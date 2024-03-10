Украина разместила две пусковые установки Patriot менее чем в 40 километрах от линии фронта на расстоянии менее 10 метров друг от друга. Нет слов

Две пусковые установки Patriot взорвались, члены их экипажа почти наверняка погибли (...) Украинцы в результате одной катастрофы потеряли до 13 процентов своих пусковых установок Patriot

В Германии раскритиковали Украину за потерю зенитного комплекса Patriot, с соответствующим заявлением выступил немецкий журналист Юлиус Репке.Военный эксперт обвинил Киев в потере зенитного комплекса заявив, что украинские военные сами виноваты в том, что произошло. По его словам, комплекс был размещен слишком близко к линии фронта, да еще и долго находился на одном месте, дав российским ракетам время поразить цель.- написал немецкий журналист в одной из запрещенных в России соцсетей.А вот военного обозревателя журнала Forbes Дэвида Экса больше заботит судьба расчета ЗРК Patriot, уничтоженного на Украине. По его словам, с большой долей вероятности, он полностью ликвидирован. При этом он подтверждает, что ВСУ потеряли две пусковые установки американского зенитного комплекса.- пишет Экс добавив, что возможности Украины по контролю над небом стали еще меньше.