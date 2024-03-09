На Украине комментируют сегодняшнее заявление главы Ватикана. По словам папы римского, Украина является проигравший стороной в конфликте с Россией. Франциск добавил, что Киев должен признать это и как можно скорее решиться на проведение переговоров.Глава римской католической церкви отметил, что Украина теряет десятки тысяч своих граждан и что эти потери необходимо остановить. Для этого и нужно начать переговорный процесс, стороной которого будет Москва.Ранее необходимость участия России в переговорах о мире на Украине подчеркнули в Китае и Швейцарии.Комментируя слова Франциска, украинские чиновники, включая радикалов из числа парламентариев, обрушились на него с критикой. Общий посыл оценки слов папы римского состоит в том, что "Украину никто не может и не должен считать проигравшей". Отдельные члены чиновничьего корпуса киевского режима заявляют, что после таких слов папа римский должен принести извинения Украине и украинцам. Другими словами, киевский режим продолжает жить в собственном иллюзорном мирке, где "весь мир" с ними и где "Украина вот-вот добьётся победы".

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