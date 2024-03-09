Киевский режим отреагировал на слова папы римского о том, что Украина - проигравшая сторона конфликта с Россией

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Киевский режим отреагировал на слова папы римского о том, что Украина - проигравшая сторона конфликта с Россией

На Украине комментируют сегодняшнее заявление главы Ватикана. По словам папы римского, Украина является проигравший стороной в конфликте с Россией. Франциск добавил, что Киев должен признать это и как можно скорее решиться на проведение переговоров.

Глава римской католической церкви отметил, что Украина теряет десятки тысяч своих граждан и что эти потери необходимо остановить. Для этого и нужно начать переговорный процесс, стороной которого будет Москва.



Ранее необходимость участия России в переговорах о мире на Украине подчеркнули в Китае и Швейцарии.

Комментируя слова Франциска, украинские чиновники, включая радикалов из числа парламентариев, обрушились на него с критикой. Общий посыл оценки слов папы римского состоит в том, что "Украину никто не может и не должен считать проигравшей". Отдельные члены чиновничьего корпуса киевского режима заявляют, что после таких слов папа римский должен принести извинения Украине и украинцам. Другими словами, киевский режим продолжает жить в собственном иллюзорном мирке, где "весь мир" с ними и где "Украина вот-вот добьётся победы".
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    17 комментариев
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    1. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 21:29
      Наместник бога на Земле не может ошибаться!
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +2
        Сегодня, 21:33
        И украинцы поперли супротив самого наместника Бога! И теперь они будут гореть в пламени адовом и никогда им не видать райских садов! Ай-яй-яй, это не хорошо. Не по понятиям.
      2. хрыч Ранг пользователя
        хрыч
        +1
        Сегодня, 21:38
        Аналитика у папы работает с опытом лет в тысячу, чуть не полторы. Можно верить.
        1. Младший рядовой Ранг пользователя
          Младший рядовой
          0
          Сегодня, 21:42
          За тысячу лет "ватиканцы" нормально хвостом навиляли. У истинного верующего вопросы к ним должны возникать.
    2. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 21:29
      Церковь давно политизирована, как и все прочие организации. Похоже зондируют обстановку. И Папа останется с лицом "за мир во всем мире".
    3. фигвам Ранг пользователя
      фигвам
      +3
      Сегодня, 21:29
      Украина - проигравшая сторона конфликта с Россией

      Получается папа признал, что запад потерпел поражение в конфликте
      1. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        +1
        Сегодня, 21:41
        Это не папа, а старые деньги банкиров зап европы.
        Кардиналы италии и швейцарии+др не модные сейчас
    4. Vasia Ранг пользователя
      Vasia
      +1
      Сегодня, 21:30
      Тут пока решает Вашингтонский дедушка, а не какой-то там римский папа.
    5. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +3
      Сегодня, 21:30
      После этих слов его должны внести на сайт миротворец как врага дерьмократии. yes
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        +1
        Сегодня, 21:37
        А как украинцы узнают адрес его проживания?
        1. Лешак Ранг пользователя
          Лешак
          0
          Сегодня, 21:43
          Цитата: Кот Александрович
          А как украинцы узнают адрес его проживания?

          belay А это большой секрет? what
    6. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      -1
      Сегодня, 21:30
      По словам папы римского, Украина является проигравший стороной в конфликте с Россией.

      Папе Римскому можно верить... Ему сам Господь с небес подсказывает!!! А он (Бог) всегда на стороне России!!! drinks
    7. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +2
      Сегодня, 21:32
      Ну им плевать и на папу и на маму. Эти нелюди давно продали душу дьяволу. А по поводу проигрыша, ну время покажет.
    8. Комментарий был удален.
    9. ГУМАНОИД Ранг пользователя
      ГУМАНОИД
      +1
      Сегодня, 21:39
      [quoteДругими словами, киевский режим продолжает жить в собственном иллюзорном мирке, где "весь мир" с ними и где "Украина вот-вот добьётся победы".][/quote]


      Забыли добавить -"ВЕСЬ МИР НАМ ДОЛЖЕН"
    10. Stenolaz Ранг пользователя
      Stenolaz
      +1
      Сегодня, 21:39
      Этих господ только на пожизненное.
    11. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +1
      Сегодня, 21:41
      Комментируя слова Франциска, украинские чиновники, включая радикалов из числа парламентариев, обрушились на него с критикой. Общий посыл оценки слов папы римского состоит в том, что "Украину никто не может и не должен считать проигравшей".

      Тут визжи - не визжи, а факты вещь упрямая. Украинская параллельная вселенная, где они впереди планеты всей, ничего общего с реальностью не имеет
    12. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      0
      Сегодня, 21:46
      В заявлении Франциска ничего хорошего для России нет. Украина проиграла ещё в 2014 году. А вот Россия ещё пока и не выиграла... "Хлопать в ладоши", что запад поиграл тоже не стоит. США с Британией как раз пока не проиграли, они проиграют если Россия выиграет. А то что Европа проиграла, с этим тоже можно согласиться. Так она и должна была быть проигравшей стороной вместе с Россией, по замыслу США и Британии.... После попыток провернуть "стамбульский договорняк" - все может быть.

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