«Россию ждёт сюрприз»: Украина ожидает передачи Канадой большого количества неуправляемых авиационных ракет

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«Россию ждёт сюрприз»: Украина ожидает передачи Канадой большого количества неуправляемых авиационных ракет

Канада пошла навстречу Украине и приняла решение о передаче ей большого количества авиационных неуправляемых ракет, подлежащих утилизации. В Киеве эту новость встретили с большим восторгом и пообещали России "сюрпризы". Об этом заявил экс-замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" Украины Георгий Тука.

Канадское Минобороны приняло решение о передаче Украине неназванного количества ракет "воздух - земля" CRV7, снятых с вооружения еще в начале 2000-х годов. Данные ракеты должны были утилизировать, но вместо этого их отправят Украине. Причем как признаются сами канадцы, из имеющихся на хранении около 80 тысяч таких ракет только тысяч 8 имеют боевую часть и считаются относительно пригодными к эксплуатации. Впрочем, Украину это не пугает, там уже планируют, как они переделают эти ракеты для запуска с наземных установок и будут наносить удары по российским войскам.



Их количество вообще в Канаде сейчас насчитывает более восьмидесяти тысяч. И канадцы приняли решение вместо того, чтобы заниматься утилизацией этих ракет, которые сняты с вооружения, передать эти ракеты нам

- заявил бывший чиновник добавив, что даже в нерабочем состоянии они могут преподнести России "сюрпризы".


CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7) - канадская авиационная неуправляемая ракета калибра 70 мм со складывающимся оперением, предназначенная для ударов по наземным целям. Принята на вооружение в 1970 году. Может запускаться с канадского наземного боевого модуля RWCS Nanuk.
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    12 комментариев
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    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +9
      Сегодня, 06:12
      Вот и не дать канадцам их отправить-выявить в Канаде их местонахождение и взорвать!Иначе,из этих нурсов "выйдут "тысячи дронов против наших военных!
    2. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      -5
      Сегодня, 06:22
      Вот это сюрприз! good я чуть чаем не подавился.... laughing
      ПЕРЕМОГА!!!! Адназначно! wassat good
      1. Сергей3 Ранг пользователя
        Сергей3
        +4
        Сегодня, 07:36
        Это очень даже "сюрприз", который позволит повысить плотность огня на передовой. Даже ракеты без боевой части легко переделать, поставив туда выстрел от РПГ или обычную мину. 80 тыс. штук это не комар чихнул, это будущие потери среди наших военнослужащих.
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          +2
          Сегодня, 07:44
          А кто ржал над пусками нами тех же нурсов с кабрирования, от которых не было толка? Мы не добились ничего... а вот, это же вундервафля очередная сюрпризная laughing Которая ничем не лучше... но уфкраинцы крутые настолько, что катюша 2 будет? Вы сами не смеетесь?
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      -1
      Сегодня, 06:22
      там уже планируют, как они переделают эти ракеты для запуска с наземных установок и будут наносить удары по российским войскам.
      Еще вчера требовали исключительно новейшие виды вооружений. Сегодня радуются даже снятому с вооружения 24 г. назад и подлежащему утилизации, предвкушая, как будут преподносить "сюрпризы" российской армии. В случае поступления и выявления мест хранения можно преподнести свой сюрприз ВСУ.
    4. иван2022 Ранг пользователя
      иван2022
      +9
      Сегодня, 06:41
      Самое плохое, что нормальным людям даже трудно было по началу поверить, что рядом с ними сотни лет живут миллионы таких вот существ "с сюрпризом в черепной коробке".....Нация - сюрприз.
    5. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      0
      Сегодня, 06:52
      Пишут что дальность у этих канадских НУРСов не более 5 км.....
      А это значит что пусковые явно будут попадать под поражение нашей артой и дронами.
    6. Препона Ранг пользователя
      Препона
      +3
      Сегодня, 06:56
      Довольно таки неприятная штучка...может и с наземных носителей (до 12 км)...
    7. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 07:39
      авиационных неуправляемых ракет, подлежащих утилизации
      Хорошо бы, чтобы эти ракеты, подлежащие утилизации, утилизировали ещё и скаклофф wink
    8. klev72 Ранг пользователя
      klev72
      0
      Сегодня, 07:43
      Наносить удары по войскам?! Автор наивен или толерантен. Будут бить по мирным сёлам и городам.
    9. air wolf Ранг пользователя
      air wolf
      +1
      Сегодня, 07:54
      У нас на складах огромная куча 57мм НАР, предлагаю на каждую единицу бронетехники установить на прямую наводку до 1 км по одному блоку УБ-16-57, лесопосадки косить, то что надо, на танки по 2 блока УБ-32-57 am
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 08:00
        Так уже предлагали наши нурсы переделывать массово в дроны-камикадзе! good

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