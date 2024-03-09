Британская пресса: Страны НАТО рассматривают сценарий с выходом США из альянса

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Британская пресса: Страны НАТО рассматривают сценарий с выходом США из альянса

Страны НАТО начинают готовиться к выходу США из альянса, такой вариант не исключен при возвращении в Белый дом Дональда Трампа. Об этом пишет The Telegraph.

По данным британского издания, вопрос существования НАТО без главного спонсора альянса во всю обсуждается европейскими политиками, пока кулуарно, но в скором времени его могут вывести и на официальный уровень. Уже сейчас заявляется, что выход США из состава альянса не выглядит какой-либо авантюрой. Трамп в свою бытность президентом уже предпринимал попытки реформировать НАТО, но так и не довел свой замысел до положительного результата.



Европейским столицам необходимо "запланировать" и пересмотреть нынешний оборонный потенциал в свете угроз, исходящих от экс-президента

- заявил один из европейских политиков добавив, что никто не знает, что Трамп планирует.

Как заявляется, шансы Трампа победить на выборах президента США. И хотя сам экс-президент прямо ничего не заявлял о том, что США покинут НАТО, но уже заявил, что в случае победы проведет саммит, где поднимет ряд вопросов о будущем альянса. По крайней мере, он будет требовать повышения расходов от стран Европы на оборону, чтобы снять это бремя с американцев.

Теперь в Европе требуют разработать сценарий, при котором вопросы содержания НАТО лягут на членов альянса, тут уже 2% от ВВП не обойдешься.
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    13 комментариев
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    1. razved Ранг пользователя
      razved
      0
      Сегодня, 20:53
      Сшаания выходит из НАТО... вполне возможно, что и мелкобритания с канадой... 5-я статья на них не распространяется... вот тогда можно очередную войнушку в европе начать... Чем не планчик такой людоедский???
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 21:08
        Страны НАТО начинают готовиться к выходу США из альянса, такой вариант не исключен при возвращении в Белый дом Дональда Трампа

        Да ладно... Куда Трамп денется, когда разденется (президентом станет)... Это у него черный юмор такой... Европу запугать, чтобы с неё побольше денег на НАТО содрать... Кстати, с престарелым клубом "Европейских Джентльменов" вполне неплохо работает... angry
        1. poquello Ранг пользователя
          poquello
          +1
          Сегодня, 21:27
          "будет требовать повышения расходов от стран Европы на оборону, чтобы снять это бремя с американцев."
          вполне логично, США нужна здоровая экономика не отягощенная всякой фигней, ибо дербанить кого для восполнения в наш век несколько проблематично
    2. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +4
      Сегодня, 20:58
      Многие думают, что такое может произойти только при Трампе, а как вам, например, такой вариант, что это прозойдёт при Байдене. США спровоцируют войну -не важно где - в Прибалтике, или на границе Польши и Белоруссии, в Карелии, ещё где-то или везде одновременно - и просто свалят из НАТО. Вот просто возьмут и выйдут, когда начнутся боевые действия. Кто же их остановит? Никто.

      Зато они будут вне альянса, которому придётся закупать у них же вооружение, но по другим ценам. Европейцам придётся вовевать, расхлёбывать американские провокации. Политики из Вашингтона любят подставлять и европейцам пора бы это знать. Но они все живут в розовых очках. А между тем, я бы не исключал, что Байден может выйти из НАТО, как бы это не вероятно не звучало. В этом случае США получает реальные возможности для полной свободы действий и фантастических прибылей, намного большими, чем с кучей нахлебников в команде.
      1. evgen1221 Ранг пользователя
        evgen1221
        +3
        Сегодня, 21:02
        Ну так они так и сделают, это их исключительная черта, сваливать как жареным на свою шею пахнет.
        1. Vladlous Ранг пользователя
          Vladlous
          +2
          Сегодня, 21:05
          Представил себе картину: США вышли из НАТО, например, этим летом, а прибалты так, почесав голову, говорят: "А почему нас заранее никто не предупредил? Война уже началась. Кто за нас воевать будет?".
      2. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        0
        Сегодня, 21:10
        В этой логической цепочке есть только один минус. Сначала штатовские, а если в многоходовочке участвуют и нагличане, то и их войска должны быстренько слиться с гейропы. А то ведь попадут под раздачу, а там 5-я, или 25-я, натовская, или любая другая статья по фиг. А как войска из гейропы, начнут сматывать я думаю сразу, у многих начнутся чудные прояснения в мозгу. Очко то не титановое
    3. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +3
      Сегодня, 21:00
      Не потянут такую махину европейцы.) Могут потянуть ограниченную схему тех ресурсов с попутным затягиванием поясов. Но это уже будет не НАТО. Не смогут европейцы потянуть географию НАТО, матчасть и т.п.
      Но я думаю о другом. Скорее всего янки упростят НАТО до нужных членов, не нужных просто выкинут. Т.е. кто сможет платить определённый процент взносов и оплату присутствия войск на своей територии, те будут, членами, НАТО.
    4. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 21:06
      Здесь вопрос по другому встает, - каждый сам за себя. Европу уже обули и почти раздели и США она становится не нужна. Если они только в обмен на кусок мяса автоматы в руки не возьмут. А сама идея альянсов сомнительна. США кидают всех своих "союзников".
    5. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 21:11
      сказки
      Скорее Трампа убьют
      А это уже не сказки
    6. Knell Wardenheart Ранг пользователя
      Knell Wardenheart
      0
      Сегодня, 21:37
      Все это блеф - США это не РФ чтобы так легко разваливать собственное глобальное детище .
      Нацеленность Трампа ясна - он видит что ситуацию в экономике США надо подправлять ,по этому он будет стараться перекладывать экономическое и отчасти военное бремя в НАТО на другие страны . Хозяйство США разболталось и рано или поздно меры подобного характера были бы необходимы.
    7. Лена Петрова Ранг пользователя
      Лена Петрова
      0
      Сегодня, 21:42
      Цитата: evgen1221
      Ну так они так и сделают, это их исключительная черта, сваливать как жареным на свою шею пахнет.

      И появляться опять, чтобы разделить лавры ( и плюшки ) победителей.
    8. TOS-NN Ранг пользователя
      TOS-NN
      0
      Сегодня, 21:49
      Трамп не Ельцин. Десятилетиями взращивать и расширять
      свое военное, а значит и политическое и экономическое
      влияние, а потом хрясть.. и развалить всё в одночасье.
      Щассс
      Просто пора европейцам дороже платить за крышу.

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