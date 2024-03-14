Франция решила возглавить антирусскую коалицию

Европа готовится к войне

«Сейчас идут разговоры о западных войсках на Украине. Некоторые говорят, что этого не случится, [однако] это произойдет. Ситуация будет ухудшаться повсюду»,

«Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым»,

«Москва нацелилась на страны Прибалтики, которые раньше были частью Советской империи, но теперь являются членами ЕС и НАТО.»

Кризис капитализма

«Третья мировая война уже началась, частично...»

«Несколько лет назад мне пришло в голову сказать, что мы проживаем третью мировую войну по частям. Сегодня, я считаю, была объявлена третья мировая война.»

«Русская империя зла»