Украинский ТГ-канал: Россия наращивает удары дронами-камикадзе «Герань» на фоне ослабления ПВО ВСУ
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Россия наращивает количество ударов дронами-камикадзе типа "Герань" по объектам ВСУ на фоне ослабления украинской ПВО. По данным украинских ресурсов, только по одной Одессе каждую ночь работает по 8-12 "Гераней".
По данным источника в Генштабе ВСУ, на которого ссылаются ресурсы, украинская ПВО находится на последнем издыхании ввиду отсутствия зенитных ракет. Если по тем же "Гераням" еще работают мобильные группы ПВО, то с ракетами бороться практически нечем, чем и пользуются российские военные, нанося удары по южным областям. Также постоянно достается Харькову, по которому бьют баллистическими ракетами, а имеющиеся комплексы ПВО их не в состоянии перехватить.
Только по Одессе ежедневно летит более 8-12 Гераней. Иногда прилетают ракеты, которые фактически уже не чем сбивать
- пишет ТГ-канал "Легитимный".
Масла в огонь подливает переброска зенитных комплексов ближе к фронту, чтобы охотиться на российские самолеты. Однако, этот шаг привел к ослаблению противовоздушной обороны в некоторых городах, чем охотно пользуются россияне. По данным источника, в тыловых районах ПВО прикрывает только очень важные объекты, все остальное осталось без защиты.
По всем нашим данным, у россиян беспилотников становится больше и больше. А вот у ВСУ ПВО и ПРО всё меньше, партнеры не спешат пополнять резервы. Динамика для ВСУ негативная. Решить её без денег и новых крупных поставках вооружения будет нереально
- добавляет канал.
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