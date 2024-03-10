«Нет слов»: Немецкий журналист раскритиковал Киев за потерю пусковых установок ЗРК Patriot
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В Германии раскритиковали Украину за потерю зенитного комплекса Patriot, с соответствующим заявлением выступил немецкий журналист Юлиус Репке.
Военный эксперт обвинил Киев в потере зенитного комплекса заявив, что украинские военные сами виноваты в том, что произошло. По его словам, комплекс был размещен слишком близко к линии фронта, да еще и долго находился на одном месте, дав российским ракетам время поразить цель.
Украина разместила две пусковые установки Patriot менее чем в 40 километрах от линии фронта на расстоянии менее 10 метров друг от друга. Нет слов
- написал немецкий журналист в одной из запрещенных в России соцсетей.
А вот военного обозревателя журнала Forbes Дэвида Экса больше заботит судьба расчета ЗРК Patriot, уничтоженного на Украине. По его словам, с большой долей вероятности, он полностью ликвидирован. При этом он подтверждает, что ВСУ потеряли две пусковые установки американского зенитного комплекса.
Две пусковые установки Patriot взорвались, члены их экипажа почти наверняка погибли (...) Украинцы в результате одной катастрофы потеряли до 13 процентов своих пусковых установок Patriot
- пишет Экс добавив, что возможности Украины по контролю над небом стали еще меньше.
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