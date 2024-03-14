Изабелла Кастильская, Торквемада и «черная испанская легенда»
Изабелла la Catolica, памятник в Медина-дель-Кампо
Пришло время продолжить рассказ об Изабелле I Кастильской и поговорить о ее деятельности, как королевы Кастилии и Леона (с 1474 года), Арагона, Валенсии и Сицилии, графини Барселоны (с 1479). И начать нам придется с истории учреждения Трибунала священной канцелярии инквизиции.
Основание инквизиции в Кастилии и Леоне
Герб испанской инквизиции
Одно из знамён испанской инквизиции, XVII век
На стенах испанских дворцов часто можно увидеть три буквы «И», сплетенные в орнамент – они означают: Изабелла, Испания, Инквизиция.
С чего же все началось?
В 1477 году сицилийский инквизитор Филипп де Барберис явился к Изабелле и Фердинанду с просьбой о подтверждении привилегии присваивать третью часть имущества осужденных еретиков (Сицилия в те времена находилась в зависимости от королевства Арагон). Именно де Барберис посоветовал восстановить инквизиционные суды в Арагоне и учредить их в Кастилии и Леоне.
Это предложение поддержал папский нунций Николо Франко. Оказалось, что его одобряют также местные церковные иерархи, желающие расследовать степень искренности обращения евреев и мавров. Но решающим оказалось мнение Торквемады, который заявил, что большинство conversos сохраняют веру предков и лишь изображают «добрых христиан».
Monumento a Isabel la Catolica, Madrid: Изабелла, Фердинад и Торквемада
Изабелла официально обратилась к римскому папе Сиксту IV с просьбой о разрешении основать в Кастилии собственную инквизицию.
Папа римский Сикст IV на портрете Йоса ван Гента и Педро Берругете, в историю он вошел как заказчик работ по росписи Ватиканской капеллы (известной теперь всем как Сикстинская)
1 ноября 1478 года этим понтификом была издана булла Sincerae devotionis, в которой Католическим королям разрешалось учредить собственный инквизиционный орган, члены которого назначались Католическими королями. Это должны были быть «архиепископы и епископы или другие церковные сановники, известные своей мудростью и добродетелью… в возрасте не моложе сорока лет и безупречного поведения, магистры или бакалавры богословия, доктора или лицентиаты канонического права».
Изабелла и Фердинанд имели право назначать и смещать инквизиторов, что потом Ватикану очень не нравилось, но было уже поздно. Когда в начале 1482 года тот же Сикст IV сам назначил в Кастилию 7 инквизиторов-доминиканцев, но получил холодный ответ:
Первые инквизиционные костры были зажжены 6 января 1481 года, когда были казнены шесть человек, а всего за тот год – 298. Такие казни получили известность под названием «аутодафе» (auto da fé) – в буквальном переводе с португальского языка – «акт веры». Первоначально так называлась не сама казнь, а торжественная церемония оглашения приговоров суда инквизиции.
Шествие священников перед аутодафе, гравюра
Жители городов заранее извещались о предстоящем сожжении еретиков, вот текст одного из таких плакатов:
Испанский историк Жан Севиллья писал, что аутодафе представляло собой
Устраивались и «книжные аутодафе» – сожжение трудов, «зараженных заблуждениями иудаизма или пропитаных колдовством, магией, волшебством и другими суевериями».
Хуан Антонио Льоренте, который в конце XVIII века был секретарем Трибунала инквизиции в Мадриде, утверждает, что, как правило, это были «перегибы на местах», где излишне ретивые инквизиторы:
Любопытно, что такое самодеятельное «аутодафе» устроили и герои знаменитого романа Сервантеса «Дон Кихот» (цитата из первого тома, написанного в 1605 году):
Молодая девушка с радостью исполнила их просьбу, достала ключ от библиотеки и отперла ее.
Экономка тоже вошла было туда вслед за посетителями, но, вдруг ожесточенно плюнув, тотчас же убежала назад. Через минуту она возвратилась с чашей, наполненною водой, и сказала священнику:
– Вот, отец мой, окропите святою водой всю эту комнату. Авось, тогда нечистые волшебники, засевшие в книгах, не сделают нам никакого вреда, когда мы примемся их уничтожать.
Священник исполнил её просьбу, а потом попросил цирюльника подавать ему одну за одной книги для просмотра, чтобы не сжечь вместе с вредными и полезные книги.
Книг было более сотни, больших и малых, и все в хороших переплетах.
– Пожалуйста не щадите ни одной из них, – говорила племянница. – Они все никуда не годятся. По моему мнению, их следует без всякой разборки вышвырнуть за окно на двор и устроить из них там хороший костер. Это будет самое лучшее.
Экономка была того же мнения; но священник желал узнать хоть названия книг, и потому настоял на их пересмотре».
Верховный трибунал священной инквизиции в Кастилии (Supremo Tribunal de la Santa Inquisition) был учрежден 2 августа 1483 года, им управлял генеральный (великий, верховный) инквизитор Кастильского королевства, которым стал Томмазо Торквемада.
14 октября того же года под его юрисдикцию был передан Арагон, а затем (в 1486 году) – Каталония и Валенсия. Имущество осужденных в равных частях отходило к королевской казне, папе римскому и лицам, проводящим расследование – в результате инквизиторы оказались материально заинтересованными в осуждении как можно большего числа подозреваемых.
Отмечались даже случаи посмертного осуждения богатых людей, которые уже не могли ни опровергнуть обвинения, ни защитить свою честь: умершего богача объявляли еретиком, труп вырывали из могилы и сжигали, его имущество конфисковывалось. Наследники были рады, если их не обвиняли в пособничестве и соучастии.
В результате именно Торквемада, как генеральный инквизитор королевства, профинансировал многие государственные проекты.
Но почему же Изабелла и Фердинанд приняли решение о религиозных преследованиях своих подданных?
Обычно в рамках пресловутой «черной легенды» все объяснения сводятся к «мракобесию», обскурантизму и религиозной нетерпимости, якобы свойственным не только Католическим королям и Торквемаде, но и всем их подданным. В первой статье уже приводилась гравюра с изображением «типичного испанца»:
Посмотрите еще одну:
На самом деле, как уже отмечалось в первой статье, речь шла о фактическом создании нового государства, которое теперь известно всем, как Испания. И объединять разнородные территории было решено на основе принципа «Одна вера, один закон, один король».
Точно так же действовал во Франции Карл IX, при котором после событий Варфроломеевской ночи из страны бежали около 200 тысяч гугенотов. И Людовик XIV, опубликовавший 18 октября 1685 года Фонтенблоский эдикт, согласно которому было полностью запрещено протестантское вероисповедание, пасторы высылались за границу, собственность гугенотов-эмигрантов подлежала конфискации – после этого за несколько недель из страны уехали более 200 тысяч человек.
Французский историк и антрополог Кристиан Дюверж писал:
Испанский историк Жан Севиллья так писал о Торквемаде и гонениях на евреев:
А вот что говорит он о «мусульманской проблеме»:
Как это не удалось с евреями, политика ассимиляции, путем массового обращения в христианство, не удалась и с мусульманами. Невозможно насиловать разум: никто не отречется от своей культуры и своей веры по принуждению. Это великий урок.
Однако судить за это только христианскую Испанию – это значит совершать большую ошибку. В ту эпоху ни одна мусульманская страна не относилась толерантно к христианам на своей территории. Точно так же обстоит дело и в XXI веке в большом числе мусульманских стран».
Жестокость была, и были злоупотребления. Но сохранивший объективность Лион Фейхтвангер писал о том времени:
Инквизиции лишиться
Вовсе не хотели, ибо
Им она давала бога…
И они с упрямой верой,
Тупо, истово, покорно
За нее держались так же,
Как за своего монарха».
Многие, вероятно, слышали хлесткую фразу мексиканского писателя Карлоса Фуэнтеса (годы его жизни 1928– 2012):
Но это всего лишь его личное (и ничем не подкрепленное) мнение.
Время правления Католических королей и их наследников, напротив, стало золотым веком Испании, начало которого отсчитывают от завершения Реконкисты и открытия Америки (1492), а завершился он в период между концом Тридцатилетней войны (1648) и началом Войны за испанское наследство (1700).
В это время в Испании, помимо прочих, жили и творили не только Сервантес и Лопе де Вега, но и признанные классиками испанской литературы Педро Кальдерон де ла Барка, Эрнандо де Акунья, Бальтасар Грасиан, Франсиско де Кеведа, Гильен де Кастро. Не только Веласкес, Эль Греко и Мурильо, но также Луис де Моралес, Хосе де Рибера, Франсиско Пачеко, Антонио Паламино, Хосе Антолинес, Алонсо Кано, Хуан Мартинес Монтаньянс. Франсиско де Витория заложил основы международного права. Услышав эти имена, говорить об упадке испанской культуры может лишь абсолютно невежественный человек.
Самыми могущественными монархами не только Европы, но и всего мира стали внук Изабеллы и Фердинанда Карл I Кастильский и Арагонский, он же – император Священной Римской империи Карл V, и ее правнук Филипп II. Именно Карл V финансировал знаменитую экспедицию Магеллана, власть этого монарха простиралась на Испанию, Португалию, часть Италии, германские княжества Священной Римской империи, Филиппины, огромные территории в Америке.
Ослабление Испании никак не связано с изгнанием евреев и мавров, у него другие причины.
Мы опять имеем дело с пресловутой и чрезвычайно живучей «черной испанской легендой», которая начала создаваться в Англии и Нидерландах лишь в XVI веке. Вот что писали некоторые её творцы о том же Торквемаде и испанских инквизиторах. Например, Жан Батист Делиль де Саль в 1778 году в книге «Философия природы»:
Антонио Лопес де Фонсека утверждал в книге «Политика, очищенная от либеральных иллюзий» (1838):
Максимилиан Шёлл пишет в 1831 году:
(На самом деле Торквемада был Великим инквизитором 15 лет).
Фридрих Шиллер «История восстания в Нидерландах против испанского правления»:
Упоминавшийся выше Хуан Антонио Льоренте, секретарь Трибунала инквизиции в Мадриде, приводит уже более скромные цифры. Он сообщает, что при Торквемаде были сожжены заживо 8 800 человек, вместо других 6 500, осужденных заочно, сожжены их соломенные чучела, арестованы и подвергнуты пыткам 27 000 человек.
А вот британский историк Генри Кеймен в написанной в 1997 году книге «Испанская инквизиция» утверждает, что лишь в 1,9 % случаев из 49 092 исследованных им дел обвиняемый был передан светским властям для исполнения смертного приговора. В остальных случаях подсудимые либо получили другое наказание (штраф, епитимья, обязательство паломничества), либо были оправданы. Согласитесь, что приводимые Кейменом цифры как-то уже не очень и впечатляют.
Ничего выходящего за рамки обычной для той эпохи жестокости в Испании при Католических королях не происходило. Испанские инквизиторы охотились в основном на лицемерно крестившихся иудеев (tornadidos – «перевертышей») и арабов (moriscos, мориски, то есть «мавританишки»).
В других странах главными врагами церкви стали ведьмы (и лишь во вторую очередь разнообразные еретики). Печально знаменитое руководство по их поиску «Молот ведьм» было написано не испанцами, а немцами Генрихом Инститорисом и Якобом Шпренгером и издано в 1487 году в германском городе Шпайере (Изабелле Католичке в это время было 36 лет).
«Молот ведьм» сейчас называют «самой постыдной и непристойной во всей истории Западной цивилизации» книгой, а некоторые – и «руководством по сексуальной психопатологии». Характерная цитата: «Где много женщин, там много ведьм» – и в некоторых деревнях Германии вообще не осталось женщин.
«Молот ведьм»
Генрих Крамер, иллюстрация к «Молоту ведьм»
Рекордсменами по количеству применяемых к обвиняемым пыток (56 видов) стали не испанцы, а немцы, которые еще и придумали ряд «инновационных» орудий, например, «нюрнбергскую деву» – железный шкаф с острыми гвоздями внутри.
Нюрнбергская дева
Мировой рекорд одновременного сожжения приговоренных принадлежит немецким протестантам из саксонского города Кведлинбург, где в один день в 1589 году были казнены 133 человека.
Общее число жертв ведовских процессов за пределами Испании современные историки оценивают 150–200 тысяч человек. Только епископ Вюрцбурга Филипп-Адольф фон Эренберг сжег 209 человек, в том числе 25 детей. Среди приговоренных к казни оказались самая красивая девушка города и студент, который на свою беду знал слишком много иностранных языков. В Фульде судья Бальтазар Фосс сжег 700 «ведьм и колдунов» и очень сожалел, что не удалось довести это число до 1 000.
Один из священников города Бонна в начале XVII века сообщал графу Вернеру фон Сальму:
Статуя ведьмы в Гершлице (Северная Саксония) – мемориал жертвам охоты на ведьм между 1560–1640 гг.
В кальвинистской Швейцарии в 1542 году было сожжено около 500 «ведьм».
В протестантской Швеции в 1669 году за «колдовство» к смерти были приговорены 86 женщин и 15 детей. Еще 56 детей были приговорены к наказанию палками: 36 прогнали сквозь солдатский строй с розгами и потом в течение года били плетью по рукам один раз в неделю. 20 других били розгами по рукам в три последующих воскресенья. В шведских церквях по этому поводу долго возносились благодарственные молитвы о спасении страны от дьявола.
В Норвегии при считающемся весьма «прогрессивным» короле Кристиане IV в городе Вардё с населением около 2 000 человек была сожжена 91 женщина.
Горящий стул в мемориале сожженным ведьмам в городе Вардё, Норвегия
В Шотландии при Якове (Джеймсе) VI Стюарте (сын Марии Стюарт, он же – английский король Яков I) по обвинению в колдовстве были казнены около 4 тысяч женщин.
В Англии один только адвокат Мэтью Хопкинс в 1645–1646 гг. добился казни 68 «ведьм». Уже на исходе XVII столетия – в 1692–1693 гг. в небольшом американском пуританском городке Салем по обвинению в колдовстве были арестованы около 200 человек. Из них 19 повесили, 1 был задавлен камнями, четверо умерли в тюрьме, семеро были осуждены, но получили отсрочку приговора, одна женщина, которую длительное время без суда держали в тюрьме, в итоге была продана за долги в рабство, одна девочка сошла с ума. Заодно как приспешники ведьм были убиты и две собаки. Причина – ничем не подтвержденные оговоры нескольких маленьких девочек, которые потом сознались в том, что делали это «для потехи».
В Испании такого и представить было невозможно – там имелись четкие и понятные правила – соблюдая их, можно было особенно не опасаться визита инквизиторов. Которые к тому же в своих действиях были ограничены инструкциями, разработанными Торквемадой, а он считал, что бороться нужно с грехом, а не с грешниками, от судей требовал «не впадать в гнев» и «помнить о милосердии».
В германских княжествах, как уже писалось выше, правил не существовало вообще, каждый епископ судил обвиняемых по своему усмотрению, надежд на оправдательный приговор не было.
Однако злоупотребления на подвластных Католическим королям территориях, разумеется, были, их никто не отрицает. Особенно отличился тогда инквизитор Арагона Педро Арбуэс, который оказался страстным любителем шахмат, и, согласно преданию, устраивал красочные костюмированные партии, в которых роль фигур выполняли осужденные на казнь: «съеденного» еретика убивал палач, оставшиеся в живых отправлялись на «очищение огнём».
Вильгельм фон Каульбах. Педро де Арбуэс осуждает на смерть семейство еретика
Педро Арбуэс всюду ходил с большой охраной, под рясу надевал кольчугу, под колпак – стальной шлем, но 15 сентября 1485 года был убит в церкви.
Бартоломе Эстебан Мурильо «Убийство инквизитора Педро де Арбуэса»
В 1661 году папа римский Александр VII признал его мучеником, а Пий IX в 1867 году причислил к лику святых.
После смерти Арбуэса Изабелла лично озаботилась безопасностью своего воспитателя и духовника: по ее приказу Торквемаду теперь охраняли 200 пехотинцев и 50 всадников. Утверждают, что он тяготился столь большой свитой.
В последние годы жизни Торквемада провел в монастыре и почти не посещал королевский дворец, Католические короли сами приезжали к нему, особенно часто его навещала Изабелла. Умер он 16 сентября 1498 года и был похоронен в часовне монастыря святого Томаса (Фомы).
Гранадский эдикт
31 марта 1492 года был опубликован знаменитый El Decreto de la Alhambra (Edicto de Granada), в котором речь уже шла не о расследовании деятельности conversos, а об изгнании с территории объединённых королевств тех евреев, что не пожелают креститься.
Альгамбрский эдикт Фердинанда и Изабеллы от 31 марта 1492 года
Евреям предписывалось покинуть Испанию до конца июля 1492 года, с собой им разрешалось
Надо сказать, что Торквемада, Изабелла и Фердинанд были уверены, что абсолютное большинство евреев (среди которых было много высокопоставленных чиновников и просто очень богатых людей) примут христианство и останутся в государстве.
Массовая эмиграция иудеев стала неприятным сюрпризом, Изабелла и Фердинанд даже собирались смягчить условия Гранадского эдикта, тем более что Ицхак бен Иехуда – королевский откупщик в Кастилии и доверенный советник Католических королей, бывший казначей короля Португалии, получивший дворянство и право зваться доном Абраванелем, от имени еврейских общин предложил монархам 30 тысяч дукатов «на государственные нужды», обязательство от всех иудеев жить в отдельных от христиан кварталах и даже согласие на запрет некоторых профессий.
Сделке помешал Торквемада, который заявил:
После чего бросил на стол распятие, сказав:
Обращение евреев к Изабелле и Фердинанду, монархи готовы прислушаться, но Торквемада уже делает запретительный жест.
А вот как выглядит этот эпизод на картине Эмилио Сала-и-Франсеcа «Изгнание иудеев из Испании» (музей Прадо):
Но уже после изгнания евреев – в 1492 году, муж Изабеллы Фердинанд опубликовал письмо к эмигрантам, в котором призывал их креститься и вернуться в свои дома.
В первой статье уже говорилось, что изгнание иудеев в Европе было делом нередким и почти обыденным. Из Франции они изгонялись в 1080, 1147, 1306, 1394 и 1591 гг., из Англии – в 1188, 1198, 1290 и 1510 гг., из Венгрии – в 1360 г., из Польши – в 1407 году.
Европейцев тогда удивил лишь характер депортации на территории, подвластной Католическим королям. Всегда и везде евреи изгонялись на том основании, что они евреи – то есть по национальному принципу. Из объединённых же королевств они изгонялись потому, что были иудеями – то есть по причинам чисто религиозного характера.
В еврейские кварталы были отправлены священники и правительственные чиновники, которые уговаривали иудеев принять христианство и остаться в стране, сохранив имущество и положение в обществе.
В итоге крещение выбрали от 50 до 150 тысяч иудеев, остальные уехали из страны и стали известны, как «сефарды» (от «сфарад» – Испания).
Любопытно, что раввины тогда приказали устроить свадьбы для всех детей старше 12 лет – чтобы на чужбине никто не оказался одиноким. Часть евреев (в том числе упоминавшийся выше Ицхак бен Иехуда) отправились в Неаполь, откуда также были изгнаны на несколько лет – в 1510–1511 гг. Некоторые направились в Северную Африку, где многие из них были ограблены арабами и берберами. Другие добрались до Палестины, где появилась община Цфата.
Большая группа евреев эмигрировала в Португалию, но уже 1498 году они были изгнаны и оттуда, поскольку только на таких условиях дочь Изабеллы Католички Мария Арагонская согласилась выйти замуж за короля Мануэла I.
Больше всех повезло тем иудеям, кто принял предложение восьмого османского султана Баязида II, который приказал адмиралу Кемалю-Реису принять сефардов на свои корабли и доставить их на территорию империи. Эти евреи селились в Стамбуле, Эдирне, Салониках, Измире, Манисе, Бурсе, Гелиболе, Амасье и в некоторых других городах.
Султан Баязид II
В Эдирне оказался и молодой сефард, который, приняв ислам, взял себе имя Синан-ад-Дин Юсуф и поступил на корабль Хайр-ад-Дина Барбароссы – знаменитого пирата, ставшего одним из лучших адмиралов Османской империи. Скоро он стал широко известен, как Синан-паша – адмирал корсарской эскадры с численностью экипажей до 6 тысяч человек, причем на своем флаге поместил шестиконечную звезду.
Синан-паша
Но особенно прославила его в 1541 году защита Алжира от огромной экспедиционной армии Карла V (внука Изабеллы Католички и сына Хуаны Безумной), в которой находился и знаменитый Эрнан Кортес. Вначале испанскую эскадру изрядно потрепала страшная буря, а потом подчиненные Синана буквально сбросили христиан в море, взяв в плен три тысячи человек.
В Алжире тогда проживали 2 тысячи евреев, которые еще долго отмечали это поражение испанцев трёхдневным постом, переходящим в праздник. А Синан был назначен командующим османским флотом Индийского океана. Эту должность «унаследовал» его сын – Сефер-паша, который в 1560 году разгромил португальскую эскадру адмирала Cristvo Pereira Homen.
Со временем сефарды обосновались также в Наварре, Бискайе, центральной и северной Франции, Австрии, Англии и Нидерландах.
Эмиграция евреев из Испании, карта
Потомками сефардов были философ Борух Спиноза, экономист Давид Рикардо, художник-импрессионист Камиль Писарро и премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэли, который, кстати, однажды высокомерно заявил в палате лордов:
Сефарды неизменно враждовали с другими евреями, обосновавшимися в Центральной и Восточной Европе – ашкенази: их они считали (и многие считают до сих пор) «иудеями второго сорта».
Сефарды и ашкенази
Известно, что в сефардских синагогах Амстердама и Лондона еще в XVIII веке сидеть разрешалось только сефардам, ашкенази – стояли, причем за перегородкой. Категорически не поощрялись и браки сефардов с ашкенази. Да и говорили эти две группы иудеев на разных языках: сефарды – на «ладино», ашкенази – на идиш.
Кстати, существует ещё одна довольно большая группа иудеев, имеющих еще менее «престижный» статус – «мизрахи», это выходцы из Азии и Африки неиспанского происхождения – евреи Йемена, Ирака, Сирии, Ирана и Индии.
В настоящее время в мире проживают от полутора до двух миллионов потомков тех евреев, что были изгнаны Католическими королями в XV столетии. В современной Испании они имеют право на получение гражданства по упрощенной процедуре: для этого требуется предоставить либо ссылку на какой-то исторический документ, либо нотариально заверенную справку от руководителя признанной сефардской иудейской общины.
Не пожелавшие креститься мавры (мудехары) были изгнаны из Кастилии уже после смерти Изабеллы и Торквемады – в 1502 году. А принявших христианство мавров в Кастилии с тех пор стали называть морисками («мавританишками»), в Валенсии и Каталонии – сарацинами, а вот в Арагоне они сохранили прежнее имя.
Мы уже отмечали, что Изабеллу и Фердинанда волновали проблемы единства создаваемой ими страны – Испании. Их опасения не были беспочвенными, что подтвердило восстание мавров (Альпухарская война) на территории бывшего Гранадского эмирата в 1568 году. Подавлено оно было лишь в 1571 году.
Окончательное решение о судьбе морисков принял король Филипп III – праправнук Изабеллы I Кастильской и правнук упоминавшейся выше Марии Арагонской. Эдикт об изгнании морисков из страны был подписан им 9 апреля 1609 года. Этот документ был похож на Гранадский эдикт 1492 года, но имел и существенное отличие: из семей морисков разрешено было изымать маленьких детей, которые передавались на воспитание католическим священникам.
В следующей статье мы продолжим и закончим рассказ о королеве Изабелле I Кастильской. Поговорим о завоевании Гранады, экспедиции Колумба, последних годах жизни Католической королевы.
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