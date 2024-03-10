«Россию ждёт сюрприз»: Украина ожидает передачи Канадой большого количества неуправляемых авиационных ракет
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Канада пошла навстречу Украине и приняла решение о передаче ей большого количества авиационных неуправляемых ракет, подлежащих утилизации. В Киеве эту новость встретили с большим восторгом и пообещали России "сюрпризы". Об этом заявил экс-замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" Украины Георгий Тука.
Канадское Минобороны приняло решение о передаче Украине неназванного количества ракет "воздух - земля" CRV7, снятых с вооружения еще в начале 2000-х годов. Данные ракеты должны были утилизировать, но вместо этого их отправят Украине. Причем как признаются сами канадцы, из имеющихся на хранении около 80 тысяч таких ракет только тысяч 8 имеют боевую часть и считаются относительно пригодными к эксплуатации. Впрочем, Украину это не пугает, там уже планируют, как они переделают эти ракеты для запуска с наземных установок и будут наносить удары по российским войскам.
Их количество вообще в Канаде сейчас насчитывает более восьмидесяти тысяч. И канадцы приняли решение вместо того, чтобы заниматься утилизацией этих ракет, которые сняты с вооружения, передать эти ракеты нам
- заявил бывший чиновник добавив, что даже в нерабочем состоянии они могут преподнести России "сюрпризы".
CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7) - канадская авиационная неуправляемая ракета калибра 70 мм со складывающимся оперением, предназначенная для ударов по наземным целям. Принята на вооружение в 1970 году. Может запускаться с канадского наземного боевого модуля RWCS Nanuk.
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