Азербайджан потребовал от Армении «немедленно» вернуть четыре населённых пункта
Пока армянский премьер Пашинян рвет связи с Россией, пытаясь сделать Армению "европейской страной", Азербайджан выдвигает новые территориальные претензии. Как сообщает азербайджанское информационное агентство Report, Баку уже потребовал от Еревана немедленно "освободить" четыре села, вопрос по еще четырем селам будет решен чуть позже.
Обстановка на Южном Кавказе снова накаляется, Азербайджан потребовал от Армении передачи восьми сел. Соответствующее заявление распространила пресс-служба заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева. Баку требует немедленно вернуть четыре села, а еще четыре перейдут Баку в ходе в рамках процесса делимитации границы.
- говорится в заявлении.
В Ереване, в свою очередь, обвиняют Азербайджан в "оккупации" 31 армянского села, в Баку эти обвинения отвергают, продолжая требовать возвращения "захваченных" сел. Как бы в Ереване не возмущались потерей новых территорий, но данные восемь населенных пунктов придется отдать, тот же Пашинян в прошлом году заявлял о намерениях отдать Азербайджану часть армянской земли, а затем даже подписал соответствующую декларацию. При этом не исключается, что Баку "под шумок" заберет гораздо больше территории, чем сейчас требует. Все дело в том, что "демократическое" правительство Пашиняна фактически развалило армянскую армию, отказалось от дружбы с Россией и ОДКБ в целом, встав на "западный" путь. При этом от Запада Ереван ничего, кроме пустых обещаний, не получил.
Информация