Изабелла Кастильская, Торквемада и «черная испанская легенда»



Изабелла la Catolica, памятник в Медина-дель-Кампо

Основание инквизиции в Кастилии и Леоне



Герб испанской инквизиции



Одно из знамён испанской инквизиции, XVII век



Monumento a Isabel la Catolica, Madrid: Изабелла, Фердинад и Торквемада



Папа римский Сикст IV на портрете Йоса ван Гента и Педро Берругете, в историю он вошел как заказчик работ по росписи Ватиканской капеллы (известной теперь всем как Сикстинская)

«Доверьте нам заботу об этом вопросе».



Шествие священников перед аутодафе, гравюра

«Жители города Мадрида сим извещаются, что священный суд инквизиции города и королевства Толедского торжественно совершит общее аутодафе в воскресенье, 30 июня сего года, и что все те, кто, так или иначе, примет участие в совершении или будет присутствовать на указанном аутодафе, воспользуются всеми духовными милостями, какими располагает римский первосвященник».

«большой религиозный и народный праздник, который включал в себя молитву, мессу, проповедь, демонстрацию веры собравшихся, оглашение вынесенных приговоров, выражение раскаяния приговоренных».

«не только не сообразовывались ни с папской буллой, ни с королевскими указами, они даже пренебрегали обращением к епархиальному епископу. Совет инквизиции решал все самолично, следуя оценкам богословов, называемых квалификаторами, которые, в общем, были люди предубежденные».

«Священник и цирюльник на следующее утро… попросили у его племянницы ключ от комнаты, в которой хранились книги, послужившие источником всех бед её дяди.

Молодая девушка с радостью исполнила их просьбу, достала ключ от библиотеки и отперла ее.

Экономка тоже вошла было туда вслед за посетителями, но, вдруг ожесточенно плюнув, тотчас же убежала назад. Через минуту она возвратилась с чашей, наполненною водой, и сказала священнику:

– Вот, отец мой, окропите святою водой всю эту комнату. Авось, тогда нечистые волшебники, засевшие в книгах, не сделают нам никакого вреда, когда мы примемся их уничтожать.

Священник исполнил её просьбу, а потом попросил цирюльника подавать ему одну за одной книги для просмотра, чтобы не сжечь вместе с вредными и полезные книги.

Книг было более сотни, больших и малых, и все в хороших переплетах.

– Пожалуйста не щадите ни одной из них, – говорила племянница. – Они все никуда не годятся. По моему мнению, их следует без всякой разборки вышвырнуть за окно на двор и устроить из них там хороший костер. Это будет самое лучшее.

Экономка была того же мнения; но священник желал узнать хоть названия книг, и потому настоял на их пересмотре».

«Фердинанду и Изабелле был брошен вызов: им предстояло объединить страну, раздробленную противоречивым ходом истории и средневековой политической организацией. Изабелла приняла простое решение: цементом единства Испании станет религия».

«Торквемада не есть продукт католицизма: он является плодом национальной истории… Изгнание евреев – каким бы шокирующим оно ни виделось нам – не происходило из расистской логики: это был акт, который имел целью завершение религиозного объединения Испании… Католические короли действовали, как и все европейские правители того времени, исходя из принципа: «Одна вера, один закон, один король».

«В ходе Реконкисты мусульмане остались на христианской территории. Их было 30 тысяч в Арагоне, 50 тысяч – в королевстве Валенсия (оно зависело от Арагонской короны), 25 тысяч – в Кастилии. В 1492 году падение Гранады увеличило до 200 тысяч число мавров, оказавшихся под юрисдикцией королевы Изабеллы и короля Фердинанда… в целях достижения духовного единства Испании, при поддержке Церкви, Католические короли повели политику конверсии…

Как это не удалось с евреями, политика ассимиляции, путем массового обращения в христианство, не удалась и с мусульманами. Невозможно насиловать разум: никто не отречется от своей культуры и своей веры по принуждению. Это великий урок.

Однако судить за это только христианскую Испанию – это значит совершать большую ошибку. В ту эпоху ни одна мусульманская страна не относилась толерантно к христианам на своей территории. Точно так же обстоит дело и в XXI веке в большом числе мусульманских стран».

«Испанцы

Инквизиции лишиться

Вовсе не хотели, ибо

Им она давала бога…

И они с упрямой верой,

Тупо, истово, покорно

За нее держались так же,

Как за своего монарха».

«Испания изгнала чувственность с маврами и интеллект с евреями».

«Доминиканец, звавшийся Торквемадой, похвалялся тем, что осудил сто тысяч человек и сжег на костре шесть тысяч человек: чтобы наградить этого великого инквизитора за его рвение, его сделали кардиналом».

«Трибунал инквизиции при Торквемаде, во время правления Фердинанда и Изабеллы, с 1481 по 1498 год, истребил на кострах 10 220 человек; казнил изображения 6 860 человек, а также приговорил к галерам и тюремному заключению 97 371 человека».

«Торквемада умер в 1498 году; было подсчитано, что за восемнадцать лет его инквизиторского правления 8 800 человек было сожжено, 6 500 было сожжено в виде изображений или уже после их смерти и 90 тысяч испытали на себе наказание позором, конфискацией имущества, пожизненным заключением и увольнением с должности».

«За тринадцать-четырнадцать лет испанская инквизиция провела 100 тысяч процессов, приговорила к сожжению 6 тысяч еретиков и обратила в христианство 50 тысяч человек».



«Молот ведьм»



Генрих Крамер, иллюстрация к «Молоту ведьм»



Нюрнбергская дева

«Кажется, вовлечено полгорода: профессора, студенты, пасторы, каноники, викарии и монахи уже арестованы и сожжены… Канцлер с супругой и жена его личного секретаря уже схвачены и казнены. На Рождество Пресвятой Богородицы казнили воспитанницу князя-епископа, девятнадцатилетнюю девушку, известную своей набожностью и благочестием… 3–4-летних детей объявляют любовниками дьявола. Сжигают студентов и мальчиков благородного происхождения 9–14 лет. В заключение скажу, что дела находятся в таком ужасном состоянии, что никто не знает, с кем можно говорить и сотрудничать».



Статуя ведьмы в Гершлице (Северная Саксония) – мемориал жертвам охоты на ведьм между 1560–1640 гг.



Горящий стул в мемориале сожженным ведьмам в городе Вардё, Норвегия

Памятник Элис Наттер, одной из женщин, сожженных при Якове I в Англии



Вильгельм фон Каульбах. Педро де Арбуэс осуждает на смерть семейство еретика



Бартоломе Эстебан Мурильо «Убийство инквизитора Педро де Арбуэса»

Гранадский эдикт



Альгамбрский эдикт Фердинанда и Изабеллы от 31 марта 1492 года

«забрать свое имущество… при условии, что не будет увезено ни золото, ни серебро, ни чеканные монеты, ни другие предметы, запрещенные законами королевства (драгоценные камни, жемчуг)».

«Иуда Искариот продал своего господина за тридцать сребреников. А ваши величества готовы теперь продать его за тридцать тысяч монет».

«Здесь изображен наш распятый Спаситель, за него вы получите еще несколько серебряных монет».



Обращение евреев к Изабелле и Фердинанду, монархи готовы прислушаться, но Торквемада уже делает запретительный жест.



Султан Баязид II



Синан-паша



Эмиграция евреев из Испании, карта

«Когда предки моего уважаемого оппонента были дикарями на никому не известном острове, мои предки были священниками в Иерусалимском храме».



Сефарды и ашкенази