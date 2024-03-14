Франция решила возглавить антирусскую коалицию
Европа готовится к войне
Европа расширяет военное производство. Германия и другие страны вкладывают всё больше средств в военную инфраструктуру, ВПК, новое оружие. Западные СМИ используют в качестве образа врага «страшных русских варваров».
Президент Сербии Александр Вучич считает, что в текущих условиях нельзя исключать отправку западными странами своих военнослужащих в зону конфликта на Украине.
— сказал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Чехию заявил, что союзники Киева должны активизировать свои усилия по поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнув, что нынешняя обстановка обязывает европейцев «забыть про трусость».
В Польше поддерживают традиционного французского союзника.
— заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Франция создаёт альянс стран, готовых к потенциальной отправке войск на Украину, Париж поддержали страны Прибалтики, сообщает Politico.
Глава МИД Франции Стефан Сежурне посетил Литву, где он встретился с коллегами из прибалтийских стран и Украины. Дипломаты обсудили военную помощь Киеву, в том числе потенциальную отправку западных военных на Украину. Сежурне заявил, что то, каким образом западные страны будут помогать Киеву, решать должны именно они, а Россия не может «указывать» или «устанавливать красные линии».
Сежурне подчеркнул, что Украина в настоящее время попросила отправить артиллерийские боеприпасы. Запроса на отправку войск от Киева не поступало, однако «мы ничего не исключаем на ближайшие месяцы». Он также выразил обеспокоенность тем, что
Главы МИД стран Прибалтики поддержали Францию.
Таким образом, Париж хочет застолбить важное, если не доминирующее положение, в будущей антирусской коалиции. На кону – место за столом переговоров в будущем европейском и мировом порядке. При этом во Франции уверены, что ничем не рискуют. Полем боя станет Восточная Европа.
Кризис капитализма
В целом всё остаётся по-старому. Классика. Кризис капитализма ведёт к большой войне. Чтобы сменить умерший старый мировой порядок, который был установлен после Второй мировой войны и который смертельно ранили после завершения Третьей мировой войны (т. н. холодная война 1946-1991 гг.), и затем последовательно добивали, нужен кризис мирового масштаба.
Традиционную большую войну развязать нельзя. Поэтому развязана гибридная мировая война. Это серия кризисов – восстаний, масштабных террористических актов (11 сентября 2001 г., когда американцы сами взорвали башни-близнецы и начали войну с безликим международным терроризмом, оккупировав Афганистан и Ирак), переворотов-майданов, революций, локальных конфликтов, войн и пр. Включая «арабскую весну», явление «Чёрного халифата», Украинскую гражданскую войну и т. д.
В 2014 г. на торжественной мессе, посвящённой 100-летию Первой мировой войны, папа римский Франциск заявил:
В 2022 г. папа уточнил:
На Западе создают образ врага – «русская империя зла», которая якобы возродилась и желает поработить окружающие страны. Британский премьер Тереза Мэй в парламенте обвинила Россию в «прямом нападении» 04.03.18 на территорию Британии с применением боевого отравляющего вещества – нервнопаралитический газ «новичок» (дело Скрипалей). Против РФ развязана гибридная война на информационном, политико-дипломатическом фронтах, в области науки, спорта, финансов. Вводятся санкции.
В 2020-2021 гг. проведена операция «пандемия». По принуждению мирового населения к отказу от прав и свобод, по проведению эксперимента с созданием «новой реальности». Отказ от свободы за мнимую безопасность. Проект глобального электро-цифрового концлагеря. Эксперимент по глобальной цифровизации, переход контактов в онлайн формат, введение криптовалют как новых цифровых денег
В 2022 году активизирован Украинский фронт, в 2023 г. – война в Секторе Газа, удары хуситов по мировым коммуникациям и торговле. Это не считая продолжения хаоса в Сирии, Ираке, Ливии и Судане.
Но этого мало. Масштаб не тот. Для большого конфликта нужен «плохой парень» либо несколько. В Первой и Второй мировой войне эту роль играли германцы-немцы, на Тихом океане – японцы. В Третьей мировой войне – русские. В развязанной гибридной Четвёртой мировой войне – снова недобитые русские. Образ врага сформирован. Русские варвары, которые угрожают соседям и «мирной» Европе, желают восстановить свою «империю зла».
Возможно, на эту роль также подпишут Китай, с подключением его союзников, Ирана и Северной Кореи. Но это не так однозначно. Поднебесную могут оставить на потом. Либо она сама рухнет в свою смуту с распадом на «воюющие царства». Условия уже созданы (Конец китайского чуда). Естественно, китайцам помогут, подтолкнут. На границах Китая западники создали ряд «мин», которые могут рвануть в любой момент. К примеру, Тайвань или Корейский полуостров, спорные вопросы с Японией и другими соседями. Далее останется только подтолкнуть китайцев в нужное направление. Свою «хиросиму» китайцы создали сами, включаясь в мировую капиталистическую систему.
«Русская империя зла»
Россия однозначно выбрана в качестве врага. Запад желает решить «русский вопрос». В 1991 г. Россию не добили, хотя и максимально ослабили, отрезали даже части исторического Русского мира – Малую и Белую Русь. Теперь решили, что пора завершить процесс.
Первый этап – это ослабление русских при помощи самих же русских. Русские рубят русских (малороссов-украинцев) на Русской земле. Запад просто подкидывает дровишки в огонь. Попутно получает прибыль, как в области стратегии, так и просто капиталы – особенно Британия и США. Происходит максимальное ослабление главного противника – перемалывание его военного, финансово-экономического и людского ресурса. Просто идеально.
Второй этап – прямое включение в конфликт Западной Европы. На территории Малой Руси и (либо) Прибалтики. Европейские контингенты занимают западные, северные и частично южные (Одесса) рубежи Украины, Правобережье. Освобождая военные, людские ресурсы украйны для продолжения бойни на Левобережье. Левобережная часть Малой Руси и Новороссии и дальше превращается в Руину-2. Поле боя русов с русами. Британия и США получают весь гешефт, но сами в бойню не лезут.
При этом Германию снова толкают на конфликт с Россией. Просто гонят на войну. Немцы пока упираются.
Отсюда и постоянные разговоры на тему ввода войск стран НАТО на Украину. По использованию замороженных активов РФ для финансирования войны. По подготовке Европы к войне. Активизация налётов вражеских БЛА и диверсий, география которых постоянно растёт – Санкт-Петербург, Ленинградская область, Череповец, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Липецк, Таганрог, Брянск и т. д. Это вскрытие системы ПВО-ПРО. Отработка будущих более массированных ударов по разрушению ВПК и ТЭК, транспортной инфраструктуры.
Очевидно, что ставки в Большой игре растут. И расти будут. Пока не будет полностью разрушен старый мировой порядок и создан новый. Победители продиктуют условия нового мирового порядка.
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