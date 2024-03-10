«Нет слов»: Немецкий журналист раскритиковал Киев за потерю пусковых установок ЗРК Patriot

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«Нет слов»: Немецкий журналист раскритиковал Киев за потерю пусковых установок ЗРК Patriot

В Германии раскритиковали Украину за потерю зенитного комплекса Patriot, с соответствующим заявлением выступил немецкий журналист Юлиус Репке.

Военный эксперт обвинил Киев в потере зенитного комплекса заявив, что украинские военные сами виноваты в том, что произошло. По его словам, комплекс был размещен слишком близко к линии фронта, да еще и долго находился на одном месте, дав российским ракетам время поразить цель.



Украина разместила две пусковые установки Patriot менее чем в 40 километрах от линии фронта на расстоянии менее 10 метров друг от друга. Нет слов

- написал немецкий журналист в одной из запрещенных в России соцсетей.

А вот военного обозревателя журнала Forbes Дэвида Экса больше заботит судьба расчета ЗРК Patriot, уничтоженного на Украине. По его словам, с большой долей вероятности, он полностью ликвидирован. При этом он подтверждает, что ВСУ потеряли две пусковые установки американского зенитного комплекса.

Две пусковые установки Patriot взорвались, члены их экипажа почти наверняка погибли (...) Украинцы в результате одной катастрофы потеряли до 13 процентов своих пусковых установок Patriot

- пишет Экс добавив, что возможности Украины по контролю над небом стали еще меньше.
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    27 комментариев
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    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +6
      Сегодня, 07:56
      Критикуй не критикуй ,все равно получишь wassat унечтоженный пусть и частями но зрк пэтриот,!! good
    2. Грица Ранг пользователя
      Грица
      +19
      Сегодня, 07:57
      Где то на айдаховщине или техасщине приступили к рытью могил...
      1. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        +3
        Сегодня, 09:09
        Новость вышла... В Техасе вертолёт военный "разбился"... wassat совпадение!?... Не думаю yes
      2. ГГВ Ранг пользователя
        ГГВ
        +1
        Сегодня, 09:11
        А может где-то в Баварии или в Краковском воеводстве,все же этот комплекс эксплуатируется во всём НАТО. В принципе без разницы,хотели русские самолёты сбивать,а получили "Искандером"
      3. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 09:32
        Грица
        Сегодня, 07:57
        Где то на айдаховщине или техасщине приступили к рытью могил
        Зашибись! Имею сказать,таки: весь цимес в том, подозрительно и неспроста заволновался папа целый Римский, предлагающий бандерфюреру вывесить белую тряпку из своего бункера от имени и по поручению деда Дементия и всей банды глобалистов, чего ранее от Ватикана не замечалось перед т.н. контрнаступом и в период перед разгромом, напротив, Ватикан с интересом следил за бойней и поощрял Петрушку и нынешнего бандерфюрера к расколу Православной Церкви вна 404!!!?
        Видно, сильно зещемили фаберже всему лже- недо-западу, коли они резко заголосили о мире и заморозке ЛБС?
        ВС РФ в СВО не выполнили всех целей и задач, поставленных Верховным, а потому, мы за всё хорошее, против всей х и войны! Просто вбейте в мозг нельзя буквищами крупными;
        Верьте на слово друзья, - Не воюйте с русскими!!!
    3. Starover_Z Ранг пользователя
      Starover_Z
      +23
      Сегодня, 07:58
      Интересная игра слов : Зенитно-Ракетный Комплекс был уничтожен ракетами, которые должен сбивать !
      Хороший слоган для рекламы американского "Пэтриота" !
    4. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +14
      Сегодня, 07:59
      Пишут вроде как из переданных немчурой, вот и убивается так этот журналюшка. Надеюсь Гансы и Фрицы были в комплекте.
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 08:00
      А вариант что " отпусник " позвонил домой в Майями не прокатывает?Или космический спутник- разведывательный БПЛА - Искандер.Или уголовные отражатель кто то установил - прям Жешуве.
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +2
        Сегодня, 08:03
        Тралфлот,по секрету,сша готовят к срочной передаче всукам крупную партию стеклянных половых органов wassat ,не жалко!!! wassat
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 08:11
          Бережливый,в ЦРУ ваше предположение основное.Что не дай всушникам всё русские сломают.Республиканцы об этом начали догадываться,по этому такие и пляски в конгрессе- помощь Украине деньги на ветер.
    6. Комментарий был удален.
    7. красноярск Ранг пользователя
      красноярск
      +5
      Сегодня, 08:05
      А что, Репке думал, что "Пэтриоту" можно хулиганить и ему за это ничего не будет?
      Эх немцы, немцы, вы опять начинаете неправильно думать. Никчему хорошему это не приведет.
    8. Igor1915 Ранг пользователя
      Igor1915
      +1
      Сегодня, 08:12
      Все правильно - нет предела хвалебных слов разведчикам и ракетчикам, это безусловно большая удача, которая надеюсь будет проанализирована, а награды врученны военнослужащим.
    9. Сибиряк 66 Ранг пользователя
      Сибиряк 66
      +2
      Сегодня, 08:12
      ...раскритиковали Украину за потерю зенитного комплекса Patriot, с соответствующим заявлением выступил немецкий журналист Юлиус Репке.
      Конечно, ему с немецкого дивана виднее, как воевать надо!! Таких специалистов - теоретиков во всех странах, я смотрю, с горкой насыпано...
    10. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 08:18
      ЗРК Пэтриот после обработки Искандером ,отличается от горы обынновенного металлолома только одним - это самый дорогой в мире металлом с добавленной стоимостью.
    11. Roust Ранг пользователя
      Roust
      0
      Сегодня, 08:19
      Готовьте цинки, мистер! Надеюсь, и остальных достанут ребята наши.
    12. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 08:20
      Доигрались, стоя в засаде: теперь их нет...
    13. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +2
      Сегодня, 08:21
      Все это хорошо, но надо Западу внушить мысль, что вложенные в нацистский режим деньги им уже не вернуть - пусть смирятся с этим и новые деньги давать - на ветер.
    14. Vostok35 Ранг пользователя
      Vostok35
      +2
      Сегодня, 08:36
      скорее всего гансы попали под раздачу, теперь ждите некролог о несчастном случаи в польше на учениях.
    15. BAI Ранг пользователя
      BAI
      0
      Сегодня, 08:39


      Две пусковые установки Patriot взорвались, члены их экипажа почти наверняка погибли (...) Украинцы в результате одной катастрофы потеряли до 13 процентов своих пусковых установок Patriot

      Значит всего было 16. Еще работать и работать
    16. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 08:39
      Военный эксперт обвинил Киев в потере зенитного комплекса
      Репке, который еще не так давно придерживался принципа об украине и ВСУ только хорошее вдруг начал не только давать более правдивую информацию об обстановке на ЛБС, но и прямо обвинять киев в "лопоухости". Сегодня обвиняй-не обвиняй, а как минимум две пусковые ЗРК Patriot потеряны безвозвратно причем вместе с расчетами включающими граждан Сша. Аплодисменты.
      1. ГГВ Ранг пользователя
        ГГВ
        0
        Сегодня, 09:17
        Всё же поправлю Вас, скорее всего граждане Польши,они охотнее идут воевать за деньги и "патриоты" у них давно. Да и что там им платят для Польши хорошие деньги,а вот для США уже не такие большие, чтобы рисковать.
    17. Fitter65 Ранг пользователя
      Fitter65
      0
      Сегодня, 08:43
      Украинцы в результате одной катастрофы потеряли до 13 процентов своих пусковых установок Patriot
      13% это конечно не сто, но то что вместе с расчётом это хорошо. Железо через пару недель на замену найдут. А вот специалистов....
    18. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Сегодня, 08:51
      Да противоракет не было там, просто утилизировали, что попросить больше, хотя бы с ними поставят laughing
      1. ГГВ Ранг пользователя
        ГГВ
        0
        Сегодня, 09:25
        На видео,где уничтожены четыре установки+машина сопровождения, очень хорошо видно повторные детонации и раздеты,как минимум,ускорителей. Поэтому там ракеты точно были,за другие не скажу,но глупо гнать на фронт ЗРК для охоты за самолётами,без ракет.
    19. Glock-17 Ранг пользователя
      Glock-17
      +1
      Сегодня, 08:54
      То что подвели патриот так близко к линии фронта, говорит о том, что УМПК действительно вещь грозная. Охотились на носителей, но не поучилось.
    20. jetfors_84 Ранг пользователя
      jetfors_84
      -1
      Сегодня, 09:00
      Зная гнилой нрав каклов, я подумал - А не подстава ли это! Может это хороший макет? А настоящий пэтриот в засаде где то сидит?
      1. Glock-17 Ранг пользователя
        Glock-17
        0
        Сегодня, 09:33
        Тогда и смертников надо найти в роли живца. Макет тоже надо таскать для большей видимости.

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