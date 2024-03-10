«Пока только Прибалтика»: Франция создаёт альянс стран, готовых отправить войска на Украину

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«Пока только Прибалтика»: Франция создаёт альянс стран, готовых отправить войска на Украину

Франция делает попытки создать альянс стран, готовых отправить войска на Украину. Эммануэль Макрон хочет примерить на себя корону "спасителя Украины". Об этом пишет Politico.

Франция создает новый военный альянс стран, способных при необходимости ввести свои войска на украинскую территорию. Инициатива французов была довольно холодно встречена в Европе, страны с относительно "мощными" армиями типа Германии, Польши, Италии отказались от такого предложения, не собираясь вступать в прямой конфликт с Россией. А вот прибалтийские лимитрофы с радостью согласились. Так что французам придется воевать самим, у прибалтов армии игрушечные, да и вряд ли они будут отправлять своих солдат. Вот поорать с трибуны что-нибудь оскорбительное для России - это они завсегда.



Тем не менее глава МИД Франции Стефан Сежурне посетил Литву, где провел встречи с представителями всех трех прибалтийских стран, а также Киева. На встрече обсуждалась потенциальная отправка войск на Украину. Француз заявил, что хоть Зеленский и не запрашивал отправку войск, но "ничего исключать нельзя", потому что Россия Европе "не указ".

(...) каким образом западные страны будут помогать Киеву, решать должны именно они, а Россия не может указывать или устанавливать красные линии

- заявил Сежурне.

Представители лимитрофов поддержали Париж и заявили, что красные линии должны рисовать они, а также самостоятельно решать, какую именно поддержку оказывать Украине. В общем, очень "воинственные" прибалты из-за спины Франции грозят России.

Не может быть никаких "но". Мы должны провести красные линии для России, а не для самих себя. Нельзя исключать никакую форму поддержки Украины. Нам нужно продолжать поддерживать Украину там, где это больше всего необходимо

- - подчеркнул глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.
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33 комментария
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  1. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +7
    Сегодня, 06:42
    Представители лимитрофов поддержали Париж и заявили, что красные линии должны рисовать они, а также самостоятельно решать, какую именно поддержку оказывать Украине.
    Ну кто, как не "армии" этих трех лимитрофов могут остановить Россию на украине? Только они и объединившись с Францией. Вот уж действительно "Галантерейщик и кардинал — это сила!". Ну ладно еще Макрон и Сикорский, который не исключил такой возможности, но эти то куда?
    1. Silver99 Ранг пользователя
      Silver99
      +7
      Сегодня, 07:54
      Прибалтика ? Если они самые смелые, то России нужен сухопутный корридор в Калининград, и они этим и заплатят.
      1. paul3390 Ранг пользователя
        paul3390
        0
        Сегодня, 08:29
        Летят автострадные танки,
        Шуршат по асфальту катки,
        И грабят швейцарские банки
        Мордатые политруки,

        И мелом на стенах Рейхстага
        Царапает главстаршина:
        "Нам нужен Париж и Гаага,
        И Африка тоже нужна!"         (c)

        wink bully
      2. Ильнур Ранг пользователя
        Ильнур
        0
        Сегодня, 09:08
        России нужен сухопутный корридор

        Не только коридор, тогда уж берег балтийский, тем более в свое время серебром заплочено за эти земли...
    2. Aleksandr21 Ранг пользователя
      Aleksandr21
      +3
      Сегодня, 08:26
      Цитата: rotmistr60
      Ну ладно еще Макрон и Сикорский, который не исключил такой возможности, но эти то куда?


      Если цель создать именно коалицию стран, для ввода сил НАТО на Украину то почему бы и нет ? Завтра к ним присоединятся Великобритания с Польшей, и с учётом Франции это будет уже сила какая-никакая) а там и Германию могут дожать, скажут вон ваши соседи защищают ценности в Европе а что вы ? Так что ничего хорошего...
      1. Aleksandr21 Ранг пользователя
        Aleksandr21
        +1
        Сегодня, 08:36
        P.S. Это как с касками и бронниками, все ведь помнят как начинались поставки снаряжения/оружия и куда это всё зашло… так и тут, может быть пробный шар) хотят посмотреть на реакцию России, если всё будет в пределах ожидании, то коалиция будет расширяться…. Начнут с тех.обслуживания техники, западных самолётов, обучения персонала и по нарастающей… Франция уже на полигоне готовится к боям с ВС РФ.
    3. Таймень Ранг пользователя
      Таймень
      -2
      Сегодня, 08:42
      Нечего было целоваться с лицом не традиционной ориентации кое-кому,да ручкаться с этим макроном,да слушать всякую гадость от него,типа минских соглашений .А рожу бить надо было.Макрон не Наполеон,на поле боя не выйдет.Глушить их с Зеленским надо,а не Нетаньяху обещания давать,что не будут трогать никогда.
    4. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 08:57
      rotmistr60
      Сегодня, 06:42
      Представители лимитрофов поддержали Париж и заявили, что красные линии должны рисовать они, а также самостоятельно решать, какую именно поддержку оказывать Украине.
      Ну кто, как не "армии" этих трех лимитрофов могут остановить Россию на украине? Только они и объединившись с Францией. Вот уж действительно "Галантерейщик и кардинал — это сила!". Ну ладно еще Макрон и Сикорский, который не исключил такой возможности, но эти то куда?
      Зашибись! Имею сказать, таки: весь цимес в том, что главный лягуш ватник - в народе, недо бонапарт, примеряющий треуголку позорного предка был под воздействием паров кокса с бандерфюрером напару и выпалил лишнее, а нынче дед Дементий и шеф мака-рона - некто потомок Ротшильдов за большие деньги лично ему призывает дать настоящий ответ, который устроит глобалистов глубинного государства.
      Несмешно, но эти т.н. новобранцы и матёрые контрактники уже обделались неоднократно
      вна 404, тому как воевать за малые деньги без бургундского и тёплого сартира они непривычные, как и матрас- ники, что доказал Вьетнам, Афганистан и нынешние хуситы, мочащие всю коалицию за палестинцев и всех нас, за что им большой поклон!
      Нынешние ВС лягушат- нии от силы насчитывают порядка 60 тыс чел, из которых по контракту наберут не более 5-10 тыс, сколько у всех три болтов вместе взятых! Снова нечисть тут и там напрягает мускулы. Значит новым быть котлам, - Не воюйте с русскими!!!
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:48
    «У прибалтов армии игрушечные» —

    ***
    — Потешные ...
    ***
    1. Monster_Fat Ранг пользователя
      Monster_Fat
      +8
      Сегодня, 07:24
      В самом начале, было ясно, что как только украинская армия не будет справляться, то её вначале частично, а потом полностью подменят армии НАТО. Процесс будет постепенным, но неотвратимым. Полноценное участие войск НАТО-только вопрос времени, причём это произойдёт в скоротечной перспективе.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 07:48
        Цитата: Monster_Fat
        полностью подменят армии НАТО
        Вы и в самом деле считаете, что сытый европеец полезет в окопы Житомира или Жмеринки? wink
        1. Старый очень Ранг пользователя
          Старый очень
          +4
          Сегодня, 07:52
          Если Хозяин заставит. Пока намечается: пудель и три шавки.
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            +1
            Сегодня, 07:54
            Цитата: Старый очень
            Хозяин заставит. Пока намечается: пудель и три шавки.
            Перед Второй МВ прибалтийские шавки тоже состояли в союзе с Францией, точно так же, как и шааеи из Польши и Румынии wink
    2. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      -1
      Сегодня, 09:11
      Дык наловят зольдатиков. Опыт у укров переймут.
  3. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 07:08
    Сдаётся мне, что эта макроновская авантюра - пузырь, который лопнет в первую неделю противостояния...Да и кому там противостоять?
    Первая ракета по Парижу вразумит надолго. Заодно и вспомнят, откуда произошло «бистро»...
    1. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      +6
      Сегодня, 07:27
      Первая ракета по Парижу вразумит надолго


      ну вы шутник!!! тут "собственным" мигрантам боятся срок дать за реальные преступления, а вы на париж замахнулись...
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        -1
        Сегодня, 08:21
        Цитата: Владимир80
        ну вы шутник!!!

        Цитата: Добрый злыдень
        Да бросьте вы!

        Да, я шутник...Люблю пошутить в раннее воскресное утро...Пошутить и вспомнить, как миллион иракцев сложили головы из-за пробирки Колина Пауэлла...
        Предполагаю, что Макрон в детстве (возможно вместе с учительницей) абстрагировал эту сцену на себя:
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    2. Добрый злыдень Ранг пользователя
      Добрый злыдень
      +5
      Сегодня, 08:06
      Цитата: ROSS 42
      Первая ракета по Парижу вразумит надолго.

      Да бросьте вы! По Киеву ракеты много вразумляют?
    3. Jovanni Ранг пользователя
      Jovanni
      0
      Сегодня, 08:38
      Цитата: ROSS 42

      Первая ракета по Парижу вразумит надолго. .

      Сто процентов вразумит! Обязательно вразумит! ... Только не будет её. Ни первой ни второй. Мы так не можем. Мы не такие... Мы добрые. К врагам. Пока наши ребята каждый день погибают...
  4. Донна_Роза_дАльвадорес Ранг пользователя
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +2
    Сегодня, 07:09
    Трусят французы в одиночку. Вот и собирают шайку в надежде выставить ее "войсками НАТО".
  5. Владимир80 Ранг пользователя
    Владимир80
    0
    Сегодня, 07:09
    Пока только Прибалтика


    очень быстро и другие "цивилизованные и просвещенные страны эуропы" подтянутся, понимают что "грозные болтуны" на их стороне и ничего им не угрожает...
  6. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    0
    Сегодня, 07:12
    Макароныч - до последнего трибалта! Интересно через какое время скажет?
  7. 9PA Ранг пользователя
    9PA
    0
    Сегодня, 07:22
    Ухх, как хочется по скорее начать уже полноценные боевые действия против Европы. Пора поставить точку, или они нас навсегда, либо мы их навсегда, до скончания планеты
    1. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      +3
      Сегодня, 07:47
      как хочется по скорее начать уже полноценные боевые действия против Европы

      я считаю, что подобное имеют право написать только те, кто сейчас на лбс, с оружием в руках...
  8. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +4
    Сегодня, 07:27
    Это только начало-чем дольше мы будем тянуть быка за генеталии,не расширяя зону боевых действий,и не беря под контроль новые регионы ук-роины,тем выше шанс что натовщина введёт войска как минимум в Одессу и пару других пока что ук-роинских регионов!
  9. Rybkin Ранг пользователя
    Rybkin
    0
    Сегодня, 07:29
    То есть,Франция выступает сутенёршей?
  10. Пахарь Ранг пользователя
    Пахарь
    -1
    Сегодня, 07:35
    Этот пед&&ик Макрон толкает мир к третей мировой. А у нас рука не дрогнет.
  11. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    0
    Сегодня, 07:39
    Ну с прибалтами все понятно, их власти только этим и кормятся.
  12. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
    БЭТ-МЕНТ
    -1
    Сегодня, 07:43
    Великий полководец Макрон Украинский!
  13. Грица Ранг пользователя
    Грица
    +2
    Сегодня, 07:44
    В очередь, сукины дети, в очередь!
  14. Glock-17 Ранг пользователя
    Glock-17
    -1
    Сегодня, 07:49
    Макарон это полное трепло. Когда хочешь стрелять, то стреляй, а не разговаривай.
  15. Roust Ранг пользователя
    Roust
    -1
    Сегодня, 08:06
    Ну, прям, Д'Артаньян и три мушкетёра, готовые спасти Миледи. А шпаги - то выросли!?
  16. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    -2
    Сегодня, 08:09
    Как я понимаю, в случае отправки войск наты в третью страну 5 статья там уже канает. Вымираты сами себе могилу роют.

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