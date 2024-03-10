Украинский ТГ-канал: Россия наращивает удары дронами-камикадзе «Герань» на фоне ослабления ПВО ВСУ

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Украинский ТГ-канал: Россия наращивает удары дронами-камикадзе «Герань» на фоне ослабления ПВО ВСУ

Россия наращивает количество ударов дронами-камикадзе типа "Герань" по объектам ВСУ на фоне ослабления украинской ПВО. По данным украинских ресурсов, только по одной Одессе каждую ночь работает по 8-12 "Гераней".

По данным источника в Генштабе ВСУ, на которого ссылаются ресурсы, украинская ПВО находится на последнем издыхании ввиду отсутствия зенитных ракет. Если по тем же "Гераням" еще работают мобильные группы ПВО, то с ракетами бороться практически нечем, чем и пользуются российские военные, нанося удары по южным областям. Также постоянно достается Харькову, по которому бьют баллистическими ракетами, а имеющиеся комплексы ПВО их не в состоянии перехватить.



Только по Одессе ежедневно летит более 8-12 Гераней. Иногда прилетают ракеты, которые фактически уже не чем сбивать

- пишет ТГ-канал "Легитимный".

Масла в огонь подливает переброска зенитных комплексов ближе к фронту, чтобы охотиться на российские самолеты. Однако, этот шаг привел к ослаблению противовоздушной обороны в некоторых городах, чем охотно пользуются россияне. По данным источника, в тыловых районах ПВО прикрывает только очень важные объекты, все остальное осталось без защиты.

По всем нашим данным, у россиян беспилотников становится больше и больше. А вот у ВСУ ПВО и ПРО всё меньше, партнеры не спешат пополнять резервы. Динамика для ВСУ негативная. Решить её без денег и новых крупных поставках вооружения будет нереально

- добавляет канал.
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    8 комментариев
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    1. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +2
      Сегодня, 09:00
      Пора ухрам уже определиться :якутский или чукотский язык учить?новая родина ждет.а 5 млн таджиков приготовиться к заселению по днепру.
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 09:33
        В среднем 10 Гераней очень мало!Нужно минимум 30 каждый день чтобы прилетали!
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 09:02
      «Иногда прилетают ракеты, которые фактически уже не чем сбивать» —

      ***
      "Ты видишь,прилетела
      Звёздочкой ракета,
      А это добрая примета" ...
      ***
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 09:07
      Россия наращивает удары дронами-камикадзе «Герань» на фоне ослабления ПВО ВСУ
      А вам кто-то обещал, что будет легко? Если только западные "друзья" на встречах при закрытых дверях. Готовьтесь, будет только хуже.
    4. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +2
      Сегодня, 09:08
      Так по вам восемь прилетает , сорок сбиваете , тады чо плакаете?
    5. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      0
      Сегодня, 09:11
      Зато всё побережье утыкано "Гарпунами" и "Нептунами".. Доколе???!!! И прикрывают их Ириски и Насамсы.
    6. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 09:14
      " Оранжерея Шойгу" начинает давать результаты."Весна приде".
    7. Аскольд65 Ранг пользователя
      Аскольд65
      0
      Сегодня, 09:25
      Также постоянно достается Харькову, по которому бьют баллистическими ракетами, а имеющиеся комплексы ПВО их не в состоянии перехватить.

      Россия вслед за США вышла из договора по РСМД и было бы неплохо, если бы на наших предприятиях на базе " Искандера" начали выпуск ракет с повышенной дальностью стрельбы, километров так на 1000 -- 1500, что бы ими перекрывать всю территорию Украины. Всё-таки наши "Калибры" им удаётся сбивать, не говоря уж про " Герани", а вот с баллистическими у них проблемы.

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