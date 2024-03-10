В Харькове бесследно пропал начальник гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник с позывным «Марсель»

27
В Харькове бесследно пропал начальник гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник с позывным «Марсель»

В Харькове пропал начальник гарнизона Сергей Мельник, последняя запись генерала в соцсетях, которые он активно вел, датирована 17 февраля. Об этом сообщают украинские ресурсы.

Украинский генерал Мельник с позывным "Марсель", назначенный в 2021 году начальником Харьковского гарнизона, бесследно исчез после воздушной тревоги, объявленной 17 февраля 2024 года. Тогда же в Харькове прогремело несколько взрывов, удары наносились ракетами ОТРК "Искандер". Последня запись генерала в одной из соцсетей опубликована как раз 17 февраля, он в ней призывал жителей города укрываться на случай нанесения ракетного удара.



Харьков и область: идем в укрытие!

- гласит последняя запись Мельника в его ТГ-канале, который он вел весьма активно, публикуя по несколько постов в день. Что интересно, он пропал и из сообщений украинских медиа, местные СМИ вообще перестали упоминать его имя. В то же время никаких сведений о его судьбе или местонахождении нет. Целый начальник гарнизона Харькова, генерал юстиции, просто растворился в воздухе.

Мельник участвовал в так называемой АТО/ООС на Донбассе в 2019 году в качестве советника по правовым вопросам командира оперативно-тактической группировки "Север". В августе 2021 года назначен начальником Харьковского гарнизона, с сентября 2022-го - командующий тактической группировки "Харьков". Имеет звание бригадного генерала юстиции, полученное также в 2022 году.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    27 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +5
      Сегодня, 08:27
      Погранцы хохляцкие его профукали? wassat..или после прилёта Искандера, бригаденфюрер убыл к бандере...по английски, не попрощавшись wassat
      1. LIONnvrsk Ранг пользователя
        LIONnvrsk
        +2
        Сегодня, 08:46
        Цитата: Чёрный
        идем в укрытие!

        "Марсель" отъехал в Марсель! yes
      2. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 09:31
        Надеюсь что он "сыграл в ящик "!, am
    2. Jovanni Ранг пользователя
      Jovanni
      +4
      Сегодня, 08:28
      Уехал. В Марсель. Опытом обмениваться со своими лягушатниками. Как в бомбоубежищах прятаться... Спрятался, - и нет тебя. Макрону полезно...
      1. Анатоль Клим Ранг пользователя
        Анатоль Клим
        +2
        Сегодня, 08:36
        Цитата: Jovanni
        Спрятался, - и нет тебя

        Могу только предположить. Если погиб или убыл к другому месту службы, то давно сообщили бы, остаётся, или арестован по подозрению и сидит в застенках СБУ, либо перебежал на нашу сторону. request
        1. ГГВ Ранг пользователя
          ГГВ
          +1
          Сегодня, 09:01
          Может в тот бункер куда прятался и прилетел "Искандер",а там всё просто:или тело не откопали,или тела просто уже нет(испарилось от 0.5 т.ВВ),так что вариантов тьма и ещё тележка
        2. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
          Сабуров_Александр53
          +1
          Сегодня, 09:30
          Мы уже хоронили так однажды Буданова с Залужным... впрочем, как и они не раз "увольняли" Шойгу с Герасимовым в начале СВО. Меня здесь больше удивляет его активность в соцсетях, о которой говорится.... Неужели это допускается в командном составе ВСУ и особенно в военное время?
          Пойду искать в соцсетях наших генералов, а вдруг? Допускаю, что Шойгу, как Президент Географического общества что-то пишет на сайте этой организации, но где-нибудь в "Одноклассниках"... сомневаюсь. laughing
      2. Замира Ранг пользователя
        Замира
        +1
        Сегодня, 08:37
        Цитата: Jovanni
        Уехал. В Марсель.

        НУ, или (как вариант wink ): в результате прямого попадания распался на молекулы, а их, в свою очередь, смыло взрывной волной...
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +10
      Сегодня, 08:28
      Побочный эфект от Искандера,некоторые перестают отмечаться в соцсетях - потому что нечем.
      1. Авиатор_ Ранг пользователя
        Авиатор_
        +3
        Сегодня, 08:32
        Побочный эфект от Искандера,некоторые перестают отмечаться в соцсетях - потому что нечем.
        Вот если бы один пианист после "Искандера" тоже бы перестал появляться на публику (или за роялем), было бы неплохо.
        1. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
          Иезекиль 25-17
          +1
          Сегодня, 08:38
          Всему свое время, коллега...
        2. Wolfskin1993 Ранг пользователя
          Wolfskin1993
          +2
          Сегодня, 08:48
          Зря Вы так! Ведь никто не сделал для уничтожения укры и упоротых , чем Герой России , полковник СВР , Зеленский В.А!
          1. Lexx Ранг пользователя
            Lexx
            +1
            Сегодня, 09:12
            Герой Израиля. Пепел Бабьего Яра стучит в его сердце.
    4. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 08:33
      Может слинял под шумок, наверняка денег то уже нахапал.
    5. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 08:33
      «Харьков и область: идём в укрытие!- гласит последняя запись Мельника в его ТГ-канале» —

      ***
      — Укрылся ...
      ***
      1. ГГВ Ранг пользователя
        ГГВ
        +1
        Сегодня, 09:04
        Эх,а лучше бы:накрылся.
    6. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +1
      Сегодня, 08:33
      Нарышкин отозвал агента на доклад.
      Или запил?
      Или в лондон отозвали на доклад?
      Ревнивый муж порезал
    7. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +1
      Сегодня, 08:34
      Позывной, конечно интересный. То ли мечтал о Марселе, то ли подчеркивал, что он свой в Европе. И до сих пор не нашли? Может его к Макрону в командировку отправили? Уж он там насоветует.
    8. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 08:35
      Искандер попал в Марсель..Воти все,что нужно знать о этом
      1. Wolfskin1993 Ранг пользователя
        Wolfskin1993
        0
        Сегодня, 08:49
        Жалко арабов! В Марселе сейчас основное население - арабы и негры.
    9. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 08:44
      бесследно исчез после воздушной тревоги, объявленной 17 февраля 2024 года
      "Караул устал" и наверное решил под шумок слинять из "незалежной". Если бы попал под раздачу (удар) то хотя бы тело или его части, но нашли за 22 дня.
    10. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +8
      Сегодня, 08:47
      ОФТОП ПОЛНЫЙ но не смог не поделиться
      Сыночке дали второго "Мужика", старлея досрочно..Старлей ВДВ с думя "Мужиками" и "Отвагой" - какой отец не возгордится?
      Отец с утра пьёт коньяк, во всей строительной фирме объявлен выходной с содержанием. За сыночкиного "Мужика - не обеднею.
      Отца по наградам с Афгана уже перегнал - пусть с дедом теперь посоревнуется. Есть куда работать
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 09:00
        Цитата: Zoldat_A
        Сыночке дали второго "Мужика", старлея досрочно

        Поздравляем ! drinks
      2. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        +1
        Сегодня, 09:04
        Поздравляю! Достойную смену вырастили drinks
      3. Старый_геолог Ранг пользователя
        Старый_геолог
        +1
        Сегодня, 09:21
        Искренне поздравляю! Сыну вернуться живым и ,по возможности, невредимым! Так держать!
    11. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      0
      Сегодня, 08:51
      Цитата: LIONnvrsk
      Цитата: Чёрный
      идем в укрытие!

      "Марсель" отъехал в Марсель! yes

      ..насвистывая марсельезу laughing
    12. Алексей Кошкаров Ранг пользователя
      Алексей Кошкаров
      0
      Сегодня, 09:32
      Слился вовремя , как залужный и арестович

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»