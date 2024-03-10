Украинская сторона предлагает провести расследование в войсковой части ПВО ВСУ после потери ЗРК Patriot

На Украине призывают к расследованию в войсковой части противовоздушной обороны после потери зенитного ракетного комплекса Patriot. Комплекс ПВО американского производства был потерян ВСУ на оккупированной ими части территории ДНР в результате точного российского удара.Украинская пресса со ссылкой на экспертов пишет о том, что это можно было сделать, отследив маршрут перемещения «Пэтриота» вплоть до точки его развёртывания. В связи с этим на украинской повестке возник вопрос: не произошёл ли «слив» информации от кого-либо из украинских военных. В частности, говорится, что российские войска могли получить данные от тех украинских военнослужащих, которым было известно о маршруте перемещения дорогостоящего ЗРК. Именно поэтому обсуждается вариант «для необходимости работы СБУ».Также на Украине обсуждаются и негативные для киевского режима нюансы принудительной мобилизации. В частности, идёт отсылка к тому, что чем больше военнослужащих в армии Украины будут оказываться против их воли и взглядов, чем больше жёсткости будут проявлять сотрудники ТЦК, тем больше вероятность появления в рядах ВСУ тех, кто готов использовать своё положение против Киева: не обязательно передача данных российским войскам, но и, к примеру, саботаж приказов командования, отказ от исполнения своих обязанностей на том уровне вовлечённости, который предполагается в ходе вооружённого конфликта.

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