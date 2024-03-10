В Харькове бесследно пропал начальник гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник с позывным «Марсель»

В Харькове пропал начальник гарнизона Сергей Мельник, последняя запись генерала в соцсетях, которые он активно вел, датирована 17 февраля. Об этом сообщают украинские ресурсы.Украинский генерал Мельник с позывным "Марсель", назначенный в 2021 году начальником Харьковского гарнизона, бесследно исчез после воздушной тревоги, объявленной 17 февраля 2024 года. Тогда же в Харькове прогремело несколько взрывов, удары наносились ракетами ОТРК "Искандер". Последня запись генерала в одной из соцсетей опубликована как раз 17 февраля, он в ней призывал жителей города укрываться на случай нанесения ракетного удара.- гласит последняя запись Мельника в его ТГ-канале, который он вел весьма активно, публикуя по несколько постов в день. Что интересно, он пропал и из сообщений украинских медиа, местные СМИ вообще перестали упоминать его имя. В то же время никаких сведений о его судьбе или местонахождении нет. Целый начальник гарнизона Харькова, генерал юстиции, просто растворился в воздухе.Мельник участвовал в так называемой АТО/ООС на Донбассе в 2019 году в качестве советника по правовым вопросам командира оперативно-тактической группировки "Север". В августе 2021 года назначен начальником Харьковского гарнизона, с сентября 2022-го - командующий тактической группировки "Харьков". Имеет звание бригадного генерала юстиции, полученное также в 2022 году.

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