Азербайджан потребовал от Армении «немедленно» вернуть четыре населённых пункта

45
Азербайджан потребовал от Армении «немедленно» вернуть четыре населённых пункта

Пока армянский премьер Пашинян рвет связи с Россией, пытаясь сделать Армению "европейской страной", Азербайджан выдвигает новые территориальные претензии. Как сообщает азербайджанское информационное агентство Report, Баку уже потребовал от Еревана немедленно "освободить" четыре села, вопрос по еще четырем селам будет решен чуть позже.

Обстановка на Южном Кавказе снова накаляется, Азербайджан потребовал от Армении передачи восьми сел. Соответствующее заявление распространила пресс-служба заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева. Баку требует немедленно вернуть четыре села, а еще четыре перейдут Баку в ходе в рамках процесса делимитации границы.



Что касается четырех неэксклавных азербайджанских сел (Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы), оккупированных Арменией, принадлежность их Азербайджану бесспорна, и они подлежат немедленному освобождению

- говорится в заявлении.

В Ереване, в свою очередь, обвиняют Азербайджан в "оккупации" 31 армянского села, в Баку эти обвинения отвергают, продолжая требовать возвращения "захваченных" сел. Как бы в Ереване не возмущались потерей новых территорий, но данные восемь населенных пунктов придется отдать, тот же Пашинян в прошлом году заявлял о намерениях отдать Азербайджану часть армянской земли, а затем даже подписал соответствующую декларацию. При этом не исключается, что Баку "под шумок" заберет гораздо больше территории, чем сейчас требует. Все дело в том, что "демократическое" правительство Пашиняна фактически развалило армянскую армию, отказалось от дружбы с Россией и ОДКБ в целом, встав на "западный" путь. При этом от Запада Ереван ничего, кроме пустых обещаний, не получил.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    45 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +20
      Сегодня, 07:13
      Тёрки между Арменией и Азербайджаном должны волновать армян и азербайджанцев.
      А поведение отдельных представителей Азербайджана в России должно волновать и Росгвардию, и полицию...
      Видимо они решили, что им можно всё и везде, а это неверно.
      1. LIONnvrsk Ранг пользователя
        LIONnvrsk
        +25
        Сегодня, 07:26
        Цитата: ROSS 42
        А поведение отдельных представителей Азербайджана в России

        Как и отдельных представителей Армении, впрочем, как и других понаехавших "специалистов" yes
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +14
          Сегодня, 07:41
          Армения в своих безумных действиях, увы, прошла точку не возврата. К огромному сожалению. Предательство личности и легкомысленность масс может очень дорого обойтись для государства, вплоть до её исчезновения
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            +7
            Сегодня, 07:44
            Цитата: Чёрный
            Предательство личности и легкомысленность масс может очень дорого обойтись
            А у них предательство в крови. Вспомните, Персию, Российскую империю, Империю Османскую и, наконец, СССР. А теперь вот и Россия
            1. Чёрный Ранг пользователя
              Чёрный
              +13
              Сегодня, 07:46
              Это да. Они давно уже взахлёб вещают, что как только Россия покинет Армению, армяне получат безвиз с ЕС, будут получать пенсии, как в ЕС, зарплата будет, как в ЕС, будут свободно посещать Венскую оперу и ездить в Париж похрустеть круассанами. Не будет дефицита кружевных трусов. Хотя .... кажется, от кто-то уже такие влажные мечты озвучивал. laughing
            2. Yujanin Ранг пользователя
              Yujanin
              0
              Сегодня, 09:27
              А у них предательство в крови. Вспомните, Персию, Российскую империю, Империю Османскую и, наконец, СССР. А теперь вот и Россия

              Скоро предадут Францию и круг замкнется laughing
          2. ilimnoz Ранг пользователя
            ilimnoz
            +4
            Сегодня, 08:23
            похоже проект Армения тоже подошел к завершению.
            1. Чёрный Ранг пользователя
              Чёрный
              +2
              Сегодня, 08:26
              Ну да, а Пашинян назначеный хозяевами внешний управляющий....
            2. Ныробский Ранг пользователя
              Ныробский
              +1
              Сегодня, 09:13
              Цитата: ilimnoz
              похоже проект Армения тоже подошел к завершению.

              Ещё нет, но подходит к стадии кульминации, после чего наступит завершение. Что то подсказывает то, что завершение будет не в пользу армян, но однозначно увеличит личные счета Пашиняна и его подельников из правительства, которые сливают Армению в угоду Вашингтону и Парижу.
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +7
        Сегодня, 07:42
        Цитата: ROSS 42
        А поведение отдельных представителей Азербайджана в России должно волновать и Росгвардию
        А поведение армян не должно волновать?
    2. роман66 Ранг пользователя
      роман66
      +7
      Сегодня, 07:13
      А кто бы сомневался? Придут и возьмут, нет у Пашиняна " Методов против Кости Сапрыкина"
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +9
      Сегодня, 07:15
      ***
      "Оставьте: это спор кавказцев меж собою,
      Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
      Вопрос, которого не разрешите вы" ...
      ***
      1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        0
        Сегодня, 09:15
        Тут самое интересное, на каких границах настаивает Азербайджан? На периоде в составе СССР или "исторического проживания", что очень спорно и размыто веками? Ведь когда в СССР определяли административные границы республик, пришли же к какому-то компромиссу, допуская даже "чужие" анклавы в глубине территорий. А тут похоже за Арменией ещё остаются несколько оккупированных сел на границе, а об анклавах, откуда давно сбежали все азербайджанцы, вопрос хотят решать позже. И вряд ли кто-то захочет возвращаться жить в анклавах. Значит, Азербайджан будет требовать компенсации территорий по приграничной зоне, вместо этих анклавов? Помнится, как совсем недавно делили земли между Чечней и Ингушетией, уже после всех чеченских войн... вроде договорились... надолго ли?
    4. 9PA Ранг пользователя
      9PA
      +9
      Сегодня, 07:17
      Вопрос неопределившихся этногрупп внутри РФ можно решить за трое суток, это вообще не вопрос. В тч касается мигрантов и лиц получивших гражданство в последнее время. Но МВД и прокуратура должны временно закрыть глаза на действия населения
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +3
        Сегодня, 07:45
        Цитата: 9PA
        Вопрос неопределившихся этногрупп внутри РФ можно решить за трое суток, это вообще не вопрос
        Вопрос в том, кто это будет решать wink
        1. Авиатор_ Ранг пользователя
          Авиатор_
          +1
          Сегодня, 07:58
          Вопрос в том, кто это будет решать
          Предлагаю для начала присвоить Кондопоге звание "Город Народного Единства и Воинской Славы".
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            +1
            Сегодня, 08:02
            Цитата: Авиатор_
            Кондопоге
            Это город народного единения и дружбы между народами wink
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +5
      Сегодня, 07:18
      Азербайджан выдвигает новые территориальные претензии
      Этого следовало ожидать, т.к. Азербайджан с позиции силы и выигравшего войну считает, что имеет на это полное право. У Пашиняна сначала "успешно" сдавшего Карабах, а потом активно начавшего рвать связи с Россией на сегодня другие и более важные заботы - попасть в объятия Европы с принятием в эту "демократическую" семью, в которой армяне заживут счастливо и главное богато. Поэтому "Кесарю кесарево" (каждому по заслугам).
    6. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +3
      Сегодня, 07:29
      Короче говоря,Армения как государство скоро исчезнет с карты планеты!
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +7
        Сегодня, 07:44
        Цитата: Бережливый
        Короче говоря,Армения как государство скоро исчезнет с карты планеты!

        Думаю, что русские об этом не заплачут.
        1. Кот Александрович Ранг пользователя
          Кот Александрович
          +1
          Сегодня, 09:23
          ... да и армянские в большинстве своём тоже...
    7. Slon_on Ранг пользователя
      Slon_on
      +7
      Сегодня, 07:41
      А Пашинян- опять на Россию накатит по указанию из посольства США. Ереванские армяне его поддержат, дружно встанут на защиту этих сёл... в ближайших шашлычных и хинкальнях.
      1. Андрей1966 Ранг пользователя
        Андрей1966
        +3
        Сегодня, 07:48
        "... в ближайших шашлычных и хинкальнях."© В ближайших имеете ввиду к МКАДу?
    8. Alex20042004 Ранг пользователя
      Alex20042004
      +1
      Сегодня, 07:51
      Цитата: Slon_on
      А Пашинян- опять на Россию накатит по указанию из посольства США. Ереванские армяне его поддержат, дружно встанут на защиту этих сёл... в ближайших шашлычных и хинкальнях.


      Соросята в действии !!!
    9. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +2
      Сегодня, 07:57
      А не надо было бочку на Россию катить!
    10. Glock-17 Ранг пользователя
      Glock-17
      +4
      Сегодня, 07:59
      Пашинян похож на простака, который решил дать денег шпане и думает, что на этом всё закончится. Будут дальше трясти.
    11. Братец Лис_2 Ранг пользователя
      Братец Лис_2
      +3
      Сегодня, 08:02
      "демократическое" правительство Пашиняна фактически развалило армянскую армию, отказалось от дружбы с Россией и ОДКБ в целом, встав на "западный" путь
      ЭТО ВЫБОР АРМЯНСКОГО НАРОДА!ОНИ ИЗБИРАЛИ ПАШИНЯНА ДВА РАЗА!
    12. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +2
      Сегодня, 08:04
      Понеслась. Давай Алиев, жми Алиев.))
    13. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +3
      Сегодня, 08:06
      Похоже, армяне таки выбрали позор.
      Ну штош, это их волевое решение.
    14. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +1
      Сегодня, 08:13
      Азербайджан выдвигает новые территориальные претензии

      Так он выдвигает территориальные претензии или требует освобождения незаконно оккупированных Арменией азербайджанских территорий?
      Стакан на половину пуст или стакан наполовину полон?
    15. m.cempbell Ранг пользователя
      m.cempbell
      0
      Сегодня, 08:15
      А у них предательство в крови

      А не хотите вспомнить успешные действия армянского корпуса, воевавшего за Российскую империю против османов, которые, в том числе, спровоцировали геноцид армян турками?
      1. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
        Иезекиль 25-17
        +2
        Сегодня, 08:34
        Я помню; но помню и другое, сдачу Нагорного Карабаха и предательство своих, пока армяне были под крылом Империи они были победителями, а сейчас им на практике придется перед гибелью ответить на вопрос: "...ну что, сынку; помогли те твои ляхи?..."
      2. Харитon Ранг пользователя
        Харитon
        +2
        Сегодня, 08:56
        Джигяр, армянский корпус был сформирован в декабре 1917 г. , когда Российской империи уже не было. То есть он создан как антиимперская воинская часть, который помогала националистам дербанить державу.
        1. m.cempbell Ранг пользователя
          m.cempbell
          0
          Сегодня, 09:13
          Формирование армянских добровольческих дружин началось в сентябре и в основном было закончено в конце октября—ноября 1914 года. Всего было сформировано четыре дружины общей численностью до 9 тысяч солдат и офицеров. Данные вики
      3. antiaircrafter Ранг пользователя
        antiaircrafter
        +1
        Сегодня, 09:02
        Цитата: m.cempbell
        за Российскую империю

        Вот что значит служить Империи!!!
        Как от рук отбились, таки покатились по наклонной.
    16. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +1
      Сегодня, 08:28
      Валяй Алиев, валяй: предательство должно быть наказано. Кстати: Армения очень неплохо рассекается по карте на две части.
    17. Sergiys_Praim Ранг пользователя
      Sergiys_Praim
      +1
      Сегодня, 08:30
      Песня кота Базилио и лисы Алисы из кинофильма "Буратино"

      Пока живут на свете дураки,
      Мы прославлять судьбу свою должны!
      ...
      На дурака не нужен нож,
      Ему с три короба наврешь -
      И делай с ним, что хошь!
    18. Харитon Ранг пользователя
      Харитon
      +2
      Сегодня, 08:33
      Чтo, чтo? Кемскую вoлoсть?
      Пусть забирают на здoрoвье! Я-тo думал, гoспoди!
      Примерно так рассуждает иудушка Никол
    19. Романенко Ранг пользователя
      Романенко
      +1
      Сегодня, 08:44
      Пока армянский премьер Пашинян рвет связи с Россией, пытаясь сделать Армению "европейской страной", Азербайджан выдвигает новые территориальные претензии.

      Беда, коли надутый индюк без мозгов командует страной. Наверное Армении, как самостоятельного государства скоро не станет, будет внутренняя азербайджанская автономная область, наверное это ее судьба.
      1. bar Ранг пользователя
        bar
        0
        Сегодня, 09:33
        "Беда, коли надутый индюк без мозгов командует страной."
        Надутому индюку собственные мозги без надобности, он на дистанционном управлении
    20. ermak124.0 Ранг пользователя
      ermak124.0
      +1
      Сегодня, 08:48
      Лавашей на пальце вертят. Пашинян, лицо к осмотру !!!
    21. Million Ранг пользователя
      Million
      +1
      Сегодня, 08:48
      Ну все,теперь в России появится еще больше армян,причем,не желающих ассимилироваться.
    22. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      +1
      Сегодня, 09:03
      Франция не допустит.
      Макрон уже созванивается с прибалтийскими лимитрофами yes
    23. VicVic Ранг пользователя
      VicVic
      +1
      Сегодня, 09:12
      Интересно, почему Азербайджан "ест" Карабах (ну или Армению) по частям. Азербайджан же отпраздновал победу, сказал ура, ура, мы победили. Логично было бы сразу, не откладывая решить вопросы и с этими сёлами.
    24. bar Ранг пользователя
      bar
      0
      Сегодня, 09:29
      При этом от Запада Ереван ничего, кроме пустых обещаний, не получил.

      А что ереван рассчитывал получить? Западу нет смысла защищать армянские территории. Западу достаточно просто клочка армянской земли для организации на нём военной базы и создания незаживающего нарыва на Кавказе. А лишние территории - лишние проблемы по их охране.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»