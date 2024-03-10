Украинская сторона предлагает провести расследование в войсковой части ПВО ВСУ после потери ЗРК Patriot

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Украинская сторона предлагает провести расследование в войсковой части ПВО ВСУ после потери ЗРК Patriot

На Украине призывают к расследованию в войсковой части противовоздушной обороны после потери зенитного ракетного комплекса Patriot. Комплекс ПВО американского производства был потерян ВСУ на оккупированной ими части территории ДНР в результате точного российского удара.

Украинская пресса со ссылкой на экспертов пишет о том, что это можно было сделать, отследив маршрут перемещения «Пэтриота» вплоть до точки его развёртывания. В связи с этим на украинской повестке возник вопрос: не произошёл ли «слив» информации от кого-либо из украинских военных. В частности, говорится, что российские войска могли получить данные от тех украинских военнослужащих, которым было известно о маршруте перемещения дорогостоящего ЗРК. Именно поэтому обсуждается вариант «для необходимости работы СБУ».



Также на Украине обсуждаются и негативные для киевского режима нюансы принудительной мобилизации. В частности, идёт отсылка к тому, что чем больше военнослужащих в армии Украины будут оказываться против их воли и взглядов, чем больше жёсткости будут проявлять сотрудники ТЦК, тем больше вероятность появления в рядах ВСУ тех, кто готов использовать своё положение против Киева: не обязательно передача данных российским войскам, но и, к примеру, саботаж приказов командования, отказ от исполнения своих обязанностей на том уровне вовлечённости, который предполагается в ходе вооружённого конфликта.
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    23 комментария
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    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +8
      Сегодня, 07:15
      В связи с этим на украинской повестке возник вопрос: не произошёл ли «слив» информации от кого-либо из украинских военных.

      Даже, если это так, чего вы переволновались? Один хрен вам всем - хана!!!
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +6
        Сегодня, 07:17
        Да найдут крайнего.... для штатов... "не виноватая я" (с) и концы в воду... дайте нам еще патривротов. laughing
      2. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        +2
        Сегодня, 07:18
        Может, все же разведка исхитрилась мячом подвесить?
        1. paul3390 Ранг пользователя
          paul3390
          0
          Сегодня, 08:37
          Ну - комплексы типа Пэтриота или С-400 вообще трудно спрятать.. Посему в нынешних условиях - им вблизи от фронта делать нечего.. Это всё-таки больше тыловое объектовое ПВО. На ЛБС - нужно что-то маленькое и шустрое, типа Тора или Панциря..
          1. ГГВ Ранг пользователя
            ГГВ
            +3
            Сегодня, 08:50
            Всё дело в том,что наши кошмарят "великих укров" ФАБами и ОДАБами с "крылышками". Кошмарят как правило ЛБС,выходит сход боеприпасов за 50-60км. от ЛБС. А там даже "бук" не дотянутся и прочие "ириски", поэтому и попробовали подтянуть "патриотов". Здесь наши и сработали на 5+,в общем так держать. п.с. даже всепропальщики молчат,а такое крайне редко бывает.
      3. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 09:17
        ROSS 42
        Сегодня, 07:15
        В связи с этим на украинской повестке возник вопрос: не произошёл ли «слив» информации от кого-либо из украинских военных.

        Даже, если это так, чего вы переволновались? Один хрен вам всем - хана!!!
        Зашибись- заценили новость! Имею сказать, таки: весь цимес в том, что бандеровцы решили срубить бабла, поскольку командиры и ,лично, бандерфюрер не платит положенные боевые и проч., а себя и семьи кормить нано, вот и слили матрасную и гей- ропейскую технику.
        В качестве поощрительной меры предлагается на ЛБС и вна 404, как и в большинстве
        популярных бандеровских телеграм -каналах разместить объявления и цены на приобретение новой и бу техники! Уверен, можно на корню скупить всю присланную в рейх иносс анную боевую мощь. Дело за российскими олигархами, готовы ли они помочь РФ, выделив часть своих средств, нажитых непосильным трудом?!
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 07:20
      «Не произошёл ли "слив" информации от кого-либо из украинских военных» —

      ***
      — "Слив" это когда в таблоиде появляется "нежелательная" информация,а здесь дело посерьёзнее ...
      ***
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 07:24
      На Украине призывают к расследованию...
      А, что остается делать, т.к. хозяин обязательно спросит за дорогущую потерю. Поэтому необходим "стрелочник" и срочно. Желательно, чтобы им оказался "российский шпион".
    4. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      Сегодня, 07:34
      Разрещат ли наши (кто?) после войны отстреливать тцк-ашников за грубость и "призыв", по миру, да и на территории новороссии?
      Вот так- решить вопрос для сдавшихся в плен и др недовольных. Без договоргяков с ленгли и ми-шками
    5. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +5
      Сегодня, 07:34
      Шпиона найти легко lol лысый человек с рыжими волосами на голове,карлик под 2 метра роста,и на каждой ноге по 7 пальцев wassat Именно он и назвал точное место нахождения пэтриота во время телепатического сеанса передачи данных wassat wassat
      1. paul3390 Ранг пользователя
        paul3390
        0
        Сегодня, 08:33
        Впоследствии, когда, откровенно говоря, было уже поздно, разные учреждения представили свои сводки с описанием этого человека. Сличение их не может не вызвать изумления. Так, в первой из них сказано, что человек этот был маленького роста, зубы имел золотые и хромал на правую ногу. Во второй – что человек был росту громадного, коронки имел платиновые, хромал на левую ногу. Третья лаконически сообщает, что особых примет у человека не было.

        Приходится признать, что ни одна из этих сводок никуда не годится.         (с)
    6. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +5
      Сегодня, 07:41
      А может все дело в самом Patriot? Он давно уже дедушка
    7. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +5
      Сегодня, 07:42
      Украинская сторона предлагает провести расследование в войсковой части ПВО ВСУ после потери ЗРК Patriot

      Всё верно. По результатам расследования всех ПВОков расстрелять...
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +2
        Сегодня, 07:47
        Цитата: Msi
        По результатам расследования всех ПВОков расстрелять...

        То-то сегодня ночью а три тревоги объявляли! Стараются свою работу показать! laughing
      2. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 09:33
        Вот это первый по-настоящему мудрый комментарий! Кстати, расстрелять всех ПВО-шниклов можно и безо всякого расследования.
    8. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +4
      Сегодня, 07:51
      Местоположения "Patriot"а сдали истинные Патриоты.
    9. Eugen 62 Ранг пользователя
      Eugen 62
      +4
      Сегодня, 07:52
      Если в воздухе постоянно дежурят разведывательные дроны, то они вполне могут отследить перемещение такой колонны. Залетать такие дроны могут далеко за ЛБС. Главное,чтобы погода была подходящая. Туман и низкая облачность затрудняют обнаружение.
    10. Vita VKO Ранг пользователя
      Vita VKO
      +4
      Сегодня, 07:57
      Когда информация хорошо оплачивается, то слив неизбежен, тем более с таким продажным менталитетом как на украине. Если за уничтожение Абрамса платят несколько миллионов , то за Patriot наверняка раз в 10 больше. Думаю половина ушла как раз за информацию.
    11. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +2
      Сегодня, 08:08
      на украинской повестке возник вопрос: не произошёл ли «слив» информации от кого-либо из украинских военных

      А что, российские разведывательные спутники уже никто и "в грош" не ставит? Или они знают про их развед.возможности что-то, что не известно нам?
      1. Roust Ранг пользователя
        Roust
        +1
        Сегодня, 08:13
        Спутники и работу наших спецов ценим. Но на земле видней, хоть и опасно с риском для жизни.
    12. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +3
      Сегодня, 08:18
      Ну и кто там про недостаточную точность рассказывал. Красиво прилетело. Думаю, даже если вся эта байда была бы в боевом положении, результат был таким же. Только салют был бы более фееричный - сначала лупили бы очередями, а в завершении главный выбух. Нет у них методов против Кости Сапрыкина. ))
    13. Романенко Ранг пользователя
      Романенко
      +2
      Сегодня, 08:47
      Украинская сторона предлагает провести расследование в войсковой части ПВО ВСУ после потери ЗРК Patriot

      И как только виновные будут назначены, установки сами по себе вновь возродятся из пепла, как птицы, пардон, свиньи -феникс.
      Это война, вы нас в спину из-за угла, а мы вас кувалдой по башке, глядя в лицо. Размен такой.
    14. SOLO55 Ранг пользователя
      SOLO55
      0
      Сегодня, 09:03
      думаю сливы идут с обоих сторон

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