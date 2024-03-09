Под Авдеевкой ликвидирован лидер французских неонацистов, воевавший в нацбате «Азов»

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Под Авдеевкой ликвидирован лидер французских неонацистов, воевавший в нацбате «Азов»

Воевавший на стороне ВСУ лидер французских неонацистов Сазар Ожаром ликвидирован под Авдеевкой. Такая информация появилась на украинских ресурсах.

Как сообщается, неонацист и один из лидеров фашистской группировки "Парижские зуавы", а также французских футбольных ультрас, близких к ультраправому союзу Groupe Union Dеfense, прибыл на Украину год назад, чтобы "воевать с русскими". Контракт Ожаром подписал с 3-й отдельной штурмовой бригадой ВСУ, созданной на основе ветеранов нацбата "Азов"*(террористическая организация, запрещенная в России), в составе которой и воевал. В феврале бригаду перебросили в Авдеевку, чтобы остановить российское наступление, вот там где-то в районе Коксохима француз и остался.



Французский неонацист вел страницу с одной из запрещенных в России соцсетей, последняя запись там датируется 16 февраля, под ней в комментариях написано, что он остался в Авдеевке в качестве "двухсотого". В ТГ-канале 3-й ОШБр о гибели Ожарома не сообщается, информацию распространили другие ресурсы. Также сообщается, что Ожером работал на французские спецслужбы, это проверенная и подтвержденная информация.

В последне время потери среди иностранных наемников резко возросли, поскольку их начали бросать на наиболее опасные направления, чтобы не допустить прорыва обороны российскими войсками. Недавно российские и украинские ресурсы писали о ликвидации группы колумбийских наемников, приехавших на Украину "подзаработать".
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    8 комментариев
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    1. Хибинский Пластун Ранг пользователя
      Хибинский Пластун
      +3
      Сегодня, 19:42
      Хорошо, что не пленный. Как там в "Они сражались за Родину" -бей их пока руки не успели поднять!
      1. poquello Ранг пользователя
        poquello
        0
        Сегодня, 19:44
        Цитата: Хибинский Пластун
        Хорошо, что не пленный. Как там в "Они сражались за Родину" -бей их пока руки не успели поднять!

        во, всех их туда, к черту на сковородку
      2. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        0
        Сегодня, 19:53
        Его западнее Авдеевки ликвидировали.Там много французов сейчас.

        После серии неудач и огромных потерь украинская армия перебрасывает на Авдеевское направление от пяти до семи боеготовых бригад. Половина укомплектована иностранными наёмниками, в основном французами.Их основная задача – не допустить дальнейшего развала фронта украинской армии в районе Орловки, Бердычей и Очеретино.
        После некоторого прогресса с западных возвышенностей по занятым русскими позициям в Орловке начали бить артиллерия и танки ВСУ. В ответ по ним отработали наши ПТУР и дроны. Обстановка остаётся стабильно тяжёлой без серьёзных перекосов в чью-либо сторону. Украинские войска перебрасывают резервы на возвышенность западнее посёлка, туда же прилетают тяжёлые авиабомбы русской армии.

        Одной из самых сложных точек Авдеевского направления остаётся населённый пункт Тоненькое. Его западная часть до сих пор удерживается украинскими войсками, восточная остаётся под нами. Центр посёлка – серая зона. Если ВСУ удержат оборону в Тоненьком, то у наших войск начнутся проблемы в Бердычах и западнее Орловки, об этом сообщает телеграм-канал "Военная хроника"
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 19:47
      Не иначе как гад подавился куском лягушачей ножки wassat Горевать не станем,туда ему и дорога!! am
    3. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +2
      Сегодня, 19:49
      Эти наймиты слетелись со всего мира русской кровушки попить, организовать сафари на русских. То есть на нас. При этом все они считают себя избранными, настоящими последователями Адольфа Гитлера. Охотно за нацистов воюют прибалты, поляки, финны, скандинавы, шведы с британцами, американцы. Но самое "зачётное" - это, конечно, участие наёмников из Израиля в войне на стороне нацистского режима. Это, полагаю, очень многое объясняет в израильской крайне правой политике и манере отношения к миру. Ну, конечно, ещё заслуживают внимания немцы - этих тоже хватает... Настоящие перевоспитавшиеся пацифисты!

      Этих наёмников там, судя по последним данным, около 40 000 человек, если не больше. По сути - это целый контингент НАТО. Порой со своим вооружением и обмундированием. Поэтому, на мой взгляд, они вполне справедливо опасаются, в смысле европейцы, что война придёт к нми в дом. Ведь только литовцев там воююет более 500 человек, 150 эстонцев и прочих - для маленьких стран Балтии, если смотреть размеры их армий, излишне большой контингент.

      Они слишком хотят войны. Жажда войны сильнее страха!
    4. borisvt Ранг пользователя
      borisvt
      0
      Сегодня, 19:50
      ..В феврале бригаду перебросили в Авдеевку, чтобы остановить российское наступление, вот там где-то в районе Коксохима француз и остался
      и вполне закономерно, заметьте. Нет, они думают, что они заговоренные. Они думают, что они самые подготовленные, куда уж там русским недотепам. Они думают, что их пули и осколки не возьмут. Нет уж, французские друзи!
      Если ФАБ, то ты кебаб wassat
    5. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      0
      Сегодня, 19:56
      Очередной инструктор, выполнявший тренировочные и гуманитарные миссии. Вот из таких ребят, хотят собрать миротворческий контингент. laughing
    6. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 19:59
      Сдох как собака-земля ему стекловатой

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