых БРВЗ «Кинжал», и всё, больше ничего нет из средств средней дальности.Оперативно-тактические средства (до 1000 км) – одна бригада – 52-я гвардейская ракетная Брестско-Варшавская, ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Кутузова бригада (г. Черняховск, Калининградская обл.). На вооружении бригады стоит оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» с 5 февраля 2018 года 12 СПУ 9П78-1 с 24 ракетами.В Белоруссии завершили строительство новых боксов для мобильных ПУ 9П78-1 и ТЗМ 9Т250 комплекса «Искандер», полученных из России.Новый объект (фото опубликовано в американском журнале «Бюллетень атомных учёных» – https://thebulletin.org/) был добавлен к существующей базе в Осиповичах в центральной Беларуси, на которой дислоцируется 465-я ракетная бригада. Спутниковые снимки показывают, что строительство началось в октябре 2022 года и завершилось в апреле 2023 года. На спутниковом снимке Maxar, сделанном 4 июля 2023 года, видно четыре 13-метровые пусковые установки 9П78-1 «Искандер» и две ТЗМ 9Т250 меньшего размера возле боксов. Новый объект расположен всего в семи километрах от полигона, где впервые были геолоцированы пусковые установки «Искандер», и в 12 километрах от склада вооружения 12-го ГУМО, на котором, возможно, по мнению экспертов из FAS, проходит модернизация временного хранилища ядерных боеголовок.465-я ракетная бригада (465 рбр) Сухопутных войск Республики Беларусь вместо комплексов ОТР-21 «Точка-У» в 2023 году получила на вооружение современный российский комплекс 9К720 «Искандер». Баллистическая ракета 9М723 комплекса «Искандер» может оснащаться тремя типами ядерных БЧ: 9Н39 с ЯЗУ АА-60 переменной мощностью 10-100 кт, 9Н64 с ЯЗУ АА-86 переменной мощностью 5-50 кт, 9Н64 с ЯЗУ АА-92 переменной мощностью 100-200 кт. Крылатые ракеты комплекса «Искандер» 9М728 и 9М729 могут оснащаться ядерными боеголовками ТК-66-02 мощностью 200 кт и ТК-66-05 мощностью 250 кт.Вся ударная авиация ВВС Республики Беларусь размещается на одной авиабазе – 61-й истребительной авиабазе в Барановичах. На ней базируются 22 штурмовика Су-25К и Су-25УБК, ещё около 20 Су-25 находятся на хранении. Ранее все эти самолёты состояли на вооружении 206-го ОШАП (29 Су-25), 378-го ОШАП (32 Су-25) и 397-го ОШАП (32 Су-25) ВВС СССР. Также на авиабазе находятся 12 новейших истребителей-бомбардировщиков Су-30СМ. Из вооружения самолётов Су-30СМ, помимо авиабомб РН-40 и РН-41, ядерными боеголовками могут быть оснащены УР «воздух – поверхность» Х-59 «Овод» (AS-13 Kingbolt), Х-59М «Овод-М» (AS-18 Kazoo) и их модификации Х-59МК, Х-59МК2.Су-30СМ – наиболее вероятный носитель ядерного оружия в ВВС Республики Беларусь.Ядерные боеголовки, имеющиеся в распоряжении 12-го ГУМО: ТК-57-08 для ракеты Х-59, мощностью 100 кт, весом 149 кг. Возможно также применение более старых боеголовок ТК-43, хранящихся на складах 12-го ГУМО от снятых с вооружения советских ракет Х-28 (AS-9 Kyle).В такой конфигурации боевой радиус действия по наземным целям Су-30СМ (с одной 500-килограммовой авиабомбой) как по профилю Hi-Lo-Hi, так и профилю Lo-Lo-Lo до 1500 км, только во втором случае с подвесными баками, без дозаправки в воздухе. Только шансов преодолеть ПВО стран НАТО – Польши и Германии – 0 % или близко к такой вероятности, с учётом фронтальной ЭПР – 4 кв. м и фланговой ЭПР – 12-15 кв. м.УР «воздух – воздух» Х-59МС2 – основное оружие истребителей-бомбардировщиков Су-30СМ Белорусских ВВС. Маловероятно оснащение авиабомбами свободного падения РН-40 и РН-41 как штурмовиков Су-25, так и истребителей-бомбардировщиков Су-30СМ – шансов преодолеть польскую ПВО у них нет. А вот оснащение УР «воздух – поверхность» Су-30СМ с ядерными боеголовками вполне вероятно: ракета, в отличие от коммерческого варианта Х-59М2, оснащена не телевизионно-радиокомандной системой наведения, а СУ и ГСН от КР 9М728 комплекса «Искандер» и имеет значительно больший запас горючего. Рубежи пуска ракет Х-59МС2 в воздушном пространстве Белоруссии на дальность 290 км, новейшей модификации Х-69 – 310 км в обычном оснащении (осколочно-фугасная БЧ – 320 кг) и до 1500 км в ядерном оснащении позволяют накрыть большинство целей на территории Польши и Германии.И это всё наши средства из «контрсилового потенциала» в Европе, к тому же ни ракетные бригады, ни бомбардировочные авиаполки не имеют в своём распоряжении ни одного ядерного боеприпаса, все ядерные боеприпасы хранятся на складах 12-го ГУМО. Нужно прекращать эту вредную, порочную, преступную практику хранения ядерных боеприпасов в десятках или даже сотнях километров от авиационных или ракетных носителей.На начало 2023 года Россия, по данным FAS, располагала общим арсеналом из 4489 ядерных стратегических и «нестратегических» боеголовок, состоящих на вооружении. Это чистое увеличение примерно на 12 боеголовок по сравнению с 2022 годом, в основном за счёт добавления новых межконтинентальных баллистических ракет и одной новой подводной лодки с баллистическими ракетами, а также вывода из эксплуатации старых боеголовок. Из стратегических боеголовок развёрнуто примерно 1674 – 834 на МБР наземного базирования, около 640 на баллистических ракетах подводных лодок, и всё. Все остальные ядерные боеголовки на хранении на складах 12-го ГУМО. Там находится ещё примерно 999 стратегических боеголовок, а также около 1816 нестратегических боеголовок. По оценкам американских неправительственных экспертов Джошуа Хэндлера и Ханса Кристенсена, российский арсенал НЯО в настоящее время составляет 1912 единиц. В это число, по их подсчётам, входит 290 боеголовок РА 52 для ЗУР 48Н6Е ЗРК С-300/400, 68 боеголовок ТА 11 для противоракет 53T6 Gazelle, 4 боеголовки ТК 55 для ПКР SSC-1B Sepal («Редут»), 25 боеголовок ТК 60 для ПКР SSC-5 Stooge (SS-N-26) (K-300P/3M-55), около 500 ядерных авиабомб РН 40/41/42/43, 70 боеголовок 9Н39 (АА-60) для ОТР SS-26 Stone SSM (9K720, «Искандер-M»), 20 боеголовок ТК 66 для КР SSC-8 Screwdriver GLCM (9M729) и ещё 935 боеголовок для ПКР, торпед и глубинных бомб также имеется в распоряжении ВМФ России. Необходимо учесть тот факт, что на этих складах хранится также и весь арсенал «стратегических» боеголовок ТК 66-02/05 (500-600 единиц). В дополнение к военным запасам оперативных сил, большое количество – около 1400 снятых с вооружения, но всё ещё готовых к использованию, а общий запас составляет около 5889 боеголовок.Что делать?1. Срочно разморозить программу по БР ограниченной межконтинентальной дальности – комплексу РС-26 «Рубеж» с ракетой 15Ж67 (SS-X-31), и начать серийное производство, развернуть в европейской части России не менее 10 ракетных полков , вооружённых этими комплексами (90 ПУ).2. Возможно, необходимо довести до ума мой старый (2008 год) эскизный проект – двухступенчатый «Искандер» средней дальности (1500-2000 км) и вооружить им две бригады – 152-ю Калининградскую и 465-ю Белорусскую.3. Вооружить бомбардировщики Ту-22М3 КР Х-101/102.