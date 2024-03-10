«Пока только Прибалтика»: Франция создаёт альянс стран, готовых отправить войска на Украину

(...) каким образом западные страны будут помогать Киеву, решать должны именно они, а Россия не может указывать или устанавливать красные линии

Не может быть никаких "но". Мы должны провести красные линии для России, а не для самих себя. Нельзя исключать никакую форму поддержки Украины. Нам нужно продолжать поддерживать Украину там, где это больше всего необходимо

Франция делает попытки создать альянс стран, готовых отправить войска на Украину. Эммануэль Макрон хочет примерить на себя корону "спасителя Украины". Об этом пишет Politico.Франция создает новый военный альянс стран, способных при необходимости ввести свои войска на украинскую территорию. Инициатива французов была довольно холодно встречена в Европе, страны с относительно "мощными" армиями типа Германии, Польши, Италии отказались от такого предложения, не собираясь вступать в прямой конфликт с Россией. А вот прибалтийские лимитрофы с радостью согласились. Так что французам придется воевать самим, у прибалтов армии игрушечные, да и вряд ли они будут отправлять своих солдат. Вот поорать с трибуны что-нибудь оскорбительное для России - это они завсегда.Тем не менее глава МИД Франции Стефан Сежурне посетил Литву, где провел встречи с представителями всех трех прибалтийских стран, а также Киева. На встрече обсуждалась потенциальная отправка войск на Украину. Француз заявил, что хоть Зеленский и не запрашивал отправку войск, но "ничего исключать нельзя", потому что Россия Европе "не указ".- заявил Сежурне.Представители лимитрофов поддержали Париж и заявили, что красные линии должны рисовать они, а также самостоятельно решать, какую именно поддержку оказывать Украине. В общем, очень "воинственные" прибалты из-за спины Франции грозят России.- - подчеркнул глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.