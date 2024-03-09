Британская пресса: Страны НАТО рассматривают сценарий с выходом США из альянса
Страны НАТО начинают готовиться к выходу США из альянса, такой вариант не исключен при возвращении в Белый дом Дональда Трампа. Об этом пишет The Telegraph.
По данным британского издания, вопрос существования НАТО без главного спонсора альянса во всю обсуждается европейскими политиками, пока кулуарно, но в скором времени его могут вывести и на официальный уровень. Уже сейчас заявляется, что выход США из состава альянса не выглядит какой-либо авантюрой. Трамп в свою бытность президентом уже предпринимал попытки реформировать НАТО, но так и не довел свой замысел до положительного результата.
- заявил один из европейских политиков добавив, что никто не знает, что Трамп планирует.
Как заявляется, шансы Трампа победить на выборах президента США. И хотя сам экс-президент прямо ничего не заявлял о том, что США покинут НАТО, но уже заявил, что в случае победы проведет саммит, где поднимет ряд вопросов о будущем альянса. По крайней мере, он будет требовать повышения расходов от стран Европы на оборону, чтобы снять это бремя с американцев.
Теперь в Европе требуют разработать сценарий, при котором вопросы содержания НАТО лягут на членов альянса, тут уже 2% от ВВП не обойдешься.
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