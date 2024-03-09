Под Авдеевкой ликвидирован лидер французских неонацистов, воевавший в нацбате «Азов»

Воевавший на стороне ВСУ лидер французских неонацистов Сазар Ожаром ликвидирован под Авдеевкой. Такая информация появилась на украинских ресурсах.Как сообщается, неонацист и один из лидеров фашистской группировки "Парижские зуавы", а также французских футбольных ультрас, близких к ультраправому союзу Groupe Union Dеfense, прибыл на Украину год назад, чтобы "воевать с русскими". Контракт Ожаром подписал с 3-й отдельной штурмовой бригадой ВСУ, созданной на основе ветеранов нацбата "Азов"*(террористическая организация, запрещенная в России), в составе которой и воевал. В феврале бригаду перебросили в Авдеевку, чтобы остановить российское наступление, вот там где-то в районе Коксохима француз и остался.Французский неонацист вел страницу с одной из запрещенных в России соцсетей, последняя запись там датируется 16 февраля, под ней в комментариях написано, что он остался в Авдеевке в качестве "двухсотого". В ТГ-канале 3-й ОШБр о гибели Ожарома не сообщается, информацию распространили другие ресурсы. Также сообщается, что Ожером работал на французские спецслужбы, это проверенная и подтвержденная информация.В последне время потери среди иностранных наемников резко возросли, поскольку их начали бросать на наиболее опасные направления, чтобы не допустить прорыва обороны российскими войсками. Недавно российские и украинские ресурсы писали о ликвидации группы колумбийских наемников, приехавших на Украину "подзаработать".

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